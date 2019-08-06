«Икс-седьмой» — круче некуда: самый огромный BMW в истории затыкает «Крузеры» и «Лексусы» за пояс

BMW X7 на бездорожье
Фото: Ольга Бурлакова
Абсолютно новая модель BMW X7, которую баварцы недавно вывели на рынок — самая длинная из кроссоверов BMW, самая тяжелая, самая просторная, вместительная и прочее, и прочее. И, конечно, самая «ноздрястая»: элементы радиаторной решетки здесь с голову быка. Машина ориентирована на американский рынок, где любят всё гигантское, но и у нас такие авто в почете — модель неплохо зашла в Новосибирске, по городу колесят с десяток новых «икс-седьмых». Подробнее о машине — в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
«Лицо» внедорожника BMW X7 (предоставлен официальным дилером «ЭлитАвто Сибирь») наполнено мощью и агрессией, а его «ноздри» часто критикуют за слишком большие размеры.
Впрочем, это уже данность, к которой скоро все привыкнут, да и в жизни автомобиль выглядит вполне гармонично.
Кстати, большие «ноздри» позволяют эффективней охлаждать (и защищать) радиаторы в подкапотном пространстве. Здесь установлена автоматическая система регулирования воздушных потоков через радиаторную решетку — она закрывает или приоткрывает створки.
Сзади автомобиль заужен кверху, он смотрится очень высоким и в целом не кажется каким-то неповоротливым, перетяжеленным гигантом.
Сбоку внедорожник и вовсе умиротворенный, спокойный — низкая подоконная линия ограничивает его хищность и спортивность, а, соответственно, крупные окна и высокая крыша добавляют семейности и уюта.
И, по сути-то, BMW X7 во многом большой семейный автомобиль с тремя рядами сидений (6 или 7 мест) и кучей плюшек для всех без исключения пассажиров — экраны, электроприводы, 5-зонный климат и многое другое.
Авторы новых интерьеров BMW, по всей видимости, ищут решение, чтобы и преемственность сохранить, и свежесть в салон привнести: в итоге они остановились на плоской и низкой передней панели с воздуховодами-уголками по краям.
Здесь, безусловно, всё качественно и материалы натуральные — кожа, дерево, метал. Но вот, например, мелкая фурнитура сделана довольно просто — все эти дефлекторы воздуховодов с ручками, некоторые клавиши, блоки кнопок на руле.
Зато ручка селектора АКП шикарная — использовать гранёное стекло на современных авто придумали пока только в BMW.
Рисунок цифровой приборной панели тоже вызывал критику — многие хотели бы видеть тут фирменные баварские круглые шкалы, пусть и цифровые. В общем-то, можно было дать возможность полностью перенастраивать вид приборки, но пока этого нет. Хотя частичная перенастройка возможна — меняется, например, содержимое правого колодца.
Последняя версия мультимедийной системы iDrive — это разветвленное богатое меню, множество настроек, постоянный выход в интернет, прямая связь с операторами BMW (консьерж-сервис).
Навигация, похожая по расцветкам на «Яндекс», показывает пробки и в целом ведет себя шустро, перерисовывая карту практически без подрывов.
Управлять мультимедийкой можно, прикасаясь к экрану или при помощи шайбы на центральном тоннеле, которая тоже имеет сенсорную вставку.
И, конечно, фирменная «бээмвэшная» система управления жестами. Это забавно, круто и иногда полезно. Убавить громкость можно, покрутив указательным пальцем, переключить радиостанцию — указав большим пальцев вправо или влево.
Система поддерживает еще несколько жестов, при помощи которых можно выключить радио, покрутить картинку с камер кругового обзора — в общем есть, чем заняться.
Второй ряд сидений конкретно в этой тестовой машине представляет собой два кресла с подлокотниками (хотя можно заказать и диван). Разумеется, кресла снабжены электроприводом, для пассажиров предусмотрены раздельный климат, сенсорные экраны, управление шторками на окнах и шторкой в крыше.
По всем параметрам места тут в избытке. Над головой помещаются два кулака, коленями до передних спинок не достать даже рослым, ступнями можно болтать под сиденьями. Конечно, присутствие пассажиров на третьем ряду заставит немного сдвинуть кресла второго ряда, но кардинально это комфорта не ухудшит.
Чтобы попасть на третий ряд, надо потянуть за ручку на спинке кресла, и оно начнет складываться при помощи электропривода. Происходит это медленно и уже хочешь простого механического узла складывания — раз и всё.
Места третьего ряда — ну почти полноценные: и над головой есть запас, и ноги можно разместить — крыша то высокая, а длина машины 5151 мм. Пассажиры не будут чувствовать себя здесь, как в багажнике — есть свой климат (5-я зона), а кожаная отделка панелей, как впереди, плюс подстаканники и разъемы для подзарядки.
Когда медленный электропривод сложит третий ряд в пол багажника, перед вами предстанет 750-литровый грузовой объем. Багажная дверь разделена на две створки, каждая со своим электроприводом.
У нашей машины 3-литровый 400-сильный дизель с четырьмя турбинами (760 Н*м), он разгоняет 2,5-тонный аппарат до сотни за 5,4 секунды.
Немного времени, чтобы привыкнуть к габаритам — и вот ты уже и не веришь, что управляешь 5-метровым тяжелым исполином. Подвеска активно гасит крены — это особенно ощущаешь в режиме «Спорт», — хорошая тяга доступна на низах, машина легко и задорно стартует.
Режим «Спорт» обостряет отклик на педаль газа, зажимает подвеску, делая машину с пневмобаллонами более жесткой, и добавляет спортивной озвучки выхлопа, причем звук здесь транслируется наружу.
Руль в «Спорте» тоже меняется — становится тяжелей (хотя он и в «Комфорте» достаточно жёсток), а его реакции на микроподруливания моментальны и точны. Единственное — чуть не достаёт реактивного действия, и рулевое колесо немного вязнет на обратном ходу.
Наш автомобиль имеет полноуправляемое шасси: задние колеса подруливают — на высоких скоростях они поворачиваются, как и передние, на малых — в обратную сторону. Угол поворота небольшой, но в зеркала заднего вида прекрасно видно, как выворачиваются колеса.
Не заметный при вялой езде автомат может пинаться в драйверском режиме и иногда очень ощутимо. Но его связка с дизелем нареканий не вызывает — коробка всегда подбирает верную логику переключения передач, давая возможность мотору полностью раскрываться.
Плавность хода, которую обеспечивает пневматическая подвеска, позволяет вовсе не замечать микропрофиля дорожного покрытия.
Стыки, трещины, рельсы как бы не существуют, но стоит наехать на грубую выбоину или острый край ямы, как сразу понимаешь, что экстремального асфальта машина не любит. Удары, пропускаемые подвеской на такой дороге, усиливаются в режиме «Спорт».
BMW X7 — внедорожник с постоянным полным приводом и базовым клиренсом в 22,1 см.
Клиренс можно увеличивать на 4 сантиметра или уменьшать (например, для погрузки) благодаря пневмобаллонам.
С максимальным дорожным просветом «икс-седьмой» на сложном рельефе не вывесится, не провалится колесом, не заденет землю днищем.
Правда, степень бездорожья, которое может покориться BMW X7, ограничена не столько рельефом, сколько страхом поцарапать лак о кусты или даже траву.
Еще одна интересная «бээмвэшная» функция — автомобиль запоминает траекторию последних 50 метров пройденного пути и может сам проехать эти 50 метров задним ходом — это удобно при выезде с тесной парковки, из тупика, из двора.
Стоимость BMW X7 начинается от
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