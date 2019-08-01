«Берите, а то 10 лет будете ждать»: мэрия дала квартиру матери с инвалидом. В ней нет окон и дверей

Ирина Скрипникова больше трёх лет пыталась выбить положенную по закону квартиру, а в итоге получила жильё без минимальных удобств

Мать пятерых детей из Новосибирска Ирина Скрипникова, в одиночку воспитывающая в том числе 6-летнего сына с тяжёлыми болезнями, спустя годы ожиданий и судов с мэрией получила наконец квартиру в Кировском районе. Только в новой квартире совсем нет отделки и минимальных удобств — денег на ремонт власти не выделили. Городская прокуратура обязала мэрию исправить ситуацию, но пока что активных действий чиновники не предпринимали. Корреспонденты НГС побывали в гостях у Скрипниковых, которые должны теперь жить в спартанских условиях.



Путь Ирины Скрипниковой и её шестилетнего сына Артёма до новой квартиры в доме на улице Оловозаводской совсем не прост — она берёт мальчика на руки, ведь лифта нет, а пандусы не подходят. При помощи старшего сына, 11-летнего Егора, она затаскивает инвалидную коляску Артёма внутрь и открывает дверь — там корреспондентов НГС встречают лишь голые серые стены без отделки. Мать мальчика попыталась сама провести электричество, но на большее денег у неё не хватает. Семья живёт на пособие по инвалидности Артёма и на пособие по уходу за ребёнком-инвалидом, а также на алименты от бывшего мужа Ирины — у неё двое несовершеннолетних и трое взрослых детей (они живут отдельно).

За эту квартиру Ирина Скрипникова боролась с мэрией несколько лет — как только собрала все справки, подала заявление в жилищный отдел. Как объяснила сибирячка, семьи, воспитывающие детей-инвалидов с заболеваниями как у её сына, по закону имеют право на получение льготного жилья (на условиях договора социального найма).



Лифта в доме на Оловозаводской, 18/2 нет, как и подходящих пандусов Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«[У сына] органическое поражение головного мозга, синдром Дауна, ДЦП, расстройство аутистического спектра. Мы добросовестно три года отстояли в очереди [на квартиру], потом просто моего ребёнка из очереди выкинули, и всё. Поэтому [в начале прошлого года] я написала заявление в прокуратуру, а когда они стали разбираться, вообще сказали, что мы вообще не должны были стоять, что нам должны были сразу, в течение трёх дней дать квартиру», — объяснила Скрипникова.



По её словам, от мэрии все эти годы она получала лишь отписки — чиновники писали, что семья получит квартиру после других льготников. После прокурорской проверки начались суды — пять районных заседаний и одно в областном суде. На итоговом заседании в феврале 2019 года суд встал на сторону Скрипниковых и обязал мэрию немедленно выделить семье жильё.



Около дома почти нет инфраструктуры, зато есть ещё одна стройка. До детской площадки нужно идти десятки метров, и то она огорожена забором Фото: Ольга Бурлакова / НГС

После этого Ирине Скрипниковой показали два варианта квартир. Одна из них была на улице Есенина.

«Там жилая квартира, но… Не совсем. Был потоп в квартире — обвалился потолок, вспух пол. Она тоже двухкомнатная, как эта квартира. Но меня не устроило, что там одна комната квадратов 8 всего, была очень маленькая, вторая — квадратов 12, может, 14. Зато очень огромный коридор и очень огромная кухня. Я говорю: «А что-то другое есть? Понимаете, такая планировка — как с таким ребёнком?».

Приехали сюда — в принципе квартирка понравилась, но когда я затеяла разговор по поводу ремонта, мне сказали — мэрия ремонтировать не должна. <…> Мне сказали, что либо вот [это жильё], либо ещё лет 10 будете ждать, что жилья в мэрии нет», — объяснила НГС мать мальчика с инвалидностью.



Мать мальчика сама провела свет в квартиру, но на большее денег не хватило Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мастера по ремонту, которых приглашала сибирячка, оценили работы и материалы в 750 тысяч рублей — таких денег у семьи нет.

«Я всё-таки надеюсь, что должны такие квартиры ремонтировать, по крайней мере жилой вид создавать. Я не прошу здесь евро, вообще ничего не прошу, но пол, стены, потолок, ванна, туалет — элементарно хотя бы эти вещи. Вот как в таком цементном полу с таким ребёнком? Он у меня ползает, как я его на такой пол отпущу?» — задалась вопросом Ирина Скрипникова.



Ремонт оценили примерно в 750 тысяч рублей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Она добавила, что жильё по социальному найму должны выделять «под ключ» — ведь эта квартира у семьи не в собственности.

Как рассказала НГС помощник прокурора Новосибирска Марина Ящук, с 2018 года прокуратура контролировала вопрос с жильём для семьи Скрипниковых, и сейчас снова решила провести проверку. Она показала, что в конце мая 2019 года мэрия выделила Скрипниковой квартиру из муниципального жилищного фонда — по договору соцнайма. Эта квартира действительно нуждается в ремонте и не соответствует санитарным нормам, подтвердила новосибирская прокуратура.



Сейчас семья живёт в маленькой комнате в общежитии — втроём там довольно тесно Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«[Жилое помещение] должно быть пригодным для постоянного проживания, отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам с учётом состояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств», — сообщается в документе прокуратуры, предоставленном Мариной Ящук.

По мнению прокуратуры, такая ситуация возникла из-за «ненадлежащего исполнения должностными лицами» управления по жилищным вопросам своих обязанностей. Прокуратура обязала мэрию устранить нарушения и дать Скрипниковым подходящую квартиру.



Прокуратура провела проверку летом 2019 года — она признала, что в этой квартире невозможно жить Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Неделю назад мать Артёма написала очередное заявление в мэрию с требованием выделить квартиру, в которой можно жить, но ей пообещали ответить на письмо в течение 20 дней. Корреспондент НГС 30 июля направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать, будет ли сделан ремонт в квартире на Оловозаводской, но на момент публикации статьи ответ не поступил.



Ирина Скрипникова вновь написала письмо в мэрию с просьбой выделить нормальное жильё, но ответ ей ещё не пришёл Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сейчас Ирина, Егор и Артём Скрипниковы живут в маленькой комнате в общежитии на Затулинке, которую им выделили в 2006 году — после того, как сгорел дом семьи. Но в декабре 2019 года договор с маневренным фондом заканчивается, и семье будет негде жить. Или же переезжать в квартиру, в которой совсем ничего нет — кроме нескольких лампочек и тазика с водой. А также загадочного долга за отопление на сумму более 30 тысяч рублей.



Также семье пришёл долг за отопление — непонятно, за что придётся платить эти деньги Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сибирячка надеется, что после прокурорской проверки и публикации в СМИ мэрия выделит нормальное жильё или отремонтирует квартиру на Оловозаводской Фото: Ольга Бурлакова / НГС