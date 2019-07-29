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Тест-драйв

Большой и упитанный: зачем «Солярис» с «КИА Рио», если «китаец» выше классом и дешевле

Тест-драйв: длинный китайский седан Geely Emgrand 7 с кожаным салоном и большим багажником

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Geely Emgrand 7

Фото: Ольга Бурлакова 

Китайский седан С-сегмента Geely Emgrand 7 — это альтернатива средне упакованным «Солярисам» и «Рио». Машина будет стоить столько же — около 900 тысяч, при этом она просторней, мощней и гораздо интереснее в салоне. Рестайлинговый Emgrand 7 оснащен и светодиодными фонарями, и приличной сенсорной мультимедиа, у него кожаный салон и вместительный багажник. Так стоит ли променять проверенных «корейцев» на неизведанного «китайца» — подробности в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Автомобиль относится к С-сегменту

Автомобиль относится к С-сегменту

Седан Geely Emgrand 7 (предоставлен официальным дилером «Грейт парк») внешне очень спокойный. Такой спокойный, что машину сложно запомнить и идентифицировать в потоке.

Сзади похож на&nbsp;Mercedes-Benz

Сзади похож на Mercedes-Benz

Разве что при виде сзади автомобиль пробуждает некие эмоции-воспоминания. Так это же Mercedes-Benz! Со своими фирменными фонарями-лепестками и характерным наплывом крышки багажника.

Длина&nbsp;4631 мм

Длина 4631 мм

Седан довольно габаритный — 4631 мм длины, и при тесной парковке ему подойдет не всякое место. При такой длине машина кажется узковатой (её ширина 1789 мм), да и в салоне по ширине чувствуешь себя как в В-классе.

Ширина 1789 мм

Ширина 1789 мм

В общем, Emgrand — это середнячок, который своей внешностью не раздражает, но и оригинальностью похвастаться не может.

В салоне почти нет запаха

В салоне почти нет запаха

Последние модели Geely радуют довольно качественным интерьером салона и отсутствием неприятного китайского запаха. Но противоречия и недостатки остаются.

Передняя панель

Передняя панель

Передняя панель сделана из хорошего мягкого пластика, но с такими обводами центральных воздуховодов выглядит устаревшей. Блестящая вставка под карбон слишком огромна.

Двери с кожаными вставками

Двери с кожаными вставками

Двери оформлены красиво, с кожаными вставками, стильной наклонной прострочкой и мягкими подлокотниками. Но пластик подоконников жесткий.

Руль «смотрит» влево

Руль «смотрит» влево

Руль сделан аккуратно, кожа приятная и мягкая, но почему рулевая колонка наклонена влево — под руки разной длины?

Регулировки по вылету нет

Регулировки по вылету нет

Регулировки руля по вылету нет и приходится тянуться к нему либо слишком близко пододвигать сиденье — это неудобно.

Климат с большими кнопками

Климат с большими кнопками

Блок однозонного климата невзрачен на вид, но кнопки большие, на ходу легко попадать по ним.

Сенсорная мультимедиа

Сенсорная мультимедиа

Стильно выглядит мультимедийная система с боковыми сенсорными кнопками быстрого доступа — они тоже большие, а отклик на них моментальный.

Насыщенные цвета, хорошая графика

Насыщенные цвета, хорошая графика

При этом сама система меню работает с некими паузами — где-то просто задумывается, где-то ждешь, пока прорисуется анимация смены экранов.

Акустика подойдет для фона

Акустика подойдет для фона

Получить удовольствие от музыки тут затруднительно — звучание акустики не чистое, сухое, и регулировки эквалайзера положение не спасают. Но для фона сойдет.

Приборная панель

Приборная панель

Симпатичная приборная панель с четкими шкалами в бело-голубых тонах. Всё читается просто, нет никаких лишних рисок.

Цветной дисплей приборки

Цветной дисплей приборки

Приятный цветной дисплей на приборке; можно вывести, например, информацию о давлении в шинах. Показывает даже температуру каждого колеса.

Кожаные кресла без электропривода

Кожаные кресла без электропривода

Кожаные кресла без электропривода, водительское имеет ручную регулировку поясничного подпора. Китайцы делают слишком большие валики боковой поддержки на подушках сидений — для упитанных россиян это неудобство.

Сзади просторно

Сзади просторно

Приличная длина седана обеспечивает хороший простор на заднем диване. Сиденья удачно спрофилированы, комфортны, коленям вольготно. Ступни целиком помещаются под передними сиденьями, над головой — три пальца пространства.

Багажник&nbsp;680 литров

Багажник 680 литров

Объем багажника 680 литров, вся обшивка плотно примыкает к кузовным панелям и сделана так, чтобы не терять ни литра пространства. 

