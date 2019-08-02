Красота от ушей: 8 сибирячек с невероятно длинными ногами (короткие шорты созданы для них)

Эти девушки могут соперничать по длине ног с именитыми топ-моделями, но большинство из них ни разу не выходили на подиум. Корреспондент НГС поговорила с сибирячками, у которых ноги буквально от ушей, — они получают шквал комплиментов, гордятся своей естественной красотой, но с трудом находят одежду по размеру и иногда вынуждены приседать, чтоб попасть на фото с друзьями. Сибирячка Полина Сысенко сразу бросается в глаза — копна вьющихся волос, красивая улыбка и бесконечные ноги при росте 180 сантиметров.

«Люблю свои ноги невероятно! Они всегда выглядят отлично в любой одежде, в любое время года, но больше всего люблю лето и юбки, шорты, платья. И из-за любви к легкой одежде чаще получаю комплименты. Девушки отмечают худобу и подтянутость, а противоположный пол никогда не пропускает мимо, не проводив взглядом, любезностями одаривают, в основном уже знакомые. Но и знакомятся тоже под предлогом комплиментов», — рассказывает Полина Сысенко.



Если Александр Стриженов захочет снять продолжение комедии «От 180 и выше», то Полина запросто сможет сыграть одну из ролей Фото: Полина Сысенко

По данным различных источников, средний рост жительницы России равен примерно 165 сантиметрам. К тому же большую часть продаваемой одежды шьют в Азии, где также немного высоких девушек, поэтому найти, например, брюки или джинсы нелегко. Сейчас спасает мода на открытые щиколотки.

Найти женские брюки на рост 180 в Новосибирске не всегда просто Фото: Полина Сысенко

«Трудности с подбором одежды постоянные, в местных масс-маркетах не продают одежду на рост выше 175 сантиметров и длинные ноги. Поэтому следую моде укороченных брюк, нахожу европейские бренды или иногда случается, что и в магазинах "мэйд ин чайна" находится длинная одежда на высоких», — добавляет Полина.



Чем длиннее ноги, тем больше шансов стать звездой подиума. Влада Чохар — модель из Новосибирска, которая, кажется, успела поработать во всех модных столицах мира. «Комплексов из-за роста никогда не было, поскольку был старший брат, чей рост около двух метров. В классе все были пониже, но к 10-му классу мальчишки все выросли, и девчонки, с которыми общаюсь, были моего роста, поэтому комплексов никогда не было. В модельный бизнес попала тоже благодаря высокой подруге, она привела меня в агентство. Я уже работала в Нью-Йорке в США, в Париже во Франции, в Италии в Милане, в Японии в Токио. Мой рост — 180 сантиметров, это идеальный стандартный рост для подиумной работы. Чувствую себя на своём месте. Я считаю, ноги — самая красивая часть моего тела», — перечисляет Влада Чохар.

Изящные ноги блогера Дарьи Иовенко регулярно хвалят её подписчики — девушка признаётся, это не только подарок природы, но и результат регулярных физических нагрузок. «В этом плане мне, конечно, очень повезло с генетикой. Глупо это отрицать. Однако ноги — это моя любимая часть тела, поэтому я уделяю им достаточно большое количество времени, чтобы они оставались всегда подтянутыми. Я тренируюсь почти каждый день, но понемногу. Ежедневно мне хватает 15 минут на беговой дорожке, 5 минут на скакалке, приседания — два подхода по 10 повторений, 10 минут на велотренажере, потом обязательно по списку идет бассейн и хаммам. В моих тренировках есть только один принцип: тело должно оставаться подтянутым, но женственным. Я не люблю слишком перекачанные мышцы. И главное — чтобы ноги всегда были гладкими и красивыми, я ежедневно утром и вечером наношу масло авокадо, в отличие от кокосового оно лучше увлажняет, и ноги не блестят», — рассказывает Дарья Иовенко.



У Марии Рудневой идеальный модельный рост — 176 сантиметров, но сибирячка предпочла работать в IT-компании.



Многие девушки признаются, что в подростковом возрасте нередко хотели быть чуть ниже, но после 20 оценили красоту и преимущество длинных ног Фото: Мария Руднева

Сибирячка считает, что у высокого роста есть свои небольшие минусы — например, трудно влезть в кадр на общих фотографиях, когда ты всех выше на полголовы. «Иногда не очень комфортно, когда ты понимаешь, что самый высокий. На некоторых фотографиях приходится наклоняться, чтобы быть на одном уровне. Иногда понимание, что высокий рост — это красиво, ещё не пришло, и хочется быть сантиметров на 5 пониже», — считает Мария.

Даже строгий офисный наряд не способен скрыть красивых длинных ног Марии Фото: Мария Руднева

На улицах вечернего Новосибирска гуляют такие красивые девушки, словно это голливудский блокбастер о гонщиках.



Удачная поза делает и без того стройные красивые ноги визуально ещё длиннее.

А на таких длинных ногах любые шорты кажется миниатюрными.