Полосатые урчальники: вечерний тест НГС — угадайте, едят ли тигры людей и какого цвета у них глаза

Сегодня Международный день тигра. Это самый крупный и яркий представитель кошачьих в мире, а по массе среди хищников уступает лишь белым и бурым медведям. Несмотря на всю их опасность и свирепость, тигры находятся на грани вымирания и занесены в Красную книгу, а одним из мест, где их ещё можно увидеть, является Новосибирский зоопарк. В честь праздника НГС предлагает полюбоваться снимками новосибирских тигров, а заодно угадать, какие факты про них правда, а какие мы придумали сами.