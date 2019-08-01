Что нас ждёт в августе: экономия на ипотеке и новый платёж за ЖКХ

Не платить за ипотеку можно уже со вчерашнего дня, а с сегодняшнего — ещё и оставить себе деньги за пошлину в ЕГРН

Последний месяц лета начинается с пачки изменений в российских законах: несладко придется тем, кто подделывает документы, мешает работать врачам и провозит ананасы чемоданами. Нотариусам убавили работы, исключив их из операций с недвижимостью. Зато повезло тем, кто собирается на Мальдивы — улететь на райские острова можно без всяких виз.

Что ещё отменяют и разрешают в большой стране — в нашем традиционном обзоре.

Пересчитают пенсии пожилым трудоголикам Тем, кто по возрасту уже на пенсии, но душой и телом в офисе или у станка, 1 августа впервые за три года проиндексируют пенсии. Перерасчет произойдет автоматически, никаких заявлений подавать ни в бухгалтерию, ни в Пенсионный фонд не надо.



Индексация положена лишь тем сотрудникам, чьи работодатели в прошлом году выплачивали за них страховые и пенсионные взносы. По ожиданиям ПФР, это около десяти миллионов человек. Выплаты увеличатся не более чем на три пенсионных балла (при этом один балл равен 81,49 рубля, поэтому максимальная прибавка — 244,47 рубля).

Ипотечникам оставят 200 рублей за выписку из ЕГРН

Решите взять ипотечные каникулы — придётся сделать правки в реестре недвижимости. А вот платить за это не придётся Фото: Данила Сухоруков / 161.RU

Со вчерашнего дня в России действует закон, позволяющий полгода не платить ипотеку, если в вашей жизни наступили тяжелые времена. А с сегодняшнего дня ипотечников, воспользовавшихся этим правом, еще и освобождают от пошлины за внесение правок в документы Единого государственного реестра недвижимости. Экономия всего 200 рублей — но всё равно приятно.

Напомним вам, когда можно попросить банк об отсрочке или снижении платежа: достаточно попадать под одну из этих категорий Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

Добавят строку в квитанции за ЖКХ

С августа в платежках за «коммуналку» появится новая строка: жителям предложат застраховать квартиру от чрезвычайных ситуаций: потопов, землетрясений, пожаров и прочих катаклизмов. И если беда обрушится на ваш дом, то деньги вы получите не только из федерального и регионального карманов, но и от страховщиков.



Пока что закон будет действовать в режиме теста в обеих столицах, а также Свердловской, Тюменской, Новосибирской и Тверской областях. Страховаться или нет — решать вам, достаточно только пометить галочкой нужный квадрат в квитанции и, конечно же, заплатить.

Разрешат улететь на Мальдивы только по паспорту

За прошлый год до Мальдивских островов добрались только 38 тысяч наших соотечественников. Дипломаты уверены: визовые послабления поспособствуют увеличению турпотока Фото: Gordon Flood / Flickr.com

Если нежиться на сахарном песке и купаться в сказочно голубом море входит в ваши ближайшие планы, то эта новость может быть для вас кстати: Россия и Мальдивы договорились об отмене виз. Попасть на острова только по загранпаспорту может любой человек, если цель его визита — туристическая, а срок пребывания в республике — до 90 дней. Для жителей Мальдив, собирающихся в Россию, действуют аналогичные условия. Кстати, по свежим данным Росстата, в прошлом году до островов добрались только 38 тысяч россиян. С отменой виз, надеются дипломаты с обеих сторон, число будет расти (видимо, на фоне запрета перелетов в Грузию). За помехи медикам накажут штрафом (а могут и посадить) Не пытайтесь мешать работе медика, иначе получите штраф — эта законодательная норма обретает силу с 6 августа. В случае если в конфликте с медработником не будет найден уголовный состав, виновник отделается штрафом до пяти тысяч рублей. Та же история с водителями, которые не пропускают карету скорой: разбег наказания — от штрафа до лишения прав на срок до года.



Если же выяснится, что из-за помех в работе медиков пострадал пациент — его состояние ухудшится, а экспертиза оценит вред здоровью как серьезный, нарушителя ждёт уголовная ответственность. Максимальный срок — до четырех лет лишения свободы.

За подделку паспорта отправят за решетку

С 6 августа ужесточается наказание для тех, кто изготавливает, приобретает и хранит фальшивые документы. Подделку паспорта вообще выделили в отдельный состав преступления, виновникам светит до трех лет лишения свободы. Покупка, перевозка и хранение липовых документов, печатей и штампов приравниваются к пользованию ими, за эти деяния полагается до года ограничения, лишения свободы или исправительные работы — как повезет.

Изменения закреплены в 327-й статье Уголовного кодекса.

Запретят возить фрукты чемоданами

Возвращаться из путешествия с щедрыми съедобными дарами будет непросто: лимиты действуют как на чемоданы, так и на ручную кладь Фото: Наталья Бурухина / NN.RU

Печальные перемены наступают в жизни любителей возвращаться из отпуска с чемоданом, набитым фруктами: с 19-го числа в России вводится лимит на ввоз карантинной продукции — как в багаже, так и ручной кладью. Заморские персики, абрикосы, манго и прочие ананасы можно провести без проблем, если их вес не более 5 кг. Отдельные условия для цветов: не более трёх букетов (важно: в букете должно быть не более 15 цветов). Всё, что выше нормы, уничтожается за счёт пассажира.

Правила действуют на все виды транспорта: поезда, авто, пароходы и самолеты. Снова избавят от «зарплатного рабства» Ещё один закон августа берёт верх над «зарплатным рабством», с которым российские власти борются различными правовыми документами аж с 2014 года. Пять лет назад начальникам запретили отказывать своим сотрудникам самостоятельно выбирать, в какой банк и на какой счёт перечислять зарплату. В этот раз запрет довели до абсолюта, прописав виновникам наказания.



На какую карту работодатель будет перечислять зарплату — решать вам Фото: Дарья Селенская

Итак, за нарушение прав сотрудника предпринимателям-«физикам» грозит штраф от тысячи до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 20 тысяч рублей, а юридическим — до 50 тысяч. Закон прописывает ещё одно правило: предупреждать о смене зарплатной карты сотрудник должен минимум за 15 дней, а не за пять, как было раньше. Уберут нотариусов из сделок с недвижимостью Продавать квартиру, у которой несколько хозяев, теперь можно без участия нотариуса. Если раньше для отчуждения доли или оформления сделки купли-продажи нужно было нотариально заверенное согласие всех собственников, теперь достаточно их подписей, поясняет «Российская газета».

