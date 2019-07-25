Выкурили из города: куда улететь из Новосибирска, чтобы спастись от смога

Сегодня так выглядит город из-за ухудшения ситуации
Фото: Александр Ощепков / НГС
Утром в Новосибирске зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха, который может быть особенно вреден для астматиков и аллергиков, а также сегодня до города добрался самый густой дым от лесных пожаров в Красноярском крае. Помимо Новосибирска, дым накрыл Томск, Иркутск, Кемерово и даже дальних соседей вроде Екатеринбурга и Челябинска. Многие уже всерьез подумывают над тем, чтобы сбежать от дыма в другие города и увезти от смога подальше хотя бы детей, которые сейчас на каникулах. НГС узнал, куда не добрался густой дым, и выяснил, почём туда билеты и сколько стоят гостиницы.
Очень близко и очень дешево (но с дымком)
Самые бюджетные варианты — уехать на автобусе или машине в соседний Барнаул или Горно-Алтайск. Но там тоже ощущается дым, впрочем, как говорят местные жители, сегодня уже не так сильно. В Барнаул билеты в обе стороны будут стоить около 1200, а в Горно-Алтайск — около 3 тысяч рублей. Минимальная цена на недельное проживание там начинается от 2,5 тысяч, по данным Booking.com, но это спецпредложения, которые могут появиться на сайте в течение нескольких часов и исчезнуть, потому что количество оставшихся мест, как правило, — одно или два.
Если рассматривать аренду квартиры в этих городах, то средняя цена за весь период проживания, по данным Arnbnb, будет около 7 тысяч рублей.
Бюджетные варианты
По словам жителей Екатеринбурга, у них тоже дым ощущается уже не очень сильно, поэтому можно рассмотреть и вариант "пересидеть на Урале". В Екатеринбург можно улететь за 22 811 рублей в обе стороны, по данным сайта Aviasales.ru. Цена квартиры за сутки на Arnbnb варьируется около 1500 рублей в сутки, то есть за неделю выйдет примерно 10 тысяч, но при детальном изучении сайта можно найти вариант и дешевле.
Среди перелётов в другие российские города самый бюджетный вариант за билеты на одного человека в обе стороны — это Тюмень, которая находится дальше от эпицентра пожаров. Туда билеты стоят 20 100 рублей. Проживание в хостеле в общем номере с четырьмя кроватями за весь период может обойтись в 1750 рублей, а цена за сутки в квартире начинается от 810 рублей, в отелях примерно в 2 раза дороже.
На втором месте — перелёт в Новый Уренгой за 21 258 рублей. Жильё в этом городе стоит дороже по сравнению с предыдущими: 17 тысяч за номер экономкласса в отеле или столько же за съёмную квартиру, потому что средняя цена за сутки — 2,5 тысяч рублей.
Дальше от дыма, дороже билет
Для ощущения большей безопасности можно улететь в Москву, билеты в которую стоят 24 388 рублей. Вариантов проживания в столице очень много, например, на Booking автор сумела найти жилье за 2 тысячи рублей за неделю (условия, сами понимаете, не пятизвездочные). Цена за квартиру на весь период проживания начинается от 5 тысяч.
В Санкт-Петербург можно слетать за 35 954 рубля и прожить неделю в хостеле в восьмиместном номере за 4 тысячи. Цены за квартиры начинаются от 5 тысяч. От 36 тысяч на эти даты стоят билеты в Сочи, Уфу и Краснодар, при этом цены на жилье начинаются там от 2-4 тысяч рублей.
Оставшимся же в Новосибирске врачи не рекомендуют задерживаться на улице: врач-пульмонолог ранее рассказала НГС о том, что при возможности в первую очередь стоит уехать из города, но если это не возможно, то следует носить марлевые повязки, полоскать горло и промывать нос.
НГС ведёт онлайн-трансляцию о жизни города, окутанного смогом, загрязнения воздуха в котором достигли 8 из 10 баллов.