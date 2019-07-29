Большой и упитанный: зачем «Солярис» с «КИА Рио», если «китаец» выше классом и дешевле

Китайский седан С-сегмента Geely Emgrand 7 — это альтернатива средне упакованным «Солярисам» и «Рио». Машина будет стоить столько же — около 900 тысяч, при этом она просторней, мощней и гораздо интереснее в салоне. Рестайлинговый Emgrand 7 оснащен и светодиодными фонарями, и приличной сенсорной мультимедиа, у него кожаный салон и вместительный багажник. Так стоит ли променять проверенных «корейцев» на неизведанного «китайца» — подробности в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Автомобиль относится к С-сегменту Фото: Ольга Бурлакова

Седан Geely Emgrand 7 (предоставлен официальным дилером «Грейт парк») внешне очень спокойный. Такой спокойный, что машину сложно запомнить и идентифицировать в потоке.



Сзади похож на Mercedes-Benz Фото: Ольга Бурлакова

Разве что при виде сзади автомобиль пробуждает некие эмоции-воспоминания. Так это же Mercedes-Benz! Со своими фирменными фонарями-лепестками и характерным наплывом крышки багажника.



Длина 4631 мм Фото: Ольга Бурлакова

Седан довольно габаритный — 4631 мм длины, и при тесной парковке ему подойдет не всякое место. При такой длине машина кажется узковатой (её ширина 1789 мм), да и в салоне по ширине чувствуешь себя как в В-классе.



Ширина 1789 мм Фото: Ольга Бурлакова

В общем, Emgrand — это середнячок, который своей внешностью не раздражает, но и оригинальностью похвастаться не может.



В салоне почти нет запаха Фото: Ольга Бурлакова

Последние модели Geely радуют довольно качественным интерьером салона и отсутствием неприятного китайского запаха. Но противоречия и недостатки остаются.



Передняя панель Фото: Ольга Бурлакова

Передняя панель сделана из хорошего мягкого пластика, но с такими обводами центральных воздуховодов выглядит устаревшей. Блестящая вставка под карбон слишком огромна.



Двери с кожаными вставками Фото: Ольга Бурлакова

Двери оформлены красиво, с кожаными вставками, стильной наклонной прострочкой и мягкими подлокотниками. Но пластик подоконников жесткий.



Руль «смотрит» влево Фото: Ольга Бурлакова

Руль сделан аккуратно, кожа приятная и мягкая, но почему рулевая колонка наклонена влево — под руки разной длины?



Регулировки по вылету нет Фото: Ольга Бурлакова

Регулировки руля по вылету нет и приходится тянуться к нему либо слишком близко пододвигать сиденье — это неудобно.



Климат с большими кнопками

Блок однозонного климата невзрачен на вид, но кнопки большие, на ходу легко попадать по ним.



Сенсорная мультимедиа Фото: Дмитрий Косенко

Стильно выглядит мультимедийная система с боковыми сенсорными кнопками быстрого доступа — они тоже большие, а отклик на них моментальный.



Насыщенные цвета, хорошая графика Фото: Ольга Бурлакова

При этом сама система меню работает с некими паузами — где-то просто задумывается, где-то ждешь, пока прорисуется анимация смены экранов.



Акустика подойдет для фона Фото: Ольга Бурлакова

Получить удовольствие от музыки тут затруднительно — звучание акустики не чистое, сухое, и регулировки эквалайзера положение не спасают. Но для фона сойдет.



Приборная панель Фото: Ольга Бурлакова

Симпатичная приборная панель с четкими шкалами в бело-голубых тонах. Всё читается просто, нет никаких лишних рисок.



Цветной дисплей приборки Фото: Дмитрий Косенко

Приятный цветной дисплей на приборке; можно вывести, например, информацию о давлении в шинах. Показывает даже температуру каждого колеса.



Кожаные кресла без электропривода Фото: Ольга Бурлакова

Кожаные кресла без электропривода, водительское имеет ручную регулировку поясничного подпора. Китайцы делают слишком большие валики боковой поддержки на подушках сидений — для упитанных россиян это неудобство.



Сзади просторно Фото: Ольга Бурлакова

Приличная длина седана обеспечивает хороший простор на заднем диване. Сиденья удачно спрофилированы, комфортны, коленям вольготно. Ступни целиком помещаются под передними сиденьями, над головой — три пальца пространства.



Багажник 680 литров Фото: Ольга Бурлакова

Объем багажника 680 литров, вся обшивка плотно примыкает к кузовным панелям и сделана так, чтобы не терять ни литра пространства.

Ручка отпирания изнутри Фото: Ольга Бурлакова

Но, кроме объема, больше похвастаться нечем — электропривода, крючков и сеток нет. Зачем-то сделали ручку отпирания багажника изнутри.



1,8-литровый двигатель развивает 133 силы Фото: Ольга Бурлакова

Под капотом 1,8-литровый 133-сильный атмосферник, работает он в паре с вариатором, а привод у машины только передний.



Коробка передач — вариатор Фото: Ольга Бурлакова

Чтобы резко тронуться, надо учитывать, что у вас будет пауза между нажатием на педаль газа и появлением тяги: как будто что-то не сразу «схватывает» в трансмиссии.



Нелинейные отклики на газ Фото: Ольга Бурлакова

Затем уже ехать проще, но всё равно — отклики на газ нелинейные, сначала педаль проваливается на полхода без особых реакций, потом мотор бодрится.



Вариатор незаметен Фото: Ольга Бурлакова

Вариатор в принципе работает незаметно, нет ни виртуальных переключений, ни толчков. При активном разгоне обороты нарастают до 5 тысяч и так и держатся, а после ослабления усилия на акселераторе коробка сразу же уходит в экономичный режим.



Разгон на шоссе Фото: Ольга Бурлакова

Двигатель при наборе скорости рычит и дает вибрационный фон, плюс появляется какое-то воздушное шипение, будто в моторном отсеке срабатывает компрессор.



Усилитель руля гидравлический Фото: Ольга Бурлакова

Усилитель руля здесь гидравлический, на парковке баранка крутится тяжело, но на скорости эта тяжесть не превращается в желаемую информативность. В околонулевой зоне большие пустоты, а реактивное действие слишком агрессивно раскручивает руль.



На шоссе нужны подруливания Фото: Ольга Бурлакова

На шоссе «китаец» стоит стабильно, но иногда требует небольших подруливаний, в крутых поворотах нарастают крены и быстро развивается занос задней оси.



Система стабилизации срабатывает оперативно Фото: Ольга Бурлакова

Система стабилизации тут срабатывает оперативно и деликатно, аккуратно прикусывает колеса, но не душит мотор и не гасит тягу.



Клиренс 16,7 сантиметра Фото: Ольга Бурлакова

На плохих дорогах преимущество Emgrand в приличном клиренсе — 16,7 сантиметра. Машина пройдет там, где другие легковушки начнут задевать землю, да и в городе можно не бояться бордюров.



Работа подвески бесшумна Фото: Ольга Бурлакова

Неровности, особенно острые края ям, обрабатываются грубо, машина идет довольно жестко и передает в салон весь рельеф. Зато работа подвески бесшумна, ничего не бухает и не стучит.



На мягких грунтах можно развивать хорошую скорость Фото: Ольга Бурлакова

На проселке же, на мягких грунтах можно развивать хорошую скорость благодаря запасу энергоемкости и небольшой продольной раскачке.



Базовая цена 750 990 рублей Фото: Ольга Бурлакова