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Обзор

Пиши пропало: 5 историй почтальонов, которые застряли в советском прошлом

Они ночуют на работе, встают на весла и управляются с посылками одной левой. Ради чего?

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Даже не пытайтесь пожаловаться почтальону на нечеловеческие условия труда

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Если вы думаете, что у вас тяжелая работа, посмотрите на этих пятерых! Низкая зарплата, дорога через болота и ночи на узкоколейке. Но они почему-то даже не ищут новые вакансии. Имя им — почтальон! Когда кажется, что прогресс наступил повсеместно, стоит взглянуть в сторону «Почты России» и понять, что система держится, прежде всего, на людях. Почитайте истории почтальонов, чья работа напоминает ностальгические фильмы из советского прошлого, когда приходилось смеяться, чтобы не заплакать.

Юлия Шепелевич, Галина Затеева и допотопный вагон

Даже после ночной смены сестры-почтальоны находят в себе силы на улыбку

Даже после ночной смены сестры-почтальоны находят в себе силы на улыбку

С 1985 года сестры Юлия и Галина работают на почте. Большую часть этого времени они возят посылки и корреспонденцию на поезде в вымирающие поселки Свердловской области. Для обитателей удаленных населенных пунктов почтовый вагон — окно в большой мир. Чтобы оно всегда оставалось открытым, женщинам приходится ночами ездить из райцентра по глухим деревням.

Работать на почте Юлия начала вместе с мамой. После того как та ушла на пенсию, заняла ее место

Сестры выезжают в 19:30 из Алапаевска. Но до этого еще нужно растопить буржуйку, чтобы не замерзнуть насмерть: их вагон будто выехал из времен гражданской войны. Глубокой ночью почтальоны приезжают в пункт назначения, отдают груз и торопятся обратно — ранним утром нужно снова быть в отделении и развозить корреспонденцию по более близким селам.

В почтовом вагоне, в отличие от пассажирских, все работает по старинке

В почтовом вагоне, в отличие от пассажирских, все работает по старинке

Посмотрите, на какие жертвы готовы еще пойти сестры, чтобы люди получали посылки.

Галина Ермолова, таежный почтальон на болотоходе

Галина Ермолова доставляет посылки на самодельном болотоходе

Галина Ермолова доставляет посылки на самодельном болотоходе

О карьерном росте в глухой таежной деревне не приходится даже мечтать. В послужном списке Галины Ермоловой — работа учителем начальных классов, воспитателем в детском саду, продавцом в магазине. Но все эти предприятия закрылись, а Пихтовое, где живет наша героиня, и вовсе напоминает поселок-призрак: четыре жилых дома на шестерых человек. Единственный работодатель в такой ситуации — «Почта России». Здесь Галина работает последние семь лет и считает свое трудоустройство большим везением.

Почтовый болотоход — единственная связь жителей Пихтового с остальным миром

На этом везение заканчивается. Таежный роман с почтой — это не живописные пейзажи, деревенские ландшафты и свежий воздух. Добираться до ближайшей деревни Галине приходится на самодельном болотоходе, который подарил ей сын.

О переезде&nbsp;Галина Ермолова не думает — не на что

О переезде Галина Ермолова не думает — не на что

— Нравится не нравится, а на какие шиши переезжать? Кто мог, уже свои дома вывез. Хотя по нашей дороге их возить дороже станет, — говорит Галина.

У таежного почтальона есть и другие функции, кроме как доставлять письма и посылки. Чем еще занимается Галина на службе, смотрите на NGS55.RU.

Александра Брыкина, на лодке спасает людей от информационной блокады

Чтобы доставить почту, Александра Брыкина каждый день проплывает два километра

Чтобы доставить почту, Александра Брыкина каждый день проплывает два километра

Шурочка, как называют ее местные жители, — последний из могикан для получателей посылок и газет. Она единственная, кто еще доставляет почту на острова Ярославской области. 27 лет подряд она каждое утро берет в руки весла, садится в лодку и отправляется на работу. Туда, где ее ждут 53 островитянина, отрезанные водой от большой земли.

