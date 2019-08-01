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Проблема

«Где дороги?»: Фабричную заасфальтировали и взломали, а «Европейский Берег» отрезали от Большевички

Что творится на Фабричной после ремонта, и как люди выпрашивают у властей чуточку асфальта и щебня

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Улица Фабричная 

Фото: читатель НГС

В новом, 38-м выпуске проекта «Где дороги?»: горожане массово жалуются на бестолковый ремонт улицы Фабричной, на Большевистской из-за реконструкции возникли новые пробки, а жители левобережья просят у властей чуточку асфальта и щебня на ремонт въезда в микрорайон.

Массовые жалобы поступают от читателей на состояние улицы Фабричной, которую сначала закатали в асфальт, а потом начали взламывать. «Дорогу закатали в асфальт идеально, но вот уже несколько недель её разрушают — копают ямы поперёк полотна, что-то меняют, заделывают безобразно. Зачем было тратить столько бюджетных средств на ремонт дороги и потом все перекапывать?» — пишет Елена.

На Фабричной постоянный ремонт

На Фабричной постоянный ремонт

«Уничтожена значительная часть дорожного покрытия и тротуаров, отремонтированных только летом. Выкопаны огромные ямы, перекрыто движение транспорту и пешеходам. Визуально работы там, где ямы уже выкопаны, не ведутся, при этом выкапываются новые», — продолжает читатель Виктор. 

Новый асфальт взломан

Новый асфальт взломан

«Что за дичь творится на Фабричной? В начале июля положили новый асфальт, потом перерыли в нескольких местах поперек. Почему идут эти постоянные переделки? За чей счет?» — задается вопросами читатель Игорь.

Выезд из «Европейского Берега»

Выезд из «Европейского Берега»

Ещё одна массовая беда: жителям микрорайона «Европейский Берег» усложнили выезд в город. Сделали ремонт, обустроили островки безопасности — в итоге Большевистская начала стоять в обе стороны в этом месте. 

Машины встают в пробку

Машины встают в пробку

«Обращаюсь от имени всех жителей микрорайона "Европейский Берег" по ситуации с дорогой по улице Водонасосная и выездом из микрорайона на улицу Большевистская в районе "Лукойла". В рамках ремонта улицы Большевистской на выезде из микрорайона сделали огромный островок безопасности, который по факту перекрывает выезд из района. Также зачем-то убрали светофор на полосе в сторону центра, возле BMW. Теперь, когда выезжаешь на Большевистскую в сторону центра (налево), упираешься в транспорт. Как выезжать из района, если выезды практически перекрыли? Микрорайон насчитывает порядка 8000 жителей», — рассказывает Ольга.

Тротуар на Шмакова

Тротуар на Шмакова

«Прошу посодействовать в ремонте участка на тротуаре по улице Шмакова напротив 206-й школы. Две очень глубокие ямы, невозможно пройти, особенно с коляской», — пишет нам читатель Андрей.

Яма на Покрышкина растет

Яма на Покрышкина растет

«На улице Покрышкина, 3 стр (долгострой) образовалась огромная яма, которая постоянно становится больше», — информирует Алексей.

Знак не видно из-за зелени

Знак не видно из-за зелени

Очередной знак, который не видно из-за зелени. Разглядите знак «Стоп»? «Кто тут прячется в кустах? Пересечение Пархоменко и Связистов. Случайно разглядела, прогуливаясь пешком, из авто вообще не видать», — сообщает Любовь.

На&nbsp;Писемского не пройти

На Писемского не пройти

«Писемского, 9. Ямы кошмар! Идти невозможно», — возмущается читательница Анастасия. 

Выезд на&nbsp;Новогодней

Выезд на Новогодней

«Мы, жители микрорайона на Новогодней домов 24–38, не можем сами решить вопрос с единственным заездом в наш микрорайон с улицы Новогодней. У нас в целый микрорайон один-единственный заезд со стороны улицы Новогодняя, и дорожное полотно как после авиаудара. Ямы просто огромные и разрушающиеся с каждым ливнем. Может, это хоть как-то повлияет на дорожные службы, и они выделят немного асфальта и щебня на ямки», — Екатерина просит у властей чуточку строительных материалов. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он невиновен (видео).

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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