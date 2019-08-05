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Проблема

«Куда ты рулишь?»: «Ленд-Крузер» НСО выезжает на встречку и таранит машину — почему он прав (видео)

Черный Land Cruiser внезапно выезжает по тротуару на встречную полосу — ему надо уступать

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Land Cruiser внезапно пересекает курс

Фото: скриншот YouTube

Проект «Куда ты рулишь?» разбирает очередное нестандартное ДТП — оказывается, можно ехать по встречной полосе, врезаться в кого-нибудь и быть правым. Именно такая авария произошла на ул. Волочаевской, где внедорожник Toyota Land Cruiser, проезжая по тротуару и затем выезжая на встречную полосу, столкнулся с Mazda, которая выбиралась на Волочаевскую по второстепенной дороге. Проанализируем аварию вместе с экспертом по безопасности дорожного движения.

26 июля регистратор, установленный на автомобиле Mazda, фиксирует, как машина выезжает по второстепенной дороге частного сектора на улицу Волочаевскую. Виден знак «Уступи дорогу», машина приближается к Волочаевской, и тут в кадре появляется внедорожник Toyota Land Cruiser с номерами серии НСО (тоже в Новосибирске так называемая «особая» серия). Land Cruiser с тротуара пытается попасть на проезжую часть, при этом траектория и направление его движения в какой-то момент оказываются на встречной полосе. Водитель Mazda по ощущениям тормозить особо не пытается, происходит удар — смотрите видео! 

Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, столкновение (с материальным ущербом) произошло 26 июля 2019 года в 15:30. Столкнулись Mazda и Toyota Land Cruiser возле дома № 26 по ул. Волочаевской.

По мнению эксперта по безопасности, несмотря на явно вызывающее поведение водителя Land Cruiser, второй водитель все-таки был неправ — просто потому, что выезжал со второстепенной дороги. 

«Водитель этого автомобиля должен был уступить дорогу. В любом случае должен был уступить дорогу "Крузеру". 

Да потому что у него знак «Уступи дорогу». Пускай тот даже едет по полосе встречного движения, это не имеет значения. 

Водитель ["Мазды"], допустим, едет, не знает, что впереди за дорога, может, односторонняя дорога, а знак сломали. Допустим, человек первый раз едет — движение одностороннее налево может быть», — объясняет Виктор Жигулин, руководитель «Центра высшего водительского мастерства».

Справка: знак 2.4 «Уступите дорогу». Водитель должен остановиться у перекрестка для того, чтобы уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по главной дороге. «Уступить дорогу (не создавать помех)» — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Предугадать такую ситуацию довольно трудно, большинство водителей не ожидает, что помеха может появиться на тротуаре, да еще и поедет по диагонали, по встречной полосе. В любом случае тут надо тормозить изо все сил, а не рассчитывать на то, что второго водителя-нарушителя, может быть, признают виновным. Любого ДТП нужно избегать по максимуму. 

Кто виноват?

    Присылайте на почту news@ngs.ru свои видеозаписи ДТП, вместе с экспертами мы будем разбираться, кто прав, кто виноват.

    Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте о дорожном ремонте — «Где дороги?»: Фабричную заасфальтировали и взломали, а «Европейский Берег» отрезали от Большевички.

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    КОММЕНТАРИИ (47)

    фыв
    5 авг 2019 в 08:20

    НГС, вы хоть сами помните что публикуете? Верховный суд лишил приоритетов нарушающих водителей, так что тут неправ крузер однозначно, т.к. езда по тротуару у нас запрещена.

    Фото пользователя
    5 авг 2019 в 08:29

    Владелец регистратора спал чтоли ехал или специально на таран шел , закройте его на месяц в СИЗО для связи с реальностью ...

    Гость
    5 авг 2019 в 08:34

    Скажите, что происходит? Что значит- допустим сломан знак? Что значит- допустим водитель не знал? Водитель, подъезжая к перекрестку руководствуется правилами дорожного движения, соответственно знакам, установленным на перекрёстке! Водитель мазды- знал, он каждый день там ездит. И знак, установленный на перекрёстке, предписывает уступить дорогу машинам движущимся по дороге, а не выскакивающим с тротуара! Движущаяся по пешеходному тротуару машина- уже! Нарушает правила! Причем он съезжает с тротуара на дорогу! Даже на перекрёсток! Во встречном направлении! Создавая помехи всем участникам движения!