Выкурили из города: куда улететь из Новосибирска, чтобы спастись от смога

Утром в Новосибирске зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха, который может быть особенно вреден для астматиков и аллергиков, а также сегодня до города добрался самый густой дым от лесных пожаров в Красноярском крае. Помимо Новосибирска, дым накрыл Томск, Иркутск, Кемерово и даже дальних соседей вроде Екатеринбурга и Челябинска. Многие уже всерьез подумывают над тем, чтобы сбежать от дыма в другие города и увезти от смога подальше хотя бы детей, которые сейчас на каникулах. НГС узнал, куда не добрался густой дым, и выяснил, почём туда билеты и сколько стоят гостиницы.

Очень близко и очень дешево (но с дымком)

Самые бюджетные варианты — уехать на автобусе или машине в соседний Барнаул или Горно-Алтайск. Но там тоже ощущается дым, впрочем, как говорят местные жители, сегодня уже не так сильно. В Барнаул билеты в обе стороны будут стоить около 1200, а в Горно-Алтайск — около 3 тысяч рублей. Минимальная цена на недельное проживание там начинается от 2,5 тысяч, по данным Booking.com, но это спецпредложения, которые могут появиться на сайте в течение нескольких часов и исчезнуть, потому что количество оставшихся мест, как правило, — одно или два.

Если рассматривать аренду квартиры в этих городах, то средняя цена за весь период проживания, по данным Arnbnb, будет около 7 тысяч рублей.

Бюджетные варианты

По словам жителей Екатеринбурга, у них тоже дым ощущается уже не очень сильно, поэтому можно рассмотреть и вариант "пересидеть на Урале". В Екатеринбург можно улететь за 22 811 рублей в обе стороны, по данным сайта Aviasales.ru. Цена квартиры за сутки на Arnbnb варьируется около 1500 рублей в сутки, то есть за неделю выйдет примерно 10 тысяч, но при детальном изучении сайта можно найти вариант и дешевле.