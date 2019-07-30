«Тройка», «семерка», «мерс»: выбираем машину по цене смартфона

За эту Toyota Vista просят чуть более 100 тысяч

Топовый смартфон сегодня стоит около 100 тысяч рублей, и, услышав это, многие готовы воскликнуть: за эти деньги я лучше машину куплю. Мы решили выяснить, какой автомобиль обойдётся примерно в эту сумму. Выбор оказался довольно разнообразен.

«Ладный» вариант

Самый большой выбор, конечно, среди автомобилей Lada — из 1400 предложений на них приходится свыше 600.

Переднеприводные модели, включая Lada Kalina, за эти деньги будут лишь нулевых годов выпуска.

Экземпляр явно с историей: мятая дверь, дырявый порог... Но есть и машины посвежее Фото: Auto.ru

Если же посмотреть «классику», то можно найти «семёрку» начала десятых годов — неплохой вариант, чтобы научиться водить машину (правда, и небезопасный). А если хочется подлинной эстетики, то можно посмотреть классическую «тройку» — одни из самых гармоничных «Жигулей».



А если хочется полноприводник, то за нашу сумму вполне реально купить Lada 2121 («Нива»), но уже, скорее, девяностых годов выпуска.



«Нива» за 100 тысяч будет потрёпанной, зато по проходимости вы не найдете ей равных. Разве что вот такой ЛуАЗ Фото: Auto.ru

Автомобили Lada, особенно выпущенные на стыке веков, качеством не отличались. Впрочем, отчасти это компенсировалось сравнительно невысокой стоимостью ремонта, обилием запчастей и большим количеством сервисов.

При покупке тем не менее важно убедиться в состоянии дорогостоящих элементов, в частности, кузова: низкое качество окраски и металла часто приводило к появлению сквозной коррозии на машинах старше десяти лет, особенно если автомобиль бывал в ДТП.

Lada за обозначенную сумму берут в качестве машины «на убой», и, вероятно, она и является оптимальным вариантом под такую задачу. Но есть и альтернативы.

Узбекско-корейские корни

Марка Daewoo сегодня представлена в России полуживым брендом Ravon, но когда-то Matiz и Nexia входили в число лидеров рынка. Поэтому и сейчас есть из чего выбрать.

Скорее всего, это будет автомобиль середины нулевых или начала десятых, причем, несмотря на разницу в классе, большого зазора по ценам между Nexia и Matiz нет: последний считался довольно удачной моделью, поэтому спрос на компактные малолитражки сохраняется до сих пор.

«Матиз» для многих был первой машиной и оставил о себе тёплые воспоминания Фото: Auto.ru

На фоне современных машин Matiz кажется совсем уж простецким, ведь когда-то именно он, а не Lada Granta, был самым дешевым автомобилем на рынке. Но есть у него и плюсы: довольно удачная компоновка, проворность, лёгкость управления (на фоне той же вазовской «семерки»). В какой-то моменте Matiz перестали поставлять с автоматической коробкой передач, и машины на вторичном рынке — в основном на «механике», что является минусом для женщин. Двигателей на выбор два, но даже более мощный литровый (64 л.с.) годится в основном для езды по городу.



Рестайлинговая Daewoo Nexia Фото: Auto.ru

Что касается Nexia, отношение к ней двоякое. В момент выхода на рынок в 1996 году она выглядела весьма убедительно на фоне продукции АВТОВАЗа и для многих стала первой иномаркой. Но годы шли, Nexia лишь единожды пережила рестайлинг, а качество упало, поэтому последние годы дела у бывшего Opel Kadett, разработанного в 80-х, шли неважно. Предпочтительность Nexia перед одногодками Lada — вопрос очень дискуссионный.

Замахнуться на Toyota

Как ни странно, третья по ассортименту марка — это Toyota, лидер среди иномарок на вторичном рынке России. За 100 тысяч рублей можно купить Toyota середины или конца 90-х.



Японская марка очень плодовита, поэтому разнообразие моделей огромно: Vista, Crown, Corolla, Carina, Caldina, Sprinter... Почти все модели — с правым рулём, привезённые с Дальнего Востока. Пробеги у таких автомобилей чаще всего скрученные, и полмиллиона километров и более для них — не редкость.

Двухдверное купе Toyota Cynos Фото: Auto.ru

На фоне Lada тех же лет праворукие «японцы» отличались лучшей комплектацией: у них были электростеклоподъемники, автоматы, АБС... Но потом эта разница сошла на нет, поэтому сегодня оснащённость старых «японцев» воображения не поражает (тем более далеко не все оборудование исправно).

К плюсам японских автомобилей можно отнести стабильное качество сборки и относительную живучесть, правда, с поправкой на возможные ДТП, качество российского обслуживания и возраст.

Сейчас наиболее очевидным плюсом столь возрастной Toyota является возможность выбрать из множества вариантов: есть машины с «автоматом», с полным приводом и даже микроавтобусы.

За эту Toyota TownAce просят 105 тысяч рублей Фото: Auto.ru

При покупке важно тщательно проверять автомобиль, в том числе на юридическую чистоту: среди возрастных «японцев» встречаются «конструкторы», автомобили с нечитаемыми VIN и просто проблемные машины, которые сложно поставить на учет.



Украинский след

Chevrolet Lanos за 100 тысяч рублей — это машина в возрасте 11–13 лет. Автомобиль делали на Украине, в том числе под маркой ZAZ с собственными моторами (модели Chance, Sens). Генетически Lanos близок к Nexia и разрабатывался Daewoo ей на замену.



«Час позора, и мы на даче», — говорили про «Запорожцы». Lanos ушёл недалеко, но по качеству считался автомобилем вполне приемлемым Фото: Auto.ru

Репутация «Ланосов» и сходных с ним моделей, как и у «Нексии», двойственна: автомобиль получился неброский и даже унылый. Чаще всего его резюме хотелось подытожить фразой: «А что вы хотели за такие деньги?»

Впрочем, будучи эволюцией Nexia, он все же считается менее проблемной машиной, например, у него выше коррозионная стойкость кузова и нет откровенно слабых мест.

Если найдете Lanos, на котором ездил аккуратный владелец, вариант может быть более предпочтительным, чем Lada или та же Nexia.

Душа просит экзотики

Но хватит скуки, ведь за 100 000 рублей можно купить и нестандартные варианты, особенно если вы не прочь поработать над восстановлением автомобиля. Как вам например Baby-Benz Mercedes-Benz 190E всего за 95 тысяч?

Когда-то этот автомобиль был мечтой постсоветских школьников. В отличие от новых Baby-Benz вроде А-класса, он в самом деле выглядел как «Мерседес» Фото: Auto.ru

Любителям практичных машин стоит посмотреть первую версию Skoda Octavia, которая, как и нынешняя модель, имела кузов лифтбэк и оснащалась мощными турбомоторами.



Симпатичная «Волга», выпущенная в знаковом 1991 году, — один из последних советских экземпляров Фото: Auto.ru

Если вам по душе американские автомобили, то вот не совсем древний Chrysler Neon с двухлитровым мотором, а если вас привлекает советский автопром, можно купить симпатичную «Волгу» ГАЗ-24.

Имея 100 тысяч рублей, вы бы предпочли...