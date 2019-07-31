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Стиль и красота
Обзор

Не болтай: 8 предметов гардероба, которые расскажут о вас лишнее (например, что ждете поддержки)

А также 4 силуэта, которые помогут создать правильное впечатление (завоевать или подружиться)

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Повседневный выбор одежды говорит о нас гораздо больше, чем может показаться

Фото: pixabay.com

Психология выбора одежды — это гораздо больше, чем продемонстрировать окружающим знание модных трендов, она на самом деле совсем не об этом. Это про возможность с помощью визуальных кодов рассказать свою историю. Стилист Натали Дорохова специально для SHE объяснила, как одеваться, чтобы образ говорил окружению то, что нужно, и молчал о наших страхах и незакрытых потребностях. Ведь никто не любит болтунов и сплетников.

«Говорить одежда может о многом: о социальном статусе ее обладателя, об особенностях его мировоззрения, воспитании и чертах характера. Одежда может поведать и о том, что вы, возможно, хотели бы скрыть. Например, о ваших комплексах и страхах. Потому что сразу понять по внешнему виду собеседника, конечно, не получится, а вот оценить — легко. И дальше диалога может не случиться, или он пойдет абсолютно в ином ключе. На собеседованиях при приеме на работу, кстати, такое часто случается», — считает стилист.

Например, если девушка любит одеваться довольно откровенно: декольте, все в обтяжку, каблуки.

«Думаю, здесь за декольте и каблуками не всегда стоят идеи. Иногда мы так показываем свои желания и намерения. Бывает, за внешней крикливостью скрыт глубокий страх оценки и неприятие своего тела», — рассказывает Натали

«Думаю, здесь за декольте и каблуками не всегда стоят идеи. Иногда мы так показываем свои желания и намерения. Бывает, за внешней крикливостью скрыт глубокий страх оценки и неприятие своего тела», — рассказывает Натали

Эксперт рассказала, что может означает предпочтение того или иного предмета одежды.

<b class="_">Много платьев и их основной выбор при покупке</b> свидетельствует о том, что женщина живет в настоящем, принимает осознанные решения и проявляет жизненную активность⠀

Много платьев и их основной выбор при покупке свидетельствует о том, что женщина живет в настоящем, принимает осознанные решения и проявляет жизненную активность⠀

«При этом если платье надевается по принципу "надела и пошла", то есть выступает как единственный значимый предмет образа и не дополняется аксессуарами, это означает жизненную стагнацию — когда пытаются компенсировать "женственной" одеждой недостаточно насыщенную жизнь. Поэтому так важно, надевая платье, думать о его стилизации другими предметами гардероба, макияжем, правильной обувью и прочими аксессуарами», — объясняет Натали.

В Сибири часто говорят: «Я ношу брюки вынужденно из-за холодной погоды», но за этим может скрываться нечто большее.

«По моим наблюдениям, предпочтение брюк в гардеробе женщины говорит о её внутренней потребности обезопасить себя во всех смыслах. От холода, некомфорта в том или ином пространстве, сексуальных посягательств и провокаций, но это недостаток женственности», — считает Натали.

По мнению эксперта, когда вы почувствуете себя в безопасности — с одной стороны, или утолите карьерные стремления — с другой, брюки сами уйдут на второй план

По мнению эксперта, когда вы почувствуете себя в безопасности — с одной стороны, или утолите карьерные стремления — с другой, брюки сами уйдут на второй план

В случае, когда в образе женщины брюки выступают не только функциональным элементом, а показывают разнообразие силуэтов, длин, цветов, модных решений, декорированы чем-то (от карманов и дыр до камней и оборок), — это говорит о том, что она готова к социальным достижениям.⠀

«Женщины, которые постоянно носят однотипную одежду (например, только джинсы и вязаные кофточки), с трудом подбирают себе одежду, не любят ходить по магазинам, а однажды, найдя вещи, которые им подошли и удобны, они их покупают постоянно. Это происходит от незнания себя и своей фигуры, таким людям присущи консервативные взгляды, они с трудом меняют свои убеждения и расстаются со старыми вещами», — рассказывает Дорохова.

По мнению эксперта, одежду свободного кроя могут выбирать те, кто стесняется себя и желает скрыть какие-то недостатки, а фасоны оверсайз иногда предпочитают те, кто не желает принимать свое тело с избыточным весом, и для них намного лучше заниматься самообманом.

