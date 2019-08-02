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«Гаишники» рассекретили все свои камеры: НГС нашел, где и что они утаили

НГС протестировал новый сервис ГИБДД и нашел спрятанные камеры и муляжи

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Передвижной комплекс на Красном проспекте

Фото: Александр Ощепков

В ГИБДД России после требований президента Путина были вынуждены обнародовать данные обо всех камерах фиксации нарушений в стране — на сайте автоинспекции запустили соответствующий раздел. Сейчас он работает с перебоями, а информация все еще «находится в стадии наполнения». Авторедактор НГС Дмитрий Косенко протестировал новый сервис и попытался понять, как он может быть полезен водителям и почему там многие камеры всё-таки спрятаны. 

В Новосибирске и пригородах более 250 камер

В Новосибирске и пригородах более 250 камер

Сервис доступен по ссылке гибдд.рф/milestones и сейчас работает нестабильно — при попытке выбора своего региона система не может переключиться и упорно предлагает Москву или, например, Владимир. Если выбрать Новосибирскую область все-таки удалось, вы увидите россыпь сгруппированных в блоки камер, при небольшом увеличении можно понять, сколько всего таких объектов в регионе. Новосибирск и ближние пригороды — это 258 камер фиксации. Для сравнения: в Москве — 2700. 

Информация о типе комплекса и фиксируемых нарушениях

Информация о типе комплекса и фиксируемых нарушениях

В процессе масштабирования камеры рассыпаются на более мелкие блоки, а затем и на конкретные адреса. По каждой камере можно посмотреть точный адрес, наименование технического комплекса и виды нарушений, которые здесь фиксируются: несоблюдение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и так далее. 

Сервис speedcamonline.ru показывает более полную информацию о камерах

Сервис speedcamonline.ru показывает более полную информацию о камерах

По сравнению с сервисом speedcamonline.ru, где наиболее полную информацию о камерах помогают добывать и пополнять сами водители, карта ГИБДД предоставляет довольно усеченный объем данных. Не указывается конкретное ограничение скорости, не отображается количество камер на этой точке и их угол обзора, зона охвата, дальнобойность. 

Передвижной комплекс

Передвижной комплекс

Сервис ГИБДД показывает некие передвижные комплексы, но непонятно, к какому периоду времени они относятся и действуют ли сейчас в этой точке. На карте отсутствует и ряд стационарных боксов под комплекс «Арена» — в такие боксы камеру могут ставить, а потом увозить. 

Данные о муляжах на карте ГИБДД скрыты

Данные о муляжах на карте ГИБДД скрыты

Понять, где работает настоящая камера, а где установлены муляжи, из нового сервиса нельзя. Например, на карте нет информации о муляжах на втором участке улицы Георгия Колонды, на улице Жуковского в районе домов 95–96, на Владимировской в районе ж/д переезда, на Гусинобродском шоссе недалеко от ТЦ «Континент». 

На карте не отображены некоторые действующие камеры

На карте не отображены некоторые действующие камеры

Наконец, нет в новом сервисе и некоторых действующих камер, давно приносящих вполне реальные штрафы. Например, отсутствует точка на первом участке Георгия Колонды, где комплекс фиксирует нарушение скорости (ограничение 40 км/ч). А Красный проспект на участке от Гоголя до Коммунистической, весь усеянный камерами контроля выделенной полосы (в том числе и муляжами), представлен только двумя адресами комплекса «Автоураган-ВСМ». 

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Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Ириска
2 авг 2019 в 08:11

Вообще не удивлен))