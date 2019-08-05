Группа разбора: водитель обгонял в запретной зоне, но считает виновником второго

После этого ДТП в больнице оказались трое жителей Екатеринбурга, а против водителя Lexus возбудили уголовное дело. Однако водитель оказался непростым: в Челябинской области Андрей Косилов известен как бывший вице-губернатор и крупный предприниматель, и сразу после аварии он заявил: «Это Lada вылетела мне на встречку». Сработает ли такая стратегия защиты, мы разобрались с экспертами.



На записи хорошо видно, что обгон на участке запрещён. Видео: читатель сайта

Ключевые моменты происшествия мы разметили на видео. Авария на участке с протяженной зоной запрещения обгона: сплошная разметка тянется здесь на сотни метров из-за обилия слепых поворотов.



На участке, где случилось столкновение, разметка видима фрагментами, но обгон в любом случае запрещён хорошо различимым знаком 3.20. Его зона простирается до знака отмены или перекрёстка — ни того, ни другого по пути не встречается, а значит, в месте ДТП в любом случае обгонять нельзя.

Lexus ехал по встречной полосе дольше, чем требовалось для обгона Фото: читатель сайта

При этом Lexus как будто имел возможность вернуться в свою полосу ранее, но ехал по встречной полосе до сближения с Lada Vesta, которая появилась из-за поворота.

— Видна пауза в действиях водителя Lexus: именно она провокационная, приведшая к ДТП, — рассуждает автоэксперт Юрий Панченко. — Уже можно возвращаться на свою сторону дороги, но Lexus продолжает ехать по встречной, причём чуть виляет влево. Видимо, отвлёкся на полсекунды. Включил радио? Поправил ремень безопасности?

По мнению автоюриста компании «Форлекс» Николая Попова, это микродвижение Lexus влево могло спровоцировать водителя Lada увернуться в другую сторону, то есть на встречную для него полосу.

— Увидев впереди автомобиль, Lexus делает манёвр в сторону встречной обочины, на что реагирует водитель Vesta и отклоняется в другую сторону, — комментирует он. — Увидев кювет, водитель Lexus, скорее всего, подсознательно пожалел автомобиль либо испугался и вернулся на свою полосу, но там уже была Lada Vesta.



Как видит ситуацию предполагаемый виновник

Андрей Косилов, комментируя ситуацию, многократно подчеркнул, что считает виновным и водителя Lada Vesta.

— Встреча-то прошла на стороне движения, по которой мой автомобиль двигался, и выбросило нас на обочину моей стороны, — заявил он. — Всё, что я мог сделать для сохранения жизни людей, я сделал, а если у кого-то другая информация, пусть пояснит, как, оставаясь на своей стороне дороги, на своей, я подчёркиваю... На кадрах видно, как я делаю резкое движение вправо. Как только возникла угроза, несмотря на то, что у меня машина больше, надёжнее, безопаснее, я сразу начал уступать движение встречной колее, и дал этой машине все возможности уехать по своей колее. Я свернул раньше, чем он свернул.

Момент перед ударом: обе машины начали двигаться синхронно, и злонамеренной попытки выбить Lexus у водителя Lada не просматривается Фото: читатель сайта

Словно за кадром остаётся вопрос о первоначальной причине инцидента — обгоне в запрещённой зоне. Но Андрей Косилов не употребляет слова «обгон»:

— Да, из-за аварийного состояния дороги я вынужден был сделать объезд этого аварийного участка и резко уйти в сторону потом, чтобы не допустить столкновения. Но зачем вторая сторона поехала в эту же сторону, никто пояснить не может.



Бизнесмен считает, что водитель Lada Vesta ошибся в силу недостаточного опыта.

— Может быть, надо было ему всё-таки на обочину своей стороны уехать, и тогда бы не было противостояния? — задаётся вопросом бывший вице-губернатор. — Даже когда уходишь от встречки, всё равно стараешься в свою сторону: сами понимаете, ехать в строну встречки — это риски колоссальные. Его полоса была совершенно свободна. Я притормаживал, чтобы освободить ему проезд, и ему просто нужно было притормозить и принять немного вправо. Никакой аварийности не было. Я вообще не уверен, тормозил ли он в этом повороте. Но тут уже вопрос — кто как умеет водить.



