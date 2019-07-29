«Я готова бежать в другой город»: стоматолог потеряла работу из-за мужа — он обвинил её во взятках

Наталья Бабенко уволилась из поликлиники, поскольку опасалась, что преследования бывшего мужа навредят не только ей, но и коллегам

В середине июля новосибирец Олег Бабенко вышел на одиночный пикет у «Советской Сибири», он обвинил бывшую жену — стоматолога в том, что она брала деньги с пациентов. Незадолго до акции суд и прокуратура проверяли врача и поликлинику, но никаких нарушений не нашли, — это не помешало Бабенко рассказать всему городу, что он думает о бывшей супруге. В пятницу, 26 июля, Наталья Бабенко сама пришла в редакцию НГС — после пикета экс-мужа ей пришлось уволиться. Подробности — в материале.

Олег Бабенко устроил пикет против жены 12 июля — он встал с плакатом «О коррупции в медицине» возле здания типографии «Советской Сибири». В разговоре с НГС он объяснил, что его акция касается работы бывшей жены, врача стоматологической поликлиники № 1 Натальи Бабенко.



«Они [вместе с коллегой] принимают своих знакомых пациентов, обычно в конце рабочего дня, а деньги кладут себе в карман мимо кассы», — объяснил он.

Ещё до пикета Наталья Бабенко подала иск в Октябрьский суд Новосибирска о защите чести и достоинства и выиграла его (копия решения суда есть в редакции НГС), позже решение районного судьи подтвердил и областной суд. Несмотря на то что суды и проверки прокуратуры с минздравом не подтвердили обвинения новосибирца, он не один раз выходил на пикет, в том числе стоял возле мэрии и регионального правительства.

В пятницу, 26 июля, в редакцию НГС пришла Наталья Бабенко, которая 23 июля написала заявление на увольнение из поликлиники по собственному желанию. Стоматолог рассказала и предысторию конфликта между бывшими супругами.

Олег и Наталья Бабенко поженились в 2010 году, и, по словам сибирячки, в начале их отношений ничего не намекало на глобальные проблемы в будущем. Но спустя несколько лет конфликтов между мужем и женой становилось всё больше, а последние 4 года совместной жизни были особенно напряжёнными.



«Он в течение 4 лет не работал, приносил сущие копейки. Была у него проблема со здоровьем — у него рассеянный склероз, заболевание нервной системы, при котором происходит разрушение нервных волокон. С 2005 года он болен, но он не состоял нигде на учёте, он нигде не оформлял свою инвалидность. Официально нигде не работал, сидел на моей шее, все проблемы финансовые в моей семье решала я. Видимо, рассеянный склероз очень сильно повлиял на его здоровье, и, видимо, на психическое здоровье тоже. Наша с ним жизнь складывалась таким образом, что он мог на меня поднять руку, мог ударить меня, он мог меня ударить в солнечное сплетение, мог несколько раз ударить по голове, по рукам, ногам бил, но это не оставляло следов.

Если я хотела выйти, в полицию заявить, то он меня не отпускал, он закрывал дверь, он прятал мои ключи, он отбирал мой телефон, не давал позвонить моим родственникам — попросить помощи. Когда я уходила на работу, он сопровождал меня до работы, чтобы я никуда не заехала — в полицию, не написала на него заявление. Встречал меня потом с работы, каждый день это происходило, чтобы я также не написала никакое заявление на него», — поделилась с НГС Наталья Бабенко.



Она говорит, что Олег часто оскорблял её, а также манипулировал, в частности угрожал покончить с собой. Сама Наталья скрывала семейные проблемы от близких, поскольку думала, что они с мужем решат конфликт самостоятельно.

«Думала изо всех последних сил сохранить наш брак, потому что у всех бывают трудности, бывает у женщин много работы, и они тащат на себе всю семью. Думала, у него будут проблески в сознании, он обещал исправиться, он обещал хорошо ко мне относиться», — рассказала собеседница НГС.



Несмотря на то что суд встал на сторону Натальи Бабенко, её бывший муж Олег продолжал устраивать пикеты против стоматолога Фото: читательница НГС

Но вскоре у самой Натальи возникли проблемы со здоровьем, ей нужно было сделать операцию. Накануне лечения она хотела поехать к родственникам и там остаться на ночь, но муж помешал ей это сделать, стал насильно удерживать дома — соседи услышали шум и по просьбе Натальи вызвали полицию, рассказала она. После этого сибирячка задумалась о разводе, и вскоре семья подала заявление в загс. Но муж забрал заявление, и тогда Наталья подала уже заявление в суд, чтобы состоялся развод. Они развелись в феврале 2018 года.



«[Он] придумал якобы такую версию, что я беру якобы деньги с пациентов, минуя кассу, что является неправдой. Он пишет в различные [инстанции] — в следственный отдел, в прокуратуру, прокуратура и следственный отдел проводят проверки; нарушений, естественно, не найдено. Все манипуляции мои по платным услугам, обслуживание происходит через кассу. <…> Он приходил в поликлинику, стращал всякими разными проверками, он угрожал мне: "Я займусь тобой, тобой будет заниматься прокуратура, дело моей жизни — чтобы испортить жизнь тебе, чтобы ты сгнила за решёткой"», — описала ситуацию Наталья Бабенко.

