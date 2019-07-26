Смерть летит навстречу: как избежать лобового ДТП летом на загородных трассах

Тяжёлую аварию дальнобойщик из Челябинска устроил в соседней Башкирии несколько дней назад

Лобовые ДТП каждый год губят десятки человек на дорогах России — в том числе и в Новосибирске. В конце июля на трассе Новосибирск — Омск «Тойота» врезалась в грузовик, выехав на встречную полосу — погибли два человека. Наш коллега и автожурналист из Челябинска Артём Краснов собрал в одной статьей советы водителям, которые помогут избежать подобного. И в конечном итоге выжить в экстренной ситуации. Держитесь позади другого автомобиля

Лобовой удар, как правило, принимает на себя одиночная машина или первая из цепочки. Двигаясь позади другого автомобиля, вы снижаете риск получить в лоб от машины, которая совершает опасный обгон.



Но есть два нюанса. Езда за фурой или автобусом ограничивает обзор, что не позволяет заранее оценить обстановку, так что не прижимайтесь вплотную. И вообще соблюдайте дистанцию, чтобы при аварии впереди иметь возможность безопасно остановиться.

Недостаточная дистанция не позволила автору видео избежать столкновения и даже увидеть угрозу, но основной удар приняла машина впереди.

Видео: Top Crashes Everyday/Youtube

Продумывайте, как увернуться

Выходя на обгон, особенно в сложных условиях, всегда думайте о плане Б на случай, если что-то пойдёт не так. Оцените ширину проезжей части — сможете ли вы при появлении встречной машины прижаться вправо? Разумно ли уйти на встречную обочину?

Такие варианты нужно просчитывать, но уповать на них не стоит. Например, выезд на встречную обочину — манёвр крайне опасный и годится лишь на случай неизбежности лобового столкновения.

Обгон паровозиком опасен. Поздно заметив угрозу, водитель попытался уйти на встречную обочину, но не угадал Видео: DTP RUSSIA/YouTube

И помните, что встречное ДТП — самый безнадёжный сценарий аварии. Уйти в поле или скосить низкорослый лес зачастую лучше, чем встретиться лоб в лоб с фурой.

Прогнозируйте опасности

Опытные автомобилисты чувствуют, когда ситуация усугубляется. Например, вы едете по пустой полосе, и зоны разрешённого и запрещённого обгона сменяют друг друга. Навстречу идёт медленная фура, за которой — вереница машин с раздражёнными водителями. Вполне вероятно, у кого-то из них сдадут нервы и он ринется на обгон из слепой (для вас) зоны грузовика. При таком сценарии, например, неплохо оценить попутную обочину на случай, если придётся уворачиваться. И конечно, будьте готовы тормозить: пункт 10.1 ПДД требует в первую очередь этого.



Разрешённый обгон — не повод обгонять

Отсутствие знака 3.20 «Обгон запрещён» ещё не значит, что обгонять можно. Обгон по умолчанию запрещён на мостах, в опасных поворотах и на пешеходных переходах.

Типичный сценарий слепой аварии на перекрёстке, которую мы анализировали недавно в рубрике «Группа разбора».

Фото: Гордон Фримен / Youtube.com

На нерегулируемых перекрёстках по главной дороге обгон вроде бы не запрещён, но очень часто они имеют фрагменты сплошной линии, запрещающие манёвр на дистанции 40 метров в обе стороны от пересечения. И это неслучайно: обгоняя, например, фуру, вы не видите автомобилиста, выезжающего со второстепенной дороги справа. А он не видит вас.

Ещё одна опасность при обгоне на перекрёстке, тем более с большой разницей в скорости Видео: DTP RUSSIA/YouTube

Обращайте внимание на рельеф: иногда в «складках» может укрываться автомобиль. Визуально кажется, будто дорога свободна до самого горизонта, но в низине в 300 метрах от вас прячется встречная машина, которую вы рискуете увидеть в самый последний момент.

О пользе ESP

Аварии на трассах часто возникают из-за заносов. Кстати, в народе бытует мнение, что заносы грозят в основном заднеприводной технике, но это верно лишь отчасти — под избыточным газом она действительно уходит в скольжение задней осью, но при определённых условиях занос развивается и на переднеприводной технике.



Частая причина — слишком резкая попытка вернуться в свою полосу после обгона, особенно совмещённая с торможением или цеплянием обочины.

Водитель поздно заметил опасность, резко ударил по тормозам и в результате заноса влетел в грузовик, который пытался от него увернуться Видео: DTP RUSSIA/YouTube

Системы стабилизации (ESP) эффективно борются с заносами — они умеют независимо подтормаживать разные колёса, подавляя скольжение. При этом слышен характерный хруст и мигает лампочка на панели приборов — если это происходит регулярно, скорректируйте стиль езды, потому что всю работу за вас делает ESP.

Системы стабилизации хорошо гасят скольжения, но не преувеличивайте их возможности: если скорость слишком высока, а манёвр слишком крут, не поможет и ESP.

Не усните за рулём

Сон наступает незаметно. В первые моменты он проявляется кратковременной потерей памяти, когда вы пропускаете целые фрагменты дороги, «внезапно» оказываясь в другом месте. Зевание, слипающиеся глаза, трансовые состояния, фантомные объекты — всё это тоже признаки близкого сна.

Очень похоже, что водитель заснул за рулём или ему стало плохо Видео: Подборка ДТП/YouTube

Помимо банального совета выспаться, можете использовать собственные рецепты. Кофе и громкая музыка — плохие помощники, а вот разговор с собеседником или еда могут снизить сонливость (сухарики, огурцы, лимон, семечки). Но всё это полумеры: если «рубит» основательно, поспите.



Умейте также распознать автомобиль с заснувшим водителем: его видно по нестандартным, «пьяным» траекториям движения.

Даже двигаясь по каналу из временных ограждений, не расслабляйтесь Видео: DTP RUSSIA/YouTube

Внимательнее на участках с ремонтом дорог

Забывчивость дорожников приучила нас игнорировать временные знаки и разметку, но там, где ремонт в самом деле идёт, соблюдение схемы движения и скоростного режима — это не формальность. Выиграть время на ремонтируемом участке дороги всё равно не удастся, так что старайтесь проезжать его с запасом на ошибку.

Видео: Авария на ремонтируемом участке, где ограничена скорость и запрещён обгон

Соблюдайте правила

Самый банальный совет мы оставили напоследок, но именно он, по сути, даёт вам максимальную гарантию безопасности. Включите фары, не грубите со скоростью и не давайте себе морального разрешения обгонять в запрещённых местах — уже эти три пункта снизят вероятность лобового столкновения в разы.