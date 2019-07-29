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Стиль и красота
Обзор

7 ошибок в уходе, которые совершают все (восстанавливающий шампунь не для поврежденных волос)

Что будет, если упорно наносить кондиционер от корней до самых кончиков, как нам предлагает реклама

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По мнению эксперта, шампунь не может восстановить или увлажнить волосы, его функция — очистить кожу и волосы от кожного сала

Фото: Мария Миронова, pixabay.com

Так уж устроены люди — мы стремимся найти сложные решения там, где подходят самые простые. Часто проблемы с ростом волос и их качеством начинаются не с отсутствия дорогостоящих средств и походов в салоны к специалистам, а с ошибок в ежедневных ритуалах. Корреспондент SHE попросила трихолога-эксперта Наталью Маринкину объяснить, почему нанесение кондиционера на корни (и кожу головы) может повлечь за собой выпадение волос, и рассказать о других популярных промахах в самом элементарном уходе.

Восстановит и увлажнит (или нет)

«Шампунь нужен для того, чтобы убирать кожное сало с кожи головы и волос. Его подбирают по типу кожи головы, он не способен проникать внутрь волоса и не предназначен для этого. Шампунь не может восстановить волосы, увлажнить их или сделать лучше изнутри», — объясняет эксперт. 

Но лозунги на средствах, которые продаются в магазинах, говорят нам об обратном

Но лозунги на средствах, которые продаются в магазинах, говорят нам об обратном

Шампунь — это единственное средство, которое наносится на кожу головы, и он должен быть подобран правильно. Наталья объясняет: если в шампуне слишком много силиконов — он будет обволакивать волосы снаружи и тем самым придавать визуальный эффект гладкости, но в то же время закупоривать поры кожи головы, и это может приводить к быстрому загрязнению и другим неприятным последствиям.

«Для жирной кожи головы, даже если у вас пересушенные волосы, нельзя покупать восстанавливающие шампуни. Потому что в них очень много масла — касторового и оливкового. На жирной коже головы должен работать шампунь для жирной кожи головы или жирных волос. А восстанавливать волосы можно с помощью масок и других несмываемых средств. Восстанавливающий шампунь подойдет для сухой кожи головы», — считает трихолог.

Если повернуть бутылку со средством, на обратной стороне можно прочесть состав на английском языке. Все, что кончается на con — это силиконы, и чем их больше, тем шампунь вреднее для кожи головы. Но они есть во всех шампунях. Даже в составе тех шампуней, на которых написано «без силиконов». 

Про маски

Эксперт объясняет, что маску нужно подбирать по структуре волос

Эксперт объясняет, что маску нужно подбирать по структуре волос

«Маска проникает внутрь волоса. Волос состоит из трёх слоев — чешуйчатый слой, слой кортекса и медулла. Маска попадает в слой кортекса. Чтобы ей проникнуть туда, нужно открыть чешуйчатый слой. Но закрыть чешуйку волоса маска уже не сможет сама. Это может сделать либо маска-кондиционер, либо просто кондиционер. Его мы используем после нанесения маски», — уточняет трихолог. Поэтому заменить кондиционер маской, как думают многие, нельзя.

Про кондиционеры, или бальзамы-ополаскиватели

Чешуйчатый слой волоса закрывает кондиционер, но он не может восстановить волосы или увлажнить их. Он предназначен только для того, чтобы закрыть чешуйки волоса и сделать их легко расчесываемыми. Кондиционер наносится только на волос — и никогда на кожу головы. Так как в его составе большое количество силиконов, и если они попадут на кожу головы, это может вызвать закупорку пор, а в будущем — себорейные дерматиты и выпадение волос.

«Силикон — как пленка, которая ляжет на кожу головы. Сначала кожа начинает быстро жирниться, а потом появляется зуд — это благоприятная среда для формирования грибков, формируется себумная пробка (которая внутри фоликула), и она выталкивает волос. Это и есть выпадение волос», — заключает Наталья.

Поэтому наносить кондиционер как в рекламе — «от корней до самых кончиков» — плохая идея.

Добавим перчинку

Трихолог не рекомендует использовать перцовые настойки и репейные масла — их обычно пробуют люди с проблемой выпадения волос.

«Любой вид выпадения волос — это нарушение внутри организма, так как волосы растут изнутри. И с причиной нужно бороться внутри. Если у человека жирная кожа головы, он приходит в аптеку, покупает себе перцовую настойку и думает, что он пригонит туда кровь и решит свою проблему, то он ошибается. Если у него есть какие-то изменения в гормональном фоне, то он еще больше этого андрогена пригонит к фоликуле, и выпадение увеличится», — объясняет Наталья Маринкина.

А если у такого человека, например, еще есть перхоть и он этими разогревающими настойками стимулирует работу сальных желез, то количество перхоти увеличится

А если у такого человека, например, еще есть перхоть и он этими разогревающими настойками стимулирует работу сальных желез, то количество перхоти увеличится

По мнению эксперта, разогревающие средства могут подорвать иммунитет кожи — она у нас на голове и на лице одинаковая, и мало кому захочется посмотреться в зеркало и нанести себе под глаза перцовую настойку. Происходит ожог кожи — она теряет иммунитет и создается благоприятная среда для развития и размножения грибков. 

«Репейное масло я советую только людям, у которых кожа головы очень чувствительная и склонна к сухости. У таких людей стягивает кожу головы после мытья. Для того чтобы размягчить кожу, напитать, используйте увлажнитель. Но учтите, сейчас у 85 процентов людей жирная кожа головы, а не сухая», — объясняет трихолог.

Для профилактики выпадения эксперт советует делать пилинг кожи головы (специальными средствами) раз в месяц.

«Процессы замедленного роста и причины выпадения находятся всегда внутри организма, и если вы что-то намажете себе просто так на голову — например, решили себе витамины повтирать в кожу головы, — вы можете только навредить. Но если вы сдали на грибки и убедились, что у вас их нет, а потом проделали пилинги — очистили кожу головы, при этом у вас нет никаких проблем с гормонами, нет авитаминоза, но у вас не начал быстро расти волос,  можно дать подпитку витаминами для кожи головы, но только на водной основе, не на масляной», — заключает эксперт.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Девушка
29 июл 2019 в 07:29

Что за ужасная безграмотная статья?
"единственное средство, которое наносится на кожу головы" - про скрабы для кожи головы "эксперт" не слышала? Да и маски специальные для кожи бывают
"Все, что кончается на con и oil — это силиконы" - бред. По такой логике Castor oil - силикон, а вот Cyclopentasiloxane - нет, хотя на самом деле все наоборот
"в нем много силиконов" - на дворе 2019 год, безсиликоновых кондиционеров тьма-тьмущая... А уж про ковошинг просто молчу
Короче, 7 ошибок не в уходе, а в статье

29 июл 2019 в 08:28

По моим многолетним наблюдениям.. если при рождении не дал бог волос, так их и нет, хоть замажьтесь и запитайте. Это ничем не скрыть) Поможет грамотная стрижка в какой-то мере.
Ну и с красками-завивками играть надо с умом, а не слушать парикмахеров-для них ваше посещение-заработок. И не кидаться в крайности.
Конечно, если выпадают от нездоровЬя волосы, то это нужно лечить-искать причину.

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29 июл 2019 в 08:44

Я всехда в баню/душ ходю с пакетом всяких кондёров/шанпуней (штук 2-3) гелей (тож 2-3), жидких, кусковых мыл, скрабов, пилингов химических для морды лица, лезвий, пемз и пр и др... Мойка у мя затягиваиццо от 45 до 1,2 часа....