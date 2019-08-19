Двери закрываются: в город хлынули рестораторы из соседних регионов — они создают финансовую эйфорию

В Новосибирске, кажется, открыли не то нефтяное месторождение, не то золотую жилу. Одна за одной компании из соседних регионов пытаются открыть здесь ресторан или хотя бы закусочную. Последний по счёту (ставший известным) проект и вовсе поражает воображение. Похоже, что многочисленные инвесторы ориентируются только на статистику открытий новых заведений здесь, полностью игнорируя печальный список провальных проектов. Новосибирск — это маленькая Москва, сюда всегда тянулись компании из соседних регионов, и рестораторы — не исключение. Некоторым этот город так понравился, что они остались тут жить. Например, то, что Владимир Бурковский приехал сюда из Томска, уже, считай, никто особо и не помнит, настолько своими, новосибирскими стали его проекты.

Пример Бурковского, впрочем, уникален (как и он сам). Зато попыток покорить здешний рынок, зайдя сюда с собственным готовым проектом, предпринималось достаточно. Были у нас и омские сети (например, «Зебры»), и томские рестораны («Помодоро»), и барнаульские бары («Ганс»), и даже странные проекты из Новокузнецка. Не смогли ничего добиться в Новосибирске и питерские (вторая столица всё-таки) компании. В 2000-х сюда с шумом выходила и «Идеальная чашка» (кофейни) и «Чайная ложка» (блинные). Последняя сеть так впечатлила местных рестораторов, что они понаделали своих клонов. Однако прошло всего несколько лет, как все эти проекты пришлось свернуть. Один из них — под названием «Солнцепёк» — остался только в виде бренда замороженных блинчиков.

Один из самых амбициозных региональных проектов 2000-х — «Чайная ложка», не смог удержаться в Новосибирске, а потом и вовсе сошёл на нет Фото: Стас Соколов / НГС

Чуть было не последовала за неудачниками и кемеровская «Булочная № 1». Однако владельцы вовремя спохватились и начали переделывать свои точки под местные вкусы (которые в этом жанре задаёт преимущественно Kuzina). Примерно по тому же пути чуть позже пошла и бийская «Форне», до этого открывавшая просто магазины по продаже тортов.

Если не считать федеральные и международные бренды, то очевидных успехов в Новосибирске смогли добиться пока только рестораторы из Екатеринбурга. Что, в общем, объяснимо — города находятся в одной весовой категории. С Урала в Новосибирск приходили в общей сложности три компании, которые продемонстрировали, так сказать, три основных варианта развития событий. Сеть «Поль Бейкере» (точки можно встретить даже в Москве) проработала всего год в «Меге» и убралась восвояси. «Юнивер фуд» с целым набором брендов (от соковых баров Juice Master до ресторанов русской кухни «Дюжина») до какого-то момента чувствовал себя очень уверенно, но внутренние проблемы компании заставили её в конечном итоге все здесь закрыть. А вот «Своя компания» стала для Новосибирска настоящим народным любимцем и в 2018 году даже стала лучшим рестораном в «Народной премии НГС». И это не было решением какого-то жюри — за неё действительно проголосовали тысячи преданных поклонников. У сети в городе уже пять ресторанов, и там всегда полно народу.

В этом году в Новосибирск пришли сразу три сети с Алтая Фото: Стас Соколов / НГС

Однако прежде «варяги» приходили в Новосибирск по очереди, постепенно. А в этом году высадился настоящий десант с сопредельных территорий. Друг за другом в Новосибирске появились сразу три группы рестораторов, открыв Miami Pizza, «Гриль № 1» и «Грильницу». Они похожи друг на друга как братья и сестры, и в общем непонятно, кому из них здесь удастся прижиться. Мало ведь недорого продавать шаурму, нужно ещё, чтобы этих денег хватало на аренду, зарплату и развитие. Но барнаульскими компаниями дело, по всей видимости, не ограничится. Уже ходят слухи о каких-то кузбасских рестораторах, сети из Санкт-Петербурга. Но главным событием года обещает стать (или не стать) появление в Новосибирске проекта BlaBlabar из Казахстана. Он настолько масштабен, что для его нормального существования должно перестать существовать большинство баров в радиусе 300 метров от площади Ленина. Новосибирск ведь не туристический центр, здесь нечасто проводятся какие-то мощные бизнес-мероприятия. И появление любого крупного успешного проекта (даже если это просто ресторан на 100 мест с лишним) сразу чувствуют конкуренты. Потому что если публика собралась в «Сыроварне» — значит, эти люди не пришли в «Бирман»; открылся «Горячий цех» — посетителей не досчиталась уже «Сыроварня». И так далее. Чудес не бывает; людей, конечно, может стимулировать на лишний «выход в свет» появление яркого проекта. Но денег в целом у них больше не становится. А ведь новых проектов хватает и у новосибирских предпринимателей. Причём через одного (а то и двое из трёх) они открывают своё первое заведение.

Чем руководствуются все эти люди, желающие потратить деньги на открытие очередного бара или пиццерии, — не очень понятно. Рынок формально растет (по Росстату, он прибавил в первые шесть месяцев 12%, но этот рост даже меньше прошлогоднего (тогда по сравнению с 2017 годом новосибирский общепит прибавил 18%. Но, во-первых, и эти цифры вызывают вопросы (рестораторы в большинстве своём говорят, что ситуация в лучшем случае стабильна). А главное, небольшой рост постоянно размазывается по новым и новым проектам.

Поток открытий сопровождается куда менее шумной вереницей закрытий Фото: Стас Соколов / НГС

Создается впечатление, что рынок находится в каком-то режиме самостимуляции — когда потенциальный инвестор видит только список новых ресторанов, баров, кафе и закусочных. И этот постоянный поток открытий вызывает настоящую финансовую эйфорию — дескать, как тут прёт бизнес-то. Проблема в том, что открываются заведения гораздо громче, чем закрываются. Никто не запускает по этому поводу рекламной компании в соцсетях, не вешает растяжку «Мы закрылись!», даже в новости такое событие попадает не часто (на НГС, например, мы пишем только об исчезновении каких-то ярких заведений, в крайнем случае собираем эти закрытия в обзоры). Просто однажды двери заведения закрываются. Чтобы снова открыться только тогда, когда у помещения появится новый арендатор со своим новым амбициозным проектом.



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