Всю неделю жители Новосибирска дышали гарью и не видели чистого неба — город накрыло дымом от лесных пожаров в Красноярском крае. Из-за плотной пелены смога в четверг местами не было видно даже соседних домов. И кажется, из-за мглы над Новосибирском остальные новости прошли незамеченными. НГС подготовил подробный обзор событий и историй города с 22 по 26 июля. Всю неделю Новосибирск был окутан густым смогом — дым лесных пожаров пришёл в город из Красноярского края. Как рассказали жители сёл, которые расположены ближе всех к горящей тайге, дикие звери выбегают близко к домам, спасаясь от пожаров. Несмотря на плотную дымку, Роспотребнадзор сообщил, что содержание в воздухе вредных веществ не превышает ПДК, однако в четверг, 25 июля, на экспериментальной станции «Тион» зафиксировали в Новосибирске опасный воздух — уровень загрязнений достиг 8 из 10 баллов.

По прогнозам синоптиков, на выходных в Новосибирск придёт холодный фронт с ливнями и грозами, которые рассеют дымку. Вечером 22 июля в Кировском троллейбусном депо водитель троллейбуса снёс бетонный козырёк у входа в административное корпус — тот упал на двух сотрудниц депо, которые вышли покурить. От полученных травм кассир скончалась на месте, а диспетчера увезли в НИИТО с переломом позвоночника. По одной из первых версий, водитель мог пошутить и сымитировать наезд, но не рассчитал манёвр и задел опору козырька, но коллеги, которые хорошо знают водителя, уверены что всё произошло случайно.



Место происшествие во вторник было оцеплено Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мэрия Новосибирска начала работы на несанкционированном отвале грунта рядом с жилмассивом Просторный, где на прошлой неделе школьник погиб от удара током — дорогу через отвал засыпали, а вход оградили забором.

Профессия стюардессы кажется очень романтичной — они видят разные города с высоты, носят красивую форму и, кажется, ничего не боятся. За внешним лоском стоит немало трудностей профессии — они, как и все, боятся летать, а постоянные перелёты мешают личной жизни. Бывшая стюардесса Татьяна откровенно рассказала о строгих требованиях к сотрудникам, реальных заработках бортпроводников и страхе погибнуть в авиакатастрофе.

На месте гибели 10-летнего мальчика сейчас работает техника, а также поставили пост охраны Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске появилась первая волнистая разметка — дорожные рабочие нанесли разметку поверх колеи на улице Есенина в Дзержинском районе.



Разметка изящно подчеркнула все неровности новосибирского асфальта Фото: читательница Наталья

Композитор Юлия Пискунова выросла в маленьком посёлке золотодобытчиков в Магаданской области — ещё в детстве она любила собирать цветные стёкла и похожий на золото камень пирит. Однажды Юлия купила витражные краски и решила освоить это искусство, а после в разгар кризиса 2008 года открыла свою студию, где вместе с мастерами и дизайнером они создают невероятно красивые вези из стекла. Корреспонденты НГС побывали в студии «Индиго» и спросили у её владелицы, зачем современным россиянам заказывать витражи.

Юлия Пискунова признаётся, что мечтает создать в Новосибирске целую галерею витражного искусства, где можно было бы давать мастер-классы Фото: Александр Ощепков / НГС

В воскресенье на аэродроме Мочище состоится авиашоу. Накануне в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлилась пилотажная группа «Соколы России» — пилоты прилетели на истребителях Су-35 для участия в ежегодном авиационном шоу.



В воскресенье НГС будет вести онлайн-репортаж с авиашоу Фото: Светлана Балаева