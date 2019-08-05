Аня вернётся домой: незнакомцы собрали 700 тысяч на новый дом для девочки-инвалида, пережившей пожар

С весны семья Некрасовых ютится в маленькой уцелевшей комнатке — особенно это неудобно для 12-летней Ани (на фото), которая передвигается на инвалидной коляске

Семья Некрасовых многое пережила — сначала аварию, из-за которой парализовало их маленькую дочь. А этой весной сгорел их дом в 70 километрах от Новосибирска, который они строили с любовью три года. Пожар вспыхнул мгновенно и оставил после себя лишь пепелище — огонь уничтожил практически всё, включая инвалидную коляску и тренажёры 12-летней Ани. Все остались живы, но у семьи не было денег, чтобы с нуля строить новое жильё, — чиновники лишь разводили руками. Погорельцам помогли волонтёры благотворительного фонда «Солнечный город» — через него удалось собрать сотни тысяч рублей для Некрасовых, и мужская половина семьи теперь строит дом в рекордные сроки. Корреспонденты НГС побывали в посёлке Мошковского района, где живут сильные люди.



Местами белоснежный кот Агат со взглядом прораба обходит стройку дома на улице Зелёной в Новомошковском — это довольно большой посёлок в 68 километрах от Новосибирска, встречающий гостей живописным озером и безлюдными днём улицами. Агата в семье Некрасовых называют легендой — и с радостью пересказывают историю о храбрости кота, который не испугался пожара и никуда не убежал. И даже ледяными весенними ночами, когда о новой стройке ещё не было и речи, верный Агат оставался со своими хозяевами.



Кот Агат пережил с хозяевами все лишения и не ушёл к соседям после пожара. По словам Аллы Некрасовой, он прошёл с ними «воду, огонь и медные трубы» Фото: Александр Ощепков / НГС

Стройка нового дома идёт очень активно — уже готовы стены из бруса, поставлены батареи. Главе семьи Руслану Некрасову, столяру по профессии, и его брату Алексею разговаривать некогда, поскольку сроки поджимают и до холодов надо закончить основную часть строительства. Свои руины, оставшиеся от пожара, семья почти убрала, но половина дома осталась позади стройки — он ведь был на троих хозяев. Ещё одни владельцы после происшествия исчезли, не убрав горелые стены, а третья хозяйка — пожилая женщина — сейчас переселилась в другой дом в посёлке (ей досталось жильё по социальному найму).



Кактусы выжили в пожаре, в отличие от кроликов и кур Фото: Александр Ощепков / НГС

Злополучный пожар произошёл 23 марта 2019 года. Воспоминания о нём ещё слишком свежи, так что хозяйка дома Алла Некрасова, проводя экскурсию для корреспондентов НГС, говорит о случившемся с заметной дрожью в голосе.



Огонь вспыхнул мгновенно и уничтожил почти весь дом — по версии пожарных, возгорание произошло из-за неисправной проводки Фото: Александр Ощепков / НГС

«Вот эти кактусы — единственное, что выжило. Говорят же, что они живучие, самые живучие на Земле, вот один уже отцвёл, а два вот радуются, что они живы остались. Столько сил [мы потратили] на постройку дома. Он уже был покрашенный, с батареями, со всем на свете, только без внутренней отделки. Можно было жить там уже. Здесь было всё уделано (на стенах. — Прим. ред.) красивым пластиком. Этот пластик в пожаре просто падал и скручивался от температуры — всё здесь плавилось.

Пожар был днём. Соседка крикнула мужа, и он побежал к ней в дом, а в доме уже горели шторы. И они попытались затушить, у них ничего не получилось. Он прибежал, а у нас уже из-под пластиковых панелей пошёл дым. И вот начали быстро собираться все, потому что заполыхало моментально. Потом ещё третья соседка — вообще она была в невменяемом состоянии из-за страха, она даже забыла, что у неё газовый баллон, и он взорвался. И тогда вообще всё.



