Обезжиренная пятерка: они похудели на 254 кг и продолжают дальше

Всё ещё жалуетесь на лишний вес, попивая молоко под булочки у себя в квартале? Эта компания делает невозможное и расстается с десятками кило за один месяц. Бывший сумоист, метящий в «стройняшки года», самая тяжелая женщина России, девушка, которая уволилась, чтобы добиться результата, и еще двое, кто одним своим существованием доказывают, что главный враг идеальной фигуры — лень. Знакомьтесь с их историями, победами и неудачами, если до сих пор ищете мотивацию пойти в зал и перестать есть курицу гриль перед сном.



Анастасия Разова, минус 24 кг за два месяца



Расставаться с лишним весом Анастасия Разова решила в группе Фото: Анастасия Разова / Vk.com

«Верните мне мои 72». С такой мыслью проснулась однажды Анастасия Разова из Ярославля. Вес 143 килограмма 29-летнюю девушку устраивать перестал, хотя даже ее молодой человек не имел ничего против пышной жизни подруги. Даму озаботило не только то, что показывало зеркало, но и появившиеся проблемы со здоровьем, прежде всего с щитовидкой.



За полтора года у Анастасии появились новая прическа и серьги, но она осталась верна любимому платью, которое теперь выглядит не таким облегающим Фото: Анастасия Разова

Чтобы отрезать путь назад, Анастасия рассказала о своих планах сбросить больше 70 кг подругам и завела блог, где делится успехами. За пару месяцев девушка добилась отметки в 118,9 кило, но на этом процесс заглох — больше сбросить не получается. После коррекции питания, привычек и расписания дня худеющая пошла дальше и теперь увольняется с работы. Чего не сделаешь ради мечты.

— Я увольняюсь, так как вся в спорте теперь. В июле пойду учиться на инструктора тренажерного зала, — хвастается Настя Разова.



Каждый присед отзывается болью и надеждой

Получится ли у Анастасии добиться веса мечты и стать инструктором экстра-класса, смотрите на 76.RU, где девушка ведет дневник похудения.



Наталья Руденко, минус 30 кг за три месяца



Чай (в углу стола) — без сахара! Ради фигуры отказываться приходится от самого любимого Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

С весом в 265 кило Наталье не просто проблематично было выйти из квартиры, но и, в общем, не очень-то и хотелось: каждый шаг отдавался тяжеленной одышкой, а поход в магазин больше напоминал ультрамарафон на пределе возможностей.



Наталья еще в детстве пристрастилась к еде, от нее не уходила ни одна булочка

— В 16 лет я запросто могла пройти семь километров и не заметить этого расстояния. Приходила домой, лежала минут 15 и шла дальше. Я весила около 90 килограммов и ощущала себя стройняшкой. Вернуться бы в то состояние, — делится планами Наталья.



Наталья мечтает похудеть как минимум до 90 килограммов Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Окончательно дать бой лишнему весу она решила в 2018 году. Получается с переменным успехом. Кусочек ароматной жареной курицы Наталья себе иногда всё же позволяет, но, несмотря на срывы, ей удалось расстаться с 30 кило за несколько месяцев. А сегодня она весит вообще 225 кг. Ей еще есть над чем работать, но победа, уверена Наталья, не за горами.

Читайте на V1.RU, на что готова пойти самая тяжелая женщина России, чтобы поставить победный флаг в борьбе с лишним весом.



Алексей Екс, минус 80 кг за год



Алексей со своим стройным другом два года назад, теперь они примерно одной массы Фото: Алексей Екс / Facebook

Кавээнщик из Красноярска Алексей Екс не понаслышке знает, что такое сидеть сразу на двух стульях. Но когда мебели стало не хватать, решил, что надо что-то делать с лишним весом. Спустя год с момента появления этой идеи мужчина распрощался с олимпиадной цифрой 80. Для этого юморист без шуток проходит по городским улицам не меньше 15 километров в день и почти полностью отказал себе во вредных привычках, сливочном масле и мучных изделиях. Изменения заметил не только во внешности.



В честь сброшенных Алексеем 80 кг на ВДНХ закатили праздник Фото: Алексей Екс / Facebook

— Нигде не колет, никакие таблетки не пью, почти год не болею, — хвастается Алексей.

В ближайшее время шутник хочет сбросить еще 20 кило. Получится ли? Читайте его историю на NGS24.RU.

Елена Садикова, минус 96 кг за год



Можно подумать, что это сводные сёстры, но нет, это одна Елена Фото: Elena_sadikova_blog / Instagram.com

Одна из героинь романа «Реквием по мечте» Хьюберта Селби мечтала попасть на телевизионное шоу и ради этого значительно похудела, чтобы влезть в любимое платье. Нашей следующей героине удалось попасть сразу в два телепроекта, не повторив судьбу старушки. Елена Садикова из Нижнего Новгорода никогда не жаловалась на худобу, А после третьих родов, когда ей поставили диагноз «сахарный диабет», окончательно забила на себя.

Одними водными процедурами лишнему весу не поможешь Фото: Elena_sadikova_blog / Instagram.com

Одной силы воли ей оказалось недостаточно, чтобы стрелка весов больше не показывала 200+, поэтому Елена решила принять участие в телепроекте, который обещал крупный куш самому похудевшему. Там женщина сбросила 74 кило, еще 22 — уже дома.

— После похудения мой живот превратился в «фартук» обвисшей до колен кожи, который буквально мешал мне ходить, — делится последствиями серьезного похудения Елена.



Сейчас врачи дали Елене еще немного времени на похудание, после чего ее ждет очередная подтяжка живота Фото: Elena_sadikova_blog / Instagram.com

Избавиться от «фартука» женщине помогла другая передача, где ей сделали несколько операций. Как она изменилась до неузнаваемости, читайте на NN.RU.

Анатолий Михаханов, минус 20 кило за две недели



Мимо Анатолия Михаханова на улицах Улан-Удэ так просто не пройдешь. Самый тяжелый сумоист когда-то весил 293 кило, да и сейчас остался заметной фигурой Бурятии, хотя и расстался с 30 килограммами. Добиться рекордного даже для сумоиста веса ему помогли морепродукты, овощи, рис и роллы. Существенную роль сыграл размер порций. Недавно он закончил спортивную карьеру и решил тотально перезагрузиться.



— Я записался на программу 14-дневного голодания, из которых десять дней полное голодание (вода — анлим, а есть — ни-ни) и четыре дня плавный выход, когда сначала можно только немного морковного сока, потом чуть-чуть каши и так далее, — делится секретом перезагрузки Анатолий.

За две недели он избавился от 20 килограммов, но оставшийся вес его всё равно не устраивает. При этом спортсмен не стесняется своей внешности и активно ведет Instagram, где хвастается, что может влезть в свою подростковую одежду, делится рецептами полезных блинчиков.



Возможно, вы так же, как и герои нашей подборки, готовы броситься в бой с лишним весом, но прежде диетологи советуют обратиться к специалистам. А то мало ли чего.

Ольга Рубцова, диетолог:

— Женщины в погоне за коррекцией веса используют разные новомодные диеты. Результаты могут быть плачевные, для женщин — вплоть до потери менструального цикла. И в течение долгих лет они не могут восстановить ни вес, ни нормальную работу гормональной системы. Нужно правильно оценить свои физиологические параметры, понять, что такое физиологическая норма, когда в сбалансированном порядке работают нервная, эндокринная системы. Часто чрезмерное снижение веса связано с психологическими травмами, но не с показателями нормы. Здесь должна быть грамотная работа психолога, диетолога.

