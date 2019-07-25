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Город
Дым лесных пожаров над Новосибирском
Обзор

Выкурили из города: куда улететь из Новосибирска, чтобы спастись от смога

Обзор НГС: сколько стоят билеты в города (а также гостиницы там), куда не добрался дым пожаров

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Сегодня так выглядит город из-за ухудшения ситуации 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Утром в Новосибирске зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха, который может быть особенно вреден для астматиков и аллергиков, а также сегодня до города добрался самый густой дым от лесных пожаров в Красноярском крае. Помимо Новосибирска, дым накрыл Томск, Иркутск, Кемерово и даже дальних соседей вроде Екатеринбурга и Челябинска. Многие уже всерьез подумывают над тем, чтобы сбежать от дыма в другие города и увезти от смога подальше хотя бы детей, которые сейчас на каникулах. НГС узнал, куда не добрался густой дым, и выяснил, почём туда билеты и сколько стоят гостиницы.

Очень близко и очень дешево (но с дымком)

Самые бюджетные варианты — уехать на автобусе или машине в соседний Барнаул или Горно-Алтайск. Но там тоже ощущается дым, впрочем, как говорят местные жители, сегодня уже не так сильно. В Барнаул билеты в обе стороны будут стоить около 1200, а в Горно-Алтайск — около 3 тысяч рублей. Минимальная цена на недельное проживание там начинается от 2,5 тысяч, по данным Booking.com, но это спецпредложения, которые могут появиться на сайте в течение нескольких часов и исчезнуть, потому что количество оставшихся мест, как правило, — одно или два. 

Если рассматривать аренду квартиры в этих городах, то средняя цена за весь период проживания, по данным Arnbnb, будет около 7 тысяч рублей. 

Бюджетные варианты

По словам жителей Екатеринбурга, у них тоже дым ощущается уже не очень сильно, поэтому можно рассмотреть и вариант "пересидеть на Урале". В Екатеринбург можно улететь за 22 811 рублей в обе стороны, по данным сайта Aviasales.ru. Цена квартиры за сутки на Arnbnb варьируется около 1500 рублей в сутки, то есть за неделю выйдет примерно 10 тысяч, но при детальном изучении сайта можно найти вариант и дешевле.

В Екатеринбург тоже донеслись последствия пожаров в Красноярском крае, но пока ситуация не настолько плохая, как в Новосибирске

В Екатеринбург тоже донеслись последствия пожаров в Красноярском крае, но пока ситуация не настолько плохая, как в Новосибирске

Среди перелётов в другие российские города самый бюджетный вариант за билеты на одного человека в обе стороны — это Тюмень, которая находится дальше от эпицентра пожаров. Туда билеты стоят 20 100 рублей. Проживание в хостеле в общем номере с четырьмя кроватями за весь период может обойтись в 1750 рублей, а цена за сутки в квартире начинается от 810 рублей, в отелях примерно в 2 раза дороже.

На втором месте — перелёт в Новый Уренгой за 21 258 рублей. Жильё в этом городе стоит дороже по сравнению с предыдущими: 17 тысяч за номер экономкласса в отеле или столько же за съёмную квартиру, потому что средняя цена за сутки — 2,5 тысяч рублей.

Во второй половине дня на Aviasales поменялись цены и выгоднее стало улетать из Новосибирска по многим направлениям в период с 26 июля по 2 августа. На фото — деловой центр&nbsp;«Москва-Сити»

Во второй половине дня на Aviasales поменялись цены и выгоднее стало улетать из Новосибирска по многим направлениям в период с 26 июля по 2 августа. На фото — деловой центр «Москва-Сити»

Дальше от дыма, дороже билет

Для ощущения большей безопасности можно улететь в Москву, билеты в которую стоят 24 388 рублей. Вариантов проживания в столице очень много, например, на Booking автор сумела найти жилье за 2 тысячи рублей за неделю (условия, сами понимаете, не пятизвездочные). Цена за квартиру на весь период проживания начинается от 5 тысяч. 

В Санкт-Петербург можно слетать за 35 954 рубля и прожить неделю в хостеле в восьмиместном номере за 4 тысячи. Цены за квартиры начинаются от 5 тысяч. От 36 тысяч на эти даты стоят билеты в Сочи, Уфу и Краснодар, при этом цены на жилье начинаются там от 2-4 тысяч рублей.

Для сравнения: в Санкт-Петербург с завтрашнего дня, 26 июля, и по 2 августа можно улететь примерно за 24 тысячи&nbsp;

Для сравнения: в Санкт-Петербург с завтрашнего дня, 26 июля, и по 2 августа можно улететь примерно за 24 тысячи 

Оставшимся же в Новосибирске врачи не рекомендуют задерживаться на улице: врач-пульмонолог ранее рассказала НГС о том, что при возможности в первую очередь стоит уехать из города, но если это не возможно, то следует носить марлевые повязки, полоскать горло и промывать нос.

НГС ведёт онлайн-трансляцию о жизни города, окутанного смогом, загрязнения воздуха в котором достигли 8 из 10 баллов.

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КОММЕНТАРИИ (27)

Слышали
25 июл 2019 в 19:29

Да, кстати, пусть вся редакция НГС съездит в отпуск. Сайт прикроется на недельку. Отдохнем друг от друга.

лена путина
25 июл 2019 в 19:44

о том, что мы тут задыхаемся, в новостях московских ни слова?

мда что сказать.
25 июл 2019 в 19:43

и это в 15 раз за день.. вверх журналистики!