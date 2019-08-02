Несгораемая сумма: как работает закон, который просит страховать жилье от цунами и пожаров

С августа в платежках за коммуналку появится новая строчка: страхование жилья на случай чрезвычайной ситуации — потопа, пожара, землетрясения и прочих катастроф. Пока нововведение появится лишь в обеих столицах, а также Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях, но со временем его планируют распространить на всю страну. Мы изучили документы и поговорили с экспертами, чтобы разобраться, как именно будет работать новый закон. Спойлер: к таким изменениям оказались не готовы даже те, кто будут собирать с вас деньги.

Вежливый намёк: платите

Последние 10 лет компенсации жертвам чрезвычайных ситуаций выплачивались по постановлению Правительства РФ. Суммы, прямо скажем, скромные: максимальный размер выплаты тем, чье имущество было уничтожено наводнением, землетрясением или ураганом, составлял 100 тысяч рублей на семью. Материальная помощь — не больше 25 тысяч рублей. Очевидно, что новое жилье на эти деньги не купишь. Конечно, пострадавшим давали новые квартиры, но деньги на это шли только из бюджета. Новый закон перекладывает часть финансирования на плечи страховых компаний. По словам представителя «Всероссийского союза страховщиков» Ирины Квасовой, люди мало знают о программах страхования, но они боятся потопов и пожаров, поэтому готовы платить небольшую сумму каждый год, чтобы обезопасить себя. Но таких собственников — только 5% на всю страну. И в Минфине считают, что такого количества недостаточно.

Из-за того, что в России до сих пор не принято страховать жилье, люди часто остаются без крыши над головой в случае ЧП Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

— Сложившаяся система оказания помощи гражданам в указанных ситуациях не мотивирует их к самостоятельному финансовому обеспечению своих имущественных интересов посредством страхования, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В переводе с языка чиновников на человеческий, россиян хотят приучить более ответственно подходить к содержанию своего жилья. При этом от своих обязательств государство пока не отказывается, просто переносит часть затрат на плечи страховых компаний. Точнее, тех, кто готов платить этим компаниям страховые взносы. Неудивительно, что первым участником эксперимента стала не сейсмически активная Камчатка, а Ленинградская, Московская, Свердловская, Тверская, Новосибирская и Тюменская области. Остальные могут присоединиться по желанию, а обязательно — с 2020 года. Три рубля за квадратный метр Сказать, сколько придется платить, пока никто не может. В документе, который был подписан президентом еще в августе прошлого года, сумма платежа не оговаривается. Минфин, который инициировал этот документ, дополнительных пояснений не дает. — Поскольку речь идет о добровольном виде страхования, страховщики самостоятельно определяют страховые тарифы, исходя из частоты наступления таких рисков в регионе, состояния и стоимости жилого фонда, финансовых возможностей субъекта РФ. Расчет страховых тарифов страховщиками осуществляется на основании статистических данных, — заявили в пресс-службе министерства.

По долгу службы тарифами должна интересоваться ФАС. Но в этот раз она подключалась к работе, только когда готовили методику для разработки программ возмещения ущерба, суммы платежей антимонопольщики не побеспокоили. Закон предусматривает, что саму методику расчета страхового тарифа может разрабатывать Банк России, но он пока тоже решил не подключаться. Считается, что страховщики справятся самостоятельно. В пресс-службе Минфина объясняют: закон содержит достаточный набор преимуществ для заключения договоров страхования, поэтому первоочередная задача — запустить программу страхования регионами и проверить, как она будет работать на практике.

Одного только факта наводнения или землетрясения недостаточно для получения компенсации: нужно, чтобы в регионе ввели особый режим ЧС Фото: Виктор Ястребов / V1.RU

Во «Всероссийском союзе страховщиков», впрочем, тоже пока не готовы назвать точные суммы. Прогноз: не больше трех рублей за квадратный метр. В таком случае счет за типовую двухкомнатную хрущевку размером 46 квадратных метров будет не больше 138 рублей в месяц и, соответственно, 1656 рублей в год. Для сравнения: страхование все той же двушки по обычной программе страхования недвижимости обойдется как минимум в 3 тысячи рублей в год. И это при том, что выплата в случае несчастья не покроет полной стоимости жилья. Кроме того, некоторые дома компании просто отказываются страховать — слишком старые или в плохом состоянии.

