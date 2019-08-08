Даже на отдыхе танцовщицы не могут забыть о работе и съемках эффектных видео

Необязательно танцевать в стенах зала или где-нибудь в клубе, танцпол — вообще не самое необходимое место: если душа рвется в пляс, смена локации только добавит танцу эффектности. Чем необычнее место, тем лучше: будь то отравленное озеро с химическими отходами, пустынный берег или какая-нибудь промышленная зона, а еще лучше — на фоне заграничной достопримечательности. Корреспондент НГС.Афиша собрала видео с танцами в самых неожиданных местах. Осторожно, после просмотра (а может, уже во время) вам тоже захочется немного подвигаться и исполнить пару лёгких па.



Алёна Усманова уже много лет танцует в направлении pole dance и сводит с ума подписчиков своей кошачьей гибкостью и пластикой. Море, солнце и песок вкупе с пилоном смотрятся очень эффектно — танцовщица сама монтирует видео с танцами, не только для себя, но и для своих коллег по цеху.

Ольга Ряжинова — хореограф в направлении dancehall и female dancehall. В начале лета, когда Сибирские Мальдивы еще не были настолько популярны, танцовщица отправилась к озеру и станцевала лёгкий летний танец на фоне голубой воды.



Она же вместе со своей коллегой Маргаритой Усачевой вскружила голову туристам и местным в Барселоне. Девушки сняли свой танец на фоне Храма Святого Семейства под популярную песню Ewa Ja Jax.

Алина Кошелева и ее команда явно готовят что-то интересное. Вот такие необычные кадры девушка опубликовала в своем профиле в Instagram. Танцоры входят в крупный танцевальный центр «PROтанцы Новосибирск» от создателей шоу «Танцы на ТНТ».



Танцы Елены Яткиной приводят зрителей в безумный восторг уже много лет. В прошлом году девушка сняла видео на фоне песчаного карьера и моментально получила восторженные отклики поклонников. Давайте еще раз посмотрим на этот эффектный номер.