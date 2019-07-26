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Город
Дым лесных пожаров над Новосибирском
Фоторепортаж

Дым прошлого: 10 фото, как Новосибирск переживал страшный смог ровно 7 лет назад

Летом 2012 года город утонул в дыму из-за пожаров в Томской области

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В 2012 году причиной густой дымки в Новосибирске назвали сухую погоду и лесные пожары в Томской области.  

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новосибирск уже почти неделю находится под шлейфом дыма от красноярских пожаров. Из-за смога синоптики объявили режим «чёрного неба», в городе отчаянно ждут дождя и ветра, а новосибирцы стали чаще попадать в больницы. От лесных пожаров у соседей Новосибирск страдает почти каждое лето — одна из самых густых и страшных дымок город окутала в июле 2012 года. НГС нашёл 10 снимков того Новосибирска.

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Смог с неприятным запахом гари опустился на Новосибирск в начале июля. Как и в этом году, синоптики не предавали ему большого значения, обещая, что он безвреден и быстро рассеется 

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В планетарии объяснили, что красный цвет солнца (и луны) — это&nbsp;<a href="https://ngs.ru/more/66168967/" target="_blank" class="_">оптические свойства угольной пыли</a>. Из-за неё голубые и зелёные цвета поглощаются, а красные остаются<br><br>&nbsp;<br><br>

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Сильный запах гари ощущал весь город — от Заельцовки до Затулинки. Из-за плотного дыма еле было видно, например, яркие разноцветные дома в «Тихих зорях»

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Под угрозой срыва оказалось и тогдашнее авиашоу в Мочище. Но смог неожиданно рассеялся буквально за день до него. В этом году, к слову, организаторы пообещали провести авиашоу вне зависимости от дыма 

Сильно густой смог вернулся в Новосибирск в 2016 году, тогда эксперты <a href="https://ngs.ru/more/50015483/" target="_blank" class="_">назвали эту ситуацию катастрофой</a>. Дым пришёл от более 1300 очагов крупных пожаров в Сибири&nbsp;

Сильно густой смог вернулся в Новосибирск в 2016 году, тогда эксперты назвали эту ситуацию катастрофой. Дым пришёл от более 1300 очагов крупных пожаров в Сибири 

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость.
26 июл 2019 в 19:28

Такое впечетление, сверху пришло указание, кОшмарить смогом дымом народ...

,,)
26 июл 2019 в 19:26

страшный смог
что нам надо знать, с заголовка, Страшный

....
26 июл 2019 в 19:21

аудиторию, свою и прошлым смогом зондируют..." это либеральное сми такое - целыми днями нагнетает обстановку" .