Сёрф-станция, мегатусовка на «Звезде» и ещё 8 самых крутых событий наступающих выходных

Первые выходные августа обещают быть максимально жаркими. Для тех, кто любит быть в центре событий и не страшится солнечных лучей, пройдет фестиваль «Электронный Берег». Там, судя по прошлым годам, будет много красивых девушек, интересной еды и нетривиальных активностей. В то же время те, кто останутся в городе в субботу, смогут по-настоящему почувствовать его пустынность — пока все тусовщики уедут на фестиваль. Не торопясь сходить в кино и неспешно поужинать на «гастрономической улице» — корреспондент НГС.Афиша узнал, что там надо пробовать.

В эту субботу на пляже «Звезда» пройдет четвертый фестиваль «Электронный Берег». В прошлом году фестиваль собрал 30 тысяч сибиряков и там было на что посмотреть. В этом году организаторы обещают танцевальные баттлы, сёрф-станцию, электронное диско для детей и турнир по прыжкам на батуте.

Будет играть российская группа с нерусским звучанием — Ocean Jet, а также «Морэ&Рэльсы» и «АлоэВера» Фото: Стас Соколов

Где: пляж «Звезда»

Когда: 3 августа

Во сколько: с 10:00

Сколько стоит: вход свободный

Любителям махнуть на природу с палатками точно придется по вкусу фестиваль этнических культур «Живая вода – 2019». На берегу Обского моря на два дня развернется целый палаточный городок.

Гостей ожидают выступления музыкальных групп и ярмарка народных промыслов

Фото: Анна Золотова

Где: Бердск, территория палаточно-туристического лагеря «Юность» Когда: 3 и 4 августа

Во сколько: с 10:00 3 августа до 22:00 4 августа

Сколько стоит: 200 рублей для гостей фестиваля (без палатки), 1000–1500 рублей (в день мероприятия) с человека за палатку

В субботу и воскресенье на летней площадке ТРЦ «МЕГА» состоится фермерский фестиваль. Там можно будет купить товары по ценам производителя и лично познакомиться с людьми, которые выращивают и производят полезную локальную продукцию.

Организаторы обещают множество дегустаций, мастер-классов, лекций, аниматоров в детской зоне, розыгрыш подарков, выступление кавер-группы и лекцию от основателя кооператива — Артема Волкова Фото: Стас Соколов

Где: летняя площадка возле ТРЦ «МЕГА» Когда: 3 и 4 августа

Во сколько: с 10:00 до 21:00

Сколько стоит: бесплатно

Пятничная традиция — «Кино на траве». С концертом выступят сразу две музыкальные группы, желающие могут проявить себя на мастер-классе по растяжке. Приятным бонусом станет благотворительная фотосессия с собаками (можно принести с собой всё, что может помочь мохнатым четверолапым). В конце программы состоится просмотр мультфильма «Жил-был пёс», а следом кино «Белый плен» (просмотр фильма не состоялся в прошлые выходные из-за дождя).

Где: Нарымский сквер Когда: 2 августа

Во сколько: в 21:00

Сколько стоит: вход свободный

А теперь подробнее о благотворительной фотосессии. На лужайке будет работать приём посылок, и вы сможете принести с собой небольшой подарок для животных. Например, корм или наполнитель для лотков, игрушку для щенка и котёнка или поводок для собаки, медицинские препараты и средства для уборки помещения.

В программе заявлены обаятельные хаски и серьезный джек-рассел-терьер Фото: Густаво Зырянов

Где: Нарымский сквер Когда: 2 августа

Во сколько: 18:00–21:00



Сколько стоит: вход свободный

В кинотеатрах к выходным вышло сразу 9 премьер. Вот самые интересные, на наш взгляд.

Красивая и знакомая история про Руслана и Людмилу Фото: kinopoisk.ru

Бродячий артист Руслан влюбляется в обворожительную Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Когда злой волшебник Черномор похищает его возлюбленную, рассчитывая превратить силу её любви в собственное колдовское могущество, Руслан отправляется в погоню за украденной принцессой. Ему придётся преодолеть все преграды и опасности на своём пути, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.

6+

Новый «Форсаж: Хоббс и Шоу» Фото: kinopoisk.ru

Хоббс — американский элитный спецагент, он любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу — британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток. Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на всё. Даже на работу в команде.

12+

Заслуживает внимания и французский фильм «Оленья кожа» Фото: kinopoisk.ru

Мужчина попадает под влияние своей новой куртки из оленьей кожи, которая заставляет его тратить все сбережения и совершать преступления.



18+

Для сибиряков будет актуально посмотреть документальный фильм «Хранители Алтая» Фото: kinopoisk.ru