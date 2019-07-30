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Готовь корзинку: в лесах пошли маслята и дикая ягода — НГС публикует карту самых богатых мест

Грибники раскрывают секретные места — до многих можно добраться даже без машины

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В лесах под Новосибирском вовсю растут грибы и созрели ягоды

Фото: Виктория Н.; Honestly / форум НГС

После обильных дождей в Новосибирскую область всё-таки вернулось тепло, и всего за неделю в лесах появились грибы — в пригороде уже выросли маслята, лисички, подосиновики и подберёзовики. На прошлых выходных некоторые опытные грибники успели собрать даже не по одной полной корзинке — они рассказали, куда стоит отправиться за грибами этим летом, и дали советы, где искать ягоды. НГС составил карту из 17 самых урожайных мест недалеко от Новосибирска, откуда точно не уйдёшь с пустыми вёдрами.

В Раздольном можно найти подосиновики, подберёзовики и лисички

В Раздольном можно найти подосиновики, подберёзовики и лисички

«В пятницу решили съездить на разведку в березовые околки в районе Раздольного, приехали неподготовленные с двумя корзинками, а там... Мы не ожидали такого улова, за 3 часа на двоих 5,5 корзин по 14 литров. В субботу решили повторить, поехали сначала в другие околки, но там набрали совсем мало и решили вернуться на вчерашние места, и неплохо ещё насобирали, на двоих вышло 3 корзины», — написал накануне участник форума НГС NIVA021.

Столько маслят можно собрать под Искитимом за одну прогулку по лесу

Столько маслят можно собрать под Искитимом за одну прогулку по лесу

Леса возле Искитима в этом году богаты грибами — особенно уродились маслята. «Искитимский район за посёлком Александровский. Это маслята. В этом году их очень много, и практически нет червивого», — рассказал Евгений Б., который был там на выходных.

Любителям лисичек стоит заглянуть в Жеребцово. Те, кто успел побывать там на выходных, пишут, что в той стороне можно набрать несколько корзин. «Сегодня ездили в сторону Жеребцова. Набрали немного. Четыре груздя, один потом выкинули, один обабок и два больших пакета «лентовских» лисичек», — написал на форуме НГС пользователь под ником b311ar.

Недалеко от Жеребцова сейчас можно найти много лисичек

Недалеко от Жеребцова сейчас можно найти много лисичек

Собирать грибы — развлечение для тех, кто любит рано вставать. Если приехать вечером, можно уже не успеть, всё соберут к обеду. «Ездили 24-го после работы в сторону Жеребцово. Поковырялись по «оборышам». Лисички были с утра. Нам тоже немного хватило. Были бычки (валуи) немного, на 0,5 баночку солёных», — пишет участница форума НГС Веточка. 

Собрать несколько вёдер — редкое везение, но найти грибов на ужин точно получится. «Маслёнок, подберёзовик, не очень много — на 3 баночки и сковородку зажарки», — добавил про Жеребцово ещё один грибник.

Новосибирцы уже начали делать заготовки на зиму — уже закатываем первые банки с грибами

Новосибирцы уже начали делать заготовки на зиму — уже закатываем первые банки с грибами

Чтобы набрать грибов, необязательно ехать куда-то далеко за город. Набрать ведёрко лисичек и маслят можно практически рядом с домом — грибы растут в окрестностях Академгородка, в Бугринской роще и Заельцовском бору.

Необязательно ездить за грибами далеко в область. В лесах Советского и Первомайского районов также можно собрать небольшое ведро грибов

Необязательно ездить за грибами далеко в область. В лесах Советского и Первомайского районов также можно собрать небольшое ведро грибов

«Два килограмма лисичек за два часа. Ближе к Ельцовке. Плюс 200 грамм маслят. Собираю лисички, маслята. В прошлом году их же плюс белого много было. Ездим в районе Академа, Нижней Ельцовки, Спирино, Каракана», — рассказала корреспонденту НГС сибирячка Елена.

Маслята есть даже в Бугринской роще

Маслята есть даже в Бугринской роще

Некоторые мамы превращают прогулку с ребёнком в сбор грибов. «Они только пошли. Мы на Бугринке ходили с дочкой пешочком, а там лесок с ёлочками небольшой, и вот там и нашли», — рассказала жительница Новосибирска Соня Д.

А вот в Коченёве улов не богат. «Ездил в субботу в сторону Коченёва. Встречались в основном белые и сухой груздь, изредка подберёзовики и валуи. Грибов немного, почти все переросшие и червивые. В сухом остатке за 5 часов — 5 белых грибов. Почти всё отправилось на засушку и немного в морозилку», — написал 29 июля участник форума НГС Honestly.

Рядом с Коченёво, по словам грибников, сейчас много червивых грибов

Рядом с Коченёво, по словам грибников, сейчас много червивых грибов

Если не повезёт с грибами, то можно набрать ягод — в лесах сейчас полно земляники. «Мошково. Вся моя добыча: немного клубники, правда, больше земляники, вишенка, малинка и микс смородиновый. Ехала на электричке. Справа от путей по ходу движения электрички из города — грибочки и земляника. По левую сторону малина, клубника, жимолость, ирга, вишня, смородина, но мало. Лисичек всего с килограмм нашла. Травы очень много, и очень высокая. Есть хорошие места на следующей станции после Тасино», — рассказала о своей поездке в Мошково Виктория Н.

В Мошковском районе можно насобирать ягод недалеко от железной дороги

В Мошковском районе можно насобирать ягод недалеко от железной дороги

В лесах вдоль Ордынского шоссе пошёл новый слой белых грибов — этот гриб нашли недалеко от села Боровое. От Ордынки можно на пароме переплыть на противоположный берег и прогуляться по Караканскому бору.

Впереди август&nbsp;— самый урожайный грибной месяц

Впереди август — самый урожайный грибной месяц

Ранее миколог Ирина Горбунова рассказывала, что Каракан — самое удачное место для поиска грибов в Новосибирской области.

«Самые грибные, самые богатые в плане съедобных грибов леса — это Караканский бор. Там есть белый гриб, рыжики, маслята, сыроежки в большом количестве. Грузди ближе к осени. В колках берёзовых под Новосибирском, например, в лесах недалеко от Кольцова, должны быть подберёзовики. Маслят там не будет — они растут только в хвойных лесах», — пояснила старший научный сотрудник лаборатории низших растений Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Ирина Горбунова. Кроме грибов, там есть много земляники — фотографиями спелых ягод сейчас делятся в соцсетях новосибирцы.

Проанализировав форумы грибников, НГС подготовил карту грибных мест недалеко от Новосибирска, куда стоит поехать. Пользуйтесь! И не забывайте присылать в редакцию фото и описание ваших находок (мы всё так же круглосуточно используем WhatsApp с номером 8-923-157-0000).

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Впереди август, а это значит, что скоро пойдёт второй слой белых грибов — новосибирский ресторатор рассказал. как правильно их приготовить и не испортить вкус. Главное — не переборщить с солью и специями.

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