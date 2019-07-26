Фея из стекла: история композитора, которая делает невероятные витражи для всей страны

В новосибирской студии художественного витража работают несколько мастеров — каждый из них владеет сложными техниками

История создательницы витражей Юлии Пискуновой начинается с маленького посёлка в Магаданской области, в котором будущая мастерица вместе с братом собирала крошечные цветные стёкла. Переехав в Новосибирск, она стала сначала профессиональным композитором, окончив консерваторию, а затем выучилась витражному искусству. Сейчас вместе с Юлией работают мастера и дизайнер — они вместе создают крошечные и гигантские картины из стекла, которые потом украшают интерьеры и здания по всей стране. Корреспонденты НГС побывали в студии «Индиго» и спросили у её владелицы, зачем современным россиянам заказывать витражи.



Новосибирск не похож на город, в котором жители увлекаются красочными большими витражами — трудно представить, что застройщики вдруг перестанут возводить одноликие здания внутри и снаружи. Но основательница студии художественного витража «Индиго» 43-летняя Юлия Пискунова говорит, что это стереотип — новосибирцы и жители других российских городов стали отказываться от одинаковых интерьеров и проектов загородных домов и полюбили яркое искусство, в том числе и витражное.

У неё самой любовь к стеклу и творческим занятиям началась в детстве.



«Индиго» с нуля основала Юлия Пискунова — до этого она плотно занималась музыкой Фото: Александр Ощепков / НГС

«Я родилась в посёлке золотодобытчиков, который затерян где-то на колымской трассе — в Магаданской области. Посёлок Аврора, сейчас его уже нет на карте мира, потому что это временный был посёлок на несколько домов.

Там было несколько домов, которые находятся внутри сопок, на сопках растёт стланик, брусника, голубика, морошка, рододендроны, шиповник... И я была там сама себе предоставлена, ходила в сопки гулять, иногда встречала медведей, они там ходят. Инструкция была — если ты встретишь медведя, поворачивай и иди домой.



У меня был одинаковый график. В 5 утра просыпаюсь, собираюсь в школу — с этого посёлка надо было ехать в другой посёлок по колымской трассе на холодном, неотапливаемом автобусе. На трассе у него двигатель перемёрзнет, он приезжает — а у меня уже сапоги в лёд вмёрзли. И там дышишь — воздух кристаллизуется и звенит. И все ехали час в другой посёлок в школу. Там занимались, потом я шла в музыкальную школу. Потом час обратно домой, быстро делала уроки и 5 часов занималась, играла гаммы и готовилась. [А клавиши фортепиано] я покрасила красками все в разные цвета», — вспоминает в беседе с НГС Юлия Пискунова.



Большой портрет дирижёра Арнольда Каца в концертном зале филармонии — тоже работа новосибирских мастеров Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Со старшим братом она собирала цветные стёкла и похожий на золото камень пирит — можно сказать, это было началом истории с витражами.

В 15 лет Юлия уехала из дома и поступила в музыкальное училище, а затем — на композиторский факультет Новосибирской государственной консерватории имени Глинки. Она окончила вуз с отличием и вскоре начала писать музыку для кукольных и драматических спектаклей российских театров. В Новосибирске она, в частности, писала музыку для спектаклей «Старого дома».



На такое панно уходит от трёх месяцев работы мастеров Фото: Александр Ощепков / НГС

Витражи можно использовать на потолках, шкафах, в дверях, в журнальных столиках, люстрах и торшерах, межкомнатных проёмах, а также в зеркалах, часах, панно и сувенирах Фото: Александр Ощепков / НГС

«А потом случайно однажды просто зашла в магазин, купила витражные краски, заинтересовало меня. Дома рисовала много витражными красками, потом поняла, что это любительский уровень, пошла учиться, поехала в Москву (на частные курсы. — Прим. ред.), книжки читала. В Новосибирске это было не развито, у людей спрашиваешь: "Что такое витраж?", и даже сегодня, когда уже [развит] интернет, можно всё почитать, многие представляют, что витраж — это разноцветные кусочки — синие, зелёные, красные — в окнах храма. Второй стереотип: витраж — это очень дорогое удовольствие.



Магазин «Индиго» больше похож на музей — сюда заходят и случайные покупатели, уставшие от мук выбора ванны и дверей для новой квартиры Фото: Александр Ощепков / НГС

Начала я одна всё это делать, и жнец, и на дуде игрец — получается, открылась компания в 2008 году, это был високосный год. И как раз был кризис, конечно, всем надо было думать о питании, о насущных проблемах, а не о витражах. Но я и витражи рисовала, и ходила всем рассказывала, предлагала, высылала, а потом я познакомилась с Ксенией Хлебниковой — мне понадобился дизайнер», — отмечает Юлия Пискунова.

Они пригласили мастеров и вместе стали делать витражи. Сейчас «Индиго» делает работы в разных техниках — и от мельчайших кусочков мозаики до так называемого заливного витража, когда узоры на стекле заливаются специальными красками.



