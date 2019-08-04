Стекает с ложки: Стас Соколов попробовал еду на фермерском рынке и даже нашел там одного фермера

На площадке перед «МЕГОЙ» в эти выходные проходит фестиваль, организованный сетью «Калина-Малина» и самим торговым центром. Мероприятие, которое могло бы теоретически стать одним из самых ярких событий августа, не привлекло особенного внимания публики. Обозреватель НГС.Афиша попробовал разобраться почему и нашел там продукты, за которыми все же на рынок стоит съездить специально. Мероприятие, анонсированное как «Фестиваль и фермерский рынок», проходит на площадке «Вкус лета». Даже проходя мимо, сразу понять, что здесь происходит что-то необычное (или хотя бы просто интересное) довольно трудно. Несколько рядов для торговли спрятаны внутрь, снаружи площадка, которая работает все три летних месяца, выглядит довольно буднично. Разве что на входе можно заметить фотозону из соломы и пугала.



Над одним из торговых рядов действует редкая для Сибири штука — система увлажнения Фото: Стас Соколов

Фестиваль организован сетью «Калина-Малина», то есть торгуют там ее поставщики. Это первое разочарование, поскольку магазинов этих в Новосибирске уже 11 штук, они расположены в разных районах города, так что ждать чего-то нового вряд ли приходится. С этой точки зрения даже постоянно работающий в «МЕГЕ» филиал сети «Добрянка» выглядит как нечто более уникальное. Но там, так сказать, постоянная экспозиция, а тут разовое мероприятие.

Дальше разочарование усиливается, поскольку собственно участников, предлагающих продукты, на рынке всего 22, причем у некоторых ассортимент пересекается. Ну и напоследок, только один из торговцев на «фермерском рынке» — действительно фермер. Это житель Кузбасса Иван Балбин, у которого в районе Таная молочная ферма с несколькими сотнями коров.



Игорь Балбин (справа) — единственный на ярмарке производитель сельхозпродукции. У него молочная ферма Фото: Стас Соколов

Балбин привез, пожалуй, наименее эффектный продукт — это просто молоко, а также кефир, йогурты, сметана и масло (марка «Своя ферма»). Молоко, кстати, действительно сильно отличается от того, что продается в супермаркетах. У него насыщенный, глубокий вкус и слегка кремовый цвет. Хороша и сметана. Несмотря на 20%-ную жирность, она пусть медленно, но всё же стекает с ложки. В отличие от большинства «магазинной», которая даже при 10%-ной жирности остается плотной, как пудинг. Это происходит из-за загустителей, которые добавляют в сметану, чтобы она выглядела привлекательней. За этой «молочкой», кстати, сюда стоит заехать специально, поскольку в отличие от остальных участников фестиваля в новосибирские магазины «Калины-Малины» фермер ее пока не поставляет.



Рядом с прилавком «Своей фермы» стоит холодильник с сырами семьи Бурдинских. В подобных ярмарках они участвуют уже не в первый раз. Совсем недавно, например, Бурдинские с успехом отторговали на «фуд-маркете» во дворе гостиницы «Центральная». Но здесь, у «МЕГИ», народу ощутимо меньше, хотя в самом ТЦ людей хватает. Тем не менее любопытствующие время от времени подходят, пробуют нарезанные для дегустации мелкими кубиками сыры.

Сыроварне уже четыре года, сейчас она находится в Мочище. Сыры здесь разные: от мягких, творожных, до проволоне и качотты. Летом, когда качество молока позволяет, Бурдинские делают моцареллу и бурату.

«Голубая мечта у меня — делать горганзолу. Но только настоящую. Но пока не получается. Поэтому и не делаю», — говорит сыровар.



Семья Губиных из Красноярска привезла продукты и блюда для вегетарианцев Фото: Стас Соколов

Следом за молоком и сыром стоит прилавок ещё одного семейного предприятия, на этот раз из Красноярска. Семья Губиных делает соевый сыр — тофу. Создатель предприятия Владимир Губин говорит, что первоначально занялся производством этого продукта просто потому, что не мог найти качественный тофу в магазинах. Потом свозил свой соевый сыр на пару-тройку ярмарок и понял, что в такой еде есть потребность не только у него.



Главная проблема с тофу — недоверие. В России соя имеет плохую репутацию, поскольку в общественном сознании название этой культуры стало чуть ли не синонимом понятия ГМО. Поэтому неудивительно, что Владимир с горячностью начинает объяснять, что та соя, которую использует его предприятие, — с Алтая, и даже сорт разработан в России, специально для этого региона. Тофу у Губиных действительно неплох. Даже в самом простом виде у него есть собственный притягательный вкус. А уж с правильным соусом, с овощами он и вовсе должен быть хорош. А вот пельмени для здорового питания как-то слишком специфичны. Разве что использовать их для снижении веса. Потому что такого точно много не съешь.



Павел Кирдяшев и его хлеб Фото: Стас Соколов

Даже среди немногочисленных в общем-то производителей еды нашлось место вещам совершенно факультативным: расписные пряники, домашняя лапша, гранола, торты — в общем, всё то, что можно встретить в изобилии на любой новосибирской ярмарке и во многих магазинах. В противоположном ряду глаз цепляется разве что только за живописные булки «деревенского хлеба» из кемеровской пекарни Павла Кирдяшова. Небольшая булка стоит 80 рублей, но это продукт иного уровня, чем тот, который можно найти в недорогих пекарнях. Впрочем, и до французского или итальянского ремесленного хлеба он тоже пока не дотягивает. Но там и цена будет иной — для этого нужна импортная мука, которая в России стоит ещё дороже, чем в Европе.



Предприятие из Новокузнецка «Медведь собрал» привезло необычные лимонады Фото: Стас Соколов

С краю площадки, ближе к зоне кафе, разместилось несколько производителей напитков. К точке с авторскими лимонадами Евгения Головко из Новокузнецка подходит мальчик лет 10 и просит бутылочку имбирного (с яблоком, лимоном и топинамбуром). «У него интересное сочетание вкусов», — говорит юный гурман. Евгений делает напитки под брендом «Медведь собрал» уже два года. На вкус получается действительно интересно. Хотя, конечно, и от сочетаний, и от веселого названия веет большим городом. Но продвинутой публике из фитнес-центров нравится.



Сыры новосибирского предприятия «Клевер» Фото: Стас Соколов

Здесь же разместилась ещё одна сырная лавка — новосибирский «Клевер». В отличие от предприятия Бурдинских, ребята из «Клевера» работают ещё немного и рестораторами — жарят свой сыр халуми на маленьком гриле. Большие куски выглядят как странный белый стейк. Особенного ажиотажа, впрочем, тоже не наблюдается. Если на «фуд-маркете», где «Клевер» арендовал площадку вместе с Бурдинскими, сырные шашлычки приходилось ждать в очереди, то здесь подошедшая пара берет сразу два уже готовых, сделанных, что называется, впрок.



Халуми у «Клевера» очень неплох. Тем, кто хочет разнообразить меню дачного барбекю, стоит обратить на него внимание. Сыр покрывается правильной золотистой корочкой, не плавясь, а лишь становясь чуть мягче.



Фото: Стас Соколов