После этого Олег Бабенко начал выходить и на публичные мероприятия — на пикеты, во время которых продолжал обвинять Наталью и её коллег в коррупции. Не выдержав, стоматолог с 17-летним стажем написала заявление об увольнении — в разговоре с НГС она несколько раз подчеркнула, что это было именно её решением.

«Это всё обрушилось не только на меня, пострадал весь коллектив, начальство и, естественно, все другие врачи.

Осталось пятно на поликлинике на всю оставшуюся жизнь <…> я не могла поступить иначе и [решила] написать заявление об увольнении», — рассказала Наталья Бабенко, еле сдерживая слёзы.

Стоматолог добавила, что ей нравилась работа в поликлинике, где она проработала несколько лет, — там её уважали и платили «достойную зарплату». Хотя сейчас Бабенко осталась без работы, другого выхода она не видит.

«Я готова от этого человека бежать в другой город, чтоб он меня не нашёл. Сменить фамилию на псевдоним», — заключила врач.

Главный врач стоматологической поликлиники № 1 Аркадий Агеев рассказал корреспонденту НГС, что Наталья Бабенко действительно написала заявление на увольнение по собственному желанию.

«Человек уже замучен её собственным мужем, и просто она поняла, что уже не может здесь работать. Желание было добровольное, самостоятельное, дорабатывает она до 5 числа.

Полтора года поликлиника стояла — с самого начала этого конфликта, который начался из-за бракоразводного процесса, — на её стороне, и куда только мы не давали ответы и комментарии, кто только нас не проверял.

Муж — тиран, довёл свою бывшую жену до того, что она самостоятельно решила уйти. Никто её не заставлял, не склонял, не запугивал — если я хотел бы это сделать, наверное, я бы сделал это давно. Человек принял такое решение, это её право», — объяснил главный врач.

Аркадий Агеев не исключил возможности, что в будущем стоматолог, решив конфликт с бывшим мужем, сможет вернуться к работе в стоматологической поликлинике № 1 . Он подчеркнул, что в медицинском учреждении её ценят как специалиста.

«У руководства, у меня лично, у заведующей никогда никаких вопросов не возникало [к Наталье Бабенко], как работник она всех устраивала. Она прекрасный доктор, пользовалась всегда уважением в коллективе. Но, простите, этот негодяй просто очернил её, и рикошетом прилетело в поликлинику, конечно», — заключил руководитель.

Как рассказала НГС член Центральной коллегии адвокатов Новосибирской области Ульяна Антонова (специализируется на гражданских и арбитражных делах, а также защищает клиентов в уголовных процессах), сегодня в России не предусмотрена ответственность за преследование человека — ни в Уголовном кодексе, ни в Кодексе об административных правонарушениях.



Ульяна Антонова (на фото) из Сибирского отделения Федерального Союза адвокатов России посоветовала людям, пострадавшим от преследований сталкеров, не опускать руки, а бороться с помощью Уголовного и Административного кодекса Фото: Ульяна Антонова

«В связи с чем законодателю должным образом необходимо уделить внимание защите как частной жизни человека, так и его личности, разработав и введя отдельный состав за незаконное преследование, тем самым закрепив возможность привлечения преследователя к уголовной ответственности.

В то же время в уголовном законодательстве зарубежных стран уже давно предусмотрена ответственность за преследование другого человека — "сталкинг" (преследование, от английского stalking. — Прим. ред. ) — систематичное навязчивое проявление внимания, нежелательного для другого человека, причиняющего стресс и моральный вред», — отметила адвокат. Она подчеркнула, что зачастую преследователь может страдать какой-либо зависимостью или же психическим расстройством, что значительно усложняет шанс уладить конфликт. Но установить факт того, что человек страдает таким расстройством, может только судебно-психиатрическая экспертиза — в случае, если возбуждено уголовное дело.

Ульяна Антонова пояснила, что, например, в США, Канаде, Польше, Австралии и Германии развит институт «защитных предписаний или охранных ордеров», который получил широкое распространение после принятия в 1996 году ООН «Модельного законодательства о насилии в семье».

«Многие правоведы и практикующие юристы видят панацею в введении данной категории и в Российской Федерации, так как государство берет на себя обязательство по соблюдению мер безопасности каждого человека, подвергнутого актам преследования. В связи с чем, совершая преступное деяние, преследователь совершает его не против личности, а против государства и общества в целом. Что подразумевает совершенно другую степень ответственности.

В Государственную Думу ранее уже был внесён проект, подготовленный общественными деятелями и адвокатским сообществом, о запрете домашнего насилия и преследовании, основой которого явилось введение указанных охранных ордеров, однако так и не прошел чтения», — говорит эксперт.

Адвокат советует в подобных ситуациях поискать в действиях преследователя иные составы преступлений, за которые в уголовном законодательстве всё же предусмотрена ответственность. К примеру, это может быть статья 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и статья 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), санкциями которых предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет. Также есть статья 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Ульяна Антонова привела в пример и статью 128.1 УК РФ (клевета), за которую судья может назначить наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или обязательных работ. А если «Клевета» соединена ещё и с другой статьёй, обвиняющей в тяжком преступлении, санкции статьи будут гораздо серьёзнее. Эксперт признала, что пока нет статьи, защищающей жертв сталкеров, пострадавшие вынуждены прибегать к иным механизмам защиты.



«К сожалению, на данный момент времени безопасность женщины находится только в её руках.