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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Мерс» Н 777 НН — разогнал инвалидов на площади Ленина

Владельцы Mercedes плюют на всех в самом центре, а на площади Калинина завелась безумная «Газель»

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«Мерседес» на площади Ленина

Фото: читатель НГС

В новом, 138-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка на инвалидных местах на площади Ленина, поведение посетителей дорогих ресторанов и очередная сомнительная парковка дипломатических авто. 

Сегодня у нас солируют «Мерседесы», этот с чудо-номером Н 777 НН занял инвалидное место. «Красный проспект. Между архитектурной академией и KFC», — уточняет читатель Илья. 

«Мерседес» на тротуаре

«Мерседес» на тротуаре

А этот новейший спорткар с той же серией номеров ННН пристроился на тротуаре улицы Ленина. И он там не один такой — видимо, владельцам этих машин так удобней парковаться при посещении заведений общественного питания Дениса Иванова. «Машина стоит на тротуаре улицы Ленина, рядом с входом в "Жан Хуан Лу"», — пишет читательница Маша. 

Еще один «Мерседес» на тротуаре улицы Ленина

Еще один «Мерседес» на тротуаре улицы Ленина

А вот еще один «Мерседес» на том же месте. 

Проезд перекрыт

Проезд перекрыт

«Перекрыт выезд из двора. На срабатывания сигнализации не реагирует», — жалуется читатель Алексей. 

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

«Троллейный жилмассив. Напротив магазина "Горожанка" был перекрыт пешеходный переход», — информирует Елена.

«Газель» гадит во дворах

«Газель» гадит во дворах

В районе площади Калинина наблюдают зелёную «Газель», которая уничтожает зелень. «Сквер Лучистый. Улица Дуси Ковальчук, 266/4. Регулярно топчет газон и перегораживает проход», — сообщает Александр.

Стоянка на два места

Стоянка на два места

Почему бы не встать на два места, у меня же «Тойота». 

«Прадо» на газоне

«Прадо» на газоне

«Стоянка возле ТЦ "Галерея", очередной водятел на газоне. И по барабану, что газон только засеяли. А вокруг обилие мест для парковки», — пишет разгневанный читатель Олег.

Трава уничтожена

Трава уничтожена

Еще один уничтожитель газонов. 

Перекрытый проход

Перекрытый проход

«Закрыл парапет для инвалидов и мам с колясками у поликлиники на улице Ульяновской — зато встал прям рядом с входом», — наблюдает читатель Юрий.

Парковка дипломатов

Парковка дипломатов

А это «Лэнд Крузер Прадо» каких-то дипломатов. Иностранцы знают толк во внедорожниках, но, по мнению читателей, слишком близко встают к пешеходному переходу. 

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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