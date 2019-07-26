Дым прошлого: 10 фото, как Новосибирск переживал страшный смог ровно 7 лет назад

Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.
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3 июня 2019
Новый дизайн НГС
Привет! Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
В 2012 году причиной густой дымки в Новосибирске назвали сухую погоду и лесные пожары в Томской области.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Новосибирск уже почти неделю находится под шлейфом дыма от красноярских пожаров. Из-за смога синоптики объявили режим «чёрного неба», в городе отчаянно ждут дождя и ветра, а новосибирцы стали чаще попадать в больницы. От лесных пожаров у соседей Новосибирск страдает почти каждое лето — одна из самых густых и страшных дымок город окутала в июле 2012 года. НГС нашёл 10 снимков того Новосибирска.