Знак 3.20 «Обгон запрещён» стоит в начале участка со множеством слепых поворотов. Табличка «Зона действия» относится только к нижнему знаку «Рекомендуемая скорость» (см. примечания к разделу «Знаки дополнительной информации»). Фото: читатель сайта

Мы уточнили, для чего самому Косилову нужно было обгонять в столь сложном повороте, но он парировал:

— Если был поворот, зачем [водитель Lada Vesta] выехал на встречную полосу?

Напоследок водитель Lexus сказал:

— Авария возникла и по моей вине, наверное.

Но, подумав, добавил:

— А может быть, и нет.

Есть ли доля вины водителя Lada Vesta?

На этом участке дороги выезд на встречную полосу запрещён с обоих направлений, поэтому попытка Lada увернуться от Lexus на встречную полосу вызывает споры. Разошлись во мнениях и наши комментаторы.

Автоэксперт Юрий Панченко считает, что попытка уйти на встречную полосу в исполнении водителя Vesta действительно вызывает вопросы. — В России принято правостороннее движение, и значит, при встречном разъезде нужно принимать вправо: ничего иного термин «правостороннее движение» не означает. Если Lexus спровоцировал аварию, то водитель Lada действовал по наихудшему сценарию. Но решать всё будет экспертиза.

Юрий Панченко считает, что крайним могут сделать и водителя Lada. Он ссылается на постановление пленума Верховного суда от 9 декабря 2008 года № 25:

— В нём говорится буквально следующее: уголовная ответственность по статье 264 УК РФ наступает, если у водителя имелась техническая возможность избежать ДТП и между его действиями и наступившими последствия установлена причинная связь.

Автоюрист Лев Воропаев уверен, что при расследовании дела будет назначено множество экспертиз, но сам не усматривает вины водителя Lada, по крайней мере, по записи.

— Да, есть пункт 10.1 ПДД РФ, который требует от водителя тормозить вплоть до полной остановки при обнаружении опасности, — объясняет юрист. — Но у автоэкспертов есть понятие аварийной ситуации, при которой торможение уже не позволяет избежать ДТП. В этом случае эксперт может прийти к выводу, что маневрирование было оправдано, потому что являлось единственным способом избежать аварии. Водитель Lada, вполне вероятно, не мог знать, что именно сделает Lexus в следующий момент, и попытался его объехать по встречной полосе.



Другими словами, автоэксперты могут сделать вывод, что выезд Lada на встречную полосу был следствием аварийной ситуации, а не причиной.

Может ли в таких авариях быть два виновника?

— Да, могут возбудить два уголовных дела, причем если в действиях одного из водителей установят нарушение ПДД, то для другого водителя это может быть смягчающим обстоятельством, — поясняет Лев Воропаев. Он также подчёркивает, что водитель Lexus обгонял в грубой манере, и запрет обгона в этом месте «читался» не только по знакам и разметке, но и по другим признакам:

— Пункт 11.4 ПДД запрещает обгон в местах с ограниченной видимостью. Опять же это установит экспертиза, но на вид это одно из таких мест, — указывает Лев Воропаев. — Кроме того, пункт 11.2 ПДД запрещает обгон в случаях, если водитель не может его безопасно завершить, и здесь водитель Lexus явно не выполнил это условие.

Читатели указывают, что Lada могла двигаться с превышением скорости, но, по мнению Льва Воропаева, даже если экспертиза установит факт нарушения, потребуется доказать причинно-следственную связь между превышением и самой аварией.



Николай Попов более весок в суждениях:

— Ни о какой вине водителя Lada Vesta речи быть не может. На мой взгляд, очевидно, что он уходил от столкновения, увидев на встречной полосе Lexus, который сделал микроманёвр в сторону встречной обочины, чем сбил водителя Vesta с толку. Расследование этой аварии продолжается.