Вы не представляете, что здесь было. Я когда всё это увидела, я ходила, как чайка над руинами, и плакала. Алла Некрасова, жительница Новомошковского посёлка

Я вот так вокруг похожу и не знаю, что мне делать, что делать? С чего начать?» — рассказывает Алла Некрасова.



Сначала на помощь семье пришла церковь — она купила шуруповёрт и пилу, чтобы Некрасовы могли хотя бы разобрать горелые стены Фото: Александр Ощепков / НГС

Огонь вспыхнул моментально и уничтожил дом, который семья строила сама и потратила на него все сбережения — более 1,2 миллиона рублей. Самое главное, что сгорели вещи Ани, 12-летней дочери Некрасовых, — её инвалидная коляска, тренажёры и параподиум.

«Это страшно, понимаете, в одну секунду оказаться бомжом. Я представить даже себе не могла такую ситуацию — я всё что угодно в своей жизни могла представить, что там со мной что-то случится… Но чтобы я за 5 минут просто сгорела дотла? Понимаете, это страшно — стоять, когда у тебя просто ничего нет больше. Просто вообще ничего не осталось. И ребёнок на руках, у которой даже коляска сгорела. В одну секунду — просто одни головёшки», — не скрывает слёз мать Ани.



Соседи после пожара просто исчезли — они не разобрали свою часть дома. Сами Некрасовы этого сделать не могут, ведь это чужая собственность Фото: Александр Ощепков / НГС

Причины пожара до сих пор точно не известны — по словам Некрасовых, проверки как таковой не было, в МЧС только сказали, что дело было в проводке. Алла Некрасова говорит, что

виноваты, скорее всего, хозяева «серединки» дома — у них и до этого были проблемы с электричеством: «Им говорили: "У вас дымится, дымится, смотрите!", но люди не понимают». Но сейчас бывших соседей уже и не найти.

Аню сразу после случившегося отвезли в Новосибирск к бабушке — девочке пришлось 2 месяца провести в изоляции, в квартире на 5-м этаже, ведь в доме не было пандуса, а бабушка не могла ей помочь с транспортировкой. Девочка училась дистанционно — хорошо, что был хотя бы компьютер и можно было удалённо закончить четверть. Тогда же мать Ани обратилась в благотворительный фонд Новосибирска «Солнечный город», ведь от районной администрации помощи не было. Власти выдали 30 тысяч рублей и предложили деловую древесину, за которой нужно было ехать за 70 километров. Автомобиля у семьи нет, да и такой материал нужно везти на грузовиках, аренда которых стоит от 150 тысяч рублей, оценила Алла Некрасова.



Руслан и его брат Алексей Некрасовы в рекордные сроки строят новый дом из бруса, который смогли купить благодаря помощи незнакомых им новосибирцев Фото: Александр Ощепков / НГС

Как поясняет PR-менеджер фонда Мария Малкина, семья обратилась к ним за вещами. С Некрасовыми познакомилась и команда психологов фонда — они разговорились с Аллой.



«В нашем фонде есть проект "Соучастие", в рамках которого мы помогаем семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мы изучили проблему, документы и решили, что поможем семье. Тогда, к 1 июня, мы объявили сбор на покупку бруса для постройки дома. Примерно за две недели мы собрали около 400 тысяч. Еще наш партнер, компания "Квадротека", выделила 150 тысяч на покупку параподиума для Ани, так как ее тренажёр сгорел, а девочке нельзя пропускать занятия.



Семья купила брус, и папа девочки вместе со своим братом как-то невероятно быстро возвели каркас дома. Мария Малкина, PR-менеджер фонда «Солнечный город»

Мы не ожидали такой отдачи и скорости, но мотивация была понятна — родители очень сильно любят свою дочь и хотят скорее забрать её», — объясняет представитель фонда.



Сразу после пожара в дом пришли воры — они забрали всё, что можно было сдать на металлолом. Так что многое семья купила снова Фото: Александр Ощепков / НГС

В середине июля фонд праздновал 12-летие — на дне рождения волонтёры попросили друзей и партнёров подарить деньги для Некрасовых, которые они могли бы потратить на крышу и утепление дома. В целом удалось собрать около 740 тысяч рублей — практически никто из тех, кто присылал деньги Некрасовым, даже не был с ними знаком.

