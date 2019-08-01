Это вам не лимонадик: 10 освежающих сидров — они заменят пиво и удивят (чего стоит «Святой Антон»)

Из диковинного нишевого напитка сидр на глазах превращается в популярную и модную вещь. А самое главное, его всё активней делают в России — счёт производителей перевалил за десяток. Обозреватель НГС.Афиши (сам большой любитель сидров) решил, что пора уже составить гид и по самим маркам сидра, доступным в Новосибирске, и по местам, где его можно купить или выпить на месте. Какой такой сидр

Из-за его невысокой крепости (обычно в районе 5% алкоголя) сидр называют «яблочным пивом», хотя по технологии производства это скорее яблочное вино. То есть продукт брожения яблочного сока. Просто в яблоках меньше сахара и довести напиток из них до крепости вина сложнее.



По удивительному стечению обстоятельств, прежде в России сидр никогда не был особенно популярен. Хотя территории, где можно выращивать яблоки, у нас на порядок обширней, чем те, что пригодны для виноградарства. Неслучайно яблоко — и постоянный участник русских сказок, и неизменный продукт в национальной традиционной кулинарии (от просто мочёных яблок до пастилы). Так что российское сидроделание сейчас вынуждено опираться прежде всего на иностранный опыт.

В мире есть три основные страны — производители сидра и законодатели сидровой моды: Франция (точнее, ее северные регионы — Бретань и Нормандия), Испания (прежде всего Страна Басков) и Великобритания. Испанские сидры, как правило, суше и легче. У британских — самая высокая кислотность (это не недостаток, некоторым именно такие сидры и нравятся). Французские, в свою очередь, делятся на Нормандию (более рафинированные, «чистые») и Бретань, где бывает, что из бутылки прямо пахнет сырым погребом. Разумеется, перечисленные характеристики — не универсальное правило. Сидр делают люди, и они могут пробовать работать в любом стиле.

Традиционная пробка в испанском сидре позволяет наливать его длинной струёй Фото: Стас Соколов

Кроме перечисленных стран «яблочное вино» делают сегодня в добром десятке стран (от Канады до Эстонии). Там тоже можно встретить классические сидры, но чаще всего производители пытаются вносить какие-то изменения в привычные рецептуры: используют хмель, добавляют ягоды и т. д.

Из общей массы сразу стоит выделить откровенные подделки и близкие к оригиналу поделки. Речь идет о газированных алкогольных напитках на основе яблочного сока (они вообще не стоят внимания) и сидре, сделанном путем брожения, но не из яблок, а из яблочного концентрата.

Иностранцы



Самые рафинированные, тонкие сидры делают в Нормандии. Маленькая бутылочка производителя Fournier, например, в баре будет стоить порядка 300 рублей Фото: Стас Соколов

Из французских сидров более или менее стабильно в Новосибирске присутствуют Ecusson (Нормандия) и Kerisac (Бретань), эти марки повсеместно можно встретить и в самой Франции. Ecusson (особенно розовый) вообще можно рекомендовать как замену игристому вину (особенно если вы хотите ограничить себя в алкоголе). Тонкий, элегантный напиток, который хорош и сам по себе, и с какой-то едой. Kerisac — совсем другая история. Это типично бретонский сидр — непричёсанный, местами грубоватый, но в этом есть своё очарование. Дешевле всего их можно купить в «Ашане». Но можно и не купить — бывают они там не всегда. Практически вся линейка есть в магазинах «Пэт и Бир» (по крайней мере, в магазине на Кошурникова).



Испанский La Sidra — хороший образец того, что виноделы называют «баланс». В баре в Новосибирске его можно заказать за 500 рублей (за бутылку 0,7 литра) Фото: Стас Соколов

Испанские сидры у нас продаются постоянно, но какой-то стабильности с ними нет — что дистрибьютор привезет, тем и торгуют. Из последних новинок особенно хочется отметить La Sidra из Сан-Себастьяна. Это напиток, что называется, для продвинутых пользователей. В нем совершенно не ощущается сахар, при этом он не кажется ни кислым, ни пустым (что случается с сухими сидрами). За счет такого баланса La Sidra очень гастрономичен, то есть будет уместен за столом с самой разной едой. Кроме всего прочего, La Sidra относится к категории «естественных» (natur) сидров, у него невысокая (исключительно естественная) газация, так что бутылки даже затыкаются обычными винными пробками. La Sidra есть, например, в баре The Rooks и в закусочной «Чум-чум» на «гастрономической улице» за гостиницей «Центральная».



Настоящий сидр нередко соседствует на полках со сладкой алкогольной газировкой и какими-то чисто российскими изобретениями на эту тему Фото: Стас Соколов

С британскими сидрами тяжелее. Старина Strongbow, с которого большинство новосибирских любителей сидра начинали в свое время знакомство с этим напитком, давно не тот. Его делают в России по лицензии, и под привычной этикеткой вас вместо бескомпромиссной кислотности ждет сладенький лимонадик.



Тем, кто хочет сэкономить, стоит обратить внимание на сидры из Прибалтики и Польши. Там уже научились делать весьма приличный продукт со стабильным качеством. Например, в баре Fry можно смело брать эстонский La Branche.



В Белоруссии делают широкую линейку сидров, но качество пока не впечатляет Фото: Стас Соколов

Довольно часто в рознице можно встретить и белорусские сидры Royal. На основной этикетке у них, кстати, нет ни полслова о стране производства — она стыдливо спрятана на контрэтикетку, где указана мелким шрифтом. Качество, если честно, ниже среднего. А цена — как у приличных российских.

Свои



Розовый St. Anton существенно дешевле французских аналогов, но почти не уступает им в качестве. В баре бутылку 0,5 литра можно заказать за 230–250 рублей Фото: Стас Соколов

Самый заслуженный российский производитель — это «Святой Антон». Довольно долго мне его сидры казались водянистыми и плоскими. Но ребята прогрессируют. Скажем, недавно появившийся в Новосибирске их полусухой розовый уже вполне на уровне массовых французских. А стоит дешевле. Есть в The Rooks и «Чум-чуме».

Из новичков очень неплох сделанный в классической манере полусухой Brexit сидродельни Bullevie из Ленинградской области. При этом сухой Vivizero уже куда менее интересен. Интересующиеся могут сравнить его с La Sidra, чтобы понять, в чем разница между действительно хорошим сухим сидром и не очень.



Весьма необычные сидры делает подмосковное предприятие «Дада». Они не просто нефильтрованные, а, что называется, «с мякотью», как сок. Но на этом неожиданности только начинаются. Так, например, полусухой сидр № 2 имеет устойчивый букет... детского яблочного пюре. А сухой № 5 пахнет как ядреный домашний квас, который дедушка только что достал из погреба. Напитки эти на любителя, но точно никого не оставляют равнодушными.

Из сибирских брендов нужно отметить, прежде всего, алтайский «Лось и кедр». Сидры здесь делаются, как можно понять, из яблочного концентрата, но продукт получается интересней за счёт охмеления. Это, конечно, уже далеко не классика, но как некий самостоятельный вид напитка имеет право на существование.



Самый широкий выбор сидров обнаружен в магазине «Пэт и Бир». Здесь их больше 50 наименований Фото: Стас Соколов

К сожалению, большая часть сидров, которые продаются в магазинах, представляет собой просто сладкие алкогольные лимонады. Стоят они дешевле настоящих, но судить по ним о сидре — это примерно то же самое, что знакомиться с кофе, заваривая «Нескафе». Из недорогих сидров, сделанных брожением из яблочного концентрата, более или менее похожим на что-то настоящее мне лично показался только «5 океан».

