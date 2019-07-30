Обжорный ряд: Стас Соколов узнал, что и за сколько можно съесть и выпить на «гастрономической улице»

Первое, что вы увидите, если придете во двор «Центральной» со стороны улицы Советская — это большой портрет Стива Джобса на фоне винтажного (радужного) логотипа компании Apple. К еде, правда, он не имеет отношения (его заказал салон по ремонту компьютеров), но уже под ним можно стабильно видеть теперь очередь в «Хот-дог Мастер». Годы идут, а чемпион потребительских симпатий в Новосибирске не меняется.



В Crafty Radler стоит идти за легкими коктейлям на основе пива. На фото справа сэндвич с ростбифом (250 рублей) и стакан с мичеладой (200 рублей) Фото 1: Стас Соколов / НГС Фото 2: Стас Соколов / НГС

Сразу за поворотом расположился небольшой барчик Crafty Radler — проект команды оставившего нас бара Grelka (того, что был на Советской, с «Грелкой» в Шерегеше все в порядке). Radler — это немецкое название смеси пива с лимонадом. Эти коктейли продаются готовыми по всей Европе, но их, конечно, можно сделать и самостоятельно. Чем в барчике и занимаются, предлагая несколько вариантов таких смесей. Можете расширить кругозор и заказать младшую сестренку Кровавой Мэри — мичеладу (пиво со специями и томатным соком). Еще здесь можно попробовать немного еды: бургер, сэндвич и картофель фри. Важная информация: Crafty Radler — единственная точка на гастроулице, где есть собственный туалет. Все остальные точки такой роскоши себе позволить не могут.



Радлер — 200 рублей Бургер — 290 рублей После «Радлера» вас ждет вывеска «Гостиница Центральная». Это не одно из заведений, а, собственно, вход в отель. Он, если вы вдруг не обратили внимания, находится теперь здесь. А там, где он был раньше, поселилась «Легендарная шаурма на Ленина». Приехавшие в отель постояльцы, имевшие опыт проживания в «Центральной», будут еще долго недоумевать такому кульбиту.



В «Чум-Чум» готовят бургеры с местной спецификой и наливают необычные напитки. На фото — «Алтайский бургер» за 320 рублей и комбуча (170 рублей бутылка) Фото 1: Стас Соколов / НГС Фото 2: Стас Соколов / НГС

За входом в гостиницу вас ждет «сибирский фастфуд "Чум-Чум"». Сибирского там, конечно, только какие-то ингредиенты, которые тут кладут в бургеры. Но раз уж мы все живем в Сибири, то любое блюдо, сделанное здесь, можем считать сибирским. Например, в «Алтайском бургере» помимо привычных бифштекса, томатов и т. д.обнаруживаются ломтики маринованного патиссона, щавель и смородиновый соус, а в «Классическом» — песто из тыквенных семечек. Набор напитков тоже с фантазией. Помимо крафтового пива (которым никого уже не удивишь) тут имеются интересные сидры марки «Дада», которые сделаны так, как-будто содержимое налили вам из запотевшей банки в погребе. Из интересного безалкогольного здесь можно взять бутылочку комбучи с разными добавками. Это невероятно модная у продвинутой молодёжи сейчас вещь, в основе её тот самый чайный гриб, который можно было найти на каждой десятой советской кухне.

Бургеры — от 295 рублей Комбуча — 170 рублей

Сидр — от 230 рублей

Для Pho это уже четвёртая точка Фото: Стас Соколов / НГС

Вьетнамская закусочная Pho новосибирцам уже известна — первая точка открылась на Коммунистической, а это кафе уже четвертое по счету. Здесь ничего нового (и это хорошо) — фо бо, нэмы, кофе по-вьетнамски. Если вы в принципе любите это всё, то вам сюда. Если еще не пробовали — тем более.

