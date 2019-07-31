«Вернулась я другим человеком»: сибирячка 2,5 года прожила без денег в Латинской Америке

Катя Николаева до сих пор не считает себя блогером, но посетила 12 стран за 2,5 года и описывала свои приключения в социальных сетях

Сибирячка Катя Николаева посетила 12 стран за 2,5 года путешествия по Латинской Америке: за это время она и ее спутники попадали в перестрелки, катались на крышах товарных поездов, искали на чёрном рынке в Гаване молоко и яйца, жили в разных племенах, покоряли горы и выживали с 5 долларами в кармане. Журналист НГС пообщалась с сибирячкой и узнала, почему в бюджетных путешествиях нельзя молчать, в каких странах дорого быть вегетарианцем и какие кошмары о Новосибирске её мучили.

«Фигачить 4 тысячи километров с рюкзаком»



Катя Николаева до своего большого путешествия практически нигде не была и не ходила в походы. В 2014 году она с подругой поехала снимать чемпионат мира по футболу в Бразилию. А после, прочитав книгу путешественника Валерия Шанина, подумала, что здорово было бы когда-нибудь съездить в кругосветку.

«Я так впечатлилась тем, что, оказывается, в других странах тебя не поджидают страшные опасности, а есть много классных людей, которые пускают переночевать просто так и помогают. Больше всего меня впечатлила глава про Азию, в которой говорится о том, что можно ночевать в буддистских монастырях. Подумала, что когда-нибудь поеду. С мечтой же так обычно происходит: если она есть, то пусть есть, это же очень удобно, можно в её сторону не идти», — смеётся Катя.



Катя говорит, что в штате Кинтана Роо (собственно Канкун) и в соседнем Юкатане всё крутится вокруг майя — маркетологи активно используют это слово в названиях Фото: Катя Николаева

О своей мечте она не думала, переехала с молодым человеком из Новосибирска в Москву, работала event-менеджером, а когда рассталась с парнем и закончился рабочий проект, решилась. Подруга, с которой они ездили в Бразилию, позвала её в длительное путешествие и надела на руку браслет с надписью «Enjoy the journey» («наслаждайся путешествием». — Прим. ред.). В этом же браслете Катя пришла на интервью.



«Я понимаю, что у меня нет отношений, которые бы меня сдерживали, нет работы, которая меня бы сдерживала, я не знаю, где мне оставаться жить, — казалось бы, всё сходится. После последнего проекта у меня осталось около 60 тысяч рублей. Это были все мои деньги на тот момент. И я думаю — всё, поехали!» — вспоминает девушка. При этом сомнения у неё были, и она искала кого-то из друзей, кто подтвердит их, но никто этого не сделал.

С подругой они смотрели фильм «Дикая», который вдохновил их на повторение маршрута главной героини — она шла по маршруту Тихоокеанского хребта из Мексики до Канады. «Мы очень сильно захотели его пройти, потому что обе любим походы и вот так фигачить 4 тысячи километров с рюкзаком — идеальный вид путешествия, думали мы», — пояснила Николаева.

Она подала документы на американскую визу, но ей отказали из-за недостаточных связей с родиной. Катя говорит, что обрадовалась, потому что было страшно менять свою жизнь. Но подруга предложила ей лететь в Латинскую Америку, куда виза не нужна. В итоге она улетела с двумя подругами в Доминикану, потому что попался очень дешёвый билет из Москвы. Там Катя жила на 5 долларов в сутки, а в других странах это было не так просто, поэтому она начала немного подрабатывать в сфере SMM.



Шиковать на 35 тысяч в месяц

«Самый донный период пришёлся на начало, потому что у меня не было удалённой работы: были 60 тысяч — это, конечно, не две, но я понимала, что они имеют свойство заканчиваться. Доминикана была супербюджетной, на Кубе мы старались тоже сильно экономить», — поясняет она.

На Кубе, рассказывает путешественница, жить на 5 долларов в сутки, как они делали в Доминикане, стало практически невозможным, потому что там запрещено ночевать у людей бесплатно.

«То есть всё, что можно было делать бесплатно, — нельзя. И очень сильная сегрегация по лицу: ты белый — с тебя 20 долларов, ты кубинец — для тебя это доллар. Это прям обидно. Если в других странах ты можешь пойти и поесть с рабочими — пускай там будет липкий стол, то на Кубе даже с липким столом тебе не дадут еду дешевле. К тому же мы не знали испанского. В общем, это было мегастрадание», — ужасается Катя.

