«Икс-седьмой» — круче некуда: самый огромный BMW в истории затыкает «Крузеры» и «Лексусы» за пояс

Абсолютно новая модель BMW X7, которую баварцы недавно вывели на рынок — самая длинная из кроссоверов BMW, самая тяжелая, самая просторная, вместительная и прочее, и прочее. И, конечно, самая «ноздрястая»: элементы радиаторной решетки здесь с голову быка. Машина ориентирована на американский рынок, где любят всё гигантское, но и у нас такие авто в почете — модель неплохо зашла в Новосибирске, по городу колесят с десяток новых «икс-седьмых». Подробнее о машине — в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



BMW X7 поступил в продажу в 2019 году Фото: Ольга Бурлакова

«Лицо» внедорожника BMW X7 (предоставлен официальным дилером «ЭлитАвто Сибирь») наполнено мощью и агрессией, а его «ноздри» часто критикуют за слишком большие размеры.



Машина выделяется ноздрями радиаторной решетки Фото: Ольга Бурлакова

Впрочем, это уже данность, к которой скоро все привыкнут, да и в жизни автомобиль выглядит вполне гармонично.



Решетка оборудована створками регулировки потоков Фото: Ольга Бурлакова

Кстати, большие «ноздри» позволяют эффективней охлаждать (и защищать) радиаторы в подкапотном пространстве. Здесь установлена автоматическая система регулирования воздушных потоков через радиаторную решетку — она закрывает или приоткрывает створки.



Высота 1805 мм Фото: Ольга Бурлакова

Сзади автомобиль заужен кверху, он смотрится очень высоким и в целом не кажется каким-то неповоротливым, перетяжеленным гигантом.



Длина 5151 мм Фото: Ольга Бурлакова

Сбоку внедорожник и вовсе умиротворенный, спокойный — низкая подоконная линия ограничивает его хищность и спортивность, а, соответственно, крупные окна и высокая крыша добавляют семейности и уюта.



Автомобиль 6- или 7-местный Фото: Ольга Бурлакова

И, по сути-то, BMW X7 во многом большой семейный автомобиль с тремя рядами сидений (6 или 7 мест) и кучей плюшек для всех без исключения пассажиров — экраны, электроприводы, 5-зонный климат и многое другое.



Новая передняя панель Фото: Ольга Бурлакова

Авторы новых интерьеров BMW, по всей видимости, ищут решение, чтобы и преемственность сохранить, и свежесть в салон привнести: в итоге они остановились на плоской и низкой передней панели с воздуховодами-уголками по краям.



Всё обшито кожей Фото: Ольга Бурлакова

Здесь, безусловно, всё качественно и материалы натуральные — кожа, дерево, метал. Но вот, например, мелкая фурнитура сделана довольно просто — все эти дефлекторы воздуховодов с ручками, некоторые клавиши, блоки кнопок на руле.



Стеклянная ручка АКП Фото: Ольга Бурлакова

Зато ручка селектора АКП шикарная — использовать гранёное стекло на современных авто придумали пока только в BMW.



Цифровая приборная панель Фото: Ольга Бурлакова

Рисунок цифровой приборной панели тоже вызывал критику — многие хотели бы видеть тут фирменные баварские круглые шкалы, пусть и цифровые. В общем-то, можно было дать возможность полностью перенастраивать вид приборки, но пока этого нет. Хотя частичная перенастройка возможна — меняется, например, содержимое правого колодца.

Мультимедийная система iDrive Фото: Ольга Бурлакова

Последняя версия мультимедийной системы iDrive — это разветвленное богатое меню, множество настроек, постоянный выход в интернет, прямая связь с операторами BMW (консьерж-сервис).



Навигация работает быстро Фото: Ольга Бурлакова

Навигация, похожая по расцветкам на «Яндекс», показывает пробки и в целом ведет себя шустро, перерисовывая карту практически без подрывов.

Несколько вариантов управления системой Фото: Ольга Бурлакова

Управлять мультимедийкой можно, прикасаясь к экрану или при помощи шайбы на центральном тоннеле, которая тоже имеет сенсорную вставку.



Жест перемотки радиостанции Фото: Ольга Бурлакова

И, конечно, фирменная «бээмвэшная» система управления жестами. Это забавно, круто и иногда полезно. Убавить громкость можно, покрутив указательным пальцем, переключить радиостанцию — указав большим пальцев вправо или влево.



Жест поворота машины на экране кругового обзора Фото: Ольга Бурлакова

Система поддерживает еще несколько жестов, при помощи которых можно выключить радио, покрутить картинку с камер кругового обзора — в общем есть, чем заняться.



Второй ряд сидений Фото: Ольга Бурлакова

Второй ряд сидений конкретно в этой тестовой машине представляет собой два кресла с подлокотниками (хотя можно заказать и диван). Разумеется, кресла снабжены электроприводом, для пассажиров предусмотрены раздельный климат, сенсорные экраны, управление шторками на окнах и шторкой в крыше.



