Все на взлёт! 15 лучших фото с авиашоу в Мочище

Сегодня на новосибирском аэродроме Мочище прошло авиашоу — зрители в течение нескольких часов наблюдали за выступлением лётчиков-профессионалов.

На праздник приехали мэр Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников — они посмотрели на технику и даже посидели в кабине Ми-1М

На протяжении всего праздника можно было посмотреть на выставку ретроавтомобилей — в некоторые экземпляры не разрешалось залезать

Кормили зрителей шашлыками и гречкой из полевой кухни, но, увы, за деньги

Пилотажная группа «Русь» — старейшая авиационная группа высшего пилотажа в России. Эскадрилья сформировалась в 1987 году на базе Вяземского Учебного Авиационного Центра

Весь день НГС вёл подробный онлайн-репортаж прямо с аэродрома — мы собрали самые интересные детали прошедшего праздника. Кроме того, там много фотографий, которые не попали в фоторепортаж.

Не обошлось и без инцидентов. В самом начале праздника одной из зрительниц пробило голову огромным металлическим стендом, который сбила воздушная волна от пролетевшего самолёта.

