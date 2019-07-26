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Смерть летит навстречу: как избежать лобового ДТП летом на загородных трассах

Самые распространенные ошибки водителей, которые могут закончиться плохо (банальные и неожиданные)

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Тяжёлую аварию дальнобойщик из Челябинска устроил в соседней Башкирии несколько дней назад

Фото: управление гражданской защиты Уфы

Лобовые ДТП каждый год губят десятки человек на дорогах России — в том числе и в Новосибирске. В конце июля на трассе Новосибирск — Омск «Тойота» врезалась в грузовик, выехав на встречную полосу — погибли два человека. Наш коллега и автожурналист из Челябинска Артём Краснов собрал в одной статьей советы водителям, которые помогут избежать подобного. И в конечном итоге выжить в экстренной ситуации.

Держитесь позади другого автомобиля

Лобовой удар, как правило, принимает на себя одиночная машина или первая из цепочки. Двигаясь позади другого автомобиля, вы снижаете риск получить в лоб от машины, которая совершает опасный обгон.

Но есть два нюанса. Езда за фурой или автобусом ограничивает обзор, что не позволяет заранее оценить обстановку, так что не прижимайтесь вплотную. И вообще соблюдайте дистанцию, чтобы при аварии впереди иметь возможность безопасно остановиться.

Недостаточная дистанция не позволила автору видео избежать столкновения и даже увидеть угрозу, но основной удар приняла машина впереди.
Видео: Top Crashes Everyday/Youtube

Продумывайте, как увернуться

Выходя на обгон, особенно в сложных условиях, всегда думайте о плане Б на случай, если что-то пойдёт не так. Оцените ширину проезжей части — сможете ли вы при появлении встречной машины прижаться вправо? Разумно ли уйти на встречную обочину?

Такие варианты нужно просчитывать, но уповать на них не стоит. Например, выезд на встречную обочину — манёвр крайне опасный и годится лишь на случай неизбежности лобового столкновения.

Обгон паровозиком опасен. Поздно заметив угрозу, водитель попытался уйти на встречную обочину, но не угадал

И помните, что встречное ДТП — самый безнадёжный сценарий аварии. Уйти в поле или скосить низкорослый лес зачастую лучше, чем встретиться лоб в лоб с фурой.

Прогнозируйте опасности

Опытные автомобилисты чувствуют, когда ситуация усугубляется. Например, вы едете по пустой полосе, и зоны разрешённого и запрещённого обгона сменяют друг друга. Навстречу идёт медленная фура, за которой — вереница машин с раздражёнными водителями. Вполне вероятно, у кого-то из них сдадут нервы и он ринется на обгон из слепой (для вас) зоны грузовика. При таком сценарии, например, неплохо оценить попутную обочину на случай, если придётся уворачиваться. И конечно, будьте готовы тормозить: пункт 10.1 ПДД требует в первую очередь этого.

Разрешённый обгон — не повод обгонять

Отсутствие знака 3.20 «Обгон запрещён» ещё не значит, что обгонять можно. Обгон по умолчанию запрещён на мостах, в опасных поворотах и на пешеходных переходах.

Типичный сценарий слепой аварии на перекрёстке, которую мы анализировали недавно в рубрике «Группа разбора».
Фото: Гордон Фримен / Youtube.com

На нерегулируемых перекрёстках по главной дороге обгон вроде бы не запрещён, но очень часто они имеют фрагменты сплошной линии, запрещающие манёвр на дистанции 40 метров в обе стороны от пересечения. И это неслучайно: обгоняя, например, фуру, вы не видите автомобилиста, выезжающего со второстепенной дороги справа. А он не видит вас.

Ещё одна опасность при обгоне на перекрёстке, тем более с большой разницей в скорости

Обращайте внимание на рельеф: иногда в «складках» может укрываться автомобиль. Визуально кажется, будто дорога свободна до самого горизонта, но в низине в 300 метрах от вас прячется встречная машина, которую вы рискуете увидеть в самый последний момент.

О пользе ESP

Аварии на трассах часто возникают из-за заносов. Кстати, в народе бытует мнение, что заносы грозят в основном заднеприводной технике, но это верно лишь отчасти — под избыточным газом она действительно уходит в скольжение задней осью, но при определённых условиях занос развивается и на переднеприводной технике.

