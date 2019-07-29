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Обзор

Засмеют, забибикают: топ-6 машин, которых не уважают и подрезают

Новосибирские водители боятся дорогих авто и развязно себя ведут с маленькими и старыми машинами

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Toyota Vitz

Фото: Auto.ru

Суровые нравы 90-х годов продолжают царить на наших дорогах, и взаимоотношения между водителями по-прежнему зависят от того, на каких автомобилях они ездят. Большие дорогие машины вызывают уважение и настороженность, заставляют держаться от них подальше. А вот маленькие авто, отечественные модели зачастую провоцируют необоснованную агрессию, им могут посигналить без причины или подрезать. Самые «незащищённые» группы автомобилей, которые каждый может обидеть — далее в обзоре НГС. 

ВАЗ, «Лада»

ВАЗ-2107

ВАЗ-2107

Эти отечественные легковушки, особенно «классика» в почтенном возрасте, вызывают в других водителях подсознательное чувство превосходства. Ну как же, он едет на свежем BMW, а тут старая машина, которая не стоит и колеса от этого BMW. Почему-то материальное неравенство даёт людям право думать, что они имеют преимущество в движении на дорогах, где вообще-то все равны. Потому и сигналят на светофорах, и не пропускают, и оскорбить могут. 

Маленькие авто, Honda Fit, Toyota Vitz

Toyota Vitz

Toyota Vitz

Компактные размеры и «детская» внешность играют злую шутку с такими моделями. Малолитражку могут просто обогнать, чтоб «неповадно было», подрезать, погрозить в окно. При малейшей задержке на светофоре сразу сигналят. На компактных авто часто ездят женщины, и это ещё одна подсознательная причина развязного поведения для некоторых особей мужского пола — женщина то не сможет серьёзно ответить.

Автомобили с повреждениями

Авто с повреждениями

Авто с повреждениями

Машины с дефектами, после аварии, с отсутствующими бамперами производят впечатление старых и потрёпанных, отсюда и отношение к их водителям. Раз машина битая — значит, починить не может, зачем с таким церемониться, считают некоторые. Запросто могут подрезать и обсигналить. 

Китайские модели 

Chery Tiggo

Chery Tiggo

Многие до сих пор не считают китайскую продукцию за полноценные автомобили, думают, раз такая дешёвая — значит, и уважения не достойна. Могут нахамить, не пустить в ряд, одарить возмущённым взглядом. Между тем китайские авто в последние годы серьёзно подтянулись по технической части, и не такие уж они и дешёвые.

Такси, Hyundai Solaris, Renault Logan

Renault Logan

Renault Logan

Отношение к таксистам у многих потребительское, грубое. Боятся агрессивной езды автомобилей такси или, наоборот, раздражаются от неспешной манеры вождения таксистов. Поэтому посигналить лишний раз, обругать, подрезать — всегда пожалуйста. Таксисты же в последнее время ведут себя на дороге скромно, агрессию не проявляют, стараются не превышать скорость, всегда благодарят аварийкой. 

Машины с номерами других регионов

Fiat Linea

Fiat Linea

Если такая машина немного замешкалась в потоке — понятно же, человек в чужом для себя городе, чувствует себя неуверенно, заблудился. Ему надо помочь, проявить терпение — но нет же, сигналят как безумные, ругаются, чего-то машут руками. Опять же чувство превосходства — я тут местный и всё решаю, а он иногородний, пусть боится.

Какие машины «обижают» больше всего?

    Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он невиновен (видео).

    Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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    Она
    29 июл 2019 в 21:08

    Уровень бреда зашкаливает

    Фото пользователя
    29 июл 2019 в 21:12

    Идиотская статья если честно. Уровень неуважения и злости по отношению к другим зависит не от машины , а от водителя.

    Витёк, подай патроны
    29 июл 2019 в 21:11

    Глупо думать, что если подрезать маленькую машинку, то она не въедет тебе в бочину.
    Че за новости на нгс??