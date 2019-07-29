7 ошибок в уходе, которые совершают все (восстанавливающий шампунь не для поврежденных волос)

По мнению эксперта, шампунь не может восстановить или увлажнить волосы, его функция — очистить кожу и волосы от кожного сала

Так уж устроены люди — мы стремимся найти сложные решения там, где подходят самые простые. Часто проблемы с ростом волос и их качеством начинаются не с отсутствия дорогостоящих средств и походов в салоны к специалистам, а с ошибок в ежедневных ритуалах. Корреспондент SHE попросила трихолога-эксперта Наталью Маринкину объяснить, почему нанесение кондиционера на корни (и кожу головы) может повлечь за собой выпадение волос, и рассказать о других популярных промахах в самом элементарном уходе. Восстановит и увлажнит (или нет)

«Шампунь нужен для того, чтобы убирать кожное сало с кожи головы и волос. Его подбирают по типу кожи головы, он не способен проникать внутрь волоса и не предназначен для этого. Шампунь не может восстановить волосы, увлажнить их или сделать лучше изнутри», — объясняет эксперт.

Но лозунги на средствах, которые продаются в магазинах, говорят нам об обратном Фото: Мария Миронова

Шампунь — это единственное средство, которое наносится на кожу головы, и он должен быть подобран правильно. Наталья объясняет: если в шампуне слишком много силиконов — он будет обволакивать волосы снаружи и тем самым придавать визуальный эффект гладкости, но в то же время закупоривать поры кожи головы, и это может приводить к быстрому загрязнению и другим неприятным последствиям. «Для жирной кожи головы, даже если у вас пересушенные волосы, нельзя покупать восстанавливающие шампуни. Потому что в них очень много масла — касторового и оливкового. На жирной коже головы должен работать шампунь для жирной кожи головы или жирных волос. А восстанавливать волосы можно с помощью масок и других несмываемых средств. Восстанавливающий шампунь подойдет для сухой кожи головы», — считает трихолог.

Если повернуть бутылку со средством, на обратной стороне можно прочесть состав на английском языке. Все, что кончается на con — это силиконы, и чем их больше, тем шампунь вреднее для кожи головы. Но они есть во всех шампунях. Даже в составе тех шампуней, на которых написано «без силиконов». Про маски

Эксперт объясняет, что маску нужно подбирать по структуре волос Фото: pixabay.com

«Маска проникает внутрь волоса. Волос состоит из трёх слоев — чешуйчатый слой, слой кортекса и медулла. Маска попадает в слой кортекса. Чтобы ей проникнуть туда, нужно открыть чешуйчатый слой. Но закрыть чешуйку волоса маска уже не сможет сама. Это может сделать либо маска-кондиционер, либо просто кондиционер. Его мы используем после нанесения маски», — уточняет трихолог. Поэтому заменить кондиционер маской, как думают многие, нельзя. Про кондиционеры, или бальзамы-ополаскиватели Чешуйчатый слой волоса закрывает кондиционер, но он не может восстановить волосы или увлажнить их. Он предназначен только для того, чтобы закрыть чешуйки волоса и сделать их легко расчесываемыми. Кондиционер наносится только на волос — и никогда на кожу головы. Так как в его составе большое количество силиконов, и если они попадут на кожу головы, это может вызвать закупорку пор, а в будущем — себорейные дерматиты и выпадение волос.

«Силикон — как пленка, которая ляжет на кожу головы. Сначала кожа начинает быстро жирниться, а потом появляется зуд — это благоприятная среда для формирования грибков, формируется себумная пробка (которая внутри фоликула), и она выталкивает волос. Это и есть выпадение волос», — заключает Наталья. Поэтому наносить кондиционер как в рекламе — «от корней до самых кончиков» — плохая идея. Добавим перчинку Трихолог не рекомендует использовать перцовые настойки и репейные масла — их обычно пробуют люди с проблемой выпадения волос. «Любой вид выпадения волос — это нарушение внутри организма, так как волосы растут изнутри. И с причиной нужно бороться внутри. Если у человека жирная кожа головы, он приходит в аптеку, покупает себе перцовую настойку и думает, что он пригонит туда кровь и решит свою проблему, то он ошибается. Если у него есть какие-то изменения в гормональном фоне, то он еще больше этого андрогена пригонит к фоликуле, и выпадение увеличится», — объясняет Наталья Маринкина.

А если у такого человека, например, еще есть перхоть и он этими разогревающими настойками стимулирует работу сальных желез, то количество перхоти увеличится Фото: pixabay.com