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Он и она
Истории

«Занимаюсь любовью по 8 часов в день»: регистратор ЗАГСа ведет честный блог о разводах и любовницах

Она сразу видит неискренность и корысть, а еще знает телефоны всех завидных холостяков

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Екатерине Колесниковой 27 лет, она&nbsp;окончила РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление»<br>

Екатерине Колесниковой 27 лет, она окончила РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление»

Фото: Екатерина Колесникова

«Я Катерина, сотрудник ЗАГСа», — представляется в своем профиле миловидная сибирячка и добавляет, что занимается любовью по 8 часов в день. Регистратор открыто и с юмором ведет блог о том, как это — стоять по ту сторону стола и не подпускать к нему молодых ближе, чем на полтора метра. Она записывает истории про любовниц, любовников, тёщ и хитрых женихов. Корреспондент SHE.НГС поговорила с Екатериной, та рассказала о своем личном отношении к разводам и объяснила, для чего ей база разведенных мужчин.

«После окончания института я некоторое время работала там же, но мысль окончательно узнать чиновничество продолжала меня тешить», — начала рассказывать Екатерина о том, как попала на работу в ЗАГС. 

В то же время она узнала, что требуется специалист на место ушедшего в декрет сотрудника, и на следующий день пошла на собеседование. В институтах таких специалистов не готовят, поэтому на работу могут взять человека или с юридическим образованием, или тех, кто обучался на ГМУ. Назначение специалистов происходит строго по конкурсу. 

«Невесты, красивые платья, гости, торжественные речи тянули меня на эту должность, как магнитом. И я согласилась. Каждый день я проживала жизнью тех, кто вступает в брак, и одновременно тех, кто разводится», — Катя старалась всем угодить и быть участливой, бралась за любые ситуации вплоть до попытки помочь бабушке вспомнить, в каком из учреждений она расторгала свой третий или четвертый брак. 

Екатерина занималась преимущественно регистрацией брака и переменой имени, но иногда подключалась к&nbsp;к оформлению разводов, регистрации детей и другим видам актовых записей

Екатерина занималась преимущественно регистрацией брака и переменой имени, но иногда подключалась к к оформлению разводов, регистрации детей и другим видам актовых записей

Внешний вид имеет много нюансов, о нем регистратор тоже рассказывает подробно.

Сначала Екатерина испытывала огромное удовольствие от счастливых пар. С ними и радовалась, и плакала в зале, но позже поняла, что они и так счастливы, поэтому истинное наслаждение случалось, когда ей удавалась помочь человеку, к примеру, быстро получить документ: «Проработав недолгое время, я поняла, что быстрое решение тянущихся по жизни бумажных проблем делает людей в 10 раз счастливее». 

С опытом регистратор научилась с ходу определять искренность пары, и от их поведения и намерений меняла тон и текст речи, которую, оказывается, сотрудники ЗАГСа составляют сами. У каждого несколько видов сценариев под любую стандартную и форс-мажорную ситуацию — например, когда забывают кольца.

В обычный рабочий день проходит около 25 свадеб: начиная с 9 утра и каждые 15–20 минут. Зимой меньше<br><br>

В обычный рабочий день проходит около 25 свадеб: начиная с 9 утра и каждые 15–20 минут. Зимой меньше

«Вот на какой профессии важно не опаздывать, — улыбается Катя. — Конечно, когда только начинаешь работать, каждая пара индивидуальна для тебя, даже если она 25-я за день. С особо влюблёнными парами плачешь вместе, и они остаются благодарными, к ним больше проникаешься и говоришь больше напутственных слов».

За время работы случались самые разные истории, и забытые кольца — это всего лишь мелкая неприятность. Однажды перед церемонией звонили родители невесты и просили найти препятствия для брака. Одна из невест брала двойную фамилию (первая часть досталась ей от бывшего мужа) — эмоции нового, по словам откровенного регистратора, было просто не передать.

Самая первая церемония Екатерины, к которой она готовилась с огромной ответственностью, тщательно репетируя дома у зеркала, прошла не без заминки.

«Помню, уже в самом конце я говорю: "С гордостью и честью носите данную Вам фамилию Балагановы!"» — и отец жениха выдаёт: "Ты что, ненормальный, взял её фамилию?"» На самом деле он так пошутил, а новоиспеченный регистратор в этот момент думала, что окончательно провалилась. 

Приятным бонусом к работе стала «база данных» разведённых мужчин — с полной информацией об имуществе, которое делится, о количестве детей и браков (расторжений), адресе, возрасте и образовании: «По секрету, конечно: был у меня небольшой реестр женихов, но, поверьте, ни одно из перечисленных данных не подлежит разглашению — персональные данные всё-таки, — хотя, как сказала моя знакомая, «номерочком ошибиться никогда не поздно».

Екатерина проработала в ЗАГСе с 2015 по 2016 год. 

Девушка говорит, что ей было приятно регистрировать своих знакомых&nbsp;— это более волнительно&nbsp;

Девушка говорит, что ей было приятно регистрировать своих знакомых — это более волнительно 

«Когда я женила молодых, представляла себе крепкие и счастливые пары, но, проработав чуть больше года, даже не думала, что их же буду разводить. Это не массово, но сам факт. Первое время я удивлялась легкому отношению пары к браку и такому же отношению к разводу, но это лишь мои наблюдения, поэтому сама я ещё не бывала по другую сторону регистрационного стола. Как говорят друзья: «Ты сапожник без сапог» — да, пока так», — делится Екатерина с SHE и добавляет, что верит в крепость семьи и настоящую любовь.

В прошлом году девушка случайно познакомилась в интернете с молодым человеком из Германии, и между ними завязалась сначала просто переписка, которая в дальнейшем переросла в теплые отношения. За плечами у них всего лишь две встречи, которых хватило для того, чтобы влюбиться. В сентябре он прилетит в гости в Россию. 

Большую часть времени молодые люди общаются по видеосвязи

Большую часть времени молодые люди общаются по видеосвязи

«Я хотела подтянуть язык и зарегистрировалась на сайте. Когда ложилась спать, услышала звук входящего сообщения и поняла, откуда ветер дует. Хотела убрать телефон, но загрузились фотки. Я увидела высокого парня с карими глазами, семейное фото и черную кошку у его ног», — вспоминает она момент знакомства. 

Русские мужчины, считает Екатерина, тоже привлекательны, достойны, но именно ей достался зарубежный. Подкупает его отношение к семье, ответственность и пунктуальность. Разный менталитет, незнание языка и нежелание оставлять родных, конечно, заставляют задуматься, но сейчас она старается жить настоящим моментом и не загадывать лишнего.

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КОММЕНТАРИИ (90)

Для Кати
6 авг 2019 в 01:05

Катя, не Одеть на себя платье. А Надеть!
Надевают На себя. На себя одежду Надевают. А кого-то Одевают.
Запишите себе это.

Греча
6 авг 2019 в 00:22

Меркантильность барышни неприятна. Вся статья и фотки пропитаны ей.
Как будто мужчина это только кошелек на ножках. Нафиг это упоминание про базу мужчин и их состояния, продавать хочет?

Горский
6 авг 2019 в 00:43

"База данных разведённых мужчин с полной информацией об имуществе, которое делится, о количестве детей и браков (расторжений), адрес, возраст и образование".
Допускаю, что от мировых судей могли быть утечки инфы об имуществе (хотя маловероятно, это разные госструктуры), но про образование откуда ей знать?
Количество зарегистрированных детей и браков, адрес регистрации по месту жительства, дата рождения мужчины - вот и все, что известно теткам из ЗАГСов.
Сказочница, короче.