Изначально Катя пыталась рассчитать все свои деньги и жить на 5 долларов в день: «На юге Мексики это было в целом достижимо: мы тогда жили в маленьком городе Сан-Кристобаль, в хиппи-тусовке. Там мультинациональное население: 60% — это индейцы майя, которые ходят в своих индейских нарядах, душат куриц по праздникам. И много путешественников, которые там остаются и открывают свои кофейни, суши-бары, даже русский ресторанчик», — описывает третью страну путешествия девушка.



Тогда они жили у парня, который брал небольшую плату за жильё — 160 рублей в день. Катя могла позволить себе питаться в заведениях, пить кофе и свежевыжатый сок по утрам за 200 рублей.

«В Мексике я подрасслабилась, потому что мне предложили вести Instagram-аккаунт за 15 тысяч в месяц. Я поняла, что это хотя бы что-то, что будет приходить ко мне каждый месяц. Под конец моего мексиканского пребывания я взяла себе ещё пару проектов и просто шиковала: моя зарплата была около 35 тысяч в месяц — для юга Мексики это прям реально нормальные деньги», — объясняет Катя Николаева.



Катя в перуанской Амазонии Фото: Катя Николаева

После Доминиканы уехала одна подруга, а после Мексики — вторая. Катя продолжила своё путешествие со знакомым блогером — он известен на YouTube по видео о путешествиях на товарных поездах и рассказывал о своих приключениях подписчикам.

«Вы сэкономили 1 рубль. Потратить всё сейчас?»

Катя продолжала работать, но в Аргентине и Чили цены были значительно выше. «В Аргентине, в Патагонии, я просто плакала и платила, потому что я тогда ещё решила вегетарианить, а в Аргентине основа кухни — это мясо. Оно очень хорошее и дешёвое. А овощи, фрукты — всё супердорогое. И мне приходилось есть одну пиццу по-аргентински — это лепёха с сыром, если ты просишь без мяса, то есть просто хлеб с сыром, как в микроволновке, ещё могут быть помидоры и оливочка сверху лежит. Это было не супервкусно, но я понимала, что между немясом и бюджетом приходилось выкручиваться», — заверяет сибирячка.

В какой-то момент ей стал финансово помогать друг, с которым она путешествовала, взамен на то, что Катя переводила его ролики на английский. Ему же донатили его зрители.

Катя пользовалась приложением, которое считало траты и бюджет. «У меня есть с одного нашего дня уведомление от приложения: "Сегодня вы сэкономили 1 рубль. Потратить всё сейчас?" Да, потратить всё сейчас. Примерно так я и жила. Вы сэкономили 1 рубль, 2 рубля, вы ушли в минус на 104 рубля. Потом я пришла к такой эзотерической философии: "Деньги придут"», — замечает девушка.

Подтверждение этому Катя нашла довольно быстро: её младший брат завёл канал в Telegram, сделал пост о круговороте добра в мире и попросил денег. У Кати были последние 5 тысяч на карте, которые она перевела брату, оставив себе всего 200 рублей. И в тот же день её спутнику какой-то человек перевёл 120 тысяч рублей и попросил разделить их с ней, потому что следил за роликами об их путешествии. На свои 60 тысяч Катя купила MacBook для работы, потому что раньше жалела денег на дорогие покупки.



Катя считает себя человеком с пониженным уровнем комфорта и морально была готова к отсутствию душа на три недели, другой еде и прочим лишениям. Хотя первые полгода, как она говорит, её «ломало» без привычной еды — гречки, кефира, творога, которыми девушка питалась здесь. Затерянные столы

Катю Николаеву, наверное, уже сложно чем-то удивить, потому что она жила в разных племенах, была на Огненной Земле, лишалась паспорта и нарушала миграционный режим, нелегально пробиралась в отель на Кубе... Самое яркое впечатление в приключениях, говорит она, — поход на столовую гору (тепуи) Рорайма, которая вдохновила Конана Дойла на написание «Затерянного мира». На столовые горы нельзя забраться, а в этой произошёл разлом, поэтому люди поднимаются туда по трещине.