Витражи делаются в различных техниках, но главное одно — это всегда очень кропотливая работа со специальным стеклом Фото: Александр Ощепков / НГС

Зачастую клиент не сразу может объяснить, какой витраж и для чего ему нужен Фото: Александр Ощепков / НГС

«Или вот технология "тиффани" (её придумал американский художник и дизайнер Луис Комфорт Тиффани. — Прим. ред.). Каждое стёклышко режется паяльником, шлифуется на машинке, оборачивается медной фольгой, и потом эти детальки между собой спаиваются паяльником, швы патинируются в медный или тёмный цвет», — рассказывает создательница студии.



Создатель витража — как психолог, пытающийся узнать человека, прежде чем сделать подходящий эскиз Фото: Александр Ощепков / НГС

Техник много, но главный принцип работы один. Мастер рисует эскиз в натуральную величину, затем детализирует его в спецпрограмме на компьютере, распечатывает его, и только когда заказчик утвердит проект витража полностью — приступает к кропотливому труду. На большие работы может уйти и 3–4 месяца — конечно, и стоят такие витражи десятки и сотни тысяч рублей.



Рыба выполнена в технике заливного витража. По словам мастеров, заказчик сказал: «Как же прекрасна ваша заливная рыба!» Фото: Vk.com / club13475059

Витраж — это не всегда дорого, цены начинаются от 100 рублей, заверила основательница студии Фото: Александр Ощепков / НГС

Юлия подчёркивает, что витраж — не синоним дороговизне, цены начинаются от 100 рублей (сувениры, магниты), украшение на кухонном стеллаже может стоить около 1000 рублей. Гигантские панно, естественно, стоят дороже — всё зависит от масштабов, рисунка и особенно материалов, которые нужно заказывать из Европы. Случается, что на редкие по сложности работы заказчик потратит и миллион рублей — обычно такие впечатляющие заказы делают общественные заведения. Например, тот же витраж в концертном зале имени Арнольда Каца — его сделали новосибирские мастера.



«Что такое витраж по сути? Это положительные эмоции, которых нам не хватает. Если вы смотрите часто на что-то хорошее, красивое, то жизнь подсвечивает положительные стороны.

За столько лет было немало заказчиков, но мы помним практически всех, потому что витраж — это же не просто "купи-продай". Мы этот витраж столько раз трогаем! Столько кошку не гладят — сколько мы к витражу прикасаемся, когда делаем. Сколько в нём нашей энергии! И естественно, каждого заказчика помним. Заказчик приходит — нам нужно с ним поговорить, а это достаточно интимный процесс», — объясняет Пискунова.



Отдельное место занимают калейдоскопы разного калибра Фото: Александр Ощепков / НГС

И приводит в пример случай, когда к ним пришла клиентка, которая не сразу смогла объяснить, чего именно хочет — спустя какое-то время выяснилось, что она мечтает об отпуске на Средиземном море, ей сделали дома витраж в таком стиле, и та спустя пару месяцев действительно решилась на морской отдых.



Половина стоимости витража — это материалы, на них сразу тратится значительная часть денег Фото: Александр Ощепков / НГС

Даже сейчас, когда работы новосибирских мастеров раскупают по всей стране и присуждают им первые места в конкурсах дизайна, основательница «Индиго» говорит, что её дело нельзя назвать бизнесом.



«Это, может, и нельзя назвать бизнесом. Может, очень маленьким, даже не средним и не малым, а очень маленьким бизнесом, но мне нравится, я не собираюсь расширять до промышленных [масштабов], потому что сразу потеряется эта душевность», — считает она.

Кроме того, Юлия продолжает писать музыку и уже сочинила мюзикл для солистов оперы — репетиции начнутся с сентября.



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«Мне нравится переключаться, мозг не застаивается, смена деятельности — когда пошёл порисовал, поделал витражи, попаял — там много технологий, как их можно делать, — пописал музыку, сходил на репетицию, потом съездил в налоговую, пообщался с заказчиком, написал заявку на фестиваль», — говорит сибирячка.



Студия не занимается картинами в промышленных масштабах, все произведения — ручная работа Фото: Александр Ощепков / НГС

Сейчас работы мастеров участвуют в новосибирском фестивале «Все в сад» Фото: Александр Ощепков / НГС

По словам Юлии Пискуновой, витраж можно сделать практически где угодно — на что способна фантазия автора и клиента Фото: Александр Ощепков / НГС

Юлия Пискунова признаётся, что главная цель пока не осуществилась — она мечтает создать в Новосибирске целую галерею витражного искусства, где можно было бы давать мастер-классы (сейчас они проходят в их студии в «Большой Медведице») и рассказывать историю различных техник. В галерее мечты она хотела бы показывать как старинные, так и современные витражи — и те, кто не решается или не может себе позволить купить панно, сможет на него просто полюбоваться.



В будущем Юлия хочет сделать свою галерею витражного искусства Фото: Александр Ощепков / НГС

В своём музее она смогла бы рассказывать о старинных и современных витражах Фото: Александр Ощепков / НГС

Но пока что галерея в центре Новосибирска — это только мечта Фото: Александр Ощепков / НГС