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Авто
Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 прогнали из Центрального парка — испугался нашего читателя

Черный BMW заехал в Центральный парк, а белый BMW с номерами ВВВ застукали на тротуаре

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BMW в Центральном парке

Фото: читатель НГС

В новом, 137-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: автомобили BMW, даже старые, меняют сознание, а владельцы Mercedes паркуются не глядя — на перекрестках и пешеходных дорожках. 

«Человек так хотел оказаться в вашей рубрике "Паркуюсь как чудак", что решил заехать в Центральный парк. Испугался фото, переставил машину просто на пешеходный переход», — рассказывает читательница Маргарита.

BMW на тротуаре

BMW на тротуаре

Еще один BMW на тротуаре. 

RAV4 на площади Калинина

RAV4 на площади Калинина

«Припарковался на тротуаре у дома Дуси Ковальчук, 262», — сообщает читатель Степан. 

RAV4 на тротуаре&nbsp;

RAV4 на тротуаре 

Еще один RAV4 — можно нарушать, машина-то крутая. 

Внедорожник мешает пешеходам

Внедорожник мешает пешеходам

«Для пешеходов забыли поставить знак "Тупик". А водителю под стекло положить табличку "Тупак"», — шутит Максим.

Тротуар лучше парковки

Тротуар лучше парковки

«Блюхера, 24, рядом свободная парковка, но встать нужно было именно тут», — пишет Виктория.

На местах для инвалидов

На местах для инвалидов

«8:30 утра, Центральный рынок. Абсолютно пустая парковка. Нет слов, одни слюни», — недоумевает Оксана.

Стоянка инкассаторов

Стоянка инкассаторов

«Почему -инкассаторские автомобили всегда паркуются либо на тротуаре, либо на пешеходном переходе», — делится наблюдениями читатель Олег.

Перегородил спуск

Перегородил спуск

«Единственный и без того убитый съезд на кольце Фрунзе заставлен очередным ведром», — возмущена Елена.

Стоянка на перекрестке

Стоянка на перекрестке

«Перекресток улиц Ленина и Советской. Просто оставили тут машину», — пишет читатель Александр.

Вытоптали газон

Вытоптали газон

«Водятел примостился на бывшем газоне. Перекресток Плахотного — Костычева», — наблюдает Константин. 

Стоянка на Вокзальной магистрали

Стоянка на Вокзальной магистрали

Стоять вторым рядом на Вокзальной магистрали? Это уже норма. 

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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КОММЕНТАРИИ (6)

....
28 июл 2019 в 00:38

что авто, вон на дереве девка припарковалась... на трубникова площади в москве, залезла.. ужас... в протесте. "у нас циливизация авто хоть не так, паркуют а там по деревьям лазиют

Фото пользователя
28 июл 2019 в 00:16

владелец мазды всё правильно сделал - с переизбытком инвалидских парковок в городе надо бороться... Оксана похоже ему всю машину слюнями забрызгала))

28 июл 2019 в 00:57

В этом выпуске вообще много идиотизма.)