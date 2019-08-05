Качаем права: проверьте, может ли вас обмануть продавец в магазине

Давайте узнаем, насколько вы разбираетесь в своих потребительских правах
Фото: Дарья Селенская
Даже самый дружелюбный продавец видит в покупателе прежде всего выгоду. Может ли вас сбить с толку доброжелательность торговцев и знаете ли вы, чего вправе требовать от любой сделки? С этими ситуациями может столкнуться каждый, и если учиться на своих ошибках, то лучше сделать это заранее. Мы уже проводили покупательский ликбез, но вопросов так много, что решили продолжить.
Микроволновка сломалась на следующий день после того, как закончилась гарантия. Вы хотите вернуть деньги, но в магазине говорят, что сначала они проведут экспертизу, а деньги — может быть, потом. Кто прав?
Вы заказали в интернете часы с гравировкой своего имени, но через три дня после доставки поняли, что они вам не нужны. Будете требовать деньги обратно?
У купленного вами новенького пылесоса постоянно выпадает шланг. Продавец пообещал устранить недостатки за два месяца. Вас устроит такой срок?
Вы купили холодильник, и он сломался. Вы сдали его на ремонт по гарантийному сроку, продавец согласился предоставить вам подменный товар, но доставка — уже за ваш счет. Будете платить?
В январе вы купили пару прекрасных сандалий и полетели в них отдыхать на море. Но уже в отпуске заметили на обуви дефект. Удастся ли вернуть товар по гарантии, когда вернетесь домой?
Вы заключили договор на ремонт квартиры. Вам рассчитали примерную смету, но после работ просят доплатить, потому что материалы подорожали. Приготовите деньги?
Вы фотографируете товар в магазине. К вам подходит охранник и говорит, что вы нарушили закон и теперь отправитесь в отделение. Вы точно что-то нарушили?
Товар оказался бракованным, а вы, как назло, потеряли чек. Выбрасываем покупку?
Продавец сказал, что ноутбук потянет самую крутую и тяжелую игру, а он и на пасьянсе тормозит. Идем менять?
Вы купили шубу, но, придя домой, пожалели потраченных денег и решили вернуть приобретение. Стоит тратить время?
Если купленный в интернете заказ везут слишком долго, вы можете рассчитывать на компенсацию?
Вы заказали кровать, вам пообещали сделать ее за два месяца, а прошло уже два месяца и три дня. Стоит ли требовать компенсацию?
Помните, что ваши помощники в битве за свои права — это своды законов. Часть ответов можно найти в законе «О защите прав потребителей». Ещё одно важное оружие в битве за справедливость — Гражданский кодекс. В отдельных случаях стоит почитать правила продажи товаров по образцам или свод правил продажи товаров дистанционным способом, а также о продажах отдельных видов товаров.
Если купили некачественный товар или вам не понравилось, как вас обслужили, — обращайтесь в местный Роспотребнадзор. Если охранник применяет физическую силу или продавец требует показать содержимое сумки — в полицию. Вернуть деньги можно, написав претензию, а в отдельных случаях — через суд.
Проконсультироваться в Роспотребнадзоре всегда можно по горячей линии 8 800 100-45-04 каждый будний день с 8:30 до 17:30 (перерыв с 12:00 до 12:45).
А если чувствуете в себе силы качать права еще в одном тесте на потребительскую тематику — вам сюда.