Тайный уголок Новосибирска: в 15 минутах от метро есть остров — его жители ездят на работу на лодках

Остров Кудряш — это первая остановка теплохода, который три раза в неделю ходит до Седовой Заимки

Остров Кудряш — живописное место совсем недалеко от центра города. Сюда легко добраться как с правого, так и с левого берега. Вместе с переправой дорога от площади Калинина занимает не больше получаса (если, конечно, удастся проехать без пробок по Дачному шоссе). На острове около полутора тысяч дач с небольшими участками. Домики построили несмотря на то, что все материалы людям пришлось перевозить на лодках. На острове нет машин, поэтому всегда тишина и свежий воздух — это главный плюс острова, который, как говорят старожилы, перекрывает все минусы. Летом песчаные пляжи и чистая Обь привлекают «заезжих чаек» — так местные жители называют туристов, которые массово высаживаются на берегу в выходные. Корреспонденты сели на теплоход и отправились в путешествие на остров Кудряш. Подробности — в репортаже НГС.



Переправы есть с правого и с левого берега Оби Фото: Ольга Бурлакова

Дача на острове Кудряш — это место с изюминкой. Дело в том, что сам процесс доставки на остров — это уже романтика: не автобус, электричка или машина, а верхняя палуба теплохода или несущийся по волнам катер. От пристани речного вокзала теплоход идёт около часа. Взрослый билет стоит 100 рублей, детский — 50, дети до 5 лет бесплатно. Минус в том, что ходит он редко, всего трижды в неделю. Альтернатива — лодка или катер: с левого берега через протоку на вёслах, с правого — на катерах и моторках от пристани возле базы ГУВД.



Через протоку со стороны левого берега пассажиров перевозят на вёсельных лодках Фото: Ольга Бурлакова

Лодки курсируют с острова на остров с 6 до 21 часа, в среднем примерно каждые 15 минут. С правого берега проезд стоит 40 рублей, с левого — 30. «Мы лицензированные, — говорит перевозчик Вячеслав Носиков, который работает на переправе уже 23 года. — Каждый пассажир застрахован на 2 миллиона 400 тысяч рублей, застрахован и груз на 35 тысяч».

По его словам, работают шесть катеров, возят по очереди. По требованию — даже ночью. «Естественно, цена уже другая. После 12 ночи будет 1000 рублей», — говорит он.



Переправа работает с середины апреля – начала мая до поздней осени Фото: Ольга Бурлакова

Именно этот момент — невозможность в любой момент оказаться на большой земле — и пугает, но, как говорят местные, можно без проблем в любой момент позвонить лодочникам, они не откажут, «ребята они адекватные». Если кому-то стало плохо, скорая подъезжает к берегу, туда же приезжает МЧС с лодкой. «Но, как правило, мы сами на берег увозим, потому что пока лодку снимут, заведут», — объяснил Вячеслав.



В будни лодки начинают ходить с 6 утра, чтобы люди успевали на работу Фото: Ольга Бурлакова

В этом году сезон на Кудряше начался рано — в конце апреля. Как правило, навигация открывается в начале мая и открыта до октября. «И в снег, и в дождь возим, люди в валенках до ноября почти ездят», — говорят перевозчики. Чтобы перевезти груз, к лодкам цепляют баржу, цены на перевозку стройматериалов договорные. «Можем и просто так перевезти», — говорят лодочники, как договоришься.



На острове несколько улиц с названиями, остальные домики стоят в переулках, каждый из которых имеет порядковый номер Фото: Ольга Бурлакова

Узкие тропинки, напоминающие джунгли, заросли с растущим по берегам плющом, прозрачная вода, песчаные пляжи, самодельные пристани, расписные домики и путаные переулки — примерно так можно описать остров тем, кто про него ничего не знает. Кудряш можно обойти за пару часов, но легко запутаться — идти по протоптанной улочке и уткнуться в чью-то калитку.

Мусор вывозят, говорят дачники, но всё равно на острове от него никуда не деться, он не только от туристов, но и от самих местных жителей. Фото: Ольга Бурлакова

Правда, несколько островных «магистралей» всё же есть — никаких Ленина и Октябрьских, только летние тёплые названия: Проточная, Центральная, Озёрная, Лесная.



На побережье много больших камней — местные жители вспоминают, как их привозили для укрепления берега Фото: Ольга Бурлакова

Приезжие облюбовали песчаную полосу со стороны правого берега. Пляж здесь начинается прямо у лодочной остановки. У протоки со стороны левого берега — тише, теплее и мельче, поэтому здесь лучше купаться с маленькими детьми. Местные жители называют это место Инюшкой.



