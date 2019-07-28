Все на взлёт! 15 лучших фото с авиашоу в Мочище

Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.
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3 июня 2019
Новый дизайн НГС
Привет! Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
У тя как сёдня очученье? У мя неоч. Чо-то как в башку дало...ажно до блювантоса..... Сидишь иногда и думаишь: Да закончилося бы ужэ это фсё!!!....Щас ужо часа 3 как - после гриппа очучение...ни руки ни ноги поднять немогу...еле доубирала и допротирала в доме....И вроде хавать хочу, и вроде как боюся, што блювать потянет...Погода наэрно завтри смениццо....неиначе....