Большой запас пространства Фото: Ольга Бурлакова

По всем параметрам места тут в избытке. Над головой помещаются два кулака, коленями до передних спинок не достать даже рослым, ступнями можно болтать под сиденьями. Конечно, присутствие пассажиров на третьем ряду заставит немного сдвинуть кресла второго ряда, но кардинально это комфорта не ухудшит.

Электропривод работает медленно Фото: Ольга Бурлакова

Чтобы попасть на третий ряд, надо потянуть за ручку на спинке кресла, и оно начнет складываться при помощи электропривода. Происходит это медленно и уже хочешь простого механического узла складывания — раз и всё.



Третий ряд со своим климатом Фото: Ольга Бурлакова

Места третьего ряда — ну почти полноценные: и над головой есть запас, и ноги можно разместить — крыша то высокая, а длина машины 5151 мм. Пассажиры не будут чувствовать себя здесь, как в багажнике — есть свой климат (5-я зона), а кожаная отделка панелей, как впереди, плюс подстаканники и разъемы для подзарядки.



Багажник 750 литров Фото: Ольга Бурлакова

Когда медленный электропривод сложит третий ряд в пол багажника, перед вами предстанет 750-литровый грузовой объем. Багажная дверь разделена на две створки, каждая со своим электроприводом.



3-литровый 400-сильный дизель, крутящий момент 760 Н*м Фото: Ольга Бурлакова

У нашей машины 3-литровый 400-сильный дизель с четырьмя турбинами (760 Н*м), он разгоняет 2,5-тонный аппарат до сотни за 5,4 секунды.



Система гашения кренов Фото: Ольга Бурлакова

Немного времени, чтобы привыкнуть к габаритам — и вот ты уже и не веришь, что управляешь 5-метровым тяжелым исполином. Подвеска активно гасит крены — это особенно ощущаешь в режиме «Спорт», — хорошая тяга доступна на низах, машина легко и задорно стартует.



Режим «Спорт» обостряет отклик на педаль газа Фото: Ольга Бурлакова

Режим «Спорт» обостряет отклик на педаль газа, зажимает подвеску, делая машину с пневмобаллонами более жесткой, и добавляет спортивной озвучки выхлопа, причем звук здесь транслируется наружу.



Руль в «Спорте» становится тяжелей Фото: Ольга Бурлакова

Руль в «Спорте» тоже меняется — становится тяжелей (хотя он и в «Комфорте» достаточно жёсток), а его реакции на микроподруливания моментальны и точны. Единственное — чуть не достаёт реактивного действия, и рулевое колесо немного вязнет на обратном ходу.



Автомобиль имеет полноуправляемое шасси Фото: Ольга Бурлакова

Наш автомобиль имеет полноуправляемое шасси: задние колеса подруливают — на высоких скоростях они поворачиваются, как и передние, на малых — в обратную сторону. Угол поворота небольшой, но в зеркала заднего вида прекрасно видно, как выворачиваются колеса.

Автомат хорошо сработался с дизелем Фото: Ольга Бурлакова

Не заметный при вялой езде автомат может пинаться в драйверском режиме и иногда очень ощутимо. Но его связка с дизелем нареканий не вызывает — коробка всегда подбирает верную логику переключения передач, давая возможность мотору полностью раскрываться.



Пневматическая подвеска отсеивает мелкие неровности Фото: Ольга Бурлакова

Плавность хода, которую обеспечивает пневматическая подвеска, позволяет вовсе не замечать микропрофиля дорожного покрытия.



Машина не любит грубых ям Фото: Ольга Бурлакова

Стыки, трещины, рельсы как бы не существуют, но стоит наехать на грубую выбоину или острый край ямы, как сразу понимаешь, что экстремального асфальта машина не любит. Удары, пропускаемые подвеской на такой дороге, усиливаются в режиме «Спорт».



Нижнее положение подвески Фото: Ольга Бурлакова

BMW X7 — внедорожник с постоянным полным приводом и базовым клиренсом в 22,1 см.



Максимально высокое положение Фото: Ольга Бурлакова

Клиренс можно увеличивать на 4 сантиметра или уменьшать (например, для погрузки) благодаря пневмобаллонам.



Длинный внедорожник ничего не цепляет Фото: Ольга Бурлакова

С максимальным дорожным просветом «икс-седьмой» на сложном рельефе не вывесится, не провалится колесом, не заденет землю днищем.



Страшно за состояние лака Фото: Ольга Бурлакова

Правда, степень бездорожья, которое может покориться BMW X7, ограничена не столько рельефом, сколько страхом поцарапать лак о кусты или даже траву.



Автомобиль запоминает траекторию последних 50 метров пути Фото: Ольга Бурлакова

Еще одна интересная «бээмвэшная» функция — автомобиль запоминает траекторию последних 50 метров пройденного пути и может сам проехать эти 50 метров задним ходом — это удобно при выезде с тесной парковки, из тупика, из двора.



Стоимость BMW X7 начинается от 5 830 000 рублей Фото: Ольга Бурлакова