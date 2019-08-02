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Тайный уголок Новосибирска: в 15 минутах от метро есть остров — его жители ездят на работу на лодках

Здесь идеальные пляжи, лес и рыбалка и нет машин — чтобы построить дом, материалы возят на лодках

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Остров Кудряш — это первая остановка теплохода, который три раза в неделю ходит до Седовой Заимки

Фото: Ольга Бурлакова

Остров Кудряш — живописное место совсем недалеко от центра города. Сюда легко добраться как с правого, так и с левого берега. Вместе с переправой дорога от площади Калинина занимает не больше получаса (если, конечно, удастся проехать без пробок по Дачному шоссе). На острове около полутора тысяч дач с небольшими участками. Домики построили несмотря на то, что все материалы людям пришлось перевозить на лодках. На острове нет машин, поэтому всегда тишина и свежий воздух — это главный плюс острова, который, как говорят старожилы, перекрывает все минусы. Летом песчаные пляжи и чистая Обь привлекают «заезжих чаек» — так местные жители называют туристов, которые массово высаживаются на берегу в выходные. Корреспонденты сели на теплоход и отправились в путешествие на остров Кудряш. Подробности — в репортаже НГС. 

Переправы есть с правого и с левого берега Оби

Переправы есть с правого и с левого берега Оби

Дача на острове Кудряш — это место с изюминкой. Дело в том, что сам процесс доставки на остров — это уже романтика: не автобус, электричка или машина, а верхняя палуба теплохода или несущийся по волнам катер. От пристани речного вокзала теплоход идёт около часа. Взрослый билет стоит 100 рублей, детский — 50, дети до 5 лет бесплатно. Минус в том, что ходит он редко, всего трижды в неделю. Альтернатива — лодка или катер: с левого берега через протоку на вёслах, с правого — на катерах и моторках от пристани возле базы ГУВД.

Через протоку со стороны левого берега пассажиров перевозят на вёсельных лодках

Через протоку со стороны левого берега пассажиров перевозят на вёсельных лодках

Лодки курсируют с острова на остров с 6 до 21 часа, в среднем примерно каждые 15 минут. С правого берега проезд стоит 40 рублей, с левого — 30. «Мы лицензированные, — говорит перевозчик Вячеслав Носиков, который работает на переправе уже 23 года. — Каждый пассажир застрахован на 2 миллиона 400 тысяч рублей, застрахован и груз на 35 тысяч».

По его словам, работают шесть катеров, возят по очереди. По требованию — даже ночью. «Естественно, цена уже другая. После 12 ночи будет 1000 рублей», — говорит он.

Переправа работает с середины апреля – начала мая до поздней осени

Переправа работает с середины апреля – начала мая до поздней осени

Именно этот момент — невозможность в любой момент оказаться на большой земле — и пугает, но, как говорят местные, можно без проблем в любой момент позвонить лодочникам, они не откажут, «ребята они адекватные». Если кому-то стало плохо, скорая подъезжает к берегу, туда же приезжает МЧС с лодкой. «Но, как правило, мы сами на берег увозим, потому что пока лодку снимут, заведут», — объяснил Вячеслав.

В будни лодки начинают ходить с 6 утра, чтобы люди успевали на работу

В будни лодки начинают ходить с 6 утра, чтобы люди успевали на работу

В этом году сезон на Кудряше начался рано — в конце апреля. Как правило, навигация открывается в начале мая и открыта до октября. «И в снег, и в дождь возим, люди в валенках до ноября почти ездят», — говорят перевозчики. Чтобы перевезти груз, к лодкам цепляют баржу, цены на перевозку стройматериалов договорные. «Можем и просто так перевезти», — говорят лодочники, как договоришься.

На острове несколько улиц с названиями, остальные домики стоят в переулках, каждый из которых имеет порядковый номер

На острове несколько улиц с названиями, остальные домики стоят в переулках, каждый из которых имеет порядковый номер

Узкие тропинки, напоминающие джунгли, заросли с растущим по берегам плющом, прозрачная вода, песчаные пляжи, самодельные пристани, расписные домики и путаные переулки — примерно так можно описать остров тем, кто про него ничего не знает. Кудряш можно обойти за пару часов, но легко запутаться — идти по протоптанной улочке и уткнуться в чью-то калитку. 

Мусор вывозят, говорят дачники, но всё равно на острове от него никуда не деться, он не только от туристов, но и от самих местных жителей.&nbsp;

Мусор вывозят, говорят дачники, но всё равно на острове от него никуда не деться, он не только от туристов, но и от самих местных жителей. 

Правда, несколько островных «магистралей» всё же есть — никаких Ленина и Октябрьских, только летние тёплые названия: Проточная, Центральная, Озёрная, Лесная.

На побережье много больших камней&nbsp;— местные жители вспоминают, как их привозили для укрепления берега

На побережье много больших камней — местные жители вспоминают, как их привозили для укрепления берега

Приезжие облюбовали песчаную полосу со стороны правого берега. Пляж здесь начинается прямо у лодочной остановки. У протоки со стороны левого берега — тише, теплее и мельче, поэтому здесь лучше купаться с маленькими детьми. Местные жители называют это место Инюшкой.