Может быть, их зацепила история Ани — девочки, лишённой возможности ходить. Она очень трогательно смущается и опускает голову, когда мама рассказывает о её успехах в учёбе, любви одноклассников или пока что далёкой мечте увидеть Петербург. К каникулам Аня вновь вернулась в посёлок и сейчас редко выезжает из Новомошковского — без автомобиля трудно выезжать в город. Но девочка не жалуется, кажется, никогда — даже когда на инвалидной коляске нужно добираться до школы в зимнюю пургу.



На дальние расстояния Аня Некрасова может передвигаться в основном с помощью мамы — в посёлке дороги неровные. Алла Некрасова, в прошлом воспитатель, оставила работу, чтобы ухаживать за дочкой Фото: Александр Ощепков / НГС

Инвалидность была у неё не всегда. Совершенно здоровой девочке Ане Некрасовой было три года, когда в неё въехал автомобиль. Её мать Алла показывает место между тогда ещё не построенным домом на Зелёной и огородом, где играли дети.

«Все маленькие, Анечка меньше всех была…

И вот на огромной скорости по этому проулку ехал пьяный джип — женщина, управлявшая рулём, была настолько пьяна, что не могла даже стоять. Алла Некрасова, жительница Новомошковского посёлка

Полная толпа ещё пассажиров таких же. И вместо того, чтобы повернуть туда, на дорогу, она перепутала проулок наш с проезжей частью и завернула вот сюда, на детей. И задела Аню. Здесь была труба — она ударилась о трубу бампером, ребёнок уже упал в кусты, здесь куст рос. И машина эта протащила сандалии вместе с колготками до самого перекрёстка. А ребёнок остался валяться здесь без сознания», — с болью в голосе вспоминает мама девочки.



После аварии прошло уже 9 лет, но девочке по-прежнему нужна реабилитация, чтобы был прогресс Фото: Александр Ощепков / НГС

Отец был в огороде, но не успел подбежать к детям, — автомобиль летел на огромной скорости. Через мгновение Алла была уже возле дочери, но она не приходила в себя.

«Схватила ребёнка на руки, кричала на всю улицу: "Помогите, люди, помогите!". Там, на дальней части улицы, живёт у нас фельдшер, я до фельдшера бежала бегом, потом она ей делала искусственное дыхание, потом транспортировка в областную больницу», — продолжает Алла Некрасова.

Аня долго пролежала в больнице — уколов она почему-то не чувствовала. Только спустя пару месяцев, когда сняли гипс, её ноги были «как тряпочки» — ребёнок их не ощущал.

Водителя нашли довольно быстро — она вину не признала, но получила год в колонии-поселении. Владелица автомобиля вышла через 8 месяцев по УДО и теперь платит по 1,5 тысячи рублей в месяц — за такие деньги новую инвалидную коляску не возьмёшь. Её, кстати, за свои деньги купила подруга Аниной бабушки.



Несмотря на такие страшные испытания, семья старается держаться и не отчаиваться — она радуется, что новосибирцы помогли им со строительством дома Фото: Александр Ощепков / НГС

Семья возит девочку на реабилитацию — с 5 августа, например, Аня проведёт две недели в бердском центре «Ортос». В это время её папа и дядя продолжат стройку — они практически круглосуточно заняты реконструкцией, ночуют в маленькой уцелевшей «стайке» (мама с девочкой ночуют у соседки). Они планируют восстановить комнату, которую делали для Ани: с тренажёрами и всеми удобствами, как уже сделали это раньше. Алла Некрасова же через каждые 10 минут беседы с журналистами НГС благодарит людей, которые помогли им, хотя были не обязаны этого делать.



Через год, вероятно, дом обретёт окончательный вид — уже весной Некрасовы приступят к отделке Фото: Александр Ощепков / НГС