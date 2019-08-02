«Гаишники» рассекретили все свои камеры: НГС нашел, где и что они утаили

В ГИБДД России после требований президента Путина были вынуждены обнародовать данные обо всех камерах фиксации нарушений в стране — на сайте автоинспекции запустили соответствующий раздел. Сейчас он работает с перебоями, а информация все еще «находится в стадии наполнения». Авторедактор НГС Дмитрий Косенко протестировал новый сервис и попытался понять, как он может быть полезен водителям и почему там многие камеры всё-таки спрятаны.

Сервис доступен по ссылке гибдд.рф/milestones и сейчас работает нестабильно — при попытке выбора своего региона система не может переключиться и упорно предлагает Москву или, например, Владимир. Если выбрать Новосибирскую область все-таки удалось, вы увидите россыпь сгруппированных в блоки камер, при небольшом увеличении можно понять, сколько всего таких объектов в регионе. Новосибирск и ближние пригороды — это 258 камер фиксации. Для сравнения: в Москве — 2700.

В процессе масштабирования камеры рассыпаются на более мелкие блоки, а затем и на конкретные адреса. По каждой камере можно посмотреть точный адрес, наименование технического комплекса и виды нарушений, которые здесь фиксируются: несоблюдение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и так далее.

По сравнению с сервисом speedcamonline.ru, где наиболее полную информацию о камерах помогают добывать и пополнять сами водители, карта ГИБДД предоставляет довольно усеченный объем данных. Не указывается конкретное ограничение скорости, не отображается количество камер на этой точке и их угол обзора, зона охвата, дальнобойность.

Сервис ГИБДД показывает некие передвижные комплексы, но непонятно, к какому периоду времени они относятся и действуют ли сейчас в этой точке. На карте отсутствует и ряд стационарных боксов под комплекс «Арена» — в такие боксы камеру могут ставить, а потом увозить.

Понять, где работает настоящая камера, а где установлены муляжи, из нового сервиса нельзя. Например, на карте нет информации о муляжах на втором участке улицы Георгия Колонды, на улице Жуковского в районе домов 95–96, на Владимировской в районе ж/д переезда, на Гусинобродском шоссе недалеко от ТЦ «Континент».

Наконец, нет в новом сервисе и некоторых действующих камер, давно приносящих вполне реальные штрафы. Например, отсутствует точка на первом участке Георгия Колонды, где комплекс фиксирует нарушение скорости (ограничение 40 км/ч). А Красный проспект на участке от Гоголя до Коммунистической, весь усеянный камерами контроля выделенной полосы (в том числе и муляжами), представлен только двумя адресами комплекса «Автоураган-ВСМ».

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