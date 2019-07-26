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Как избавиться от ипотеки? Разбираем закон, который разрешает полгода не платить кредит

Или платить, но ровно столько, сколько вы можете себе позволить

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В банках говорят, что хорошие ипотечники сами решают временные финансовые трудности. Поэтому ипотечные каникулы — это история о форс-мажорных ситуациях, когда заемщику действительно тяжело

Фото: Данила Сухоруков / 161.RU

31 июля в России начинает действовать закон об ипотечных каникулах, с которым обладатели кредита на жилье смогут на полгода о нем забыть или снизить платеж. При этом неважно, когда вы взяли ипотеку — 10 лет назад или позавчера. Что должно случиться, чтобы выйти на каникулы, какие документы нужны, испортит ли поблажка кредитную историю — ответы на семь важных вопросов в нашем разборе.

У меня ипотека, и я не хочу за нее платить. Можно мне на каникулы?

Только если находитесь в «трудной жизненной ситуации», связанной с вашей работой, здоровьем и делами семьи. Например, потеряли работу или доходы упали на 30%. В первом случае придется встать на учет в службу занятости, а во втором — доказать, что за ипотеку каждый месяц приходится отдавать больше половины всех доходов.

Если вы нетрудоспособны более двух месяцев (причины могут быть разными — отпуск по уходу за ребенком или болезнь) или у вас инвалидность I или II группы, каникулы тоже положены. Еще один способ — прибавление иждивенцев в семье, при этом доходы упали на 20%, а платеж по кредиту превышает 40% семейного бюджета.

Чтобы оформить ипотечные каникулы, нужно подпадать под одно из этих условий. Но помните, что кредитное жилье должно быть у вас единственным, а его стоимость — не более 15 миллионов рублей.

Всего один пункт из этого списка поможет получить отсрочку от банковских платежей

Всего один пункт из этого списка поможет получить отсрочку от банковских платежей

Что мне сделать, чтобы оформить каникулы? Сколько времени на это уйдёт?

По закону срок, в который банк рассмотрит ваше обращение, не превышает пяти дней. После этого кредитор должен уведомить о своем решении.

Трудную жизненную ситуацию придется доказать документально: если вы безработный — справкой из службы занятости о том, что вы состоите на учете. Если возникли проблемы со здоровьем — листок нетрудоспособности. Снижение доходов подтвердит справка о доходах за прошедший год и текущий период.

Пока я на каникулах, мне не нужно платить вообще?

Закон предлагает два варианта: отказаться от платежей на срок до шести месяцев или платить это время столько, сколько вам удобно. Как поступить — решаете вы.

— Начало льготного периода, его сроки, а также суммы платежей определяет сам заемщик. Всё это он должен указать в своем требовании, направляемом в банк, — говорит Любовь Торопицына, руководитель ипотечного направления УБРиР. — Если же клиент по какой-то причине не указал длительность ипотечных каникул и дату их начала, то, согласно закону, льготный период считается равным шести месяцам, а датой начала является дата направления требования банку.

Как только каникулы кончатся, ипотеку придется платить по первоначальным условиям договора. Как выплатите всё — будьте добры, внесите платежи, которые пропустили (или скостили) на каникулах.

Я могу выйти с каникул раньше времени?

Да, в любой момент. Для этого придите в банк, напишите заявление и заплатите ту часть кредита, выплата которой была отсрочена из-за каникул.

Если я на каникулах не плачу банку проценты — это материальная выгода, а на неё большой налог!

Если смотреть на ипотечные каникулы только сквозь страницы Налогового кодекса, уход на каникулы и правда выглядит как прямая материальная выгода, ведь вы экономите на процентах, которые должны банку за пользование его деньгами. Такой доход облагается максимальной ставкой подоходного налога — 35%. Но еще в начале года Владимир Путин поручил избавить заемщика вообще от всех платежей, поэтому в июне Госдума освободила ипотечников от уплаты НДФЛ.

Вам даже не придется платить госпошлину за внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости. Экономия хоть и 200 рублей — но всё равно приятно.

Ипотечные каникулы можно взять один раз. И неважно, когда вы оформляли ипотеку: недавно или десять лет назад

Ипотечные каникулы можно взять один раз. И неважно, когда вы оформляли ипотеку: недавно или десять лет назад

Сколько раз можно брать ипотечные каникулы?

Один раз на одну ипотеку. Оформить каникулы на вторую теоретически можно, правда, придется избавиться от первой квартиры — в законе прописано, что жилье, за которое вы выплачиваете кредит, должно быть единственным.

— Если предположить, что у клиента была ипотека раньше и по ней он воспользовался ипотечными каникулами, а затем взял еще одну ипотеку, то жилье уже становится не единственным, — отмечает зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.

Каникулы испортят мою кредитную историю?

Скорее нет, чем да. Если в будущем вы обратитесь за кредитом, в банках будут знать о ваших отношениях с ипотекой, в том числе о том, что когда-то вы не могли за нее платить. Однако закон обязывает не включать ипотечные каникулы в ваш кредитный рейтинг.

— Нужно понимать, что ипотека — это залоговый продукт, а в залоге находится, как правило, единственное жилье заемщика. И осознание этого факта всегда поддерживает человека в тонусе — он прекрасно понимает, что, если наступят сложные времена, он рискует остаться без крыши над головой, — говорит Любовь Торопицына из УБРиР. — Чтобы не допустить такой ситуации, люди самостоятельно пытаются решать свои финансовые проблемы, часто банку даже не приходится вмешиваться. Поэтому закон об ипотечных каникулах применим больше для форс-мажорных ситуаций, когда действительно происходит что-то непредвиденное, из-за чего теряется финансовая стабильность человека.

В конце концов, ипотечные каникулы — это лучше, чем просрочка.

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