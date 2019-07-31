Объём не имеет значения: новый «немец» с 1,3-литровым моторчиком едет как многолитровый

Немецкий Mercedes постепенно переделывает модельный ряд и внедряет новую глобальную внешность своих авто, которая будет актуальна ближайшие лет семь. Вот и купеобразный Mercedes-Benz CLА-класса, стильная замена более строгому С-классу, получил свою порцию свежего дизайна, увеличился в размерах, стал технологичней и нарядней. Подробнее о новой модели — в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Новый Mercedes-Benz CLА-класса (предоставлен официальным дилером «СТС-автомобили») увеличился в размерах не столь значительно, но выглядит теперь как полноценное солидное купе.



Длина — 4688 мм Фото: Ольга Бурлакова

Его длина — 4688 мм (+4,8 см), ширина — 1830 мм (+5,3 см), это размеры уже практически D-сегмента, а ведь CLA-класс — всего лишь мерседесовская «ашка», начальный уровень в модельном ряду.

А-классу идентична практически вся техника Фото: Ольга Бурлакова

А-классу идентична практически вся техника — тележка, двигатель, роботизированная коробка, салон, электронная начинка.



Эффектная внешность Фото: Ольга Бурлакова

Но насколько внешность всё-таки эффектнее — фамильные рёбра на капоте, обратный уклон радиаторной решётки с россыпью «бриллиантов», задранная до небес подоконная линия.



Новые формы задней оптики Фото: Ольга Бурлакова

Для задней оптики дизайнерам удалось нащупать новые формы с изломом контура фонарей на стыке с багажником — свежо, интересно.

Кузовные элементы новые Фото: Ольга Бурлакова

Вся добавочная ширина в 5,3 сантиметра, судя по всему, пошла на раздутые кузовные панели, которые образуют могучие плечи кузова. В салоне-то пространства по ширине особо не прибавилось.

Двери без рамок Фото: Ольга Бурлакова

CLА — это автомобиль с дверьми без рамок — стильно, шикарно, иногда удобно при посадке/высадке. Но закрываются двери зачастую не с первого раза — сказывается особенность прилегания стекла к резиновому уплотнителю.



Высокие пороги Фото: Ольга Бурлакова

Посадку в автомобиль осложняют не столько малый клиренс (14 см), сколько высокие и мощные пороги, особенно сложно попасть на задние места. Но если уж преодолел пороги и попал в салон CLА, дальше всё будет хорошо и комфортно.



Кресла в спортстиле Фото: Ольга Бурлакова

Кресла в спортивном стиле с хорошей боковой поддержкой и регулировкой длины подушки сиденья, удобный подлокотник на правильной высоте, регулировка руля по вылету — прекрасно обустроиться можно человеку любого роста.



Сзади места впритык

Сзади не так вольготно — ступни помещаются под передние сиденья впритык, а над головой — всего один палец пространства. Но сиденья хорошо спрофилированы и в целом жить можно.

Простые формы интерьера Фото: Ольга Бурлакова

Салон, полностью идентичный А-классу, — пример другим производителям, как надо делать красиво и нарядно, используя при этом совсем простые формы.

Качественные материалы Фото: Ольга Бурлакова

Прямоугольник мультимедиа и приборки, круглые воздуховоды-турбинки, два яруса передней панели без всяких там немыслимых изгибов, плюс качественные материалы, немного глянца и металл — вот и вышел отличный интерьер.

Атмосферная подсветка Фото: Дмитрий Косенко

Плюс атмосферная подсветка, в темноте особо красиво. Подсвечивается куча мелочей, всякие ниши, уголки, даже подголовники. Цвет, разумеется, любой из существующих.

Новые мультимедиа Mercedes-Benz User Experience Фото: Ольга Бурлакова

Мультимедийка MBUX (Mercedes-Benz User Experience) задаёт новый уровень в детализации графики, насыщенности цветов, скорости работы, отклике сенсора. Но даже здесь навигация чуть подтормаживает.

Цифровая приборная панель Фото: Ольга Бурлакова

Цифровая приборная панель в едином планшете с основным экраном имеет множество индивидуальных настроек и, по сути, ставит крест на аналоговых приборах — они просто не нужны. А если бы между зоной приборки и основным экраном не было чёрного незадействованного промежутка, было бы вообще супер.



