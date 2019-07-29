Полосатые урчальники: вечерний тест НГС — угадайте, едят ли тигры людей и какого цвета у них глаза

Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.
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3 июня 2019
Новый дизайн НГС
Привет! Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
Международный день тигра отмечают каждый год 29 июля
Фото: архив НГС
Сегодня Международный день тигра. Это самый крупный и яркий представитель кошачьих в мире, а по массе среди хищников уступает лишь белым и бурым медведям. Несмотря на всю их опасность и свирепость, тигры находятся на грани вымирания и занесены в Красную книгу, а одним из мест, где их ещё можно увидеть, является Новосибирский зоопарк. В честь праздника НГС предлагает полюбоваться снимками новосибирских тигров, а заодно угадать, какие факты про них правда, а какие мы придумали сами.
Тигры — родственники домашних котиков и, очевидно, во многом напоминают их. Но какое есть принципиальное различие между ними?
Говорят, что полоски на лбу у тигра напоминают китайский иероглиф 王. Что он означает?
Новосибирцы встречали настоящих крокодилов на парковке у «Континента», верблюдов в «Родниках», змей в жилых домах. А где встречали тигров?
Что из этого о тиграх — правда?
В 1985 году в Новосибирском зоопарке на свет появились сразу два детёныша тигра. Но их пришлось сразу забрать у матери и выкармливать вручную. Почему?
Как думаете, когда тигры любят охотиться?
К слову об охоте: тигры едят людей?
На случай, если мы вас напугали: нападения тигра можно избежать. Как?
Бывает и наоборот. В Новосибирском зоопарке тигр как-то влюбился в одну посетительницу. Что его в ней привлекло?
Вопрос, который волнует всех нас много лет. Кто победит: лев или тигр?