Путь почтальона-лодочника пролегает через Рыбинское водохранилище

Кроме почты Александра привозит местным пенсию, газеты, журналы и все, что попросят. Может зайти в магазин, купить по заказу еду и одежду. И так со вторника по субботу. Исключение — сезонное бездорожье, ледостав и ледоход. В это время в ярославской глухомани заранее запасаются всем необходимым и стараются не выходить из дома. А еще Александре нужно успеть позаботиться о хозяйстве, в котором несколько коров и куриц. Вставать приходится в пять утра.

Шурочка и курочки

Шурочка и курочки

— Какие хоть вакансии? Другой работы на острове нет. А с острова добираться на материк нереально. Можно устроиться, конечно, куда-то с графиком сутки через трое, но нет, не хочу, — говорит Александра.

Как почтальон-лодочник 27 лет бороздит Рыбинское водохранилище и почему не бросит это трудное дело — читайте на 76.RU.

Айрат Зайнуллин, 15 лет за 8 тысяч в месяц

Зарплата не важна — главное, люди ждут

Зарплата не важна — главное, люди ждут

54-летний почтальон из башкирской глуши Айрат Зайнуллин 15 лет развозит почту по затерянным в горах деревням. Не можешь проехать на автомобиле? Иди пешком! Бездорожье, метели и дождь? Ты обязан выполнить работу! Но Айрат не жалуется.

За 15 лет работы&nbsp;Айрат поменял уже шесть машин. Но не по своей прихоти

За 15 лет работы Айрат поменял уже шесть машин. Но не по своей прихоти

Топливо почтальону оплачивает работодатель, а вот ремонт — за свой счет. За 15 лет работы на почте мужчина, получая в среднем восемь тысяч рублей, поменял шесть машин. Зато график три дня в неделю позволяет больше времени проводить с сыном-школьником и женой. Кстати, супруга работает вместе с мужем, так что трудовые будни часто напоминают семейную прогулку в горах.

Башкирский почтальон не собирается ничего менять. Почему — читайте на UFA1.RU.

Вера Кувшинова, депутат и почтальон

Вера Кувшинова совмещает работу почтальона с обязанностями депутата

Вера Кувшинова совмещает работу почтальона с обязанностями депутата

Французскому актёру Жамелю Деббузу отсутствие руки не помешало сняться в звездных ролях и стать мировой знаменитостью. Своеобразной знаменитостью считают нижегородцы Веру Кувшинову. У нее с рождения нет правой руки, тем не менее она с самого детства работала на ферме, потом устроилась на завод. Поэтому когда в 1996 году женщина узнала, что почте требуются сотрудники, сразу отправилась на собеседование к начальнику отдела. Теперь в ее ведомстве четыре деревни на 200 жителей и шесть километров пути три раза в неделю.

Веру Кувшинову все узнают и без формы

Веру Кувшинову все узнают и без формы

Жителям она известна не только в качестве почтальона, но и как депутат сельсовета. Кувшинова одной левой решает вопросы по ремонту дорог, уборке снега и другие проблемы односельчан. Те отвечают ей взаимностью и вот уже 17 лет отдают свои голоса на выборах.

Как Вере Кувшиновой удается сохранить энергетику и не унывать из-за скромного довольствия почтальона, узнал NN.RU. Если вам тоже есть, что рассказать о необычных людях рядом, скорее присылайте нам свои истории на редакционную почту rednews@iportal.ru, и мы расскажем их стране!

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КОММЕНТАРИИ (2)

мамасита
27 июл 2019 в 10:14

Не стоит село без праведника (Александр Исаевич солженицын).

27 июл 2019 в 10:07

Такие и изобретателя железной дороги убьют. И не чихнут. Попадётся им автор компьютерной грамотности, затопчут между делом. ))