Экран греется Фото: Ольга Бурлакова

Но вот особенность этого планшета — он прилично греется при работе. И в жаркую погоду, на солнце, разогревается так, что пальцы можно обжечь (не сильно, конечно).



Багажник — 460 литров Фото: Ольга Бурлакова

У CLА-класса вполне объёмный багажник — 460 литров. Открывается из салона или нажатием на значок «Мерседеса» на крышке. Электропривода нет.



1,3-литровый 150-сильный турбоагрегат Фото: Ольга Бурлакова

Начальный двигатель переднеприводного CLА — это 1,3-литровый 150-сильный турбоагрегат совместной разработки «Даймлер» и «Рено». Он стоит на А-классе, используется в новом кроссовере «Рено Аркана» и в целом показывает себя как динамичный, удобный и экономичный двигатель. Здесь он с 7-ступенчатым роботом.

250 Н·м крутящего момента Фото: Ольга Бурлакова

250 Н·м крутящего момента доступны на начальной фазе разгона, хотя с места автомобиль с таким мотором не рвёт. Но на любой скорости запаса тяги достаточно, чтобы резко уйти вперёд, совершить манёвр, обогнать, уйти от опасности.

Разгон до сотни за 8,2 секунды Фото: Ольга Бурлакова

Разгон до сотни занимает 8,2 секунды, а весит CLA 1420 килограмм. С 2-литровым мерседесовским 224-сильным мотором всё, конечно, гораздо веселей — 6,3 секунды до сотни, но и с этим малышом жить можно. У него понятная линейная связь по педали газа, широкий диапазон настройки отклика (режимы «Спорт», «Комфорт» и «Эко») и некое подобие спортивного рокота.



Роботизированная коробка передач Фото: Ольга Бурлакова

Роботизированная коробка передач в целом не мешает мотору раскрыться, но часто напоминает о себе толчками, особенно в режиме «Спорт». При замедлении в этом режиме коробка, пытаясь понизиться и сохранить высокие обороты, производит на свет ощутимый такой пинок — но все эти нюансы сглаживаются в режиме «Эко».



Рулевое колесо тяжелеет на скорости Фото: Ольга Бурлакова

Лёгкое на парковке рулевое колесо тяжелеет на скорости, приобретая вместе с тем и ненужную вязкость. В «Спорте» оно кажется совсем уж перетяжелённым. Реактивного действия, наоборот, не хватает, и в медленных поворотах приходится помогать баранке вернуться в ноль.



CLА устойчив в поворотах Фото: Ольга Бурлакова

CLА шире А-класса (передняя колея 1612 мм против 1567 мм), он более устойчив в поворотах, стабилен на шоссе, меньше склонен к кренам. Под сброс газа автомобиль живо доворачивает, но виляет при этом задней осью.



Система стабилизации вмешивается не сразу Фото: Ольга Бурлакова

Система стабилизации вмешивается не сразу, но потом довольно жёстко осаживает машину. И такое ощущение, что полностью она не отключается, чего-то там дотормаживает.



Сбалансированная подвеска Фото: Ольга Бурлакова

На этом CLA колёса не самые низкие, и в целом машина предоставляет приемлемую плавность хода. Мелочь она практически не замечает, не трясётся, на острых краях жёстко проваливается, рельсы проходит комфортно — в общем, сбалансированный городской настрой подвески.



Бампером можно задеть неровности Фото: Ольга Бурлакова

Правда, работает подвеска с подзвучкой — чего-то там шуршит, ухает. В мерседесовской тишине салона это заметно. И даже на средних ямах опасно ехать быстро — при раскачке передней губой можно чего-нибудь задеть.



Начальная цена — 2 456 400 рублей Фото: Ольга Бурлакова

Стоит Mercedes-Benz CLА в начальной версии со слабым мотором 2 456 400 рублей. Там есть климат, мультимедиа, системы стабилизации и экстренного торможения, автопарковщик, камера заднего вида, диодная оптика, кнопка запуска, система старт-стоп. Полноприводный CLА с 2-литровым турбо с таким же оснащением тянет уже на 2 900 000 рублей. Кожу, электронные помощники, адаптивные свет и прочее надо докупать за отдельные деньги.

