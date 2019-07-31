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Тест-драйв

Объём не имеет значения: новый «немец» с 1,3-литровым моторчиком едет как многолитровый

Тест-драйв: Mercedes-Benz CLА-класса — нужен ли ему мотор мощнее

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Mercedes-Benz CLА-класса увеличился в размерах

Фото: Ольга Бурлакова

Немецкий Mercedes постепенно переделывает модельный ряд и внедряет новую глобальную внешность своих авто, которая будет актуальна ближайшие лет семь. Вот и купеобразный Mercedes-Benz CLА-класса, стильная замена более строгому С-классу, получил свою порцию свежего дизайна, увеличился в размерах, стал технологичней и нарядней. Подробнее о новой модели — в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко. 

Новый Mercedes-Benz CLА-класса (предоставлен официальным дилером «СТС-автомобили») увеличился в размерах не столь значительно, но выглядит теперь как полноценное солидное купе.

Длина — 4688 мм

Длина — 4688 мм

Его длина — 4688 мм (+4,8 см), ширина — 1830 мм (+5,3 см), это размеры уже практически D-сегмента, а ведь CLA-класс — всего лишь мерседесовская «ашка», начальный уровень в модельном ряду.

А-классу идентична практически вся техника

А-классу идентична практически вся техника

А-классу идентична практически вся техника — тележка, двигатель, роботизированная коробка, салон, электронная начинка.

Эффектная внешность

Эффектная внешность

Но насколько внешность всё-таки эффектнее — фамильные рёбра на капоте, обратный уклон радиаторной решётки с россыпью «бриллиантов», задранная до небес подоконная линия.

Новые формы задней оптики

Новые формы задней оптики

Для задней оптики дизайнерам удалось нащупать новые формы с изломом контура фонарей на стыке с багажником — свежо, интересно.

Кузовные элементы новые

Кузовные элементы новые

Вся добавочная ширина в 5,3 сантиметра, судя по всему, пошла на раздутые кузовные панели, которые образуют могучие плечи кузова. В салоне-то пространства по ширине особо не прибавилось.

Двери без рамок

Двери без рамок

CLА — это автомобиль с дверьми без рамок — стильно, шикарно, иногда удобно при посадке/высадке. Но закрываются двери зачастую не с первого раза — сказывается особенность прилегания стекла к резиновому уплотнителю.

Высокие пороги

Высокие пороги

Посадку в автомобиль осложняют не столько малый клиренс (14 см), сколько высокие и мощные пороги, особенно сложно попасть на задние места. Но если уж преодолел пороги и попал в салон CLА, дальше всё будет хорошо и комфортно.

Кресла в спортстиле

Кресла в спортстиле

Кресла в спортивном стиле с хорошей боковой поддержкой и регулировкой длины подушки сиденья, удобный подлокотник на правильной высоте, регулировка руля по вылету — прекрасно обустроиться можно человеку любого роста.

Сзади места впритык

Сзади места впритык

Сзади не так вольготно — ступни помещаются под передние сиденья впритык, а над головой — всего один палец пространства. Но сиденья хорошо спрофилированы и в целом жить можно.

Простые формы интерьера

Простые формы интерьера

Салон, полностью идентичный А-классу, — пример другим производителям, как надо делать красиво и нарядно, используя при этом совсем простые формы.

Качественные материалы

Качественные материалы

Прямоугольник мультимедиа и приборки, круглые воздуховоды-турбинки, два яруса передней панели без всяких там немыслимых изгибов, плюс качественные материалы, немного глянца и металл — вот и вышел отличный интерьер.

Атмосферная подсветка

Атмосферная подсветка

Плюс атмосферная подсветка, в темноте особо красиво. Подсвечивается куча мелочей, всякие ниши, уголки, даже подголовники. Цвет, разумеется, любой из существующих.

Новые мультимедиа&nbsp;Mercedes-Benz User Experience

Новые мультимедиа Mercedes-Benz User Experience

Мультимедийка MBUX (Mercedes-Benz User Experience) задаёт новый уровень в детализации графики, насыщенности цветов, скорости работы, отклике сенсора. Но даже здесь навигация чуть подтормаживает.

Цифровая приборная панель

Цифровая приборная панель

Цифровая приборная панель в едином планшете с основным экраном имеет множество индивидуальных настроек и, по сути, ставит крест на аналоговых приборах — они просто не нужны. А если бы между зоной приборки и основным экраном не было чёрного незадействованного промежутка, было бы вообще супер.

