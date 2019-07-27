Обзор важных событий Новосибирска за прошедшую неделю
Фото: Ольга Бурлакова, Александр Ощепков / НГС; Светлана Балаева
Всю неделю жители Новосибирска дышали гарью и не видели чистого неба — город накрыло дымом от лесных пожаров в Красноярском крае. Из-за плотной пелены смога в четверг местами не было видно даже соседних домов. И кажется, из-за мглы над Новосибирском остальные новости прошли незамеченными. НГС подготовил подробный обзор событий и историй города с 22 по 26 июля.
- Всю неделю Новосибирск был окутан густым смогом — дым лесных пожаров пришёл в город из Красноярского края. Как рассказали жители сёл, которые расположены ближе всех к горящей тайге, дикие звери выбегают близко к домам, спасаясь от пожаров. Несмотря на плотную дымку, Роспотребнадзор сообщил, что содержание в воздухе вредных веществ не превышает ПДК, однако в четверг, 25 июля, на экспериментальной станции «Тион» зафиксировали в Новосибирске опасный воздух — уровень загрязнений достиг 8 из 10 баллов.
По прогнозам синоптиков, на выходных в Новосибирск придёт холодный фронт с ливнями и грозами, которые рассеют дымку.
- Вечером 22 июля в Кировском троллейбусном депо водитель троллейбуса снёс бетонный козырёк у входа в административное корпус — тот упал на двух сотрудниц депо, которые вышли покурить. От полученных травм кассир скончалась на месте, а диспетчера увезли в НИИТО с переломом позвоночника. По одной из первых версий, водитель мог пошутить и сымитировать наезд, но не рассчитал манёвр и задел опору козырька, но коллеги, которые хорошо знают водителя, уверены что всё произошло случайно.
На следующий день после несчастного случая в мэрии Новосибирска сообщили, что окажут помощь семьям сотрудниц предприятия.
- Многодетная мама из Новосибирска оказалась в суде после того, как банкомат выдал ей в пять раз больше денег, а после она ещё несколько раз повторила операции — её обвинили в краже.
- Фронтовичке из Бердска Марии Левиной, которая жаловалась Путину на гнилой дом, подарили новую квартиру — помощь пришла от благотворительного фонда +7, который приобрёл ей квартиру в Новосибирске. В июне перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным на YouTube-канале «Наталья Коробицына» появилось обращение Марии Левиной, где она рассказывала, как выживает. После появления ролика власти области обещали помочь, но ожидание затянулось. Тогда волонтёры благотворительного фонд +7 решили не дожидаться властей и сами купили квартиру для пенсионерки.
- Мэрия Новосибирска начала работы на несанкционированном отвале грунта рядом с жилмассивом Просторный, где на прошлой неделе школьник погиб от удара током — дорогу через отвал засыпали, а вход оградили забором.
- Профессия стюардессы кажется очень романтичной — они видят разные города с высоты, носят красивую форму и, кажется, ничего не боятся. За внешним лоском стоит немало трудностей профессии — они, как и все, боятся летать, а постоянные перелёты мешают личной жизни. Бывшая стюардесса Татьяна откровенно рассказала о строгих требованиях к сотрудникам, реальных заработках бортпроводников и страхе погибнуть в авиакатастрофе.
- В Новосибирске появилась первая волнистая разметка — дорожные рабочие нанесли разметку поверх колеи на улице Есенина в Дзержинском районе.
- Композитор Юлия Пискунова выросла в маленьком посёлке золотодобытчиков в Магаданской области — ещё в детстве она любила собирать цветные стёкла и похожий на золото камень пирит. Однажды Юлия купила витражные краски и решила освоить это искусство, а после в разгар кризиса 2008 года открыла свою студию, где вместе с мастерами и дизайнером они создают невероятно красивые вези из стекла. Корреспонденты НГС побывали в студии «Индиго» и спросили у её владелицы, зачем современным россиянам заказывать витражи.
- В воскресенье на аэродроме Мочище состоится авиашоу. Накануне в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлилась пилотажная группа «Соколы России» — пилоты прилетели на истребителях Су-35 для участия в ежегодном авиационном шоу.
Добраться на мероприятие можно будет на собственных автомобилях через Северный объезд, при этом проезд по Восточному шоссе будет доступен только специальному транспорту. Кроме того, на праздник можно будет доехать на электричках — редакция НГС подготовила карту и расписание проезда. Кстати, в воскресенье мы будем вести онлайн-репортаж с места событий — присоединяйтесь, будет интересно!