Частая причина — слишком резкая попытка вернуться в свою полосу после обгона, особенно совмещённая с торможением или цеплянием обочины.

Водитель поздно заметил опасность, резко ударил по тормозам и в результате заноса влетел в грузовик, который пытался от него увернуться

Системы стабилизации (ESP) эффективно борются с заносами — они умеют независимо подтормаживать разные колёса, подавляя скольжение. При этом слышен характерный хруст и мигает лампочка на панели приборов — если это происходит регулярно, скорректируйте стиль езды, потому что всю работу за вас делает ESP.

Системы стабилизации хорошо гасят скольжения, но не преувеличивайте их возможности: если скорость слишком высока, а манёвр слишком крут, не поможет и ESP.

Не усните за рулём

Сон наступает незаметно. В первые моменты он проявляется кратковременной потерей памяти, когда вы пропускаете целые фрагменты дороги, «внезапно» оказываясь в другом месте. Зевание, слипающиеся глаза, трансовые состояния, фантомные объекты — всё это тоже признаки близкого сна.

Очень похоже, что водитель заснул за рулём или ему стало плохо

Помимо банального совета выспаться, можете использовать собственные рецепты. Кофе и громкая музыка — плохие помощники, а вот разговор с собеседником или еда могут снизить сонливость (сухарики, огурцы, лимон, семечки). Но всё это полумеры: если «рубит» основательно, поспите.

Умейте также распознать автомобиль с заснувшим водителем: его видно по нестандартным, «пьяным» траекториям движения.

Даже двигаясь по каналу из временных ограждений, не расслабляйтесь

Внимательнее на участках с ремонтом дорог

Забывчивость дорожников приучила нас игнорировать временные знаки и разметку, но там, где ремонт в самом деле идёт, соблюдение схемы движения и скоростного режима — это не формальность. Выиграть время на ремонтируемом участке дороги всё равно не удастся, так что старайтесь проезжать его с запасом на ошибку.

Соблюдайте правила

Самый банальный совет мы оставили напоследок, но именно он, по сути, даёт вам максимальную гарантию безопасности. Включите фары, не грубите со скоростью и не давайте себе морального разрешения обгонять в запрещённых местах — уже эти три пункта снизят вероятность лобового столкновения в разы.

В какие опасные ситуации на трассах вы попадали (можно выбрать несколько)?

    Также помните, что пункт 11.2 ПДД запрещает двойной обгон, но инспекторы ДПС порой придерживаются очень жёсткой трактовки этого понятия.

    Лишению прав за обгоны посвящён один из выпусков нашего проекта «ПДД для бывалых».

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    КОММЕНТАРИИ (46)

    Qwerty
    26 июл 2019 в 15:10

    Как избежать лобового ДТП летом на загородных трассах - выбросить пруль на свалку и взять нормальный автомобиль.

    26 июл 2019 в 15:13

    Избежать лобового дтп очень просто. Нужно строить дороги с разделительной полосой. Желательно разносить встречные потоки на несколько десятков метров. Если у вас одна дорога с одной полосой в каждом направлении без разделения встречных потоков, то лобовые столкновения будут постоянно. Вы не сможете решить проблему увещеваниями и объяснениями. Учитывая низкую квалификацию водителей, ситуация будет усугубляться.

    Фото пользователя
    26 июл 2019 в 15:17

    1) "Выходя на обгон, особенно в сложных условиях" а может не надо обгонять в сложных условиях? Может лучше не нервничать, и спокойно потихоньку ехать по мокрой дороге за сноповязалкой, пока условия станут не таким сложными, или вообще простыми? Куда спешить то?
    2) "Навстречу идёт медленная фура, за которой — вереница машин с раздражёнными водителями" Зачем раздражаться то? Фура все рано едет, пусть потихоньку но едет.
    3) Я предпочитаю ехать за фурой или автобусом на хорошей дистанции, они обычно едут 80-90 км/ч, что для меня вполне достаточно. Единственное, что мне не нравится, если я еду между двумя фурами. Стараюсь по возможности избегать таких ситуаций.