«Если обычно ты находишься на вершине горы, под тобой есть земля, то фишка этих гор в том, что ты садишься на край, и под тобой ничего нет, просто километр вниз. Это жутко. Вокруг другие столовые горы, всё в тумане, лес, высота — я такого эмоционального потрясения в жизни никогда не испытывала. Я села и смотрела вниз, наверное, часа три. Это сродни какому-то наркотическому трипу: ты смотришь вниз, и тебе ничего не нужно. Высота затягивает и всё окружающее. Это лучшее место, в котором я была в жизни», — восхищается Николаева.

Катя рассказывает, что была готова к лишениям в путешествиях, но стала больше ценить некоторые вещи, например горячую воду Фото: Катя Николаева

При этом девушка отмечает, что каких-то страшных, плохих впечатлений было тоже немало. Например, в Бразилии они попали в перестрелку.

«Я до сих пор помню в деталях, как там выглядит улица, где стреляли, как звучали эти выстрелы, где мы перебегали дорогу. Это яркие, но не очень положительные впечатления. Это самая мирная фавела: лет 10 ничего уже ничего не происходило, есть бразильская полиция, я была там в 2014 году. Мы шли через неё к смотровой площадке в горах, она нам и не нужна была. Обратно спускаемся и — начинается стрельба. Мы подумали, что это фейерверк. При мне никогда никто не стрелял и, видимо, при людях, которые были со мной. Все вокруг бросились врассыпную, нас волной занесло в какой-то магазин, мы забились в туалет. Хозяин этого магазина спас маленькую девочку. Реально какое-то кино», — поражается Катя.

Второе приключение было связано с путешествием на товарных поездах в Бразилии, о котором просили подписчики спутника Кати. Они ехали на крыше поезда, их заметила охрана и начала стрелять. Путешественники попробовали уехать на другом поезде, но поняли, что ехать на крыше в темноте небезопасно, и в итоге вернулись.

«Я подумала: "Слава богу!". Если в фавеле так сложились обстоятельства, то здесь я сама в это ввязалась, но благо всё закончилось хорошо», — радуется Катя.



«С 70% этих людей ты бы не разговаривал никогда»

Примерно год назад спутник Кати уехал, поэтому путешествие она продолжила в одиночестве. Сначала уехала работать на ранчо на севере Чили, познакомилась там с немкой, с которой они вместе ходили в походы, но вскоре уехала и та девушка.

«Я поняла, что всё: с этого момента мне реально важно побыть одной. Это важный момент путешествия: если ты куда-то едешь, то не открываешь страны, а открываешь себя, как бы это банально ни звучало. Вернулась я совершенно другим человеком, не таким, каким уезжала. И это немножко жутко. Я встречаю людей, которые видели меня последний раз 2,5 года назад, и как будто бы они очень сильно изменились для меня. То есть моё восприятие этих людей так сильно поменялось. Всегда считала себя экстравертом, но сейчас хочется быть с собой», — осознаёт путешественница.

Катя говорит, что понимала, что осознанно избегает людей, и полюбила это состояние. «Я понимаю, что мне очень комфортно одной. Ещё и потому, что в люди в дороге — это часто источник стресса, потому что это обязательная часть бюджетного путешествия. Если ты путешествуешь автостопом, живёшь у каучсёрфера или в хостеле с кем-то в одной комнате, то это постоянные люди, не разговаривать как-то неловко. С 70% этих людей ты бы не разговаривал никогда — не потому, что люди плохие, а потому, что ресурс заканчивается, говорилка в какой-то момент перестаёт работать. Удивительно для себя самой: я сейчас предпочитаю куда-то ходить одна, смотреть кино одна. Это вообще странно — я не думала, что так когда-то в жизни вообще будет», — поражается Катя.



Катя поездила по разным городам, в какой-то момент у неё случился небольшой кризис из-за того, что она хотела написать книгу о своих путешествиях, но для этого нужно было где-то остановиться.

«Мне нужно было перестать принимать огромное количество микрорешений, которые ты каждый раз делаешь в путешествии: где остановиться, как туда добраться, где найти на это деньги. Эти базовые решения перекрывают творческие потоки, потому что думаешь постоянно, как бы не сдохнуть. Я понимала, что мне нужно где-то осесть, но не знала где. Из Аргентины мне уже нужно было уезжать», — вспоминает Катя Николаева.

Кошмары с макаронами на площади Ленина

В итоге после разных походов Катя вернулась в город на юге Мексики, с которого всё начиналось. Но ей нужно было возвращаться в Новосибирск по семейным делам.

Катя в Мексике Фото: Катя Николаева