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  • 25 июля 2019

    Встречайте новое приложение НГС для iOS!

    Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.

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    4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

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Мгла над городом, жильё для фронтовички и ЧП в Кировском депо — главное за неделю

Самые важные новости и истории Новосибирска за неделю, которые вы могли пропустить

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Обзор важных событий Новосибирска за прошедшую неделю

Фото: Ольга Бурлакова, Александр Ощепков / НГС; Светлана Балаева

Всю неделю жители Новосибирска дышали гарью и не видели чистого неба — город накрыло дымом от лесных пожаров в Красноярском крае. Из-за плотной пелены смога в четверг местами не было видно даже соседних домов. И кажется, из-за мглы над Новосибирском остальные новости прошли незамеченными. НГС подготовил подробный обзор событий и историй города с 22 по 26 июля. 

По прогнозам синоптиков, на выходных в Новосибирск придёт холодный фронт с ливнями и грозами, которые рассеют дымку.

  • Вечером 22 июля в Кировском троллейбусном депо водитель троллейбуса снёс бетонный козырёк у входа в административное корпус — тот упал на двух сотрудниц депо, которые вышли покурить. От полученных травм кассир скончалась на месте, а диспетчера увезли в НИИТО с переломом позвоночника. По одной из первых версий, водитель мог пошутить и сымитировать наезд, но не рассчитал манёвр и задел опору козырька, но коллеги, которые хорошо знают водителя, уверены что всё произошло случайно.
Место происшествие во вторник было оцеплено&nbsp;

Место происшествие во вторник было оцеплено 

На следующий день после несчастного случая в мэрии Новосибирска сообщили, что окажут помощь семьям сотрудниц предприятия. 


На месте гибели 10-летнего мальчика сейчас работает техника, а также поставили пост охраны

На месте гибели 10-летнего мальчика сейчас работает техника, а также поставили пост охраны

Разметка изящно подчеркнула все неровности новосибирского асфальта

Разметка изящно подчеркнула все неровности новосибирского асфальта

  • Композитор Юлия Пискунова выросла в маленьком посёлке золотодобытчиков в Магаданской области — ещё в детстве она любила собирать цветные стёкла и похожий на золото камень пирит. Однажды Юлия купила витражные краски и решила освоить это искусство, а после в разгар кризиса 2008 года открыла свою студию, где вместе с мастерами и дизайнером они создают невероятно красивые вези из стекла. Корреспонденты НГС побывали в студии «Индиго» и спросили у её владелицы, зачем современным россиянам заказывать витражи.
Юлия Пискунова признаётся, что мечтает создать в Новосибирске целую галерею витражного искусства, где можно было бы давать мастер-классы

Юлия Пискунова признаётся, что мечтает создать в Новосибирске целую галерею витражного искусства, где можно было бы давать мастер-классы

В воскресенье НГС будет вести онлайн-репортаж с авиашоу

В воскресенье НГС будет вести онлайн-репортаж с авиашоу

Добраться на мероприятие можно будет на собственных автомобилях через Северный объезд, при этом проезд по Восточному шоссе будет доступен только специальному транспорту. Кроме того, на праздник можно будет доехать на электричках — редакция НГС подготовила карту и расписание проезда. Кстати, в воскресенье мы будем вести онлайн-репортаж с места событий — присоединяйтесь, будет интересно!

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КОММЕНТАРИИ (3)

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27 июл 2019 в 08:39

Как вам дышится сегодня а?:(( А как там в эпицентре, если у нас такой плотный смог с утреца опять. Все как обычно,спасётся только Москва,там уже бы эвакуацию замутили..

С деревни Ясное.
27 июл 2019 в 08:20

Какие новости в столице Сибири тухлые. Это городской ресурс?