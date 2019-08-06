Такого, как Путин: сибиряки — о том, зачем набивают на себе портрет президента и как им это помогает

Бить себя в грудь кулаком и кричать: «Я патриот своей страны», — это легко, а вот доказать, что это действительно так, и набить себе тату с портретом президента, — это уже совсем другая песня. Чтобы ходить с Владимиром Владимировичем на груди или ноге, нужно быть смелым, это вам не скандинавские мотивы или пушистые котики. Корреспондент НГС.Афиша собрала фото татуировок сибиряков (и не только), которые сделаны по фотографиям президента — причины для такого эскиза оказались самые разные.



Антон Кузин набил на ноге человека в маске Владимира Путина ради шутки Фото: Антон Кузин

«Во многих американских фильмах 90-х, грабители банков надевали маски президентов, чтобы их не узнали при ограблении. Но вот грабителя в маске Путина я не видел, вот и решил сделать на злобу времени», — рассказал сибиряк свою идею, но о реакции окружающих на своё тату умолчал.



В 2017 году в Новосибирске проходил большой фестиваль татуировки. Тогда в лофт-парке «Подземка» собрались ярые фанаты рисунков на теле и три дня забивались как могли.



Вот там-то среди всего красочного безумия, игл и боли мастер из Китая набил на своей модели портрет президента России Фото: vk.com/sib_tattoo_fest

«Насколько я помню, моделью тоже был китаец, — рассказывает тату-мастер Виолетта Крамер (салон AlphaTattoo). — Это была какая-то бредовая идея: они сделали Путина на фоне американского флага, а во время сеанса смотрели бильярд. Это было максимально нелепо и странно, но народу вокруг них было много. Наши страны дружат, а в формате феста это была шутка».



Мастер из Томска Ринат Мингаздинов тоже в свое время работал с портретом Владимира Путина Фото: Ринат Мингаздинов

«Это было давно, года 3–4 назад, я уже не помню модель и не скажу, что им двигало при выборе тату. Сам я далек от политики, и, честно говоря, не очень хочется в ней копаться», — объясняет мастер свою работу. Приглашенный солист НОВАТа Сергей Полунин ходит с изображением Владимира Путина на груди. На одном из брифингов с журналистами артист рассказал, что сделал такое тату, чтобы энергетически поддержать президента. Татуировку Полунин набил в Англии.

На фото видно небольшой фрагмент портрета президента. Но если вбить в Google «Полунин, тату, Путин», покажется большая картинка эскиза и все события, связанные с ним.



В 2017 году Сергей Полунин приезжал в Новосибирск на премьеру документального фильма, снятого по мотивам биографии танцора. НГС ходил на пресс-конференцию с артистом, где тот рассказал о том, как проходили съёмки в нашем городе. Самая популярная в сети татуировка с Владимиром Владимировичем была сделана мастером из Таганрога Александром Радченко.