Экран греется

Экран греется

Но вот особенность этого планшета — он прилично греется при работе. И в жаркую погоду, на солнце, разогревается так, что пальцы можно обжечь (не сильно, конечно).

Багажник — 460 литров

Багажник — 460 литров

У CLА-класса вполне объёмный багажник — 460 литров. Открывается из салона или нажатием на значок «Мерседеса» на крышке. Электропривода нет.

1,3-литровый 150-сильный турбоагрегат

1,3-литровый 150-сильный турбоагрегат

Начальный двигатель переднеприводного CLА — это 1,3-литровый 150-сильный турбоагрегат совместной разработки «Даймлер» и «Рено». Он стоит на А-классе, используется в новом кроссовере «Рено Аркана» и в целом показывает себя как динамичный, удобный и экономичный двигатель. Здесь он с 7-ступенчатым роботом.

250 Н·м крутящего момента

250 Н·м крутящего момента

250 Н·м крутящего момента доступны на начальной фазе разгона, хотя с места автомобиль с таким мотором не рвёт. Но на любой скорости запаса тяги достаточно, чтобы резко уйти вперёд, совершить манёвр, обогнать, уйти от опасности.

Разгон до сотни за 8,2 секунды

Разгон до сотни за 8,2 секунды

Разгон до сотни занимает 8,2 секунды, а весит CLA 1420 килограмм. С 2-литровым мерседесовским 224-сильным мотором всё, конечно, гораздо веселей — 6,3 секунды до сотни, но и с этим малышом жить можно. У него понятная линейная связь по педали газа, широкий диапазон настройки отклика (режимы «Спорт», «Комфорт» и «Эко») и некое подобие спортивного рокота.

Роботизированная коробка передач

Роботизированная коробка передач

Роботизированная коробка передач в целом не мешает мотору раскрыться, но часто напоминает о себе толчками, особенно в режиме «Спорт». При замедлении в этом режиме коробка, пытаясь понизиться и сохранить высокие обороты, производит на свет ощутимый такой пинок — но все эти нюансы сглаживаются в режиме «Эко».

Рулевое колесо тяжелеет на скорости

Рулевое колесо тяжелеет на скорости

Лёгкое на парковке рулевое колесо тяжелеет на скорости, приобретая вместе с тем и ненужную вязкость. В «Спорте» оно кажется совсем уж перетяжелённым. Реактивного действия, наоборот, не хватает, и в медленных поворотах приходится помогать баранке вернуться в ноль.

CLА устойчив в поворотах

CLА устойчив в поворотах

CLА шире А-класса (передняя колея 1612 мм против 1567 мм), он более устойчив в поворотах, стабилен на шоссе, меньше склонен к кренам. Под сброс газа автомобиль живо доворачивает, но виляет при этом задней осью.

Система стабилизации вмешивается не сразу

Система стабилизации вмешивается не сразу

Система стабилизации вмешивается не сразу, но потом довольно жёстко осаживает машину. И такое ощущение, что полностью она не отключается, чего-то там дотормаживает.

Сбалансированная подвеска

Сбалансированная подвеска

На этом CLA колёса не самые низкие, и в целом машина предоставляет приемлемую плавность хода. Мелочь она практически не замечает, не трясётся, на острых краях жёстко проваливается, рельсы проходит комфортно — в общем, сбалансированный городской настрой подвески.

Бампером можно задеть неровности

Бампером можно задеть неровности

Правда, работает подвеска с подзвучкой — чего-то там шуршит, ухает. В мерседесовской тишине салона это заметно. И даже на средних ямах опасно ехать быстро — при раскачке передней губой можно чего-нибудь задеть.

Начальная цена — 2 456 400 рублей

Начальная цена — 2 456 400 рублей

Стоит Mercedes-Benz CLА в начальной версии со слабым мотором 2 456 400 рублей. Там есть климат, мультимедиа, системы стабилизации и экстренного торможения, автопарковщик, камера заднего вида, диодная оптика, кнопка запуска, система старт-стоп. Полноприводный CLА с 2-литровым турбо с таким же оснащением тянет уже на 2 900 000 рублей. Кожу, электронные помощники, адаптивные свет и прочее надо докупать за отдельные деньги.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он невиновен (видео).

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КОММЕНТАРИИ (14)

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31 июл 2019 в 08:40

Щас японофиолы начнут петь про ресурс, они ведь автомобиль на всю жизнь покупают.

Qwerty
31 июл 2019 в 08:16

Шикарный автомобиль. Но где же ездить с такой подвеской?

Фото пользователя
31 июл 2019 в 08:08

Мерин - уже не торт!