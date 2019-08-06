Дом по цене «айфона»: НГС нашел под Новосибирском очень дешевые усадьбы (такие вы вряд ли видели)

Вымирающие деревни — серьёзная проблема для огромной России. Колхозы давно пришли в упадок, крестьянские дети выросли и подались в города, а в сёлах и деревнях остаются только старики. Пустуют и ветшают в области тысячи домов, и многие из них можно купить без преувеличения по цене айфона. Корреспондент НГС выбрала самые интересные варианты в разной степени удалённости от Новосибирска.

Для чистоты эксперимента мы искали дома действительно по стоимости нового iPhone Xs Max: в официальном интернет-магазине Apple его цена варьируется в зависимости от объёма памяти от 98634 до 130159 рублей.



Кстати, в успех нашего предприятия не верили даже эксперты: руководитель одного из офисов АН «Жилфонд» Сергей Зверев заверил, что недвижимости по такой цене в принципе не бывает. На портале N1.RU действительно ни одного дома не нашлось, но несколько вариантов обнаружилось на других сервисах.

Найти что-то дешевле 100 тысяч рублей, не отрываясь от компьютера, вряд ли удастся — таких вариантов крайне мало. Если они и встречаются, то на поверку оказываются, например, обжитыми летними кухнями, тогда как сам дом уже завалился.



Домик не может похвастаться фасадом, зато у него новые ворота Фото: ЦИАН

За 100 тысяч рублей можно купить дом в 160 км от Новосибирска — в селе Раисино под Убинским. В объявлении указано, что дом бревенчатый, и внешне он довольно симпатичный, разве что штукатурка со временем облупилась. Площадь домика — 42,8 кв. м, к нему прилегают угодья в 30 соток с яблонями. В самом доме есть печь и проведена вода, так что жить можно круглый год.

Раисино — село относительно большое, в нём есть детский сад и школа, дом культуры (который в 1930-х занял здание церкви) и даже многоквартирные дома. Правда, надо учесть, что одним из основных предприятий здесь, кажется, является мужская колония особого режима.



Дом стоит на окраине Чика и окружён простором Фото: N1.RU

За те же 100 тысяч можно купить и приличную дачу в Чике с намёком на круглогодичное проживание: про печь продавец не пишет, зато электричество «хорошей мощности» есть круглый год. Вода тут поливочная и по расписанию, но есть бак с автозаполнением. Сам домик небольшой, с двумя комнатами и погребом, а владения ограничиваются 6 сотками. Упираются эти сотки в поле, так что, с одной стороны, всегда обеспечен вид на сибирский простор, с другой, отмечает в объявлении продавец, можно пригласить к себе с поля трактор. Бонусом он обещает добрых соседей, пляж на реке в 20 минутах ходьбы и сосновый лес с грибами. А вот насколько обжита эта часть района, не очень понятно: точного адреса продавец не указал. Вообще же Чик далёк от вымирания: здесь, по данным на 2017 год, живёт больше 5 тысяч человек.

Весёлый дом в Жеребцово построили из шпал Фото: N1.RU

За 119 тысяч рублей в Жеребцово можно купить весёлый разноцветный дачный дом из шпал с металлической печкой. Домик состоит из комнаты и веранды, на 8 сотках есть летний душ и туалет, а вот бани, к сожалению, нет, так что если зимой отдыхать тут можно точно (продавец даже добавил фотографии почищенной зимней дороги), то насчёт проживания круглый год не очень понятно. А вот летом здесь, наверное, неплохо: в пяти минутах есть озеро, лес и родник. При этом Жеребцово — посёлок совсем небольшой: в 2010 году здесь оставалось жить около 200 человек.

Настоящий домик в деревне продают в Девкино Фото: ЦИАН

В 100 км от Новосибирска за 120 тысяч рублей можно купить настоящий «домик в деревне» — в деревне Девкино в Искитимском районе. Впрочем, нынешние владельцы предпочитают называть его дачей: печь в нём разобрали, да и сам дом старый и может служить разве что временным жильём на период строительства нового.

