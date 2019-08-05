Качаем права: проверьте, может ли вас обмануть продавец в магазине

Даже самый дружелюбный продавец видит в покупателе прежде всего выгоду. Может ли вас сбить с толку доброжелательность торговцев и знаете ли вы, чего вправе требовать от любой сделки? С этими ситуациями может столкнуться каждый, и если учиться на своих ошибках, то лучше сделать это заранее. Мы уже проводили покупательский ликбез, но вопросов так много, что решили продолжить.

