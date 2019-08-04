«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Мерс» Н 777 НН — разогнал инвалидов на площади Ленина

В новом, 138-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка на инвалидных местах на площади Ленина, поведение посетителей дорогих ресторанов и очередная сомнительная парковка дипломатических авто.

Сегодня у нас солируют «Мерседесы», этот с чудо-номером Н 777 НН занял инвалидное место. «Красный проспект. Между архитектурной академией и KFC», — уточняет читатель Илья.



«Мерседес» на тротуаре Фото: читатель НГС

А этот новейший спорткар с той же серией номеров ННН пристроился на тротуаре улицы Ленина. И он там не один такой — видимо, владельцам этих машин так удобней парковаться при посещении заведений общественного питания Дениса Иванова. «Машина стоит на тротуаре улицы Ленина, рядом с входом в "Жан Хуан Лу"», — пишет читательница Маша.

Еще один «Мерседес» на тротуаре улицы Ленина Фото: читатель НГС

А вот еще один «Мерседес» на том же месте.

Проезд перекрыт Фото: читатель НГС

«Перекрыт выезд из двора. На срабатывания сигнализации не реагирует», — жалуется читатель Алексей.

Стоянка на переходе Фото: читатель НГС

«Троллейный жилмассив. Напротив магазина "Горожанка" был перекрыт пешеходный переход», — информирует Елена.



«Газель» гадит во дворах Фото: читатель НГС

В районе площади Калинина наблюдают зелёную «Газель», которая уничтожает зелень. «Сквер Лучистый. Улица Дуси Ковальчук, 266/4. Регулярно топчет газон и перегораживает проход», — сообщает Александр.



Стоянка на два места Фото: читатель НГС

Почему бы не встать на два места, у меня же «Тойота».

«Прадо» на газоне Фото: читатель НГС

«Стоянка возле ТЦ "Галерея", очередной водятел на газоне. И по барабану, что газон только засеяли. А вокруг обилие мест для парковки», — пишет разгневанный читатель Олег.



Трава уничтожена Фото: читатель НГС

Еще один уничтожитель газонов.

Перекрытый проход Фото: читатель НГС

«Закрыл парапет для инвалидов и мам с колясками у поликлиники на улице Ульяновской — зато встал прям рядом с входом», — наблюдает читатель Юрий.



Парковка дипломатов Фото: читатель НГС

А это «Лэнд Крузер Прадо» каких-то дипломатов. Иностранцы знают толк во внедорожниках, но, по мнению читателей, слишком близко встают к пешеходному переходу.