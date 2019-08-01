«Берите, а то 10 лет будете ждать»: мэрия дала квартиру матери с инвалидом. В ней нет окон и дверей

Ирина Скрипникова больше трёх лет пыталась выбить положенную по закону квартиру, а в итоге получила жильё без минимальных удобств
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Мать пятерых детей из Новосибирска Ирина Скрипникова, в одиночку воспитывающая в том числе 6-летнего сына с тяжёлыми болезнями, спустя годы ожиданий и судов с мэрией получила наконец квартиру в Кировском районе. Только в новой квартире совсем нет отделки и минимальных удобств — денег на ремонт власти не выделили. Городская прокуратура обязала мэрию исправить ситуацию, но пока что активных действий чиновники не предпринимали. Корреспонденты НГС побывали в гостях у Скрипниковых, которые должны теперь жить в спартанских условиях.
Путь Ирины Скрипниковой и её шестилетнего сына Артёма до новой квартиры в доме на улице Оловозаводской совсем не прост — она берёт мальчика на руки, ведь лифта нет, а пандусы не подходят. При помощи старшего сына, 11-летнего Егора, она затаскивает инвалидную коляску Артёма внутрь и открывает дверь — там корреспондентов НГС встречают лишь голые серые стены без отделки. Мать мальчика попыталась сама провести электричество, но на большее денег у неё не хватает. Семья живёт на пособие по инвалидности Артёма и на пособие по уходу за ребёнком-инвалидом, а также на алименты от бывшего мужа Ирины — у неё двое несовершеннолетних и трое взрослых детей (они живут отдельно).
За эту квартиру Ирина Скрипникова боролась с мэрией несколько лет — как только собрала все справки, подала заявление в жилищный отдел. Как объяснила сибирячка, семьи, воспитывающие детей-инвалидов с заболеваниями как у её сына, по закону имеют право на получение льготного жилья (на условиях договора социального найма).
«[У сына] органическое поражение головного мозга, синдром Дауна, ДЦП, расстройство аутистического спектра. Мы добросовестно три года отстояли в очереди [на квартиру], потом просто моего ребёнка из очереди выкинули, и всё. Поэтому [в начале прошлого года] я написала заявление в прокуратуру, а когда они стали разбираться, вообще сказали, что мы вообще не должны были стоять, что нам должны были сразу, в течение трёх дней дать квартиру», — объяснила Скрипникова.
По её словам, от мэрии все эти годы она получала лишь отписки — чиновники писали, что семья получит квартиру после других льготников. После прокурорской проверки начались суды — пять районных заседаний и одно в областном суде. На итоговом заседании в феврале 2019 года суд встал на сторону Скрипниковых и обязал мэрию немедленно выделить семье жильё.
После этого Ирине Скрипниковой показали два варианта квартир. Одна из них была на улице Есенина.
«Там жилая квартира, но… Не совсем. Был потоп в квартире — обвалился потолок, вспух пол. Она тоже двухкомнатная, как эта квартира. Но меня не устроило, что там одна комната квадратов 8 всего, была очень маленькая, вторая — квадратов 12, может, 14. Зато очень огромный коридор и очень огромная кухня. Я говорю: «А что-то другое есть? Понимаете, такая планировка — как с таким ребёнком?».
Приехали сюда — в принципе квартирка понравилась, но когда я затеяла разговор по поводу ремонта, мне сказали — мэрия ремонтировать не должна. <…> Мне сказали, что либо вот [это жильё], либо ещё лет 10 будете ждать, что жилья в мэрии нет», — объяснила НГС мать мальчика с инвалидностью.
Мастера по ремонту, которых приглашала сибирячка, оценили работы и материалы в 750 тысяч рублей — таких денег у семьи нет.
«Я всё-таки надеюсь, что должны такие квартиры ремонтировать, по крайней мере жилой вид создавать. Я не прошу здесь евро, вообще ничего не прошу, но пол, стены, потолок, ванна, туалет — элементарно хотя бы эти вещи. Вот как в таком цементном полу с таким ребёнком? Он у меня ползает, как я его на такой пол отпущу?» — задалась вопросом Ирина Скрипникова.
Она добавила, что жильё по социальному найму должны выделять «под ключ» — ведь эта квартира у семьи не в собственности.
Как рассказала НГС помощник прокурора Новосибирска Марина Ящук, с 2018 года прокуратура контролировала вопрос с жильём для семьи Скрипниковых, и сейчас снова решила провести проверку. Она показала, что в конце мая 2019 года мэрия выделила Скрипниковой квартиру из муниципального жилищного фонда — по договору соцнайма. Эта квартира действительно нуждается в ремонте и не соответствует санитарным нормам, подтвердила новосибирская прокуратура.
«[Жилое помещение] должно быть пригодным для постоянного проживания, отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам с учётом состояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств», — сообщается в документе прокуратуры, предоставленном Мариной Ящук.
По мнению прокуратуры, такая ситуация возникла из-за «ненадлежащего исполнения должностными лицами» управления по жилищным вопросам своих обязанностей. Прокуратура обязала мэрию устранить нарушения и дать Скрипниковым подходящую квартиру.
Неделю назад мать Артёма написала очередное заявление в мэрию с требованием выделить квартиру, в которой можно жить, но ей пообещали ответить на письмо в течение 20 дней. Корреспондент НГС 30 июля направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать, будет ли сделан ремонт в квартире на Оловозаводской, но на момент публикации статьи ответ не поступил.
Сейчас Ирина, Егор и Артём Скрипниковы живут в маленькой комнате в общежитии на Затулинке, которую им выделили в 2006 году — после того, как сгорел дом семьи. Но в декабре 2019 года договор с маневренным фондом заканчивается, и семье будет негде жить. Или же переезжать в квартиру, в которой совсем ничего нет — кроме нескольких лампочек и тазика с водой. А также загадочного долга за отопление на сумму более 30 тысяч рублей.
Недавно НГС написал об истории девочки с инвалидностью Евы — её мать Ольга Лялина судилась за квартиру четыре года, а когда получила её, поняла, что жить в ней невозможно. «В туалет ходим в соседнее здание, мыться ездим к друзьям. В ванне вода совсем не уходит, из крана бежит только кипяток», — описывала Лялина квартиру.
После публикации НГС прокуратура потребовала сделать ремонт в жуткой квартире, и властям всё-таки пришлось привести в порядок это жильё.