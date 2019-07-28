«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 прогнали из Центрального парка — испугался нашего читателя

BMW в Центральном парке
Фото: читатель НГС
В новом, 137-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: автомобили BMW, даже старые, меняют сознание, а владельцы Mercedes паркуются не глядя — на перекрестках и пешеходных дорожках.
«Человек так хотел оказаться в вашей рубрике "Паркуюсь как чудак", что решил заехать в Центральный парк. Испугался фото, переставил машину просто на пешеходный переход», — рассказывает читательница Маргарита.
Еще один BMW на тротуаре.
«Припарковался на тротуаре у дома Дуси Ковальчук, 262», — сообщает читатель Степан.
Еще один RAV4 — можно нарушать, машина-то крутая.
«Для пешеходов забыли поставить знак "Тупик". А водителю под стекло положить табличку "Тупак"», — шутит Максим.
«Блюхера, 24, рядом свободная парковка, но встать нужно было именно тут», — пишет Виктория.
«8:30 утра, Центральный рынок. Абсолютно пустая парковка. Нет слов, одни слюни», — недоумевает Оксана.
«Почему -инкассаторские автомобили всегда паркуются либо на тротуаре, либо на пешеходном переходе», — делится наблюдениями читатель Олег.
«Единственный и без того убитый съезд на кольце Фрунзе заставлен очередным ведром», — возмущена Елена.
«Перекресток улиц Ленина и Советской. Просто оставили тут машину», — пишет читатель Александр.
«Водятел примостился на бывшем газоне. Перекресток Плахотного — Костычева», — наблюдает Константин.
Стоять вторым рядом на Вокзальной магистрали? Это уже норма.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.