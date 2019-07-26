Как избавиться от ипотеки? Разбираем закон, который разрешает полгода не платить кредит

В банках говорят, что хорошие ипотечники сами решают временные финансовые трудности. Поэтому ипотечные каникулы — это история о форс-мажорных ситуациях, когда заемщику действительно тяжело

31 июля в России начинает действовать закон об ипотечных каникулах, с которым обладатели кредита на жилье смогут на полгода о нем забыть или снизить платеж. При этом неважно, когда вы взяли ипотеку — 10 лет назад или позавчера. Что должно случиться, чтобы выйти на каникулы, какие документы нужны, испортит ли поблажка кредитную историю — ответы на семь важных вопросов в нашем разборе.

У меня ипотека, и я не хочу за нее платить. Можно мне на каникулы?

Только если находитесь в «трудной жизненной ситуации», связанной с вашей работой, здоровьем и делами семьи. Например, потеряли работу или доходы упали на 30%. В первом случае придется встать на учет в службу занятости, а во втором — доказать, что за ипотеку каждый месяц приходится отдавать больше половины всех доходов.



Если вы нетрудоспособны более двух месяцев (причины могут быть разными — отпуск по уходу за ребенком или болезнь) или у вас инвалидность I или II группы, каникулы тоже положены. Еще один способ — прибавление иждивенцев в семье, при этом доходы упали на 20%, а платеж по кредиту превышает 40% семейного бюджета.

Чтобы оформить ипотечные каникулы, нужно подпадать под одно из этих условий. Но помните, что кредитное жилье должно быть у вас единственным, а его стоимость — не более 15 миллионов рублей.



Всего один пункт из этого списка поможет получить отсрочку от банковских платежей Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

Что мне сделать, чтобы оформить каникулы? Сколько времени на это уйдёт?

По закону срок, в который банк рассмотрит ваше обращение, не превышает пяти дней. После этого кредитор должен уведомить о своем решении.

Трудную жизненную ситуацию придется доказать документально: если вы безработный — справкой из службы занятости о том, что вы состоите на учете. Если возникли проблемы со здоровьем — листок нетрудоспособности. Снижение доходов подтвердит справка о доходах за прошедший год и текущий период.



Пока я на каникулах, мне не нужно платить вообще?

Закон предлагает два варианта: отказаться от платежей на срок до шести месяцев или платить это время столько, сколько вам удобно. Как поступить — решаете вы.

— Начало льготного периода, его сроки, а также суммы платежей определяет сам заемщик. Всё это он должен указать в своем требовании, направляемом в банк, — говорит Любовь Торопицына, руководитель ипотечного направления УБРиР. — Если же клиент по какой-то причине не указал длительность ипотечных каникул и дату их начала, то, согласно закону, льготный период считается равным шести месяцам, а датой начала является дата направления требования банку.

Как только каникулы кончатся, ипотеку придется платить по первоначальным условиям договора. Как выплатите всё — будьте добры, внесите платежи, которые пропустили (или скостили) на каникулах. Я могу выйти с каникул раньше времени? Да, в любой момент. Для этого придите в банк, напишите заявление и заплатите ту часть кредита, выплата которой была отсрочена из-за каникул.

Если я на каникулах не плачу банку проценты — это материальная выгода, а на неё большой налог!

Если смотреть на ипотечные каникулы только сквозь страницы Налогового кодекса, уход на каникулы и правда выглядит как прямая материальная выгода, ведь вы экономите на процентах, которые должны банку за пользование его деньгами. Такой доход облагается максимальной ставкой подоходного налога — 35%. Но еще в начале года Владимир Путин поручил избавить заемщика вообще от всех платежей, поэтому в июне Госдума освободила ипотечников от уплаты НДФЛ.

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Ипотечные каникулы можно взять один раз. И неважно, когда вы оформляли ипотеку: недавно или десять лет назад Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Сколько раз можно брать ипотечные каникулы?

Один раз на одну ипотеку. Оформить каникулы на вторую теоретически можно, правда, придется избавиться от первой квартиры — в законе прописано, что жилье, за которое вы выплачиваете кредит, должно быть единственным.

— Если предположить, что у клиента была ипотека раньше и по ней он воспользовался ипотечными каникулами, а затем взял еще одну ипотеку, то жилье уже становится не единственным, — отмечает зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.

