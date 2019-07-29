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Полосатые урчальники: вечерний тест НГС — угадайте, едят ли тигры людей и какого цвета у них глаза

10 неочевидных фактов про самых крупных кошек в зоопарке Новосибирска — проверьте, знаете ли вы их

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Международный день тигра отмечают каждый год 29 июля

Фото: архив НГС

Сегодня Международный день тигра. Это самый крупный и яркий представитель кошачьих в мире, а по массе среди хищников уступает лишь белым и бурым медведям. Несмотря на всю их опасность и свирепость, тигры находятся на грани вымирания и занесены в Красную книгу, а одним из мест, где их ещё можно увидеть, является Новосибирский зоопарк. В честь праздника НГС предлагает полюбоваться снимками новосибирских тигров, а заодно угадать, какие факты про них правда, а какие мы придумали сами.

Тигры — родственники домашних котиков и, очевидно, во многом напоминают их. Но какое есть принципиальное различие между ними?

Тигры — родственники домашних котиков и, очевидно, во многом напоминают их. Но какое есть принципиальное различие между ними?

    Говорят, что полоски на лбу у тигра напоминают китайский иероглиф 王. Что он означает? 

    Говорят, что полоски на лбу у тигра напоминают китайский иероглиф 王. Что он означает? 

      Новосибирцы встречали настоящих крокодилов на парковке у «Континента», верблюдов в «Родниках», змей в жилых домах. А где встречали тигров?

      Новосибирцы встречали настоящих крокодилов на парковке у «Континента», верблюдов в «Родниках», змей в жилых домах. А где встречали тигров?

        Что из этого о тиграх — правда?

        Что из этого о тиграх — правда?

          В 1985 году в Новосибирском зоопарке на свет появились сразу два детёныша тигра. Но их пришлось сразу забрать у матери и выкармливать вручную. Почему? 

          В 1985 году в Новосибирском зоопарке на свет появились сразу два детёныша тигра. Но их пришлось сразу забрать у матери и выкармливать вручную. Почему? <br />

            Как думаете, когда тигры любят охотиться? 

            Как думаете, когда тигры любят охотиться? <br /><br />

              К слову об охоте: тигры едят людей?

              К слову об охоте: тигры едят людей?<br />

                На случай, если мы вас напугали: нападения тигра можно избежать. Как?

                На случай, если мы вас напугали: нападения тигра можно избежать. Как?<br /><br />

                  Бывает и наоборот. В Новосибирском зоопарке тигр как-то влюбился в одну посетительницу. Что его в ней привлекло?

                  Бывает и наоборот. В Новосибирском зоопарке тигр как-то влюбился в одну посетительницу. Что его в ней привлекло?

                     

                    Вопрос, который волнует всех нас много лет. Кто победит: лев или тигр?

                    Вопрос, который волнует всех нас много лет. Кто победит: лев или тигр?<br /><br />

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                      Фото пользователя
                      29 июл 2019 в 19:06

                      Зебры полосатые.