Трещим по швам: новосибирцы стали реже жениться — и разводятся, потратив 400–800 тысяч рублей

Новосибирцы всё реже вступают в брак — за первые полгода 2019-го поженились почти на 500 пар меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Женихи и невесты стали старше, не хотят брать денег у родителей на банкеты и отказываются от застолий на 100 человек — так характеризуют нынешние пары профессиональные организаторы свадеб. Социологи утверждают, что молодёжь сегодня дольше зреет для семейных отношений и долго не решается взять на себя ответственность, зато подходит к браку более прагматично, чем их родители, которых не останавливали ни перестройка, ни кризисы. НГС выяснил, сколько сейчас стоит в среднем свадьба в Новосибирске, а организаторы торжеств рассказали, по каким признакам можно понять ещё до ЗАГСа, что союз обречён.



Новосибирцы всё реже вступают в официальные браки: за первое полугодие 2019 года только 7270 пар зарегистрировали отношения — это почти на 500 пар меньше, чем год назад. «За 6 месяцев 2019 года составлено на 452 записи акта о заключении брака меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Записей актов о расторжении брака в 2019 году составлено на 156 меньше, чем в 2018 году», — сообщили корреспонденту НГС в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области. По данным Росстата за 2018 год, сейчас растёт средний возраст молодожёнов — россияне всё чаще женятся в 25–34 года, а пары в возрасте 18–24 лет всё реже регистрируют браки. Статистику подтверждают профессиональные свадебные организаторы: по их наблюдениям, новосибирцы стали чаще вступать в браки ближе к 30 — у них уже есть работа, стабильный доход, а решение создать семью очень осознанное. А главное — молодожёны теперь платят за свадьбы сами, не рассчитывая на финансовую поддержку от родителей. «Моим молодожёнам около 30 лет. Мужчины могут быть чуть старше, невестам — 25, ближе к 30 годам. Это осознанное, взвешенное решение, свадьбу они сами организовывают и сами оплачивают — родителей и гостей они приглашают, чтоб те порадовались и поздравили. Когда решение такое серьёзное, они понимают, что "отбить" свадьбу подарками практически невозможно, они делают это ради праздника», — описывает своих клиентов свадебный специалист Наталья Иванова. По её словам, большинство сибиряков, с которыми она сотрудничала, встречались до свадьбы около 3 лет.

В агентстве событий «Про вас» отмечают, что в Новосибирске изменилось отношение к свадебным торжествам — взрослые и финансово независимые женихи и невесты прежде всего хотят угодить себе, а не всем дальним родственникам. «Если свадьба небольшого бюджета, 300–500 тысяч, то, как правило, 70% оплачивают свадьбу самостоятельно. Им 25–27 лет, для них это первый брак. <...> Люди стали экономить, проще относиться к свадьбе. Для них теперь нет такого, что позвать нужно всех, угодить надо каждому. Молодожёны стали задумываться, что это праздник для них, а не для родственников. Сейчас более семейные свадьбы от 30 до 40, максимум 50 человек. Раньше было и 100, и 120 гостей. Ребята сейчас задумываются, что лучше пусть людей будет немного, но они искренне будут рады», — объясняет организатор торжеств агенства «Про вас» Валерия Божко.

Украшение банкетного зала живыми цветами съедает большую часть свадебного бюджета, а в рекламе зачастую указывают неполную сумму Фото: Катерина Спасибина

По словам Валерии Божко, молодожёны хотят свадьбу «как с обложки» за небольшой бюджет и не знают реальную стоимость оформления залов и услуг флористов, ведь в рекламе зачастую указывают минимальную стоимость декора, а фактические затраты на торжество с приглашённым числом гостей могут быть намного больше.

«Сейчас средняя свадьба — это 30–40 гостей, бюджет без банкета и костюмов — это 300 тысяч. У нашего агенства есть три пакета свадеб под ключ, в которые молодожёны укладываются. Пакет буднего дня стоит 260 тысяч, туда входят фотограф, ведущий, видеооператор, декорации, кондитерские изделия, пригласительные», — приводит пример стоимости услуг в своём агентстве Валерия Божко.