По наблюдениям стилиста, у категории людей, которые <b class="_">одеваются всегда не по случаю и игнорируют любые дресс-коды,</b>&nbsp;занижена самооценка, и желание скрыть это ведет к такому конфликту. Они как бы намекают, что для них нет кумиров и законов

По наблюдениям стилиста, у категории людей, которые одеваются всегда не по случаю и игнорируют любые дресс-коды, занижена самооценка, и желание скрыть это ведет к такому конфликту. Они как бы намекают, что для них нет кумиров и законов

«Простая деталь сразу выдаёт мучениц плохой самооценки — одежда. Присмотритесь на улице к представительницам женского пола. Если увидите женщину на слишком высоких каблуках — знайте, что перед вами жертва самооценки. Ни одна уверенная в себе дама не станет мучить себя таким неудобным способом передвижения. Она испытывает пофигизм по отношению к чьим-то мнениям. В одежде предпочитает удобство и комфорт. Носит её для себя», — объясняет стилист.

То же касается женщин, которые постоянно поправляют одежду и волосы, одергивают юбку. Сражённые низкой самооценкой одеваются для того, чтобы сверкнуть в глазах окружающих. Они носят одежду для других, не обращая внимание на собственные удобства и предпочтения.

Натали считает, что если вы уверены в личной самооценке, то сможете подобрать такой гардероб, который будет не только приятным глазу, но и удобным.

Специально для SHE стилист собрала шпаргалку силуэтов, которые многое расскажут окружающим о вас. 

«Институты, которые изучают социальные тенденции, отмечают, что новое направление моды — это прежде всего изменение силуэта, той формы, которую приобретает человек в одежде», — объясняет стилист.

Прямоугольник

Силуэт, который стремится к квадрату, зрительно воспринимается как самый устойчивый. Впечатление высокого статуса и надежности складывается не только от костюмов, но и от блузок и рубашек из плотной ткани

Силуэт, который стремится к квадрату, зрительно воспринимается как самый устойчивый. Впечатление высокого статуса и надежности складывается не только от костюмов, но и от блузок и рубашек из плотной ткани

Овал

Силуэт человека, который погружен в себя, часто достигается за счет многослойности, отражает желание побыть наедине с собой, оставить часть сил и энергии для себя. Кокон, в отличие от прямоугольных силуэтов, создает впечатление низкого статуса, определенной пассивности.

Перевернутый треугольник

Самая динамичная и стремительная форма, причем чем больше акцент вверху (яркий объемный топ или цвет) и чем меньше акцент внизу (узкие черные брюки), тем больше напряжение силуэта. Человек, одежда которого создает впечатление треугольника вершиной вниз, воспринимается молодым и активным.

Трапеция

Формально это силуэт, соединяющий треугольник (внизу) и квадрат (вверху), но стилист рассматривает его отдельно, так как сейчас это один из ключевых силуэтов в моде. В нем соединяется сила и уверенность прямоугольника и устойчивая динамика треугольника.

«Говоря о женственном силуэте, чаще всего имеют ввиду трапецию, хотя по своим внутренним качествам плавности и мягкости более женственным является овал», — заключает эксперт

«Говоря о женственном силуэте, чаще всего имеют ввиду трапецию, хотя по своим внутренним качествам плавности и мягкости более женственным является овал», — заключает эксперт

По мнению Натали, если есть цель нравиться окружающим, тогда имеет смысл выяснить, а кто именно вас окружает и что этим людям нравится. Так вы поймете стратегию создания своего имиджа. 

«Если хочется построить отношения, тогда, я думаю, в первую очередь нужно одеваться сообразно своей индивидуальности. Чтобы одежда не спорила с вами, а помогала донести ту историю, которую вы о себе рассказываете. Так образ вызывает доверие. А если ваше поведение, характер, манера говорить или, к примеру, места, где вы появляетесь, — это одна история, а одежда — совсем другая, тогда, скорее, вы будете внушать недоверие, а не симпатию», — заключает стилист.

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КОММЕНТАРИИ (48)

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31 июл 2019 в 00:26

какая противоречивая, взаимоисключающая мадам... каблуки - неуверена в себе, удобная одежда - тоже...) вы б определились, доктор

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31 июл 2019 в 00:16

Какие-то бредовые фантазии, такое впечатление сложилось после прочтения...

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31 июл 2019 в 00:21

Натали, покажите свой базовый гардероб. А мы посмотрим и наклеим вам ярлыки. Смелее