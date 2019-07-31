Объём не имеет значения: новый «немец» с 1,3-литровым моторчиком едет как многолитровый

Mercedes-Benz CLА-класса увеличился в размерах
Фото: Ольга Бурлакова
Немецкий Mercedes постепенно переделывает модельный ряд и внедряет новую глобальную внешность своих авто, которая будет актуальна ближайшие лет семь. Вот и купеобразный Mercedes-Benz CLА-класса, стильная замена более строгому С-классу, получил свою порцию свежего дизайна, увеличился в размерах, стал технологичней и нарядней. Подробнее о новой модели — в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Новый Mercedes-Benz CLА-класса (предоставлен официальным дилером «СТС-автомобили») увеличился в размерах не столь значительно, но выглядит теперь как полноценное солидное купе.
Его длина — 4688 мм (+4,8 см), ширина — 1830 мм (+5,3 см), это размеры уже практически D-сегмента, а ведь CLA-класс — всего лишь мерседесовская «ашка», начальный уровень в модельном ряду.
А-классу идентична практически вся техника — тележка, двигатель, роботизированная коробка, салон, электронная начинка.
Но насколько внешность всё-таки эффектнее — фамильные рёбра на капоте, обратный уклон радиаторной решётки с россыпью «бриллиантов», задранная до небес подоконная линия.
Для задней оптики дизайнерам удалось нащупать новые формы с изломом контура фонарей на стыке с багажником — свежо, интересно.
Вся добавочная ширина в 5,3 сантиметра, судя по всему, пошла на раздутые кузовные панели, которые образуют могучие плечи кузова. В салоне-то пространства по ширине особо не прибавилось.
CLА — это автомобиль с дверьми без рамок — стильно, шикарно, иногда удобно при посадке/высадке. Но закрываются двери зачастую не с первого раза — сказывается особенность прилегания стекла к резиновому уплотнителю.
Посадку в автомобиль осложняют не столько малый клиренс (14 см), сколько высокие и мощные пороги, особенно сложно попасть на задние места. Но если уж преодолел пороги и попал в салон CLА, дальше всё будет хорошо и комфортно.
Кресла в спортивном стиле с хорошей боковой поддержкой и регулировкой длины подушки сиденья, удобный подлокотник на правильной высоте, регулировка руля по вылету — прекрасно обустроиться можно человеку любого роста.
Сзади не так вольготно — ступни помещаются под передние сиденья впритык, а над головой — всего один палец пространства. Но сиденья хорошо спрофилированы и в целом жить можно.
Салон, полностью идентичный А-классу, — пример другим производителям, как надо делать красиво и нарядно, используя при этом совсем простые формы.
Прямоугольник мультимедиа и приборки, круглые воздуховоды-турбинки, два яруса передней панели без всяких там немыслимых изгибов, плюс качественные материалы, немного глянца и металл — вот и вышел отличный интерьер.
Плюс атмосферная подсветка, в темноте особо красиво. Подсвечивается куча мелочей, всякие ниши, уголки, даже подголовники. Цвет, разумеется, любой из существующих.
Мультимедийка MBUX (Mercedes-Benz User Experience) задаёт новый уровень в детализации графики, насыщенности цветов, скорости работы, отклике сенсора. Но даже здесь навигация чуть подтормаживает.
Цифровая приборная панель в едином планшете с основным экраном имеет множество индивидуальных настроек и, по сути, ставит крест на аналоговых приборах — они просто не нужны. А если бы между зоной приборки и основным экраном не было чёрного незадействованного промежутка, было бы вообще супер.
Но вот особенность этого планшета — он прилично греется при работе. И в жаркую погоду, на солнце, разогревается так, что пальцы можно обжечь (не сильно, конечно).
У CLА-класса вполне объёмный багажник — 460 литров. Открывается из салона или нажатием на значок «Мерседеса» на крышке. Электропривода нет.
Начальный двигатель переднеприводного CLА — это 1,3-литровый 150-сильный турбоагрегат совместной разработки «Даймлер» и «Рено». Он стоит на А-классе, используется в новом кроссовере «Рено Аркана» и в целом показывает себя как динамичный, удобный и экономичный двигатель. Здесь он с 7-ступенчатым роботом.
250 Н·м крутящего момента доступны на начальной фазе разгона, хотя с места автомобиль с таким мотором не рвёт. Но на любой скорости запаса тяги достаточно, чтобы резко уйти вперёд, совершить манёвр, обогнать, уйти от опасности.
Разгон до сотни занимает 8,2 секунды, а весит CLA 1420 килограмм. С 2-литровым мерседесовским 224-сильным мотором всё, конечно, гораздо веселей — 6,3 секунды до сотни, но и с этим малышом жить можно. У него понятная линейная связь по педали газа, широкий диапазон настройки отклика (режимы «Спорт», «Комфорт» и «Эко») и некое подобие спортивного рокота.
Роботизированная коробка передач в целом не мешает мотору раскрыться, но часто напоминает о себе толчками, особенно в режиме «Спорт». При замедлении в этом режиме коробка, пытаясь понизиться и сохранить высокие обороты, производит на свет ощутимый такой пинок — но все эти нюансы сглаживаются в режиме «Эко».
Лёгкое на парковке рулевое колесо тяжелеет на скорости, приобретая вместе с тем и ненужную вязкость. В «Спорте» оно кажется совсем уж перетяжелённым. Реактивного действия, наоборот, не хватает, и в медленных поворотах приходится помогать баранке вернуться в ноль.
CLА шире А-класса (передняя колея 1612 мм против 1567 мм), он более устойчив в поворотах, стабилен на шоссе, меньше склонен к кренам. Под сброс газа автомобиль живо доворачивает, но виляет при этом задней осью.
Система стабилизации вмешивается не сразу, но потом довольно жёстко осаживает машину. И такое ощущение, что полностью она не отключается, чего-то там дотормаживает.
На этом CLA колёса не самые низкие, и в целом машина предоставляет приемлемую плавность хода. Мелочь она практически не замечает, не трясётся, на острых краях жёстко проваливается, рельсы проходит комфортно — в общем, сбалансированный городской настрой подвески.
Правда, работает подвеска с подзвучкой — чего-то там шуршит, ухает. В мерседесовской тишине салона это заметно. И даже на средних ямах опасно ехать быстро — при раскачке передней губой можно чего-нибудь задеть.
Стоит Mercedes-Benz CLА в начальной версии со слабым мотором
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