Фо Бо — 180 рублей Нэмы — 75 рублей Кофе — 60 рублей Вьетнамское пиво — 200 рублей

Amigo Churos обзавелись небольшим навесом. На фото — чурос с острым шоколадным соусом (130 рублей) Фото 1: Стас Соколов / НГС Фото 2: Стас Соколов / НГС

Если до этого были вещи известные, то следующая точка — новинка. В Amigo Churos делают два блюда. Точнее два с половиной: чурос и картофель фри (а также — батат фри). Чурос — это такая испанская (и латиноамериканская) разновидность пончиков. Только в отличии от последних, чурос представляют собой длинные палочки из жареного в масле теста. Длинные и рифленые, так что почти полностью состоят из этой самой вредной, но адски аппетитной корочки. Само тесто почти несладкое, так что в зависимости от соуса чурос могут быть и закуской к пиву (но лучше к сидру, конечно), и десертом. Про картошку говорить нечего, но вот жареный в масле батат стоит попробовать точно. Сам по себе этот корнеплод на любителя, но если вы до сих пор не знаете, относитесь ли к их числу, то это хороший случай выяснить.



Чурос и картофель фри — 80 рублей Батат — 150 рублей Соус — 50 рублей

Фото: Стас Соколов / НГС

Piccolino — неожиданная попытка диверсификации от владельцев сети Pho. Тоже, в общем, новый формат для Новосибирска — микро-пиццерия. В самом павильончике нет ни то, что посадочных мест, но даже некуда встать более чем трем людям будет затруднительно. В меню только четыре вида пиццы одного размера, которую пекут в маленьких печах (как раз на один круг). Пицца стандартная, тонкая, совершенно без претензии поразить необычными сочетаниями. Но, вы знаете, — вкусно. Хрустящее тесто, в меру нормального сыра, вкусный соус. В общем, если бургеры и чурос вас не прельщают, но хочется чего-то простого и понятного, то вы знаете куда идти.

Пицца — 250–300 рублей Эспрессо — 50 рублей Итальянское пиво — 250 рублей

Кроме супов в Fast Soup обещают делать салаты из свежей зелени. На фото — чечевичная похлебка (150 рублей) Фото 1: Стас Соколов / НГС Фото 2: Стас Соколов / НГС

По соседству с вредной, но вкусной пиццей стоит точка с едой полезной и без мяса. В Fast Soup варят густые супы-пюре, которые продают в съедобных стаканах из прессованного хлеба. Идея в том, чтобы добывать содержимое стакана, постепенно обкусывая его сверху. Если честно, то сперва не очень удобно, но приноровившись можно есть такой суп на ходу, как хот-дог. Внутри заведение тоже сделано с фантазией. В центре стоит большая теплица, где растет всякая полезная или просто ароматная зелень. Сверху есть пара посадочных мест, где можно забиться в уголок от докучливой повседневности.



Суп в съедобном стакане — 150 рублей Китайский чай — 80 рублей

Wok in Wall — попытка сделать предельно компактную лапшичную. На фото — жареный рамен с морепродуктами (229 рублей) Фото 1: Стас Соколов / НГС Фото 2: Стас Соколов / НГС

Перед последней пока по счету точкой общепита в ряд павильонов вписалось нечто вроде летней веранды-кальянной. То есть это просто некоторое количество низких кресел и столиков, за которыми можно присесть с видом на окрестности. А дальше стоит лапшичная Wok in Wall — попытка в минималистическом формате предложить разом и пад-тай, и рамен, и удон. Получается пока, скажем так, спорно. Лапшу в коробочке лучшего качества можно купить за те же деньги (или даже дешевле) в «Суши Make», а за недорогим раменом лучше отправиться в «Ичибан». Но, может быть, это просто проблемы первых дней работы. В любом случае, здесь можно купить суп навынос (уже с ложкой) и присесть с ним на травку где-то в Первомайском сквере.

Жареный рис с овощами — 119 рублей Удон с цыплёнком — 189 рублей Рамен (суп) с телятиной — 209 рублей Том Ям с морепродуктами — 299 рублей

«Гастрономическая улица» уже стала местом паломничества местных фудди Фото: Стас Соколов / НГС