На острове около полутора тысяч дач

На острове около полутора тысяч дач

На Кудряше около полутора тысяч дач, осваивать территорию начали с конца 60-х. Участки расположены в хаотичном порядке. «Сначала, насколько я знаю, самозахватом всё было, а потом уже узаконили. Народ брал себе по 13 соток, а потом начали делить — никакой планировки вообще нет. Дом, тут же туалет стоит. У некоторых домик, а продолжение участка дальше, потому что проложили дорогу», — говорят дачники.

По словам дачников, как правило, весной дома не затапливает, но вспоминают наводнение в 2015 году. После него с острова пропали ёжики

По словам дачников, как правило, весной дома не затапливает, но вспоминают наводнение в 2015 году. После него с острова пропали ёжики

Владельцев дач на Кудряше называют островитянами. У них свои группы в соцсетях. В WhatsApp они обсуждают проблемы острова, делятся фотографиями. К приезжим относятся прохладно — из-за того, что после них приходится убирать.

Островитяне не против приезжих, но недовольны тем, что после выходных остров превращается в помойку

Островитяне не против приезжих, но недовольны тем, что после выходных остров превращается в помойку

«Пляжик у нас неплохой здесь и много приезжих в выходные дни. И вот это проблема, вплоть до того, что на пляжах жгут костры, и всё это остаётся, — сетует дачница Юлия. — У меня есть два 14-летних внука, берем пакеты и идём по берегу собирать мусор».

До большой земли на лодке ехать 5–7 минут

До большой земли на лодке ехать 5–7 минут

Местные жители стараются не ссориться. «Тут видите, как тесно — если мы поругаемся, что будет тогда, какой смысл в этой даче, — рассуждает Юлия. — Вот недавно сообщение в группе: «Народ, народ, на Центральной пожар!» Все кто может побежали с вёдрами. Это хорошо, что был выходной, народу много. По цепочке всё передавали, удалось дом отстоять».

В конце острова есть хвойный лес, куда островитяне ходят за грибами

В конце острова есть хвойный лес, куда островитяне ходят за грибами

Но это скорее исключительный случай. «С пожарами сложно», — говорят дачники. Приезжают по сути зафиксировать факт пожара для страховой. Кроме этого, в числе минусов называют перебои с электричеством, несмотря на то что на острове всё недавно поменяли и отремонтировали.

У многих дачников есть свои лодки

У многих дачников есть свои лодки

Строительство дома на острове — это вообще процесс сложный. Перевозить стройматериалы можно либо на лодках, либо угадать момент поздней осенью, когда вода уходит из протоки и к самой широкой улице может подъехать транспорт.

Рыбаки ловят щук, окуней и лещей

Рыбаки ловят щук, окуней и лещей

Островитяне говорят, что все эти минусы перекрывает главный плюс — отсутствие машин, соответственно чистый воздух. Кроме того, здесь много мест для рыбалки и грибной лес в конце острова. 

Первые дома появились на острове в конце 60-х

Первые дома появились на острове в конце 60-х

За 60 лет здесь умудрились построить около полутора тысяч дач. Дачки на сваях маленькие, но уютные. Некоторые домики стали достопримечательностью острова. Можно часами гулять и рассматривать резные балкончики, живые изгороди и расписные стены.

Сторож Игорь Данилов

Сторож Игорь Данилов

В конце острова со стороны левого берега уже 9 лет живёт сторож Игорь Данилов. Он не уезжает с острова даже зимой, говорит, что всего хватает и что зимой здесь даже лучше. Рядом с его сторожкой целая мастерская, где он делает гипсовые скульптуры. «Вот в следующем году к августу приходите. 

Эту фигуру Игорь Данилов шутя называет автопортретом

Эту фигуру Игорь Данилов шутя называет автопортретом

Я хочу сделать выставку по мотивам произведений Бориса Валеджио», — поделился он своими планами. Фигуры, которые сейчас стоят на территории мастерской, он называет баловством и набросками, а то, что будет в следующем году, всех удивит.

Раньше, говорят местные жители, было мало заборов, теперь приходится ходить по узким переулкам, как по тоннелям

Раньше, говорят местные жители, было мало заборов, теперь приходится ходить по узким переулкам, как по тоннелям

Если бродить по острову, можно найти занятные вещи: то знак метрополитена, то предостережение о приближающемся поезде. Заблудиться вряд ли получится — главное, знать, где право, где лево. На острове четыре продуктовых магазина. Самый известный — «8-й причал». Не потому, что восемь причалов на острове (вообще, он один), а потому, что рядом с 8-м переулком. 

Островитяне сами выстраивают пристани возле своих дач

Островитяне сами выстраивают пристани возле своих дач

Когда в выходные приходит теплоход, сотрудники магазина включают музыку, например «Прощание славянки». «Для чего? Чтобы поднять настроение людям», — объясняет продавец. — Не зря же аппаратуру поставили». 

Несколько лет назад корреспонденты НГС проехали по самым красивым островам Обского моря — туристы называют их миксом Кубы, Мальдив и Гоа. 

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КОММЕНТАРИИ (5)

2 авг 2019 в 09:17

Интересно, а сколько там дача стоит, если покупать?

лена путина
2 авг 2019 в 09:11

понравилось: мусор не только от туристов, но и от местных. спасибушки, но такие места не люблю. заведется рядом соседушки - любители мусора. фууу. а с туристов брать сбор за мусор надо, как в сочи делают или заграницей при въезде на остров.

Никифор
2 авг 2019 в 09:09

В заголовке 15 минут. В тексте уже "не больше получаса". По факту час) Вам бы продавать, а не новостями заниматься