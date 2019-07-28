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Все на взлёт! 15 лучших фото с авиашоу в Мочище

Самолеты, красивые девушки и безумные трюки в воздухе — в специальном фоторепортаже НГС

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На празднике можно было полюбоваться не только на самолёты, но и на красивых девушек

Фото: Александр Ощепков

Сегодня на новосибирском аэродроме Мочище прошло авиашоу — зрители в течение нескольких часов наблюдали за выступлением лётчиков-профессионалов. 

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Пилотажная группа «Русь» — старейшая авиационная группа высшего пилотажа в России. Эскадрилья сформировалась в 1987 году на базе Вяземского Учебного Авиационного Центра

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Помимо пилотов-мужчин, было выступление целой группы женщин на самолётах Як. Их пилотажная группа называется «Барсы»

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Помимо самолётов, в небе летали вертолёты и прыгали парашютисты

Помимо самолётов, в небе летали вертолёты и прыгали парашютисты

Весь день НГС вёл подробный онлайн-репортаж прямо с аэродрома — мы собрали самые интересные детали прошедшего праздника. Кроме того, там много фотографий, которые не попали в фоторепортаж. 

Не обошлось и без инцидентов. В самом начале праздника одной из зрительниц пробило голову огромным металлическим стендом, который сбила воздушная волна от пролетевшего самолёта.

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КОММЕНТАРИИ (11)

Забыл пароль (с богаткова)
28 июл 2019 в 19:22

Хорошее авиашоу. Мне даже не пришлось выходить из своего кабинета в ЧОПе. Наблюдал все из окна.

Фото пользователя
28 июл 2019 в 19:35

У тя как сёдня очученье? У мя неоч. Чо-то как в башку дало...ажно до блювантоса..... Сидишь иногда и думаишь: Да закончилося бы ужэ это фсё!!!....Щас ужо часа 3 как - после гриппа очучение...ни руки ни ноги поднять немогу...еле доубирала и допротирала в доме....И вроде хавать хочу, и вроде как боюся, што блювать потянет...Погода наэрно завтри смениццо....неиначе....

Фото пользователя
28 июл 2019 в 19:44

Открыл ради того, чтобы посмотреть красивых девушек..
Короче, красивых девушек пачками на фотках не нашел.