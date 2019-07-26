«Страшно каждый рейс»: исповедь стюардессы, которая больше не хочет летать

На работу в небо Татьяна попала случайно — увидела объявление в газете о том, что авиакомпании требуются стюардессы. Летать она никогда не мечтала, училась на врача, но с медициной не сложилось. Подумала: «А почему, собственно, нет?», набралась смелости, откликнулась на вакансию и неожиданно прошла. Сибирячка провела в перелётах несколько и простых, и одновременно сложных лет. Корреспондент SHE cпросила, почему пришлось оставить работу мечты и как это — постоянно находиться между небом и землёй.



«Я думала, что попасть туда можно только через знакомых или через платные курсы», — рассказывает Татьяна и добавляет, что просто решила проверить, вдруг повезет. В семье девушки преимущественно врачи, она сама тоже училась в медицинском. Однако душа совсем не лежала к медицине, и Татьяна решила попробовать себя совсем в другой сфере.

«Не любая девушка может стать стюардессой: важен рост, тесты нужно пройти, знать язык, пройти ВЛЭК (врачебно-лётная экспертная комиссия. — Прим. ред.), я переживала перед тестами и учёбой в Москве. Отбор совсем непростой: можно хорошо знать английский и не пройти или, наоборот — не знать совсем, но тебя возьмут. Комиссия из Москвы делает всё на своё усмотрение», — объясняет Татьяна.

Сибирячка никогда не мечтала стать стюардессой Фото: Татьяна Буркацкая

Первый полёт дался ей нелегко — периодически начиналась паника из-за боязни замкнутого пространства среди большого количества людей: «Я сказала всем, что работать не буду и по прилёте уволюсь».

По словам Татьяны, ожидания от заработков завышены — хорошие лётные часы и страны забирают те, кто давно работает в компании. А ещё здоровье: «С каким придёте, с таким уже не уйдёте», — стюардессы раньше уходили на пенсию через 7 лет, сейчас через 11. «Компания экономит на сотрудниках, новосибирских отправляли жить неделями в Москве, чтобы совершать рейсы. Новосибирская бригада — 500 рублей в час, а московская — 1000 рублей».



Фото: Татьяна Буркацкая

«Страшно всегда, каждый рейс. Выбирая такую работу, нужно понимать и быть готовым, что можно лишиться и жизни, и здоровья, — Татьяна за свою практику ни разу не попадала в аварийную ситуацию, но страшные ситуации случались. — Когда двигатель неисправен, и чтобы улететь, его запускают с помощью воздушно-силовой установки. Ты летишь и не знаешь, где этот двигатель заглохнет. Я отношусь с юмором ко всему, по-другому никак. За истерику или тому подобное — увольнение по статье. В воздухе свои законы, и мы сами на них подписались».

Девушка говорит, что это совсем другая реальность. Правда в том, что ты летаешь по миру бесплатно, а зарплату тратить некогда, поэтому сложно уйти по собственному желанию. Татьяна ушла из профессии, потому что сложно было разрываться между отношениями и постоянными перелётами.

Командиры воздушного судна чаще всего женятся на стюардессах Фото: Татьяна Буркацкая

«Быть замужем и работать — не получается. В нормальной семье муж заберёт с работы, если, конечно, это не командир воздушного судна и вы не работаете вместе в одной компании. Тогда в семье понимание». Татьяна говорит, что романы внутри коллектива случаются довольно часто, командиры воздушного судна практически все женаты, преимущественно на стюардессах. А с пассажирами романа точно не выйдет — нет времени ни познакомиться, ни пообщаться, остаются только визитки, которые выкидываются по прилёте в огромном количестве.



Будущий муж Татьяны никак не связан с авиацией, поэтому ему было тяжело отпускать её, ему не нравилась её работа, и на этой почве часто случались ссоры. Алексей сильно переживал, если задерживали рейс, всегда встречал любимую в любое время дня и ночи.

«Лёша прекратил всё это предложением выйти замуж и завести ребёнка. Если семья настоящая — совмещать точно не получится, а если отношения свободные или внутри компании — тогда шансы есть, — на тот момент они встречались всего около месяца, сразу начали жить вместе. Через полгода захотели ребенка. — Я через две недели поняла, что он будет моим мужем. Поделилась своей мыслю с сестрой и близкими, меня обсмеяли, конечно».



Татьяна и Алексей познакомились случайно — девушка попросила проводить её домой Фото: Татьяна Буркацкая

Татьяна понимала, что не сможет постоянно бросать семью и улетать, неделями быть в командировках, поэтому после декрета сразу уволилась. Вторая причина ухода — здоровье. «Я всё равно до пенсии не долетала бы, хотя оставалось всего 2,5 года. У меня было кислородное голодание на турбулентности и воздушных ямах, дышала в кислородных масках. Долго покрывать меня не смогли бы, и тренажёр плюс врачебная комиссия списали бы меня на землю».

Татьяна работала стюардессой с 2007 по 2014 год, из них 1,5 провела в декрете Фото: Татьяна Буркацкая