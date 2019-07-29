Группа разбора: ситуация, когда стоило безжалостно бить виновника

Резонансное ДТП произошло накануне в Волгоградской области: семейная пара из Перми погибла, пятилетняя девочка получила перелом ноги. Автомобиль KIA Sportage двигался по трассе, когда под него внезапно перестроилась Toyota Corolla жителя Башкирии. Он, как и пермская семья на Sportage, ехал к морю. Женщина за рулём KIA отвернула на встречную полосу, по которой шёл автобус...

Видео: запись с регистратора пострадавших

Провокатора ДТП задержали очевидцы аварии, при этом он поначалу вину не признавал и указывал на то, что на его автомобиле нет даже повреждений. Небольшие царапины на кузове всё же обнаружились, но относятся ли они к данному происшествию, установят эксперты. В любом случае, недавние разъяснения Верховного суда РФ поставили точку в вопросе: водитель может быть признан участником ДТП, даже если физически не участвовал в столкновении.

Явных повреждений на кузове Toyota нет, но есть мелкие царапины Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Toyota двигалась по хорошо обозначенной полосе, которая заканчивалась тупиком: о приближении к нему говорила и разметка, и знак. При перестроении водитель Toyota должен был уступить дорогу Sportage, как требует пункт 8.4 ПДД РФ. Ссылки водителя, что Sportage шёл где-то позади, не подтверждаются записью регистратора: «Тойота» начала перестроение, находясь справа, и вынудила кроссовер изменить направление движения.

Вопрос в другом: могла ли водитель KIA избежать столь фатальных последствий для своей семьи? Был ли контакт с Toyota или нет, установит следствие, но по записи создается впечатление, что KIA ушёл на встречную полосу столь сильно, потому что водитель Sportage сделала рефлекторное движение рулём, пытаясь увернуться от Toyota. Такая реакция вполне естественна, но в то же время опасна. Правила требуют от водителя в первую очередь тормозить (пункт 10.1 ПДД), и даже если торможение не позволяет избежать ДТП, как в данном случае, лучше ударить машину виновника, чем увернуться под встречный автобус.



Правда, многое зависело бы от упорства, с которым водитель Toyota перестраивался: не исключено, что он вытолкнул бы KIA на встречную полосу в любом случае. Но водителю KIA стоило попытаться удержать полосу — возможно, и удар в автобус пришёлся бы по касательной.

Лобовое ДТП с большегрузом: вариант безнадёжный Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Впрочем, автоэксперт Юрий Панченко считает, что исполнить подобное на практике крайне сложно:

— Если поставить человека и махнуть чем-нибудь сбоку, например, листом фанеры, он инстинктивно увернётся, — говорит он. — То же самое происходит за рулём: вы ведь не задумываетесь, на какой угол повернуть руль при прохождении поворота. Вы смотрите, куда вам нужно приехать, и остальное руки и ноги делают за вас. Так и здесь: автомобиль справа возник неожиданно, водитель наклонила голову, перевела взгляд влево, руки сработали автоматически.

Эксперт подчёркивает, что времени на принятие решения не было и ситуация сразу стала аварийной, то есть торможение согласно пункту 10.1 ПДД уже не помогало избежать ДТП.

Психологически бить чужой автомобиль крайне сложно, но все же нужно распределять угрозы по степени их значимости: например, лучше пробить колесо на дорожной яме, чем попасть под встречный грузовик, уворачиваясь от неё. То же касается выскочивших на дорогу животных или таких вот упёртых водителей, как этот житель Башкирии.



Вероятно, автомобиль Toyota некоторое время ехал по соседней полосе в поле зрения водителя KIA, и предвидеть его рискованный маневр было можно. — Водителям, как и людям вообще, свойственен инстинкт охранять свое личное пространство, поэтому в плотном потоке все жмутся друг к другу, не выдерживая дистанцию, — говорит Юрий Панченко. — И в данном случае, если бы водитель KIA ехала на безопасном расстоянии от машины впереди, вполне возможно, что Toyota могла бы вклиниться в поток.

Виновник не спешит раскаиваться Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Самого виновника аварии Юрий Панченко определяет, как крайне опасный тип водителя.

— Он не умеет отказываться от своих решений. Если он пошёл на обгон и увидел машины впереди — он всё равно будет пытаться закончить маневр. При этом отказу от того же обгона учат в автошколах: билет № 34, вопрос № 19. Так и здесь: разгонная полоса заканчивается, но водитель не способен выполнить действие «отказ от перестроения» и прёт напролом.



По-вашему, опытный и внимательный водитель за рулём KIA Sportage смог бы избежать столь тяжелых последствий в этом ДТП?

Против виновника ДТП возбудили уголовное дело, причем по обновлённой версии статьи 264 УК РФ: ему грозит до 15 лет лишения свободы, поскольку теперь побег с места тяжелого ДТП влечет такую же ответственность, как если бы водитель был пьян.