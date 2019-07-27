Пиши пропало: 5 историй почтальонов, которые застряли в советском прошлом

Даже не пытайтесь пожаловаться почтальону на нечеловеческие условия труда
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Если вы думаете, что у вас тяжелая работа, посмотрите на этих пятерых! Низкая зарплата, дорога через болота и ночи на узкоколейке. Но они почему-то даже не ищут новые вакансии. Имя им — почтальон! Когда кажется, что прогресс наступил повсеместно, стоит взглянуть в сторону «Почты России» и понять, что система держится, прежде всего, на людях. Почитайте истории почтальонов, чья работа напоминает ностальгические фильмы из советского прошлого, когда приходилось смеяться, чтобы не заплакать.
Юлия Шепелевич, Галина Затеева и допотопный вагон
С 1985 года сестры Юлия и Галина работают на почте. Большую часть этого времени они возят посылки и корреспонденцию на поезде в вымирающие поселки Свердловской области. Для обитателей удаленных населенных пунктов почтовый вагон — окно в большой мир. Чтобы оно всегда оставалось открытым, женщинам приходится ночами ездить из райцентра по глухим деревням.
Работать на почте Юлия начала вместе с мамой. После того как та ушла на пенсию, заняла ее место
Сестры выезжают в 19:30 из Алапаевска. Но до этого еще нужно растопить буржуйку, чтобы не замерзнуть насмерть: их вагон будто выехал из времен гражданской войны. Глубокой ночью почтальоны приезжают в пункт назначения, отдают груз и торопятся обратно — ранним утром нужно снова быть в отделении и развозить корреспонденцию по более близким селам.
Посмотрите, на какие жертвы готовы еще пойти сестры, чтобы люди получали посылки.
Галина Ермолова, таежный почтальон на болотоходе
О карьерном росте в глухой таежной деревне не приходится даже мечтать. В послужном списке Галины Ермоловой — работа учителем начальных классов, воспитателем в детском саду, продавцом в магазине. Но все эти предприятия закрылись, а Пихтовое, где живет наша героиня, и вовсе напоминает поселок-призрак: четыре жилых дома на шестерых человек. Единственный работодатель в такой ситуации — «Почта России». Здесь Галина работает последние семь лет и считает свое трудоустройство большим везением.
Почтовый болотоход — единственная связь жителей Пихтового с остальным миром
На этом везение заканчивается. Таежный роман с почтой — это не живописные пейзажи, деревенские ландшафты и свежий воздух. Добираться до ближайшей деревни Галине приходится на самодельном болотоходе, который подарил ей сын.
— Нравится не нравится, а на какие шиши переезжать? Кто мог, уже свои дома вывез. Хотя по нашей дороге их возить дороже станет, — говорит Галина.
У таежного почтальона есть и другие функции, кроме как доставлять письма и посылки. Чем еще занимается Галина на службе, смотрите на NGS55.RU.
Александра Брыкина, на лодке спасает людей от информационной блокады
Шурочка, как называют ее местные жители, — последний из могикан для получателей посылок и газет. Она единственная, кто еще доставляет почту на острова Ярославской области. 27 лет подряд она каждое утро берет в руки весла, садится в лодку и отправляется на работу. Туда, где ее ждут 53 островитянина, отрезанные водой от большой земли.
Путь почтальона-лодочника пролегает через Рыбинское водохранилище
Кроме почты Александра привозит местным пенсию, газеты, журналы и все, что попросят. Может зайти в магазин, купить по заказу еду и одежду. И так со вторника по субботу. Исключение — сезонное бездорожье, ледостав и ледоход. В это время в ярославской глухомани заранее запасаются всем необходимым и стараются не выходить из дома. А еще Александре нужно успеть позаботиться о хозяйстве, в котором несколько коров и куриц. Вставать приходится в пять утра.
— Какие хоть вакансии? Другой работы на острове нет. А с острова добираться на материк нереально. Можно устроиться, конечно, куда-то с графиком сутки через трое, но нет, не хочу, — говорит Александра.
Как почтальон-лодочник 27 лет бороздит Рыбинское водохранилище и почему не бросит это трудное дело — читайте на 76.RU.
Айрат Зайнуллин, 15 лет за 8 тысяч в месяц
54-летний почтальон из башкирской глуши Айрат Зайнуллин 15 лет развозит почту по затерянным в горах деревням. Не можешь проехать на автомобиле? Иди пешком! Бездорожье, метели и дождь? Ты обязан выполнить работу! Но Айрат не жалуется.
Топливо почтальону оплачивает работодатель, а вот ремонт — за свой счет. За 15 лет работы на почте мужчина, получая в среднем восемь тысяч рублей, поменял шесть машин. Зато график три дня в неделю позволяет больше времени проводить с сыном-школьником и женой. Кстати, супруга работает вместе с мужем, так что трудовые будни часто напоминают семейную прогулку в горах.
Башкирский почтальон не собирается ничего менять. Почему — читайте на UFA1.RU.
Вера Кувшинова, депутат и почтальон
Французскому актёру Жамелю Деббузу отсутствие руки не помешало сняться в звездных ролях и стать мировой знаменитостью. Своеобразной знаменитостью считают нижегородцы Веру Кувшинову. У нее с рождения нет правой руки, тем не менее она с самого детства работала на ферме, потом устроилась на завод. Поэтому когда в 1996 году женщина узнала, что почте требуются сотрудники, сразу отправилась на собеседование к начальнику отдела. Теперь в ее ведомстве четыре деревни на 200 жителей и шесть километров пути три раза в неделю.
Жителям она известна не только в качестве почтальона, но и как депутат сельсовета. Кувшинова одной левой решает вопросы по ремонту дорог, уборке снега и другие проблемы односельчан. Те отвечают ей взаимностью и вот уже 17 лет отдают свои голоса на выборах.
Как Вере Кувшиновой удается сохранить энергетику и не унывать из-за скромного довольствия почтальона, узнал NN.RU. Если вам тоже есть, что рассказать о необычных людях рядом, скорее присылайте нам свои истории на редакционную почту rednews@iportal.ru, и мы расскажем их стране!