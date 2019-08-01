10 жарких фото с заплыва на единорогах — его участники так привлекают внимание к проблемам города

Сегодня новосибирцы устроили на Оби соревновательный заплыв на надувных единорогах — две команды стартовали от Бугринского моста, микрорайона «Европейский берег», и финишировали на Михайловской набережной. Они проделали весь маршрут, несмотря на то что у одного из единорогов образовалась дырка. Журналист НГС.Афиша плыла рядом с ними на моторной лодке. «Раздутые игры» организовали директор бара «113» Андрей Васин и создатель компании MAX-BUS Максим Дулимов — они же были капитанами команд.



Пока кто-то из участников искал клей для единорога одной команды, члены другой наслаждались отдыхом Фото: Мария Тищенко / НГС

Старт заплыва был назначен на 13:00, но он не состоялся, потому что у одного из единорогов образовалась дырка. Все собравшиеся экстренно пытались найти другого единорога, насос на батарейках, который будет постоянно накачивать, или специальный клей.



Главный герой немного приуныл Фото: Мария Тищенко / НГС

В итоге удалось найти специальный клей для лодок и оба единорога расправили свои радужные крылья.



Из-за образовавшейся проблемы старт заплыва опоздал на час Фото: Мария Тищенко / НГС

Изначально организаторы хотели сделать заплыв на Алтае, а потом подумали, что страшновато. И, видимо, не зря. Во время подготовки у них было 82 страницы в Excel, где перечислялось всё, что нужно для часового заплыва.



Команды, в которых было по пять человек, взяли вёсла для того, чтобы грести



Фото: Мария Тищенко / НГС

Изначально организаторы нашли спонсоров на это мероприятие, но потом они отказались, а процесс уже был запущен Фото: Мария Тищенко / НГС

Единорогов спустили на воду возле Бугринского моста, в начале микрорайона «Европейский берег».



Команды были в сопровождении двух моторных лодок Фото: Мария Тищенко / НГС

«Впечатления самые наишикарные: если они боролись за победу, то мы боролись за то, чтобы выжить. У нас на четыре гребущих была Катя — она была дыркозатыкателем. Если бы Кати не было, мы бы утонули ещё на старте», — рассказал Максим.



Катя, которую признали дыркозатыкателем, а значит, спасителем команды Фото: Мария Тищенко / НГС

По условиям этих соревнований, проигравшая команда должна была сделать что-то социально полезное: организаторы разместили в сети список вариантов, за которые голосовали новосибирцы. Среди них были: убраться на набережной 22 августа (после Дня государственного флага); провести рабочий день в приюте для животных в Академгородке; заказать, согласовать с администрацией и установить 15 урн в Первомайском сквере; собрать 200 кг сортированного мусора и увезти организации «Зелёная белка»; присоединиться к штурму «Зоны 51» 20 сентября 2019 года.



На набережной участников заплыва ждали болельщики Фото: Мария Тищенко / НГС

Как пояснил Андрей Васин, изначально они в большей степени хотели привлечь внимание к проблемам города, к мусору на набережной: «Вокруг реально много мусора, много проблем. Эту набережную чистили уже, наверное, раз 20, а сейчас посмотрите под ногами — мусора меньше не становится. Хотим, чтобы все обратили внимание, что город стал грязным, за ним нужно следить», — считает он.



Участники соревнования устали, но остались довольны, судьба единорогов неизвестна Фото: Мария Тищенко / НГС