Полная стоимость средней свадьбы запросто переваливает за полмиллиона рублей — VIP-торжества стоят ещё дороже. «Средняя свадьба от 400 тысяч до 800. Самая затратная статья расходов — это банкет. В среднем на одного человека выходит чек 2500–3000 рублей. Плюс отдельно алкоголь, фрукты и торт. На банкет для 50 человек уходит около 150–170 тысяч в зависимости от выбранного меню и площадки», — называет суммы Наталья Иванова. Одна из самых желанных и дорогих площадок сегодня в Новосибирске — отель Marriott, но молодожёны чаще предпочитают загородные площадки, где есть водоёмы и свежий воздух, — среди них лидирует бердский яхт-клуб Royal Marine.

Однако даже самая дорогая и хорошо спланированная свадьба не гарантирует крепкий брак. Опытные организаторы ещё за несколько месяцев до свадьбы видят тревожные сигналы, что пара не проживёт вместе долго. Первый признак, по их словам: если жених и невеста не могут договориться, что и как будет на их свадьбе, то их брак обычно длится всего несколько лет. «У ребят есть определённый бюджет, но невеста не хочет слышать ни рекомендаций свадебного организатора, ни пожеланий своего жениха — гнёт свою линию, что я вот хочу вот это и ничего другого. Она уже не идёт на компромисс, хотя пара вместе уже 5 лет, сейчас у них кризис подготовки к свадьбе. Там, где не надо, она пытается сэкономить, а там, где надо, она не экономит, и деньги улетают впустую.

Жених, естественно, в напряжении, ведь он оплачивает свадьбу, происходят стычки.

Также часто возникает такая проблема, что каждый решает что-то самостоятельно и между собой не обсуждают. Жених со мной поговорил, невесте это не передал, невеста мне сказала — жениху не передала. Когда я свожу концы с концами, оказывается, что они не знают про решения друг друга, и возникает ещё один конфликт. Каждый себя пытается проявить как руководитель во время подготовки к свадьбе — что "Я лучше знаю". Это уже показывает, что у них нет точки соприкосновения, как у семьи. Единой цифры, сколько такие пары живут, я не скажу, но до трёх лет», — поясняет Валерия Божко.

В среднем молодожёны тратят на свадьбу около полумиллиона рублей Фото: Екатерина Калиневич / НГС

В целом, несмотря на уменьшение количества свадеб, сотрудники свадебной индустрии не ощущают дефицита клиентов, ведь молодожёны всё чаще нанимают организаторов и делегируют планирование праздника агентствам. Как считает профессор НГУЭУ, доктор социологических наук Светлана Ильиных, изучающая гендерные и семейные вопросы, новосибирцы реже женятся по двум причинам: они стали беднее, а главное — дольше чувствуют себя детьми. Люди могут иметь хорошую работу и доход, но не чувствовать себя достаточно взрослыми для создания семьи. «Происходит снижение уровня доходов у тех людей, которые способны заключать браки. У них неуверенность в завтрашнем дне. Если мы возьмём их родителей, то родителей невысокая материальная обеспеченность не останавливала — стимулы были другие, мотивы другие. Поскольку сегодня материальная составляющая очень важна для брака, то люди, конечно, лишний раз думают. Во вторых, давайте не забывать, что продолжается тенденция инфантилизации. Отсюда идёт страх заключать брак, они не ощущают себя родителями, в статусе мужа и жены. Они не созрели изнутри, даже если им 30 лет. Это связано с тем, что [существует] пролонгированное детство: родители долго не отпускают детей, не позволяют им становиться взрослыми. Сокращение браков связано с продолжением экономического кризиса, неуверенности и условно "детского" сознания», — резюмирует профессор Светлана Ильиных.

Социолг отмечает, что нынешнее поколение тех, кому сейчас около 30, дольше ощущает себя детьми, поэтому позже регистрирует брак Фото: Алёна Золотухина / НГС