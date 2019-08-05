«Куда ты рулишь?»: «Ленд-Крузер» НСО выезжает на встречку и таранит машину — почему он прав (видео)

Проект «Куда ты рулишь?» разбирает очередное нестандартное ДТП — оказывается, можно ехать по встречной полосе, врезаться в кого-нибудь и быть правым. Именно такая авария произошла на ул. Волочаевской, где внедорожник Toyota Land Cruiser, проезжая по тротуару и затем выезжая на встречную полосу, столкнулся с Mazda, которая выбиралась на Волочаевскую по второстепенной дороге. Проанализируем аварию вместе с экспертом по безопасности дорожного движения. 26 июля регистратор, установленный на автомобиле Mazda, фиксирует, как машина выезжает по второстепенной дороге частного сектора на улицу Волочаевскую. Виден знак «Уступи дорогу», машина приближается к Волочаевской, и тут в кадре появляется внедорожник Toyota Land Cruiser с номерами серии НСО (тоже в Новосибирске так называемая «особая» серия). Land Cruiser с тротуара пытается попасть на проезжую часть, при этом траектория и направление его движения в какой-то момент оказываются на встречной полосе. Водитель Mazda по ощущениям тормозить особо не пытается, происходит удар — смотрите видео!

Официально: по данным сводки УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, столкновение (с материальным ущербом) произошло 26 июля 2019 года в 15:30. Столкнулись Mazda и Toyota Land Cruiser возле дома № 26 по ул. Волочаевской. По мнению эксперта по безопасности, несмотря на явно вызывающее поведение водителя Land Cruiser, второй водитель все-таки был неправ — просто потому, что выезжал со второстепенной дороги. «Водитель этого автомобиля должен был уступить дорогу. В любом случае должен был уступить дорогу "Крузеру". Да потому что у него знак «Уступи дорогу». Пускай тот даже едет по полосе встречного движения, это не имеет значения. Водитель ["Мазды"], допустим, едет, не знает, что впереди за дорога, может, односторонняя дорога, а знак сломали. Допустим, человек первый раз едет — движение одностороннее налево может быть», — объясняет Виктор Жигулин, руководитель «Центра высшего водительского мастерства». Справка: знак 2.4 «Уступите дорогу». Водитель должен остановиться у перекрестка для того, чтобы уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по главной дороге. «Уступить дорогу (не создавать помех)» — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Предугадать такую ситуацию довольно трудно, большинство водителей не ожидает, что помеха может появиться на тротуаре, да еще и поедет по диагонали, по встречной полосе. В любом случае тут надо тормозить изо все сил, а не рассчитывать на то, что второго водителя-нарушителя, может быть, признают виновным. Любого ДТП нужно избегать по максимуму.

Кто виноват?