На острове около полутора тысяч дач Фото: Ольга Бурлакова

На Кудряше около полутора тысяч дач, осваивать территорию начали с конца 60-х. Участки расположены в хаотичном порядке. «Сначала, насколько я знаю, самозахватом всё было, а потом уже узаконили. Народ брал себе по 13 соток, а потом начали делить — никакой планировки вообще нет. Дом, тут же туалет стоит. У некоторых домик, а продолжение участка дальше, потому что проложили дорогу», — говорят дачники.



По словам дачников, как правило, весной дома не затапливает, но вспоминают наводнение в 2015 году. После него с острова пропали ёжики Фото: Ольга Бурлакова

Владельцев дач на Кудряше называют островитянами. У них свои группы в соцсетях. В WhatsApp они обсуждают проблемы острова, делятся фотографиями. К приезжим относятся прохладно — из-за того, что после них приходится убирать.



Островитяне не против приезжих, но недовольны тем, что после выходных остров превращается в помойку Фото: Ольга Бурлакова

«Пляжик у нас неплохой здесь и много приезжих в выходные дни. И вот это проблема, вплоть до того, что на пляжах жгут костры, и всё это остаётся, — сетует дачница Юлия. — У меня есть два 14-летних внука, берем пакеты и идём по берегу собирать мусор».



До большой земли на лодке ехать 5–7 минут Фото: Ольга Бурлакова

Местные жители стараются не ссориться. «Тут видите, как тесно — если мы поругаемся, что будет тогда, какой смысл в этой даче, — рассуждает Юлия. — Вот недавно сообщение в группе: «Народ, народ, на Центральной пожар!» Все кто может побежали с вёдрами. Это хорошо, что был выходной, народу много. По цепочке всё передавали, удалось дом отстоять».



В конце острова есть хвойный лес, куда островитяне ходят за грибами Фото: Ольга Бурлакова

Но это скорее исключительный случай. «С пожарами сложно», — говорят дачники. Приезжают по сути зафиксировать факт пожара для страховой. Кроме этого, в числе минусов называют перебои с электричеством, несмотря на то что на острове всё недавно поменяли и отремонтировали.



У многих дачников есть свои лодки Фото: Ольга Бурлакова

Строительство дома на острове — это вообще процесс сложный. Перевозить стройматериалы можно либо на лодках, либо угадать момент поздней осенью, когда вода уходит из протоки и к самой широкой улице может подъехать транспорт.



Рыбаки ловят щук, окуней и лещей Фото: Ольга Бурлакова

Островитяне говорят, что все эти минусы перекрывает главный плюс — отсутствие машин, соответственно чистый воздух. Кроме того, здесь много мест для рыбалки и грибной лес в конце острова.

Первые дома появились на острове в конце 60-х Фото: Ольга Бурлакова

За 60 лет здесь умудрились построить около полутора тысяч дач. Дачки на сваях маленькие, но уютные. Некоторые домики стали достопримечательностью острова. Можно часами гулять и рассматривать резные балкончики, живые изгороди и расписные стены.



Сторож Игорь Данилов Фото: Ольга Бурлакова

В конце острова со стороны левого берега уже 9 лет живёт сторож Игорь Данилов. Он не уезжает с острова даже зимой, говорит, что всего хватает и что зимой здесь даже лучше. Рядом с его сторожкой целая мастерская, где он делает гипсовые скульптуры. «Вот в следующем году к августу приходите.

Эту фигуру Игорь Данилов шутя называет автопортретом Фото: Ольга Бурлакова

Я хочу сделать выставку по мотивам произведений Бориса Валеджио», — поделился он своими планами. Фигуры, которые сейчас стоят на территории мастерской, он называет баловством и набросками, а то, что будет в следующем году, всех удивит.

Раньше, говорят местные жители, было мало заборов, теперь приходится ходить по узким переулкам, как по тоннелям Фото: Ольга Бурлакова

Если бродить по острову, можно найти занятные вещи: то знак метрополитена, то предостережение о приближающемся поезде. Заблудиться вряд ли получится — главное, знать, где право, где лево. На острове четыре продуктовых магазина. Самый известный — «8-й причал». Не потому, что восемь причалов на острове (вообще, он один), а потому, что рядом с 8-м переулком.

Островитяне сами выстраивают пристани возле своих дач Фото: Ольга Бурлакова