Ручка отпирания изнутри

Ручка отпирания изнутри

Но, кроме объема, больше похвастаться нечем — электропривода, крючков и сеток нет. Зачем-то сделали ручку отпирания багажника изнутри.

1,8-литровый двигатель развивает 133 силы

1,8-литровый двигатель развивает 133 силы

Под капотом 1,8-литровый 133-сильный атмосферник, работает он в паре с вариатором, а привод у машины только передний.

Коробка передач — вариатор

Коробка передач — вариатор

Чтобы резко тронуться, надо учитывать, что у вас будет пауза между нажатием на педаль газа и появлением тяги: как будто что-то не сразу «схватывает» в трансмиссии.

Нелинейные отклики на газ&nbsp;

Нелинейные отклики на газ 

Затем уже ехать проще, но всё равно — отклики на газ нелинейные, сначала педаль проваливается на полхода без особых реакций, потом мотор бодрится.

Вариатор незаметен

Вариатор незаметен

Вариатор в принципе работает незаметно, нет ни виртуальных переключений, ни толчков. При активном разгоне обороты нарастают до 5 тысяч и так и держатся, а после ослабления усилия на акселераторе коробка сразу же уходит в экономичный режим.

Разгон на шоссе

Разгон на шоссе

Двигатель при наборе скорости рычит и дает вибрационный фон, плюс появляется какое-то воздушное шипение, будто в моторном отсеке срабатывает компрессор.

Усилитель руля гидравлический&nbsp;

Усилитель руля гидравлический 

Усилитель руля здесь гидравлический, на парковке баранка крутится тяжело, но на скорости эта тяжесть не превращается в желаемую информативность. В околонулевой зоне большие пустоты, а реактивное действие слишком агрессивно раскручивает руль.

На шоссе нужны подруливания

На шоссе нужны подруливания

На шоссе «китаец» стоит стабильно, но иногда требует небольших подруливаний, в крутых поворотах нарастают крены и быстро развивается занос задней оси.

Система стабилизации срабатывает оперативно

Система стабилизации срабатывает оперативно

Система стабилизации тут срабатывает оперативно и деликатно, аккуратно прикусывает колеса, но не душит мотор и не гасит тягу.

Клиренс 16,7 сантиметра

Клиренс 16,7 сантиметра

На плохих дорогах преимущество Emgrand в приличном клиренсе — 16,7 сантиметра. Машина пройдет там, где другие легковушки начнут задевать землю, да и в городе можно не бояться бордюров.

Работа подвески бесшумна

Работа подвески бесшумна

Неровности, особенно острые края ям, обрабатываются грубо, машина идет довольно жестко и передает в салон весь рельеф. Зато работа подвески бесшумна, ничего не бухает и не стучит.

На мягких грунтах можно развивать хорошую скорость

На мягких грунтах можно развивать хорошую скорость

На проселке же, на мягких грунтах можно развивать хорошую скорость благодаря запасу энергоемкости и небольшой продольной раскачке.

Базовая цена <nobr class="_">750 990</nobr> рублей

Базовая цена 750 990 рублей

Стоит Geely Emgrand 7 в нашей максимальной комплектации 914 990 рублей. Столько же просят за средне оснащенных «корейцев» — но они классом ниже (топовые «корейцы» на 100 тысяч дороже). В базовой же версии на механике Emgrand стоит 750 990 рублей.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор дорожной ситуации: 17-летний гонщик на «квадрике» раздавил девочку на вело — он невиновен (видео).

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КОММЕНТАРИИ (26)

Фото пользователя
29 июл 2019 в 08:26

Под капотом 1,8-литровый 133-сильный атмосферник, работает он в паре с вариатором, а привод у машины только передний. Одного этого достаточно, чтобы не рассматривать это чуда в качестве покупки.
PS китайские автомобили на вторичном рынке не продаются. Они передаются по наследству.

Фото пользователя
29 июл 2019 в 08:44

Чтобы рискнуть такое брать, нужно или иметь денег свободных на поиграться или быть очень рискованным. Так как Китайцы не научились еще пока делать надежные и качественные авто. На фото они все красивые в жизни это часто всё скрипит, затирается, зашаркивается и ломается. Как по ходовой, кузову так и салону.
В итоге еще большой вопрос стоило ли так не сильно экономить?
По факту, если бы цена была бы сильно дешевле, то идея получить многое за копейки много кого перебивала, хотя бы на ближайшие 3 года. А так как по мне это неоправданный риск.
Это если еще не смотреть на очень и очень скромные характеристики, ресурс и механику (ну последнее кому как).

Qwerty
29 июл 2019 в 10:00

По скорее бы прульки запретили. Уже вижу очередь нищих прулеводов за этой машиной. В кредит, с допами. Все как полагается.