«Я паркуюсь как чудак»: BMW 777 прогнали из Центрального парка — испугался нашего читателя

В новом, 137-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: автомобили BMW, даже старые, меняют сознание, а владельцы Mercedes паркуются не глядя — на перекрестках и пешеходных дорожках.



«Человек так хотел оказаться в вашей рубрике "Паркуюсь как чудак", что решил заехать в Центральный парк. Испугался фото, переставил машину просто на пешеходный переход», — рассказывает читательница Маргарита.



BMW на тротуаре Фото: читатель НГС

Еще один BMW на тротуаре.

RAV4 на площади Калинина Фото: читатель НГС

«Припарковался на тротуаре у дома Дуси Ковальчук, 262», — сообщает читатель Степан.



RAV4 на тротуаре Фото: читатель НГС

Еще один RAV4 — можно нарушать, машина-то крутая.

Внедорожник мешает пешеходам Фото: читатель НГС

«Для пешеходов забыли поставить знак "Тупик". А водителю под стекло положить табличку "Тупак"», — шутит Максим.

Тротуар лучше парковки Фото: читатель НГС

«Блюхера, 24, рядом свободная парковка, но встать нужно было именно тут», — пишет Виктория.



На местах для инвалидов Фото: читатель НГС

«8:30 утра, Центральный рынок. Абсолютно пустая парковка. Нет слов, одни слюни», — недоумевает Оксана.



Стоянка инкассаторов Фото: читатель НГС

«Почему -инкассаторские автомобили всегда паркуются либо на тротуаре, либо на пешеходном переходе», — делится наблюдениями читатель Олег.



Перегородил спуск Фото: читатель НГС

«Единственный и без того убитый съезд на кольце Фрунзе заставлен очередным ведром», — возмущена Елена.



Стоянка на перекрестке Фото: читатель НГС

«Перекресток улиц Ленина и Советской. Просто оставили тут машину», — пишет читатель Александр.

Вытоптали газон Фото: читатель НГС

«Водятел примостился на бывшем газоне. Перекресток Плахотного — Костычева», — наблюдает Константин.



Стоянка на Вокзальной магистрали Фото: читатель НГС