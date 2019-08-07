Коммунистическая в ударе: в городе нашлась новая ресторанная улица — там интереснее, чем на Ленина

Улица Ленина — центр новосибирской ресторанной и барной жизни — перекопана и огорожена забором. Это печально, но, возможно, это повод открыть для себя какие-то новые зоны притяжения. Они уже есть, хотя пока не освоены широкой публикой, и туда уже можно отправиться для прогулок и бархоппинга. Обозреватель НГС.Афиша предлагает в качестве новой ресторанной зоны улицу Коммунистическую, где этим летом открылись еще два интересных заведения.

После появления этим летом на Коммунистической, 35 сразу двух заведений этот отрезок превратился в полноценную ресторанную улицу

Улицы баров — признак большого города. Такое место, куда стекается народ, знающий, что не здесь, так там будет интересно или хотя бы вкусно. А главное, где можно и старых знакомых встретить, и новые знакомства завести. В Новосибирске пока единственным местом, подходящим под это определение, остается отрезок улицы Ленина от одноименной площади до театра «Красный факел». Но рестораторы пытаются уже не первый год вырваться из цепких лап Ильича, чтобы создать новые центры притяжения. Одна из таких попыток — улица Коммунистическая, где этим летом один за другим открылись два новых заведения.



Cubby bar

Сразу на входе посетителя встречает стойка с бочонками. По замыслу в них должны были стоять, зреть настойки. Такая была первоначальная идея, сейчас это просто элемент дизайна. Но настойки в баре действительно имеются. Так что здесь можно полностью занять свой вечер хреновухой, рябиновкой и т. д.



По первоначальному замыслу в бочонках должны выдерживаться настойки Фото: Стас Соколов

Внутри ощущение добротной корпоративной столовой. То есть такое в меру уютное место, не претендующее на то, чтобы вы захотели остаться там надолго. Открытая кухня, но она расположена в другой части подвала, и вы видите ее, только когда входите или выходите (или идете в туалет). Так что никакого движения, этой вот особенной кухонной суеты открытость не создает.



Главный местный специалитет — пельмени с гусятиной (300 рублей) Фото: Стас Соколов

Главной фишкой формата можно считать прямые поставки из фермерского хозяйства в Ордынке. Это касается, впрочем, в основном птицы — уток и гусей. Пельмени с гусятиной действительно стоят того, чтобы сюда заглянуть. Они сделаны квадратными, как какие-то димсамы, подаются в глубокой чашке со сметаной и горчицей. Внутри утопающий в бульоне фарш с каким-то совершенно особенным, ни на что не похожим вкусом.



Салат с уткой недешевый (450 рублей), но сделан с выдумкой Фото: Стас Соколов

Неплохи салаты. В тот, что делают с гусиной грудкой, очень к месту добавлена земляника, которая не только добавляет красок, но и близка птице идейно. Ягодный соус с уткой — это классика. Что касается горячего, то тут как повезет. Мне, например, не особенно повезло с каре барашка (жестковато)

Hide bar

Довольно просторный бар, состоящий как бы из двух частей — внешней, куда попадаешь сразу, и внутренней — в задней части помещения. Оба пространства связывает единая барная стойка, причем во внутренней части пол приподнят так, что человек в кресле оказывается с барменом на одном уровне.



В баре Hide за барной стойкой можно сидеть в кресле Фото: Стас Соколов

В коктейльной карте целый набор авторских смесей, а на полках — едва ли не самый большой выбор джинов. Из неожиданного — своего рода чайная комната (точнее закуток), так что если вы вообще (или конкретно сегодня) не пьете, можете скоротать вечер за хорошим китайским чаем.

Зал разделен барной стойкой на две части. С внутренней стороны стойка опущена на уровень сидящего в кресле человека, что позволяет находиться за ней в расслабленном состоянии, а не сидя на высоком табурете.



Местная фишка — большой выбор джинов Фото: Стас Соколов

Коктейли в заведении стоят в среднем 350–400 рублей, чай — от 260 рублей за чайник. В меню — 12 блюд (закуски, паста, бургер и др.) от 290 до 420 рублей за порцию.

Кроме новичков на Коммунистической уже несколько лет работает еще целый ряд заведений, о которых тоже полезно напомнить, раз уж мы зашли на эту улицу.

Pardon my French

Один из первых винных баров города, который недавно отметил уже четырехлетие. Место по-своему уникальное (хотя не всякому эта уникальность придется по вкусу). Кроме хорошо подобранной винной карты (7–8 наименований всегда можно заказать по бокалам) заведение славится интересной, местами совершенно неожиданной кухней от французского шефа и совладельца Франсуа Фурнье. Но даже если вы не готовы к экспериментам, можно заказать просто нарезку хороших сыров или копченостей. В теплые дни здесь появляется летняя терраса, одна из самых европейских в городе: просто легкие столы и стулья на тротуаре.



Фото: Стас Соколов

«Мамин Сибиряк» Симпатичная смесь «французского с нижегородским» — условно русская кухня в атмосфере парижского бистро. Кухня не без фантазий (вроде копчёной сметаны в борще), но в целом вполне традиционна, так что это хороший выбор для тех, кто хочет «просто поесть». Цены божеские (большая часть горячего стоит 300–350 рублей), бокал вина — от 250 рублей.



«Мамин сибиряк» придётся по вкусу тем, кто ищет простую и понятную кухню Фото: Стас Соколов

Manchester pub Стандартный в целом бар без каких-то очевидных особенностей, но с джентльменским набором еды и напитков, которые ждет человек в подобном заведении. Небольшая линейка пива включает основные европейские хиты (от Hofbräu и Guinness до вишневого Morte Subite), но есть и «домашнее» подешевле (190 рублей за 0,5 литра).

За Советской ждет ещё несколько заведений. Сразу на другой стороне днем можно поесть недорогих пельменей в покосившемся деревянном доме столетней давности. А через дорогу притаилась кофейня Cappuccini c неплохим печеньем и выпечкой. Место не особенно популярное, но если вам просто хочется посидеть в уединении, то это именно то, что нужно.



Кроме выпечки и десертов в Cappuccini неожиданно обнаруживается стеллаж с вином и сидром. Правда, купить их можно только с собой, в заведении алкоголь не наливают Фото: Стас Соколов