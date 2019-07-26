Дрифт-такси, авиашоу и Ню: 11 самых крутых событий наступающих выходных

В последние выходные июля определённо есть чем заняться: как минимум смириться со смогом и полюбить его, как максимум не обращать на него внимание и развлекаться, пока лето не закончилось. На открытых площадках города продолжаются кинопросмотры, фестивали, фотосессии и концерты — в пятницу в Первомайском сквере вас снова ждут собаки-модели и вечерний кинопоказ, в субботу половина города точно отправится смотреть авиашоу в Мочище, а в воскресенье можно доехать до Северного объезда и затестить дрифт-такси (вдруг вам не хватает адреналина). В кино Гамлет и Офелия мстят за короля, виртуозный преступник переходит на противоположную сторону и борется с криминалом, маленький мальчик при помощи собаки и обезьяны пытается выяснить, кто он такой, а где-то в подполье снова активировался бойцовский клуб.



Пятничная традиция — «Кино на траве». С концертом выступят сразу две музыкальные группы, желающие могут проявить себя на мастер-классе по растяжке. Приятным бонусом станет благотворительная фотосессия с собаками (можно принести с собой всё, что может помочь мохнатым четверолапым). В конце программы просмотр мультфильма «Жил-был пёс», а следом кино «Белый плен».



Фото: instagram.com/sxodimvmeste.nsk

Где: Нарымский сквер

Когда: 26 июля

Во сколько: 18:00, просмотр фильма в 21:00

Сколько стоит: вход свободный V этап RDS-Сибирь пройдёт 27 и 28 июля. Всем любителям автомобилей, скорости, драйва, адреналина мероприятие точно придётся по душе. После сумасшедших гонок у зрителей будет возможность посмотреть на спортивную технику и прокатиться на дрифт-такси (за это удовольствие придётся прилично заплатить), но ведь если сильно хочется, то не жалко, правда?

Фото: Александр Ощепков

Где: на площадке ОРЦ «Нордмолл» Когда: 27 и 28 июля

Во сколько: суббота — с 09:00 до 18:00, воскресенье — с 10:00 до 19:00

Сколько стоит: от 200 рублей до 5 000 рублей (всё включено)



Обмен поэзией — да, такое тоже бывает. Литературное мероприятие «Стихосушка» пройдёт в субботу в Первомайском сквере. Новый формат, придуманный в 2016 году не где-то там в культурной столице, у нас, в Новосибирске. В этот день в парке соберутся молодые поэты, любители и ценители поэзии, приглашённые гости и просто случайные зрители. Для гостей будет организована фотозона, живая музыка, подарки, а на деревьях будут сушиться авторские открытки, которые можно будет приобрести на память.



Фото: vk.com/litclub_siyanie

Где: Первомайский сквер

Когда: 27 июля

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: вход свободный Авиашоу на аэродроме Мочище в честь Дня авиации. В программе показательные выступления самолётов и вертолётов Вооружённых Сил России, одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, мотопарапланы, авиамоделисты и запуск воздушных змеев.

Фото: Александр Ощепков

Где: аэродром Мочище

Когда: 28 июля

Во сколько: с 9:00 до 14:30

Сколько стоит: вход свободный



Много фото тела без одежды — в самых разных замысловатых и незамысловатых позах и антуражах — на ежегодной фотовыставке «Сибирь.Ню.3.0». Авторы представят свои лучшие работы, а зрителям предстоит оценить их видение прекрасного. Игра света, фактур и цвета — это не просто разделся, сфотографировался и оделся. Ожидается не только визуальный ряд, но и много других ярких событий (каких именно, организаторы не говорят — сюрприз) на протяжении всех четырёх недель работы.



Фото: Александр Ощепков

Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: с 26 июля по 18 августа

Во сколько: открытие выставки в 19:00

Сколько стоит: 250 рублей, студентам — 100 рублей

В парке «Городское начало» пройдёт фестиваль уличного кино. Прямо на набережной установят большой экран, и целых два дня можно приходить всей семьёй и смотреть фильмы на открытом воздухе. Показывать будут преимущественно короткометражки, снятые молодыми авторами. Организаторы рекомендуют взять с собой плед, чай или кофе, фонарик и гитару. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Жюри замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита.

Фото: vk.com/letsgonsk

Где: Михайловская набережная

Когда: 27 и 28 июля

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: вход свободный В кинотеатрах к выходным вышло сразу 13 премьер. Плюс одна приятная новость для фанатов Чака Паланика: фильм «Бойцовский клуб» можно посмотреть на большом экране — в этом году легендарному кино исполняется 20 лет. Сюжет известен практически каждому, ну а если вы забыли — напомним: Эдвард Нортон — сотрудник страховой компании, страдающий от бессонницы и скучной жизни, в одной из командировок случайно знакомится с Бредом Питтом — торговцем мылом с особыми взглядами на жизнь. Спустя время, уже став друзьями, парни устраивают драку на парковке и понимают, что получают невероятное наслаждение от ударов кулаками и пинков. Внезапно им пришла в голову идея, что неплохо бы организовать клуб, где мужчины будут биться не на жизнь, а на смерть, выплёскивая негатив и раздражение.

18+

Фото: kinopoisk.ru

Эжен Франсуа Видок — французский сыщик XIX века. Он ловко совершает преступление за преступлением, меняет города, профессии и в целом доволен своей жизнью. Все меняется, когда наполеоновская полиция нанимает его с целью очистить улицы Парижа от криминала. Зная преступный мир изнутри, Видок стал самым успешным детективом своей эпохи и настоящим Императором Парижа. «Видок: охотник на призраков» — в главной роли Венсан Кассель.

18+



Фото: kinopoisk.ru

«Офелия» — фильм снят по мотивам знаменитой пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет». В королевстве настали тяжёлые времена, место правителя занял самозванец. Наследник престола — принц Гамлет клянётся отомстить за отца, и сердце юноши способна смягчить только его возлюбленная Офелия, которая ради любимого готова покинуть двор и пойти против тирана.

16+



Фото: kinopoisk.ru

Романтическая мелодрама «До скорой встречи». Звезда футбола получает серьёзную травму, которая ставит под угрозу его карьеру. Парень решает разобраться в себе и отправляется в путешествие, где встречает любовь. Американец влюбляется в девушку из далёкого Санкт-Петербурга.

16+



Фото: kinopoisk.ru

Маленький Реми путешествует по Франции в компании уличного музыканта, обезьяны и цирковой собаки. Вместе они переживают невероятные приключения вперемешку с испытаниями, а всё для того, чтобы разгадать тайну рождения мальчика. «Приключения Реми» снят по одноимённому роману французского писателя Гектора Мало.

6+