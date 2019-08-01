«Где дороги?»: Фабричную заасфальтировали и взломали, а «Европейский Берег» отрезали от Большевички

Улица Фабричная
Фото: читатель НГС
В новом, 38-м выпуске проекта «Где дороги?»: горожане массово жалуются на бестолковый ремонт улицы Фабричной, на Большевистской из-за реконструкции возникли новые пробки, а жители левобережья просят у властей чуточку асфальта и щебня на ремонт въезда в микрорайон.
Массовые жалобы поступают от читателей на состояние улицы Фабричной, которую сначала закатали в асфальт, а потом начали взламывать. «Дорогу закатали в асфальт идеально, но вот уже несколько недель её разрушают — копают ямы поперёк полотна, что-то меняют, заделывают безобразно. Зачем было тратить столько бюджетных средств на ремонт дороги и потом все перекапывать?» — пишет Елена.
«Уничтожена значительная часть дорожного покрытия и тротуаров, отремонтированных только летом. Выкопаны огромные ямы, перекрыто движение транспорту и пешеходам. Визуально работы там, где ямы уже выкопаны, не ведутся, при этом выкапываются новые», — продолжает читатель Виктор.
«Что за дичь творится на Фабричной? В начале июля положили новый асфальт, потом перерыли в нескольких местах поперек. Почему идут эти постоянные переделки? За чей счет?» — задается вопросами читатель Игорь.
Ещё одна массовая беда: жителям микрорайона «Европейский Берег» усложнили выезд в город. Сделали ремонт, обустроили островки безопасности — в итоге Большевистская начала стоять в обе стороны в этом месте.
«Обращаюсь от имени всех жителей микрорайона "Европейский Берег" по ситуации с дорогой по улице Водонасосная и выездом из микрорайона на улицу Большевистская в районе "Лукойла". В рамках ремонта улицы Большевистской на выезде из микрорайона сделали огромный островок безопасности, который по факту перекрывает выезд из района. Также зачем-то убрали светофор на полосе в сторону центра, возле BMW. Теперь, когда выезжаешь на Большевистскую в сторону центра (налево), упираешься в транспорт. Как выезжать из района, если выезды практически перекрыли? Микрорайон насчитывает порядка 8000 жителей», — рассказывает Ольга.
«Прошу посодействовать в ремонте участка на тротуаре по улице Шмакова напротив 206-й школы. Две очень глубокие ямы, невозможно пройти, особенно с коляской», — пишет нам читатель Андрей.
«На улице Покрышкина, 3 стр (долгострой) образовалась огромная яма, которая постоянно становится больше», — информирует Алексей.
Очередной знак, который не видно из-за зелени. Разглядите знак «Стоп»? «Кто тут прячется в кустах? Пересечение Пархоменко и Связистов. Случайно разглядела, прогуливаясь пешком, из авто вообще не видать», — сообщает Любовь.
«Писемского, 9. Ямы кошмар! Идти невозможно», — возмущается читательница Анастасия.
«Мы, жители микрорайона на Новогодней домов 24–38, не можем сами решить вопрос с единственным заездом в наш микрорайон с улицы Новогодней. У нас в целый микрорайон один-единственный заезд со стороны улицы Новогодняя, и дорожное полотно как после авиаудара. Ямы просто огромные и разрушающиеся с каждым ливнем. Может, это хоть как-то повлияет на дорожные службы, и они выделят немного асфальта и щебня на ямки», — Екатерина просит у властей чуточку строительных материалов.
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