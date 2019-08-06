Рубрики
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 65.05
eur 72.37

Темы

СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 65.05
eur 72.37

Все новости

Все новости
Развлечения
Фоторепортаж

Такого, как Путин: сибиряки — о том, зачем набивают на себе портрет президента и как им это помогает

Кто-то считает идею забавной и свежей, а другие видят в портрете энергетический смысл

Поделиться

6 047
96 Обсудить
Татуировки с портретом президента выполнены в самых разных техниках

Татуировки с портретом президента выполнены в самых разных техниках

Фото: коллаж Антона Кузина / vk.com/sib_tattoo_fest / www.instagram.com/taganrog.tattoo

Бить себя в грудь кулаком и кричать: «Я патриот своей страны», — это легко, а вот доказать, что это действительно так, и набить себе тату с портретом президента, — это уже совсем другая песня. Чтобы ходить с Владимиром Владимировичем на груди или ноге, нужно быть смелым, это вам не скандинавские мотивы или пушистые котики. Корреспондент НГС.Афиша собрала фото татуировок сибиряков (и не только), которые сделаны по фотографиям президента — причины для такого эскиза оказались самые разные.

Антон Кузин набил на ноге человека в маске Владимира Путина ради шутки

Антон Кузин набил на ноге человека в маске Владимира Путина ради шутки

«Во многих американских фильмах 90-х, грабители банков надевали маски президентов, чтобы их не узнали при ограблении. Но вот грабителя в маске Путина я не видел, вот и решил сделать на злобу времени», — рассказал сибиряк свою идею, но о реакции окружающих на своё тату умолчал. 

В 2017 году в Новосибирске проходил большой фестиваль татуировки. Тогда в лофт-парке «Подземка» собрались ярые фанаты рисунков на теле и три дня забивались как могли. 

Вот там-то среди всего красочного безумия, игл и боли мастер из Китая набил на своей модели портрет президента России

Вот там-то среди всего красочного безумия, игл и боли мастер из Китая набил на своей модели портрет президента России

«Насколько я помню, моделью тоже был китаец, — рассказывает тату-мастер Виолетта Крамер (салон AlphaTattoo). — Это была какая-то бредовая идея: они сделали Путина на фоне американского флага, а во время сеанса смотрели бильярд. Это было максимально нелепо и странно, но народу вокруг них было много. Наши страны дружат, а в формате феста это была шутка».

Мастер из Томска Ринат&nbsp;Мингаздинов тоже в свое время работал с портретом Владимира Путина

Мастер из Томска Ринат Мингаздинов тоже в свое время работал с портретом Владимира Путина

«Это было давно, года 3–4 назад, я уже не помню модель и не скажу, что им двигало при выборе тату. Сам я далек от политики, и, честно говоря, не очень хочется в ней копаться», — объясняет мастер свою работу.

Приглашенный солист НОВАТа Сергей Полунин ходит с изображением Владимира Путина на груди. На одном из брифингов с журналистами артист рассказал, что сделал такое тату, чтобы энергетически поддержать президента. Татуировку Полунин набил в Англии.

На фото видно небольшой фрагмент портрета президента. Но если вбить в Google «Полунин, тату, Путин», покажется большая картинка эскиза и все события, связанные с ним. 

В 2017 году Сергей Полунин приезжал в Новосибирск на премьеру документального фильма, снятого по мотивам биографии танцора. НГС ходил на пресс-конференцию с артистом, где тот рассказал о том, как проходили съёмки в нашем городе. 

Самая популярная в сети татуировка с Владимиром Владимировичем была сделана мастером из Таганрога Александром Радченко. 

Эскиз вызвал массу обсуждений в соцсетях, а фото татуировки активно разошлось по разным тату-пабликам. 

Портрет какого известного человека вы бы поместили на свое плечо? И почему? Поделитесь мнениями в комментариях под статьей. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

татуфестиваль татуировкиПутинтатуировка

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (96)

Гость
6 авг 2019 в 00:47

НГС пробил очередное дно. Хотя, не исключаю, могли просто заставить напечатать подобный материал.
В начале нулевых образ Путина был популярен, ну, и, может, во время "шанмырк", а сейчас этот стареющий персонаж достал уже всех. Живёт там, в выдуманной им же самим реальности, отгородившись от народа силовиками, пыжится чего-то там кому-то показать (Трампу, Европе и пр.), а чем живёт простой народ России даже не представляет и представлять не хочет.

ДенСан
6 авг 2019 в 00:26

Сказочные, конечно. Как и персонаж, которого набивают. Ну тем более всё понятно, на одной волне. По поводу тату в целом, читал интересное мнение: что нынче тату - признак принадлежности к некому достаточно низкому соц. уровню. В том смысле, что в основном их набивают официанты, баристы и другой обслуживающий персонал.

6 авг 2019 в 00:51

Просто рука-лицо. Избавь, боже, рабов своих от безумия