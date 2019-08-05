«Могла объедаться назло»: мотоциклистка и мать троих — об отчаянии после родов и воспитании себя

Вероника (31) не совсем обычная многодетная мама. Иногда вместо развивашек и бутылочек она достает из рюкзака мотоциклетный шлем. Увлечение мотоспортом помогло сибирячке найти любовь после развода и обрести гармонию, несмотря на стремительно растущую семью. Но не все удавалось решить легко. После первых родов молодая мама поправилась на 35 килограмм и превратилась из стройной танцовщицы в женщину с пышными формами. Специально для SHE.НГС она рассказала, как боролась с весом, встретила любовь и почему не стоит пытаться быть идеальными родителями.

Про борьбу с весом После первых родов Вероника из танцовщицы и худышки превратилась в полную девушку.

«Родив первую дочь, я впервые набрала вес. До этого я была спортсменкой и даже танцевала в клубе. Так получилось, что вес я набирала не во время беременности, как часто бывает у других женщин, а уже после родов, когда началась лактация и я кормила грудью», — вспоминает Вероника. Тогда она не проходила обследование и не знала, что с ней произошло. «Я была в шоке и раздрае от своего внешнего вида, непонимании, что со мной происходит. Мне было очень странно, тяжело и горько, я пережила все стадии траура. Могла объедаться назло самой себе. Один килограмм больше, один меньше», — вспоминает сибирячка.

По словам Вероники, именно тогда она начала пытаться принимать себя и любить свое тело Фото: Вероника, героиня публикации

Она, как и многие стройные девушки, не ожидала, что это случится именно с ней. Тогда молодая мама и сформулировала для себя главный секрет стройности. «Многие женщины из-за лишнего веса считают, что они недостойны любви. Вот похудею и куплю себе платье. Но это "похудею" может и не наступить. Нужно украшать и любить себя прямо сейчас, тогда будет легче бороться с весом», — считает сибирячка.



Спустя несколько лет Вероника вернула себе былую форму и стала выглядеть еще лучше, чем до беременности. Но через 6 лет случилась вторая беременность, и женщина снова набрала вес. «В эту беременность я уже обследовалась; оказалось, что у меня повышен гормон инсулин. Он отвечает за метаболизм и помогает усваиваться всем углеводам, которые поступают в организм. Инсулин можно контролировать препаратом, но его нельзя принимать ни во время лактации, ни во время беременности. И поэтому пока я ничего не делаю и люблю себя», — делится с НГС сибирячка.

По словам Вероники, она не встречала осуждения со стороны близких, друзей или знакомых по поводу лишнего веса, но столкнулась с проблемами при выборе одежды. «В те года, когда у меня был максимальный вес, не было понятия моды для полных. Были магазины "Большая одежда" или "Одежда больших размеров". Там был бабушкин трикотаж, который взрослит. Ты покупаешь это и просто плачешь. Сначала я пыталась выбирать привычную для себя одежду. Это все меня облепляло, и я превращалась в гусеницу. Потом я носила бесконечные толстовки, которые скрывают живот, и джинсы», — вспоминает молодая мама.



Сейчас Вероника научилась красиво одеваться, несмотря на вес. По ее мнению, чтобы выглядеть стройнее — нужно всегда помнить про второй слой, это может быть джинсовка, рубашка или кардиган, эти вещи вытягивают силуэт и зрительно создают нужную вертикаль.

Про любовь После рождения первой дочери сибирячка развелась с мужем. Она считает, что ребенок не должен быть причиной оставаться вместе с неподходящим человеком. «У меня не было страха разводиться с ребенком на руках и мысли остаться жить вместе ради детей. Они видят нездоровые отношения родителей, когда папа с мамой не обнимаются, а ругаются. У них возникает неправильная модель семьи», — считает сибирячка.

У Вероники есть необычное хобби: несмотря на многодетное материнство, она мотоциклистка. Бывший супруг не всегда принимал хобби жены, а нынешний сам оказался заядлым гонщиком. Познакомились молодые люди на сборе возле ГПНТБ. «В один из вечеров я туда приехала после своего мини-путешествия и рассказывала друзьям, что со мной приключилось. А рядом стоял будущий муж. И ему захотелось ездить с нашей компанией. А не я люблю быть пассажиром, но в один из вечером я попросила его себя прокатить, потому что по манере езды можно многое понять о человеке. Так все началось», — вспоминает девушка.

Вероника сразу сказала Диме, что у нее есть дочь Фото: Вероника, героиня публикации

«Я не скрывала, что у меня есть дочь. Многие женщины грешат тем, что сначала знакомятся с мужчиной, а потом рассказывают, что у неё есть ребенок. У Дианы есть свой папа, она об этом знает. Мы с бывшим супругом, можно сказать, дружим в пределах разумного. Нынешний мой муж очень деликатно знакомился с Дианой и завоевывал ее симпатию», — вспоминает Вероника.

Она считает, что залог долгого семейного счастья — это быть с мужем друзьями и чаще разговаривать Фото: Вероника, героиня публикации

«У нас сейчас очень мало времени для двоих — я в декрете, он работает на двух работах. И практически все свободное время занимают дети. Главный рецепт: быть друзьями. Если с человеком просто влечение или выверенный шаг, кажется, что он хороший парень, — это уже заведомо неправильно для меня», — заключает сибирячка.

Про материнство Веронику можно считать опытной мамой. Сейчас у нее три дочери: Диана (9 лет), Индира (2 года 8 месяцев) и Амира (7 месяцев). К третьему материнству она поняла, что главное — это спокойствие и уравновешенность. Это то, чего начинающим мамам так не хватает с первым ребенком. «Сейчас мой подход — это материнство "на лайте". Я стараюсь спокойнее относиться к болезням, даю детям максимально свободу действий, я имею ввиду бытовую самостоятельность. Старшие дети помогают с младшими, я могу им дать задание», — делится сибирячка с НГС.

По ее мнению, чтобы все было хорошо с детьми — маме нужно начинать с себя Фото: Вероника, героиня публикации

Если у женщины много нереализованных мечтаний и комплексов, то она реализуют это за счет детей и доказывает самой себе, что является прекрасным родителем. Вероника в своем блоге часто пишет и о «темной стороне материнства». «Об этом не принято говорить, а главное, запрещено чувствовать. Все мамы должны быть априори уравновешенны и спокойны, посвящать себя детям. Но у каждой мамы, вне зависимости от количества детей, возникают моменты тотального недосыпа, агрессии и желание "выйти в окно". Но нужно стараться иметь кусочек времени для себя, не забивать на свои увлечения, не отодвигать на второй план мужа и не отказываться от помощи окружающих. И после часа времени наедине с собой вырастают крылья. Для меня это поездка на мотоцикле», — рассказывает многодетная мама.



На фото мотоциклистка с младшей дочерью Амирой Фото: Вероника, героиня публикации