Места в Девкино живописные, а людей почти нет Фото: ЦИАН

Наслаждаться живописной природой тут, судя по всему, можно, не сходя со своих 25 соток: речушка проходит прямо по границе огорода. В 200 метрах — Бердь, в 50 метрах — сосновый бор с грибами и ягодами. Владелица дома рассказала НГС, что деревня совсем небольшая — в ней около десятка дворов, — так что тихая охота, тихая рыбалка и тихая уединённая жизнь обеспечены.



В Полойке предлагают дом с двумя верандами на две комнаты Фото: ЦИАН

В селе Полойка в Краснозёрском районе за те же 120 тысяч рублей можно купить неблагоустроенный дом площадью 35 кв. м на 22 сотках земли с озером Деревенское. «Можно ловить рыбу, сидя у себя в огороде, наблюдая за дикими утками, которые гнездятся в камышах в 3-х метрах от участка», — обещает продавец. В комнате две комнаты с двумя верандами, есть летняя кухня и кладовка, но для жизни потребуется ремонт, предупреждают в объявлении.



Озеро подходит почти к постройкам — можно удить рыбу прямо из огорода, шутит продавец Фото: ЦИАН

Окружённое озёрами село Полойка старше Новосибирска — оно основано в 1700 году, — в первой половине прошлого века оно насчитывало 650 хозяйств, причём основными жителями села были украинцы. Сейчас в селе живёт около тысячи человек. Здесь есть и школа, и дом культуры, и фельдшерский пункт, и участковый.



Вокруг Новосибирска сразу несколько сёл с названием Красный Яр, но дом по нужной цене нашёлся только в Колыванском Фото: avito.ru

120 тысяч рублей — кажется, самая популярная стоимость для домов в окружающих Новосибирск сёлах. В Красном Яре в Колыванском районе за эту сумму можно приобрести симпатичный бревенчатый домик площадью 21 кв. м с электричеством и колонкой во дворе. Предложение прежде всего адресовано охотникам и рыболовам: посёлок окружён речками, рядом есть озеро и сосновый бор — место здесь действительно живописное. Но вообще, редакция НГС и сама заинтересовалась предложением и подумывает скинуться на покупку.



Дом выглядит совсем необустроенным, но на самом деле у него новые окна и умная печь Фото: avito.ru

За 125 тысяч рублей в 15 км от Сузуна в селе на 600 с лишним дворов Малышево продают дом с 10 сотками земли. Судя по карте, дом находится по соседству с врачебной амбулаторией и школой и буквально в сотне метров от Оби. Хотя на фото все окна закрыты досками или фанерными листами, в объявлении указано, что они пластиковые.



Комнаты в доме небольшие, но в относительно хорошем состоянии Фото: avito.ru

В доме площадью 35,5 кв. м две комнаты, кухня и подпол. «Из дополнительных опций: в доме проведена вода, есть сливная яма во дворе, пластиковые окна во всех комнатах и новое отопление с современными регулируемыми биметаллическими радиаторами — в печи установлен электрокотёл, что позволит Вам отапливать на выбор электричеством или дровами», — описывает предложение продавец.



Хотя дом продают как дачу, он настоящий, деревенский, уверяет продавец Фото: N1.RU

Самое дорогое предложение в рамках цены нового айфона нашлось в Тогучинском районе на станции Салаир. Про место по объявлению ничего не понять, но продавец уверяет, что оно «экологически чистое», и здесь даже растут лечебные травы (хотя, если присмотреться, где они только не растут).

Площадь бревенчатого дома — стандартные 35 квадратов, к ним прилагаются 6 соток земли. В доме есть печь, он пригоден для проживания зимой, на участке есть баня. Что удивительно — ещё две недели назад купить его можно было всего за 59 тысяч рублей, но потом владельцы вдруг одумались и резко повысили цену, хотя и допускают торг.

Вообще, дом по цене смартфона — ситуация утрированная, говорит Сергей Зверев. Хотя прецеденты, когда в деревню уезжали именно молодые люди, так называемое «поколение Y», есть.