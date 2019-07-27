Пиши пропало: 5 историй почтальонов, которые застряли в советском прошлом

Если вы думаете, что у вас тяжелая работа, посмотрите на этих пятерых! Низкая зарплата, дорога через болота и ночи на узкоколейке. Но они почему-то даже не ищут новые вакансии. Имя им — почтальон! Когда кажется, что прогресс наступил повсеместно, стоит взглянуть в сторону «Почты России» и понять, что система держится, прежде всего, на людях. Почитайте истории почтальонов, чья работа напоминает ностальгические фильмы из советского прошлого, когда приходилось смеяться, чтобы не заплакать.

Юлия Шепелевич, Галина Затеева и допотопный вагон



Даже после ночной смены сестры-почтальоны находят в себе силы на улыбку Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

С 1985 года сестры Юлия и Галина работают на почте. Большую часть этого времени они возят посылки и корреспонденцию на поезде в вымирающие поселки Свердловской области. Для обитателей удаленных населенных пунктов почтовый вагон — окно в большой мир. Чтобы оно всегда оставалось открытым, женщинам приходится ночами ездить из райцентра по глухим деревням.



Работать на почте Юлия начала вместе с мамой. После того как та ушла на пенсию, заняла ее место

Сестры выезжают в 19:30 из Алапаевска. Но до этого еще нужно растопить буржуйку, чтобы не замерзнуть насмерть: их вагон будто выехал из времен гражданской войны. Глубокой ночью почтальоны приезжают в пункт назначения, отдают груз и торопятся обратно — ранним утром нужно снова быть в отделении и развозить корреспонденцию по более близким селам.



В почтовом вагоне, в отличие от пассажирских, все работает по старинке Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Посмотрите, на какие жертвы готовы еще пойти сестры, чтобы люди получали посылки.

Галина Ермолова, таежный почтальон на болотоходе



Галина Ермолова доставляет посылки на самодельном болотоходе Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU

О карьерном росте в глухой таежной деревне не приходится даже мечтать. В послужном списке Галины Ермоловой — работа учителем начальных классов, воспитателем в детском саду, продавцом в магазине. Но все эти предприятия закрылись, а Пихтовое, где живет наша героиня, и вовсе напоминает поселок-призрак: четыре жилых дома на шестерых человек. Единственный работодатель в такой ситуации — «Почта России». Здесь Галина работает последние семь лет и считает свое трудоустройство большим везением.



Почтовый болотоход — единственная связь жителей Пихтового с остальным миром

На этом везение заканчивается. Таежный роман с почтой — это не живописные пейзажи, деревенские ландшафты и свежий воздух. Добираться до ближайшей деревни Галине приходится на самодельном болотоходе, который подарил ей сын.



О переезде Галина Ермолова не думает — не на что Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU

— Нравится не нравится, а на какие шиши переезжать? Кто мог, уже свои дома вывез. Хотя по нашей дороге их возить дороже станет, — говорит Галина.

У таежного почтальона есть и другие функции, кроме как доставлять письма и посылки. Чем еще занимается Галина на службе, смотрите на NGS55.RU.

Александра Брыкина, на лодке спасает людей от информационной блокады



Чтобы доставить почту, Александра Брыкина каждый день проплывает два километра Фото: Елена Вахрушева / 76.RU

Шурочка, как называют ее местные жители, — последний из могикан для получателей посылок и газет. Она единственная, кто еще доставляет почту на острова Ярославской области. 27 лет подряд она каждое утро берет в руки весла, садится в лодку и отправляется на работу. Туда, где ее ждут 53 островитянина, отрезанные водой от большой земли.



Путь почтальона-лодочника пролегает через Рыбинское водохранилище

Кроме почты Александра привозит местным пенсию, газеты, журналы и все, что попросят. Может зайти в магазин, купить по заказу еду и одежду. И так со вторника по субботу. Исключение — сезонное бездорожье, ледостав и ледоход. В это время в ярославской глухомани заранее запасаются всем необходимым и стараются не выходить из дома. А еще Александре нужно успеть позаботиться о хозяйстве, в котором несколько коров и куриц. Вставать приходится в пять утра.

Шурочка и курочки Фото: Елена Вахрушева / 76.RU

— Какие хоть вакансии? Другой работы на острове нет. А с острова добираться на материк нереально. Можно устроиться, конечно, куда-то с графиком сутки через трое, но нет, не хочу, — говорит Александра.

Как почтальон-лодочник 27 лет бороздит Рыбинское водохранилище и почему не бросит это трудное дело — читайте на 76.RU.

Айрат Зайнуллин, 15 лет за 8 тысяч в месяц



Зарплата не важна — главное, люди ждут Фото: Елена Жилинская / UFA1.RU

54-летний почтальон из башкирской глуши Айрат Зайнуллин 15 лет развозит почту по затерянным в горах деревням. Не можешь проехать на автомобиле? Иди пешком! Бездорожье, метели и дождь? Ты обязан выполнить работу! Но Айрат не жалуется.



За 15 лет работы Айрат поменял уже шесть машин. Но не по своей прихоти Фото: Елена Жилинская / UFA1.RU

Топливо почтальону оплачивает работодатель, а вот ремонт — за свой счет. За 15 лет работы на почте мужчина, получая в среднем восемь тысяч рублей, поменял шесть машин. Зато график три дня в неделю позволяет больше времени проводить с сыном-школьником и женой. Кстати, супруга работает вместе с мужем, так что трудовые будни часто напоминают семейную прогулку в горах.

Башкирский почтальон не собирается ничего менять. Почему — читайте на UFA1.RU.



Вера Кувшинова, депутат и почтальон



Вера Кувшинова совмещает работу почтальона с обязанностями депутата Фото: Екатерина Ситнова / NN.RU

Французскому актёру Жамелю Деббузу отсутствие руки не помешало сняться в звездных ролях и стать мировой знаменитостью. Своеобразной знаменитостью считают нижегородцы Веру Кувшинову. У нее с рождения нет правой руки, тем не менее она с самого детства работала на ферме, потом устроилась на завод. Поэтому когда в 1996 году женщина узнала, что почте требуются сотрудники, сразу отправилась на собеседование к начальнику отдела. Теперь в ее ведомстве четыре деревни на 200 жителей и шесть километров пути три раза в неделю.

Веру Кувшинову все узнают и без формы Фото: Екатерина Ситнова / NN.RU