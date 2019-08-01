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10 жарких фото с заплыва на единорогах — его участники так привлекают внимание к проблемам города

Один единорог получил серьёзную травму, а проигравшая команда проведёт день в приюте для животных

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Фото: Мария Тищенко / НГС

Сегодня новосибирцы устроили на Оби соревновательный заплыв на надувных единорогах — две команды стартовали от Бугринского моста, микрорайона «Европейский берег», и финишировали на Михайловской набережной. Они проделали весь маршрут, несмотря на то что у одного из единорогов образовалась дырка. Журналист НГС.Афиша плыла рядом с ними на моторной лодке.

«Раздутые игры» организовали директор бара «113» Андрей Васин и создатель компании MAX-BUS Максим Дулимов — они же были капитанами команд.

Пока кто-то из участников искал клей для единорога одной команды, члены другой наслаждались отдыхом

Пока кто-то из участников искал клей для единорога одной команды, члены другой наслаждались отдыхом

Старт заплыва был назначен на 13:00, но он не состоялся, потому что у одного из единорогов образовалась дырка. Все собравшиеся экстренно пытались найти другого единорога, насос на батарейках, который будет постоянно накачивать, или специальный клей.

Главный герой немного приуныл&nbsp;

Главный герой немного приуныл 

В итоге удалось найти специальный клей для лодок и оба единорога расправили свои радужные крылья.

Из-за образовавшейся проблемы старт заплыва опоздал на час

Из-за образовавшейся проблемы старт заплыва опоздал на час

Изначально организаторы хотели сделать заплыв на Алтае, а потом подумали, что страшновато. И, видимо, не зря. Во время подготовки у них было 82 страницы в Excel, где перечислялось всё, что нужно для часового заплыва.

Команды, в которых было по пять человек, взяли вёсла для того, чтобы грести&nbsp;<br><br>

Команды, в которых было по пять человек, взяли вёсла для того, чтобы грести 

Изначально организаторы нашли спонсоров на это мероприятие, но потом они отказались, а процесс уже был запущен

Изначально организаторы нашли спонсоров на это мероприятие, но потом они отказались, а процесс уже был запущен

Единорогов спустили на воду возле Бугринского моста, в начале микрорайона «Европейский берег». 

Команды были в сопровождении двух моторных лодок

Команды были в сопровождении двух моторных лодок

«Впечатления самые наишикарные: если они боролись за победу, то мы боролись за то, чтобы выжить. У нас на четыре гребущих была Катя — она была дыркозатыкателем. Если бы Кати не было, мы бы утонули ещё на старте», — рассказал Максим.

Катя, которую признали дыркозатыкателем, а значит, спасителем команды

Катя, которую признали дыркозатыкателем, а значит, спасителем команды

По условиям этих соревнований, проигравшая команда должна была сделать что-то социально полезное: организаторы разместили в сети список вариантов, за которые голосовали новосибирцы. Среди них были: убраться на набережной 22 августа (после Дня государственного флага); провести рабочий день в приюте для животных в Академгородке; заказать, согласовать с администрацией и установить 15 урн в Первомайском сквере; собрать 200 кг сортированного мусора и увезти организации «Зелёная белка»; присоединиться к штурму «Зоны 51» 20 сентября 2019 года.

На набережной участников заплыва ждали болельщики

На набережной участников заплыва ждали болельщики

Как пояснил Андрей Васин, изначально они в большей степени хотели привлечь внимание к проблемам города, к мусору на набережной: «Вокруг реально много мусора, много проблем. Эту набережную чистили уже, наверное, раз 20, а сейчас посмотрите под ногами — мусора меньше не становится. Хотим, чтобы все обратили внимание, что город стал грязным, за ним нужно следить», — считает он.

Участники соревнования устали, но остались довольны, судьба единорогов неизвестна

Участники соревнования устали, но остались довольны, судьба единорогов неизвестна

Большинство проголосовало за то, чтобы проигравшая команда провела день в приюте для животных в Академгородке.

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КОММЕНТАРИИ (14)

Гость
1 авг 2019 в 18:54

"проигравшая команда проведёт день в приюте для животных" - в качестве питомцев? ;)

Фото пользователя
1 авг 2019 в 18:51

Прочитал.. на Единоросах...

Black Oasis
1 авг 2019 в 18:37

Искал жаркие фото. Ушёл ни с чем.