Сумму выплат посчитает регион Согласно закону на выплату могут претендовать все, чье жилье было повреждено более чем на две трети. Но не всегда, а только в то время, когда в регионе была установлена чрезвычайная ситуация. Что именно подразумевает закон — неясно. Но тут на помощь приходит МЧС. В памятке ведомства указано, что причиной объявления ЧС может стать землетрясение, наводнение, шторм, природный пожар, извержение вулкана, ураган, техногенная катастрофа, война или теракт. Страховщики говорят, что каждый регион может вводить дополнительные страховые случаи. Страховой компании можно не платить: несмотря на то, что новая строка появится в квитанциях на оплату услуг ЖКХ, обязательным платеж не станет. Чтобы внести его, нужно поставить рядом галочку — так вы подтвердите, что решили оплатить страховку. Это нужно делать каждый месяц, пока не передумаете. В принципе, вы можете на этом платеже сэкономить, если не боитесь остаться без крыши над головой. В случае ЧС вы все равно получите компенсацию, но она будет меньше — только из федерального и регионального бюджетов. Если платили — то существенную часть стоимости жилья компенсирует страховая. Правительство постановило, что сумма будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.

Остальное будет оплачивать регион. Программа будет разработана в каждом субъекте РФ отдельно, местные власти будут формировать реестр страховщиков, которые участвуют в программе. Это позволит проверить компании заранее и убедиться, что они смогут выплатить компенсации всем участникам программы, — рассказала представитель «Всероссийского союза страховщиков» Ирина Квасова.

Режим ЧС могут объявить и после техногенной аварии. Так произошло в Магнитогорске после взрыва газа в декабре 2018 года Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Рассчитывать компенсацию будут исходя из общей площади квартиры и средней стоимости жилья в вашем регионе. Предположим, вы обладаете упомянутой выше двухкомнатной хрущевкой. Самой просторной из них — 46 квадратных метров. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Свердловской области на сегодняшний день, по данным Росстата, 64 367 рубля за квадратный метр. Умножаем одно на другое и получаем 2 960 882 рубля — именно столько вам должны выплатить в случае, если вы лишитесь жилья во время ЧС. В Тюменской области — 2 327 141 рубль, а в Новосибирской — 2 593 324 рубля. На самом деле ничего не поменяется С одной стороны, добровольность платежа приятна для потребителя: принудительные взносы всегда вызывают много негодования. С другой — есть мнение, что проблему это не решит. Основатель «Лиги ЖКХ» Илья Сотонин считает, что привлечь людей страхованием можно только в том случае, если страховка будет распространяться не только на период режима ЧС, но и на обычные пожары и проливы квартир.

— Чрезвычайные ситуации случаются нечасто, для многих регионов они вообще несвойственны. Что может произойти, например, в Свердловской области? Метеорит упадет? Люди это понимают, поэтому не будут заинтересованы в таких платежах. Идея очень недоработанная, про нее очень мало говорят, ничего не объясняют. Если правительство хочет, чтобы она работала — нужно ее населению продавать, — говорит Сотонин.

В феврале 2015 года из-за упавшего метеорита в домах и квартирах многих челябинцев повыбивало окна Фото: Евгений Емельдинов / 74.RU

С ним согласен старший партнер юридической фирмы Intellect, магистр частного права Роман Речкин: режим ЧС, рассуждает юрист, государство вводит далеко не всегда. Например, сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке горит более 2,5 миллиона гектаров леса, но режим ЧС по этому поводу был введен только спустя две недели.

— Без этого, даже если ваша квартира, например, сгорела при пожаре, но это одиночный пожар, претендовать на страховое возмещение по этому закону вы не вправе. Так что новеллы законодательства, на наш взгляд, в какой-то степени оживят рынок страховых услуг, позволят чуть больше заработать страховым компаниям, а также позволят частично перенести бремя возмещения ущерба жилью с бюджета на страховые компании. Но кардинально вопрос полной компенсации ущерба в результате уничтожения или повреждения жилья эти изменения не решат, — объясняет юрист. Чтобы изменить ситуацию, нужно развивать добровольное страхование рисков повреждения жилья. По мнению юристов, собственник и страховая компания могут и должны решать вопросы страхования жилья без участия государства, по обычному договору страхования. Это нормальная мировая практика, но в России она пока мало распространена.

