«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Мерс» Н 777 НН — разогнал инвалидов на площади Ленина

«Мерседес» на площади Ленина
Фото: читатель НГС
В новом, 138-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка на инвалидных местах на площади Ленина, поведение посетителей дорогих ресторанов и очередная сомнительная парковка дипломатических авто.
Сегодня у нас солируют «Мерседесы», этот с чудо-номером Н 777 НН занял инвалидное место. «Красный проспект. Между архитектурной академией и KFC», — уточняет читатель Илья.
А этот новейший спорткар с той же серией номеров ННН пристроился на тротуаре улицы Ленина. И он там не один такой — видимо, владельцам этих машин так удобней парковаться при посещении заведений общественного питания Дениса Иванова. «Машина стоит на тротуаре улицы Ленина, рядом с входом в "Жан Хуан Лу"», — пишет читательница Маша.
А вот еще один «Мерседес» на том же месте.
«Перекрыт выезд из двора. На срабатывания сигнализации не реагирует», — жалуется читатель Алексей.
«Троллейный жилмассив. Напротив магазина "Горожанка" был перекрыт пешеходный переход», — информирует Елена.
В районе площади Калинина наблюдают зелёную «Газель», которая уничтожает зелень. «Сквер Лучистый. Улица Дуси Ковальчук, 266/4. Регулярно топчет газон и перегораживает проход», — сообщает Александр.
Почему бы не встать на два места, у меня же «Тойота».
«Стоянка возле ТЦ "Галерея", очередной водятел на газоне. И по барабану, что газон только засеяли. А вокруг обилие мест для парковки», — пишет разгневанный читатель Олег.
Еще один уничтожитель газонов.
«Закрыл парапет для инвалидов и мам с колясками у поликлиники на улице Ульяновской — зато встал прям рядом с входом», — наблюдает читатель Юрий.
А это «Лэнд Крузер Прадо» каких-то дипломатов. Иностранцы знают толк во внедорожниках, но, по мнению читателей, слишком близко встают к пешеходному переходу.
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