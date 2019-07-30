Готовь корзинку: в лесах пошли маслята и дикая ягода — НГС публикует карту самых богатых мест

После обильных дождей в Новосибирскую область всё-таки вернулось тепло, и всего за неделю в лесах появились грибы — в пригороде уже выросли маслята, лисички, подосиновики и подберёзовики. На прошлых выходных некоторые опытные грибники успели собрать даже не по одной полной корзинке — они рассказали, куда стоит отправиться за грибами этим летом, и дали советы, где искать ягоды. НГС составил карту из 17 самых урожайных мест недалеко от Новосибирска, откуда точно не уйдёшь с пустыми вёдрами.

В Раздольном можно найти подосиновики, подберёзовики и лисички Фото: NIVA021 / форум НГС

«В пятницу решили съездить на разведку в березовые околки в районе Раздольного, приехали неподготовленные с двумя корзинками, а там... Мы не ожидали такого улова, за 3 часа на двоих 5,5 корзин по 14 литров. В субботу решили повторить, поехали сначала в другие околки, но там набрали совсем мало и решили вернуться на вчерашние места, и неплохо ещё насобирали, на двоих вышло 3 корзины», — написал накануне участник форума НГС NIVA021.

Столько маслят можно собрать под Искитимом за одну прогулку по лесу Фото: Евгений Б.

Леса возле Искитима в этом году богаты грибами — особенно уродились маслята. «Искитимский район за посёлком Александровский. Это маслята. В этом году их очень много, и практически нет червивого», — рассказал Евгений Б., который был там на выходных. Любителям лисичек стоит заглянуть в Жеребцово. Те, кто успел побывать там на выходных, пишут, что в той стороне можно набрать несколько корзин. «Сегодня ездили в сторону Жеребцова. Набрали немного. Четыре груздя, один потом выкинули, один обабок и два больших пакета «лентовских» лисичек», — написал на форуме НГС пользователь под ником b311ar.

Недалеко от Жеребцова сейчас можно найти много лисичек Фото: b311ar / форум НГС

Собирать грибы — развлечение для тех, кто любит рано вставать. Если приехать вечером, можно уже не успеть, всё соберут к обеду. «Ездили 24-го после работы в сторону Жеребцово. Поковырялись по «оборышам». Лисички были с утра. Нам тоже немного хватило. Были бычки (валуи) немного, на 0,5 баночку солёных», — пишет участница форума НГС Веточка. Собрать несколько вёдер — редкое везение, но найти грибов на ужин точно получится. «Маслёнок, подберёзовик, не очень много — на 3 баночки и сковородку зажарки», — добавил про Жеребцово ещё один грибник.

Новосибирцы уже начали делать заготовки на зиму — уже закатываем первые банки с грибами Фото: Олег Г.

Чтобы набрать грибов, необязательно ехать куда-то далеко за город. Набрать ведёрко лисичек и маслят можно практически рядом с домом — грибы растут в окрестностях Академгородка, в Бугринской роще и Заельцовском бору.

Необязательно ездить за грибами далеко в область. В лесах Советского и Первомайского районов также можно собрать небольшое ведро грибов Фото: Евгения Ц.

«Два килограмма лисичек за два часа. Ближе к Ельцовке. Плюс 200 грамм маслят. Собираю лисички, маслята. В прошлом году их же плюс белого много было. Ездим в районе Академа, Нижней Ельцовки, Спирино, Каракана», — рассказала корреспонденту НГС сибирячка Елена.

Маслята есть даже в Бугринской роще Фото: Соня Д.

Некоторые мамы превращают прогулку с ребёнком в сбор грибов. «Они только пошли. Мы на Бугринке ходили с дочкой пешочком, а там лесок с ёлочками небольшой, и вот там и нашли», — рассказала жительница Новосибирска Соня Д. А вот в Коченёве улов не богат. «Ездил в субботу в сторону Коченёва. Встречались в основном белые и сухой груздь, изредка подберёзовики и валуи. Грибов немного, почти все переросшие и червивые. В сухом остатке за 5 часов — 5 белых грибов. Почти всё отправилось на засушку и немного в морозилку», — написал 29 июля участник форума НГС Honestly.



Рядом с Коченёво, по словам грибников, сейчас много червивых грибов Фото: Honestly / форум НГС

Если не повезёт с грибами, то можно набрать ягод — в лесах сейчас полно земляники. «Мошково. Вся моя добыча: немного клубники, правда, больше земляники, вишенка, малинка и микс смородиновый. Ехала на электричке. Справа от путей по ходу движения электрички из города — грибочки и земляника. По левую сторону малина, клубника, жимолость, ирга, вишня, смородина, но мало. Лисичек всего с килограмм нашла. Травы очень много, и очень высокая. Есть хорошие места на следующей станции после Тасино», — рассказала о своей поездке в Мошково Виктория Н.

В Мошковском районе можно насобирать ягод недалеко от железной дороги Фото: Виктория Н.

В лесах вдоль Ордынского шоссе пошёл новый слой белых грибов — этот гриб нашли недалеко от села Боровое. От Ордынки можно на пароме переплыть на противоположный берег и прогуляться по Караканскому бору.



Впереди август — самый урожайный грибной месяц Фото: Маргарита

Ранее миколог Ирина Горбунова рассказывала, что Каракан — самое удачное место для поиска грибов в Новосибирской области. «Самые грибные, самые богатые в плане съедобных грибов леса — это Караканский бор. Там есть белый гриб, рыжики, маслята, сыроежки в большом количестве. Грузди ближе к осени. В колках берёзовых под Новосибирском, например, в лесах недалеко от Кольцова, должны быть подберёзовики. Маслят там не будет — они растут только в хвойных лесах», — пояснила старший научный сотрудник лаборатории низших растений Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Ирина Горбунова. Кроме грибов, там есть много земляники — фотографиями спелых ягод сейчас делятся в соцсетях новосибирцы.

Проанализировав форумы грибников, НГС подготовил карту грибных мест недалеко от Новосибирска, куда стоит поехать. Пользуйтесь! И не забывайте присылать в редакцию фото и описание ваших находок (мы всё так же круглосуточно используем WhatsApp с номером 8-923-157-0000). .