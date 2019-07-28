Город чёрных тряпок: авторская колонка Стаса Соколова

Бар Clever на Советской работает уже больше 10 лет. Зачем потребовалось затягивать тряпками вывеску, которую все равно никто не собирается менять, — непонятно

Два павильона одной сети, расположенные на разных сторонах проспекта Карла Маркса Фото 1: Стас Соколов Фото 2: Стас Соколов

В начале этой недели Артемий Лебедев стал внезапно главным новосибирским ньюсмейкером, просто нелестно отозвавшись о городе. В спорах, которые моментально закипели по поводу его походя брошенной фразы, часто звучал довод, что, дескать, хорошо им в Москве судить — с их-то бюджетом. С этим трудно спорить, но Новосибирску удается портить свой внешний вид даже там, где никаких денег не нужно.

Почти каждый день то там, то здесь в Новосибирске можно увидеть знакомую картину: над рестораном, магазином и т. д. вместо вывески висит уродливая черная тряпка. Или белая, или ещё какого-то цвета. Главное, чтобы она закрывала вывеску, которая не согласована. Через какое-то время владелец заведения получает нужное разрешение, и тряпку снимают. Вывеска за это время, понятное дело, ничуть не меняется. Эта бессмысленная последовательность действий повторяется уже много лет. Торговцы и рестораторы, которые работают только в Новосибирске, к ней так привыкли, что даже не представляют зачастую, что может быть как-то иначе.



Спору нет, вид вывесок должен быть каким-то образом регламентирован. Хотя, глядя на новосибирские улицы (даже самые что ни на есть центральные), совершенно не создается ощущения, что за их внешним видом кто-то следит. Но эта регламентация должна делать город лучше, а не просто обеспечивать работой нескольких чиновников.

На днях на проспекте Маркса я наблюдал шизофреническую (если вдуматься) картину. На двух сторонах улицы там стоят два совершенно идентичных павильона сети «Хлебница». Один работает там уже с год, другой появился совсем недавно. И у нового — правильно — черной тряпкой завешена вывеска. Точно такая же, какая висит на заведении через дорогу.

Хуже того, регулярно можно видеть, как давно работающее заведение вдруг одевается в траур просто потому, что его владельцы не успели оформить бумажку. Выглядит это дико, но в этом вся суть чиновничьей логики. Пусть уродство, но чтобы справка была.



Чёрный круг — это часть вывески нового заведения «Гриль № 1» под названием «панель-кронштейн». Непонятно, почему ее нужно заматывать в чёрное, когда рядом висят точно такие же других арендаторов Фото: Стас Соколов

Городу давно можно было уже выработать простые и понятные правила оформления вывесок, которые бы устроили 90% предприятий. Именно так, кстати, всё и происходит в Москве, где прямо на сайте мэрии можно скачать исчерпывающее руководство с картинками, вооружившись которым вывеску можно сделать, вообще никуда не обращаясь. И дело тут, как вы понимаете, вовсе не в том, что в Москве больше денег. Просто там как-то больше, видимо, заботятся о том, как выглядят улицы города.



Судя по тому, что здесь ни одна вывеска не завешена тряпками, это здание можно считать эталоном Фото: Стас Соколов

Разумеется, есть особые случаи. Они касаются прежде всего исторических зданий. В городах, заботящихся о своем историческом облике, существует практика, когда даже глобальные бренды переделывают свои логотипы, чтобы соответствовать месту, где они открыли заведение. Но, скажем прямо, в Новосибирске таких зданий немного — и их очень просто собрать в каком-то исчерпывающем списке, для которого будут действовать более строгие правила.

Нельзя сказать, что в Новосибирске совсем уж ничего не делается в этом направлении. Например, уже несколько лет в городе пытаются разработать некий дизайн-код, который регламентировал бы и вывески, и форматы наружной рекламы. И городские власти даже предпринимают какие-то шаги… Но получается как в известном афоризме Черномырдина — то есть как всегда.



Это здание в самом центре, на Красном проспекте, полностью соответствует требованиям, которые предъявляются в Новосибирске к оформлению вывесок Фото: Стас Соколов

Например, в 2018 году новосибирским магазинам было предписано отодрать с окон непрозрачные пленки. Идея была вроде бы здравой: дескать, людям с улицы приятней видеть, что происходит внутри магазина. По торговым предприятиям были разосланы соответствующие рекомендации. И часть торговцев нехотя, но сняла эти пленки с окон. После чего прохожим с улицы открылась полная эстетики картина задних стенок стеллажей, которыми окна в магазинах были наглухо закрыты изнутри.



Для того чтобы город выглядел лучше, нужно для начала не портить его вид самим. Это не стоит больших денег. Иногда на решении не множить уродство можно даже сэкономить.

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